Samidoun: Wie die Hisbollah die Betreuung der zurückgelassenen Vertriebenen organisierte

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Nach dem Krieg bedeutete die Rückkehr der Menschen im Süden nicht, die Straßen wieder zu öffnen und den Familien die Rückkehr in ihre Dörfer zu ermöglichen. Wohnungen waren zerstört oder unbewohnbar gemacht worden, einige Gemeinden blieben israelischen Operationen ausgesetzt und Schulen hielten einige Monate nach der intensivsten Phase der Kämpfe weiterhin Binnenvertriebene unter. In diesem Raum zwischen dem Waffenstillstand und einem noch unvollständigen Wiederaufbau hat ein Hisbollah-bezogenes Programm, Saidoun, einen wichtigen Platz bei der Organisation von Unterkünften und der Unterstützung von Familien eingenommen.

Das Phänomen verdient es, über die humanitäre Hilfe hinaus beobachtet zu werden. Samidoun interveniert in einem Gebiet, in dem sich Staat, Gemeinden, öffentliche Einrichtungen, Verbände und politische Netzwerke kreuzen, ohne die gleichen Ressourcen und das gleiche Tempo zu haben. Das Programm begleitet vertriebene Familien und beteiligt sich an der Suche nach Unterkunftslösungen, während die allmähliche Rückkehr zu bestimmten Orten ständig die Bedürfnisse ändert. Da sich das Schuljahr nähert, steht diese Organisation vor einem sehr konkreten Problem: Schulen, die als Aufnahmezentren genutzt werden, müssen ihre Schüler finden, während einige Familien immer noch keinen Platz haben, um zurückzukehren.

Diese Situation zeigt ein altes Merkmal des libanesischen Systems, das durch den Krieg sichtbarer wurde. Wenn der Staat nicht schnell genug auf eine soziale Notlage reagieren kann, nehmen parteiische oder gemeinschaftliche Strukturen einen Teil des Raumes ein. Sie ersetzen nicht unbedingt alle öffentlichen Institutionen, sondern werden manchmal zum unmittelbaren Gesprächspartner von Menschen, die nicht auf das administrative Tempo des Wiederaufbaus warten können. Das eigentliche Problem beginnt, wenn die Dringlichkeit anhält: Eine Organisation, die geschaffen wurde, um auf eine Krise zu reagieren, führt Funktionen aus, die denen einer Sozialverwaltung ähneln.

Massive Rückkehr bedeutet nicht das Ende der Vertreibung

In mehreren Dörfern im Süden, in denen eine Rückkehr physisch möglich ist, sollen zwischen 80 und 90 Prozent der Bevölkerung bereits zurückgekehrt sein. Diese Rate gibt das Bild der schnellen Normalisierung. Es maskiert jedoch große Disparitäten. Die Rückkehr zu einem Ort bedeutet nicht unbedingt die Rückkehr zu Wohnraum, Wirtschaftstätigkeit, Schule oder Vorkriegsdiensten. Einige Familien können dauerhaft zurückkehren; Andere wechseln zwischen ihrem Dorf und einer vorübergehenden Unterkunft Lösung; Wieder andere bleiben vertrieben, weil ihr Haus zerstört wird oder ihr Gebiet zu exponiert bleibt.

Dieser Unterschied zwischen geographischer Rückkehr und Rückkehr zum normalen Leben ist der Kern des Problems. Eine öffentliche Politik kann eine Familie als Einkommen erklären, sobald sie ein Aufnahmezentrum verlässt. Für diese Familie tritt der Ausgang der Reise nur dann ein, wenn sie ein nachhaltiges Dach, Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen und eine Perspektive hat, um dort zu bleiben. In Gebieten, in denen die Zerstörung von Bedeutung ist, wird die Rückkehr daher eher zu einem Prozess als zu einem Ereignis.

Samidoun greift in dieses Intervall ein. Das Programm hat Familien begleitet, deren Bedürfnisse sich im Laufe der Zeit entwickelt haben: sofortige Unterbringung während des Krieges, Aufrechterhaltung in kollektiven Strukturen, Suche nach vorübergehenden Lösungen und Begleitung der Rückkehr, wenn es möglich wird. Diese Kontinuität gibt ihm ein gutes Wissen über familiäre und territoriale Situationen. Es gibt ihm auch eine klare soziale Macht: Wer weiß, wo die Vertriebenen sind, welche Wohnungen zerstört werden und welche Familien Hilfe brauchen, hat eine organisatorische Kapazität, die über die reine Point-of-Aid-Verteilung hinausgeht.

Die Herausforderung besteht nun darin, diese Funktion schrittweise zu reduzieren, ohne diejenigen zu verlassen, die noch nicht zurückkehren können.

Schulen im Zentrum einer Gleichung, die unmöglich geworden ist

Zurück in die Schule ändert sich die Dringlichkeit. Während des Krieges und der Vertreibungen dienten die Schulen als Unterschlupf für Familien, die keine Alternative hatten. Diese Funktion war sofort verständlich: Eine Schule bietet relativ große Gebäude, sanitäre Einrichtungen und eine bekannte Siedlung von Gemeinden. Aber was in einer Notphase funktioniert, wird schnell unhaltbar, wenn das Schuljahr von vorne beginnen muss.

Es ist dann notwendig, zwischen zwei gleichermaßen legitimen Bedürfnissen zu wählen. Familien brauchen ein Dach. Kinder müssen zurück in ihre Klassen. Das Verlassen von Vertriebenen in Schulen hilft, ihre Unterkunft zu erhalten, verhindert oder erschwert jedoch die Wiederaufnahme von Kursen. Wenn man sie ohne eine alternative Lösung lässt, ist es möglich, die Schulen zu ihrer Lehrmission zurückzukehren, aber das Problem wird einfach an einen anderen Ort verlagert.

Dieser Widerspruch wird durch den Schaden verschärft, den das Schulsystem selbst erlitten hat. 22 Schulen wurden angeblich zerstört. Die Situation von 32 anderen Betrieben würde in den am stärksten gefährdeten Sektoren, insbesondere in der Nähe von besetzten oder schwer zugänglichen Gebieten, weiterhin problematisch bleiben. Infolgedessen ist die Verfügbarkeit von Schulen gesunken, während gleichzeitig die verbleibenden Schulen freigegeben werden müssen.

Flucht und Bildung sind nicht mehr zwei getrennte Krisen. Sie kämpfen gegen die gleichen Gebäude.

Für Samidoun wie auch für die Behörden erfordert die Wiedereinreise somit eine Änderung der Methode. Die kollektive Unterbringung in Schulen muss allmählich Wohnlösungen, auch temporären, weichen. Dies beinhaltet die Suche nach Wohnraum, die Unterstützung der Miete oder die Finanzierung von Reparaturen, die schnell genug sind, um bestimmte Häuser wieder nutzbar zu machen.

Vom humanitären Notstand zur Sozialverwaltung

An diesem Punkt nimmt das System eine politischere Dimension an. Eine Struktur, die Lebensmittel oder Decken für ein paar Tage verteilt, ist eindeutig eine Nothilfe. Eine Struktur, die monatelang die Unterbringung von Familien verfolgt, ihre Reise organisiert, an ihrer Rückkehr teilnimmt und Beiträge zu den Reparaturen leistet, beginnt, eine nachhaltigere Funktion zu erfüllen.

Die Hisbollah hat auch angekündigt, dass sie weiterhin in diesem Bereich intervenieren wird. Naim Kassem versprach, an Unterkunft, Reparaturen und Wiederaufbau durch seine eigenen Mittel und Spenden teilzunehmen. Er kündigte auch die bevorstehende Präsentation eines spezifischen Wohnungsbauprojekts an und bat den Staat, seine Verantwortung zu übernehmen.

Diese letzte Klarstellung ist wichtig. Die Partei präsentiert ihre Aktion nicht als offiziellen staatlichen Ersatz. Er behauptet zu intervenieren, weil die Bedürfnisse existieren, während er gleichzeitig eine öffentliche Intervention fordert. In der Praxis verschwimmt jedoch die Grenze zwischen Komplementarität und Substitution, wenn die Bürger die schnellste Antwort von einer politischen Organisation und nicht von einer Verwaltung erhalten.

Für eine Familie, deren Zuhause unbewohnbar ist, ist diese institutionelle Unterscheidung offensichtlich weniger wichtig als die sofortige Effizienz. Sie wird jedoch langfristig zentral. Wenn der Zugang zu Wohnraum, Reparatur oder Entschädigung lange Zeit von einem parteiischen Netzwerk abhängt, wird das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und diesem Netzwerk gestärkt. Die Hilfe wirkt dann auch dann politisch, wenn sie einem durchaus realen Bedarf entspricht.

Hisbollah hat einen Vorteil, den der Staat zu reproduzieren kämpft

Die Hauptstärke eines Geräts wie Samidoun liegt in seiner Nähe zum Gelände. Die lokalen Strukturen der Hisbollah haben ein altes Gitter in einem großen Teil des Südens. Sie kennen Dörfer, Familien, Gemeinden und Verbände. Sie können schnell Informationen sammeln und Freiwillige oder Ressourcen mobilisieren, ohne auf alle Verwaltungsverfahren zu warten, die normalerweise öffentliche Maßnahmen regeln.

Der Staat arbeitet nach einer anderen Logik. Eine Abteilung muss eine Haushaltslinie identifizieren, Verfahren befolgen, mehrere Verwaltungen koordinieren und manchmal auf Regierungsentscheidungen warten. Der Südrat, die Gemeinden und andere öffentliche Einrichtungen können eingreifen, aber ihre Fähigkeiten und Ressourcen sind nicht immer perfekt überlagert. Eine parteiische Struktur kann in manchen Situationen schneller entscheiden.

Diese Geschwindigkeit ist ein erheblicher Vorteil in Krisenzeiten. Sie hat jedoch ihren Rückschlag. Öffentliche Gelder müssen theoretisch den Regeln der Transparenz, Gleichheit und Kontrolle unterliegen. Eine Partisanenhilfe erfüllt ihre eigenen Kriterien und Mechanismen. Die beiden Modelle bieten daher nicht die gleichen Garantien oder Verpflichtungen.

Die Frage ist nicht, welche Hilfe im Notfall am schnellsten verteilt werden kann. Es soll festgelegt werden, welches System den Wiederaufbau organisieren soll, wenn der Notfall zu einer Politik von mehreren Jahren wird.

Staat bereitet Rückkehr nach Nabatiyah vor

Die Regierung scheint verstanden zu haben, dass das Problem nicht allein den lokalen Netzwerken überlassen werden kann. In Nabatiyeh wird eine Initiative vorbereitet, bei der Nawaf Salam direkter die Präsenz der Exekutive zeigen muss. Yassine Jaber beteiligt sich an den Vorbereitungen und mehrere Projekte in der Stadt und ihrer Peripherie müssen vorangebracht werden, um den Bewohnern zu helfen, dort zu bleiben.

Der Ansatz hat eine wirtschaftliche, aber auch symbolische Dimension. Eine Regierung, die in ein vom Krieg betroffenes Gebiet geht, behauptet, dass der Süden nicht nur eine Sicherheitsfrage ist, die von Beirut oder in internationalen Verhandlungen behandelt wurde. Er versucht zu zeigen, dass der Staat auch auf das tägliche Leben der Bewohner einwirken kann.

Der Erfolg dieser Operation wird jedoch viel mehr von Errungenschaften als von Bildern abhängen. Die Menschen im Süden haben in den letzten Jahrzehnten bereits viele Wiederaufbauversprechen gehört. Sie werden öffentliche Maßnahmen in Bezug auf die Geschwindigkeit der Reparatur, den Zugang zu Schulen, die Sanierung von Straßen und Infrastruktur, die Entschädigung und die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit beurteilen.

Genau auf diesem Boden wird ein Vergleich mit Hisbollah-Netzwerken unvermeidlich. Wenn der Staat Projekte ankündigt, deren Start Monate dauert, während eine lokale Struktur eine sofortige Lösung bietet, bleibt das Vertrauensverhältnis für letztere günstig. Wenn öffentliche Institutionen in der Lage sind, schnell und transparent zu reagieren, kann sich das Gleichgewicht ändern.

Wiederaufbau wird zu einem Kampf der Präsenz

Das Wort « Wiederaufbau » bezieht sich im Allgemeinen auf Häuser, Straßen und Infrastruktur. Im Süden deckt es auch eine Rekonstruktion der Autorität ab. Eine Person, die eine Schule rehabilitiert, einer Familie hilft, ihr Zuhause zu finden oder einen öffentlichen Dienst wieder herstellt, restauriert nicht nur ein Gebäude. Es zeigt, wer reagieren kann, wenn die Bevölkerung es braucht.

Deshalb hat der Wiederaufbau eine politische Bedeutung, ohne sich eine geheime Strategie hinter jeder Hilfe vorstellen zu müssen. Eine Organisation, die effektiv auf eine Krise reagiert, stärkt natürlich ihre Legitimität bei denen, denen sie hilft. Ein Staat, der nicht die gleiche Funktion erfüllt, schwächt seine eigene.

Die Hisbollah weiß das umso besser, weil ihre Geschichte im Libanon nicht allein auf ihrem Militärapparat beruht. Die Partei hat im Laufe der Jahrzehnte eine Reihe von sozialen, Gesundheits-, Bildungs- und assoziativen Strukturen entwickelt. Diese Infrastruktur trägt zu ihrer politischen Widerstandsfähigkeit bei. Es hilft, eine Beziehung zu seiner Basis aufrechtzuerhalten, die nicht nur vom Diskurs über Widerstand oder dem regionalen Kontext abhängig ist.

Samidoun folgt dieser Logik der Nähe, auch wenn das Gerät zuerst auf die unmittelbaren Folgen des Krieges reagiert. Indem sie den Vertriebenen aus dem Aufnahmezentrum bis zur Rückkehr folgt, schafft sie eine Kontinuität, die fragmentierte öffentliche Verwaltungen oft nur schwer anbieten können.

Risiko einer zweigleisigen Rekonstruktion

Der Libanon konnte somit zwei parallele Kreisläufe sehen. Die erste würde den Staat, öffentliche Einrichtungen, internationale Finanzierung und ausländische Partner betreffen. Sie sollte Infrastruktur, Schulen, Straßen und einen Teil des Wohnraums finanzieren. Letzteres würde sich auf die Hisbollah, Spenden und eigene Netzwerke verlassen, um direkt auf die Bedürfnisse einiger Familien zu reagieren.

Kurzfristig kann diese Koexistenz die Reaktion beschleunigen. In einer Region, in der ein erheblicher Bedarf besteht, wäre es schwierig, die Hilfe allein aus dem Grund abzulehnen, dass sie nicht vom Staat kommt, um sie gegenüber den Opfern zu verteidigen. Aber längerfristig kann die Koexistenz zweier Systeme genau die institutionelle Fragmentierung replizieren, die die Regierung angeblich reduzieren will.

Das Problem stellt sich insbesondere im Hinblick auf die Ausgleichskriterien. Wer bewertet die Zerstörung einer Wohnung? Wie viel wird bezahlt? Kann eine Familie gleichzeitig von mehreren Hilfsmitteln profitieren? Wie vermeiden Sie Duplikate oder umgekehrt vergessene? Antworten werden besonders wichtig, wenn ausländische Finanzierung ankommt.

Ein einheitliches nationales Schadensregister würde theoretisch Interventionen koordinieren. Die verschiedenen Akteure müssen jedoch zustimmen, ihre Daten zu teilen und Vertrauen in den Mechanismus zu haben.

Ohne Koordinierung läuft der Wiederaufbau Gefahr, die politische Geographie des Landes zu replizieren: Jedes Gebiet ist von seinen eigenen Netzwerken abhängig und die Wiederaufbaukapazitäten variieren je nach Mitgliedschaft oder Nähe zu den am besten finanzierten Strukturen.

IDP kann nicht auf die große politische Lösung warten

Diese institutionelle Diskussion stößt jedoch auf die tägliche Dringlichkeit. Familien, die die Schule verlassen müssen, können nicht warten, bis ein nationales Wiederaufbaumodell endgültig ausgehandelt ist. Einige brauchen in den kommenden Tagen eine Unterkunft. Andere müssen ein Zimmer oder Dach reparieren, um vor dem Winter zurückkehren zu können. Kinder müssen wieder zur Schule gehen.

Gerade diese zeitliche Verzögerung verschafft den lokalen Strukturen einen Vorteil. Der große Wiederaufbau zählt in Jahren. Die Unterkunft zählt in den Nächten.

Der Staat muss daher einen Weg finden, schnell zu handeln, ohne seine Regeln aufzugeben. Temporäre Wohnungsbauzuschüsse, beschleunigte Lichtreparaturprogramme oder Partnerschaften mit Kommunen können Zwischenlösungen sein. Ziel sollte es sein, zu verhindern, dass Sammelzentren dauerhaft werden, und gleichzeitig zu verhindern, dass Familien einfach ein zweites Mal vertrieben werden.

Die Freigabe von Schulen ist ein praktischer Test. Wenn die Institutionen ihre Funktion wieder aufnehmen, ohne dass die Familien verlassen werden, wird das System einen Übergang geschafft haben. Wenn die Verdrängten nur auf andere prekäre Lösungen übertragen werden, hat das Problem die Adresse geändert, ohne gelöst zu werden.

Die sensible Frage der Finanzierung

Die Fähigkeit der Hisbollah, ihre Bemühungen aufrechtzuerhalten, hängt auch von ihren Ressourcen ab. Naim Kassem erwähnte die eigenen Mittel und Spenden der Partei. Aber der Wiederaufbau einer ganzen Region erfordert beträchtliche Summen. Je länger der Zeitraum ist, desto größer ist der Unterschied zwischen Soforthilfe und einem echten Wiederaufbauprogramm.

Die öffentliche Finanzierung hat ihre eigenen Grenzen. Der Libanon ist gerade dabei, eine große Finanzkrise zu überwinden, arbeitet noch immer an einer Bankenumstrukturierung und muss ein fragiles Haushaltsgleichgewicht aufrechterhalten. Die Bedürfnisse des Südens sind zusätzlich zu denen der öffentlichen Dienste und Infrastruktur im Rest des Landes.

Die Außenhilfe wird also entscheidend sein. Allerdings sind internationale Geber wahrscheinlich wollen, dass die Mittel durch kontrollierbare und transparente Mechanismen gehen. Diese Anforderung begünstigt theoretisch staatliche Institutionen, sofern diese in der Lage sind, Projekte vorzustellen, Finanzierungen zu verwalten und über deren Nutzung zu berichten.

Der Wiederaufbau könnte somit zu einem Glaubwürdigkeitstest für die Regierung von Nawaf Salam werden. Geld zu bekommen ist nicht genug. Es muss gezeigt werden, dass die Verwaltung sie schnell in sichtbare Errungenschaften umwandeln kann.

Schule enthüllt alle Schwächen des Systems

Die Schulaufzeichnung fasst schließlich das ganze Problem zusammen. Eine Schule, die in ein Heim verwandelt wurde, zeigt, dass der Staat und die Gesellschaft in der Lage waren, eine bestehende Infrastruktur zu mobilisieren, um auf einen Notfall zu reagieren. Eine noch einige Monate später besetzte Schule zeigte, dass die Übergangslösung nicht durch eine nachhaltige Politik ersetzt worden war. Eine zerstörte Schule erinnert uns schließlich daran, dass es beim Wiederaufbau nicht nur um die Umsiedlung von Familien geht, sondern darum, das gesamte Ökosystem wiederherzustellen, das es einer Gemeinschaft ermöglicht, zu leben.

Die zweiundzwanzig zerstörten Betriebe und die zweiunddreißig anderen, deren Situation unsicher bleibt, stellen ein Maß für diese Schwierigkeit dar. Selbst wenn Familien zurückkehren, können ihre Kinder nicht sofort in ihre Einrichtungen zurückkehren. Zusätzliche Schulreisen sind erforderlich, mit Transportkosten und organisatorischen Problemen, die Haushalte direkt betreffen.

Eine Familie beschließt also nicht, in ihrem Dorf zu bleiben, nur weil ihr Haus repariert ist. Sie schaut auch auf die Schule, die Straße, Pflege und Arbeitsmöglichkeiten. Der Wiederaufbau eines Territoriums ist ein Ganzes. Wenn eines dieser Elemente dauerhaft fehlt, kann die Rückkehr fragil bleiben.

Saidoun stellt eine Frage, die über die Hisbollah hinausgeht

Das System zeigt schließlich weniger eine Singularität der Partei als eine wiederkehrende Schwäche des libanesischen Modells. In vielen Bereichen wenden sich die Bürger an gemeinschaftliche, religiöse oder politische Netzwerke, wenn der Staat nicht schnell genug reagiert. Krieg verstärkt einfach diesen Mechanismus.

Die von Samidoun gestellte Frage ist daher eine des Übergangs. Kann eine Partisanenorganisation während des Notfalls eingreifen und nach und nach öffentlichen Institutionen Platz machen? Oder führt die während der Krise gewonnene Effektivität zur Nachhaltigkeit ihrer Rolle?

Die Antwort wird viel weniger von politischen Aussagen als von der Leistung des Staates in den kommenden Monaten abhängen. Wenn die in Nabatiyeh angekündigten Projekte in Arbeit umgesetzt werden, wenn Schulen wieder geöffnet werden, wenn Familien Unterkunftslösungen finden und wenn die Entschädigung tatsächlich beginnt, kann die öffentliche Verwaltung einen Teil des während des Krieges verlassenen Raums übernehmen.

Andernfalls werden die Bewohner natürlich weiterhin diejenigen ansprechen, die reagieren können.

Dies gibt dem Fall Samidoun seine politische Reichweite. Es ist nicht nur ein Programm für Binnenvertriebene. Es zeigt, wie in einem fragilen Staat eine humanitäre Notlage nach und nach eine parallele Dienstleistungsarchitektur hervorbringen kann. Und er erinnert daran, dass sich die Wiederherstellung der Souveränität nicht nur in der Debatte über Waffen abspielt: Sie beginnt auch mit einer viel einfacheren Frage: Wer öffnet die Tür, wenn eine Familie ohne Wohnraum um Hilfe bittet.

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