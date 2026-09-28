Libanon: Libanesen gegenüber einer demografischen Minderheit

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Libanesische Staatsangehörige würden schon jetzt nur noch54% der Menschen im Libanonlaut einer 2026 veröffentlichten demografischen Studie, die die Bevölkerung des Landes aus mehreren statistischen Basen rekonstruiert. Besorgniserregender für die demografische Struktur des Landes, seine Projektion bis 2035 bringt den Anteil der Libanesen45 % und 48,8 % der wohnbevölkerungDiese Zahlen sind jedoch als Schätzungen zu verstehen, die auf demografischen Annahmen beruhen, und nicht als Ergebnisse einer neuen nationalen Volkszählung.

Eine 54% -Schwelle, die bereits erreicht worden wäre

Die54 %beschreibt streng genommen keine Entwicklung, die bald kommen wird. Eine Schätzung für 2024 zeigt dies.

Die Studie schätzt dann die Gesamtbevölkerung im Libanon auf etwa6,86 millionen menschenSie ist der Auffassung, dass3,7 miodie Zahl der libanesischen Einwohner. Die Beziehung zwischen diesen beiden Werten bringt libanesische Bürger rund 54 Prozent der Bevölkerung, die in dem Gebiet leben.

Der Rest der Bevölkerung wird auf etwa2,1 Millionen vertriebene Syrer, von230.000 palästinensische flüchtlingeund über830.000 personen, die anderen nationalitäten angehören.

Dieses Foto sollte mit Vorsicht interpretiert werden. Libanon hat keine kürzlich durchgeführte allgemeine Volkszählung, um die Zahl der Einwohner nach ihrer Nationalität genau zu bestimmen. Die verschiedenen Verwaltungen und internationalen Organisationen arbeiten mit Methoden, Referenzperioden und Kategorien, die nicht immer gleich sind.

Genau diese statistische Schwäche ist es, die die teilweise erheblichen Unterschiede zwischen den verfügbaren Zahlen erklärt.

Libanesen könnten bis 2035 unter 50% fallen

Das zentrale Element der Projektion betrifft das Jahr2035. – Würden die Annahmen getroffen, würden die libanesischen Bürger zu einer Minderheit unter den Einwohnern des Landes werden.

Die Studie projiziert eine Gesamtbevölkerung von etwa8,01 millionen menschen im jahr 2035In den vorgestellten Szenarien würde der Anteil der Libanesen zwischen45 % und 48,8 %.

Die Zahl der Libanesen würde etwa3,91 millionenin einer der Annahmen. Die vertriebene syrische Bevölkerung könnte sich nähern2,91 millionenwenn es eine Basis von 2,1 Millionen verlässt und mit der vom Autor angenommenen Jahresrate fortschreitet. Palästinensische Flüchtlinge würden über283.000 personenim selben zukünftigen jahr.

Diese Werte sind keine definitive Prognose. Sie hängen direkt von den verwendeten Annahmen ab: die Entwicklung von Geburten und Todesfällen, die Auswanderung der Libanesen, die Rückkehr der Syrer in ihr Land, Neuankömmlinge, Ausreisen von Ausländern und Veränderungen in der Migrationspolitik.

Eine signifikante Änderung eines dieser Parameter könnte daher die Flugbahn bis 2035 erheblich verändern.

Offizielle Zahlen, die nicht das gleiche Foto geben

Die Schwierigkeit wird durch die Koexistenz mehrerer Schätzungen verstärkt.

Die vom libanesischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten schätzen somit die libanesische Wohnbevölkerung auf etwa4,07 millionen im jahr 2025Diese Reihe basiert auf den Ergebnissen der letzten Referenzerhebung des Zentralen Statistischen Amtes und späteren Schätzungen.

Der Reaktionsplan für Libanon enthält seinerseits eine Planungszahl von3,864 Millionen Libanesen für 2026Sie ist ferner der Ansicht, dass1,12 millionenzahl der vertriebenen Syrer im Land.

Der Unterschied mit2,1 Millionen Syrerals Grundlage in der demografischen Studie verwendet wird, ist groß. Es zeigt, warum es unmöglich ist, die 54 Prozent als unbestreitbares Ergebnis darzustellen.

Die neuesten internationalen Daten zeigen auch signifikante Rückkehr nach Syrien. Im Jahr 2026 schätzt die libanesische Regierung die Zahl der im Libanon lebenden syrischen Flüchtlinge auf etwa 1,12 Millionen. Mehrere hunderttausend Rückkehrer waren bereits nach den Veränderungen in Syrien registriert oder geschätzt worden.

Diese Bewegungen können die Beziehung zwischen libanesischen und nicht-libanesischen Bevölkerungen schnell verändern. Sie machen es auch anfälliger für jede Projektion, die auf einem Szenario basiert, das die nachhaltige Aufrechterhaltung eines hohen Bestands an Vertriebenen voraussetzt.

Warum sich die libanesische Demografie zurückzieht

Neben der Anwesenheit ausländischer Bevölkerungen ist die libanesische Dynamik der andere Teil der Gleichung.

Der Rückgang der Geburten ist klar. Gesundheitsstatistiken zeigen, dass die Zahl der libanesischen Lebendgeburten, die in Krankenhäusern registriert sind, von69 380 im jahr 2017 auf 49 859 im jahr 2025Der Rückgang liegt somit bei über 28 % in acht Jahren für diese Krankenhausserie.

Die 2019 ausgelöste Wirtschaftskrise beschleunigte auch Abgänge, insbesondere bei aktiven und jungen Absolventen. Selbst wenn die Auswanderung nicht dauerhaft ist, verringert sie die Zahl der tatsächlich auf dem Territorium anwesenden Libanesen irgendwann.

Längerfristig fügen Sie Alterung hinzu. Die untersuchte demografische Projektion sieht einedurchschnittsalter 38 für Libanesen im Jahr 2050und einen teil des alters von 65 jahren und älter bis25 %.

Dies hätte direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Gesundheitsausgaben, die Renten und die Sozialschutzmechanismen. Eine kleinere Erwerbsbevölkerung sollte einen höheren Anteil älterer Menschen unterstützen.

Das demografische Problem beschränkt sich daher nicht auf einen Vergleich zwischen Libanesen und Ausländern. Er betrifft auch die interne Struktur der libanesischen Bevölkerung, ihre Erneuerung und ihre Fähigkeit, ihre Vermögenswerte im Land zu erhalten.

Das entscheidende Gewicht der syrischen Rückkehr

Die wahrscheinlichste Variable für verärgerte Projektionen bleibt die syrische Präsenz.

Die Szenarien, die sich aus einer hohen Anzahl von Syrern und einem Mangel an massiver Rückkehr ergeben, führen zu einem mechanisch schnellen Rückgang des Anteils der Libanesen. Umgekehrt würden große und dauerhafte Renditen nach Syrien die Berechnung erheblich verändern.

Diese Dynamik hat sich bereits seit dem Sturz des Regimes von Bashar Al-Assad im Dezember 2024 geändert. Die Rückkehrbewegungen beschleunigten sich in den Jahren 2025 und 2026, obwohl die Sicherheits-, Wirtschafts- und humanitäre Situation in Syrien weiterhin die Fähigkeit der Familien bestimmt, sich dort nachhaltig anzusiedeln.

Die libanesische Regierung hat die Rückkehr von Binnenvertriebenen zur Priorität erklärt. Aber die Messung des Phänomens bleibt komplex. Grenzübertritte stellen nicht unbedingt eine endgültige Rückkehr dar. Einige Familien unterhalten Bindungen, Wohnraum oder Einkommensquellen auf beiden Seiten der Grenze.

Daher muss eine Projektion bis 2035 regelmäßig überprüft werden, wenn neue Daten verfügbar werden.

Keine aktuelle Volkszählung zu entscheiden

Schließlich leidet die libanesische demografische Debatte unter einer alten Schwäche: dem Fehlen einer modernen Volkszählung.

Diese Situation verpflichtet Forscher, Verwaltungen und internationale Organisationen, Umfragen, Verwaltungsregister und sektorale Schätzungen zu kreuzen. Jede Basis erfüllt ein bestimmtes Ziel und misst nicht unbedingt die gleiche Population.

Es gibt auch drei Konzepte, die oft verwechselt werden: libanesische Bürger, libanesische Einwohner und alle, die auf dem Territorium leben. Ein im Ausland lebender Libanese bleibt libanesischer Staatsbürger, ist aber nicht Teil der Wohnbevölkerung. Umgekehrt gehört ein im Libanon lebender Flüchtling oder ausländischer Arbeiter zur gegenwärtigen Bevölkerung ohne libanesische Staatsangehörigkeit.

Die54 %ist daher aufgrund einer bestimmten demografischen schätzung relevant, kann aber nicht in einen offiziellen und endgültigen anteil umgewandelt werden.

Dennoch bleibt der hervorgehobene Trend wichtig: Die niedrige libanesische Geburtenrate, Auswanderung, Alterung und die langfristige Präsenz einer großen nicht-libanesischen Bevölkerung können den Anteil der Bürger unter den Einwohnern verringern. Das Ausmaß dieses Trends wird nun hauptsächlich von den Abgängen und Rückkehrern der Bevölkerung, der wirtschaftlichen Entwicklung des Libanon und dem Weg der syrischen Binnenvertriebenen in den nächsten Jahren abhängen.

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