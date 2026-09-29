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Die Zedern Gottes

Die Zeder Gottes, in Bcharré: der mythischste Wald im Libanon, 1998 als UNESCO-Weltkulturerbe mit dem nahe gelegenen Qadisha-Tal registriert. Auf dem Makmel zwischen 1900 und 2050 Metern gelegen, hat es jetzt 2 dreijährige Bäume, 10 Jahrtausende und 363 Jahrhunderte alt. Auf der roten Liste der bedrohten Arten stehend, leiden diese Zedern unter der globalen Erwärmung – ihre Samen brauchen mehr als 30 Tage Schnee, um zu keimen. Im Jahr 2017 pflanzte eine nationale Kampagne 5.000 junge Zedernbäume, angeführt von der libanesischen Wiederaufforstungsinitiative. Unter dem Schnee oder einem Sternenhimmel bleiben sie das lebende Symbol des Libanon – eingraviert auf seiner Flagge

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