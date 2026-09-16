Salam-Regierung: Warum sich der Kampf des Vertrauens gegen Gegner wenden könnte

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Die der Regierung von Nawaf Salam gewidmete Parlamentssitzung sollte es ihren Gegnern ermöglichen, Druck auf die Exekutive auszuüben. Es könnte den gegenteiligen Effekt erzeugen. Laut mehreren Berichten, die am 16. September 2026 in der libanesischen Presse veröffentlicht wurden, bleibt die Kritik an der Regierung stark, aber zu diesem Zeitpunkt scheinen sie keine Mehrheit zu bilden, die bereit ist, ihren Sturz zu verursachen. Noch wichtiger ist, dass ein Vertrauensvotum kritische oder zögerliche Abgeordnete dazu zwingen könnte, hinter Nawaf Salam zu stehen, um die Eröffnung einer neuen politischen Krise zu vermeiden.

Ad Diyar vom 16. September berichtet, dass Kreise für die Regierung der Ansicht sind, dass eine mögliche Forderung nach Vertrauen die Sitzung zu einem viel breiteren politischen Test machen würde. Ihrer Meinung nach könnte dies zur Wiederherstellung einer parlamentarischen Mehrheit um den Premierminister führen, auch mit Abgeordneten, die nicht unbedingt seine gesamte Politik unterstützen.

Bei der Argumentation geht es weniger um den Beitritt zur Regierung als um die Folgen ihres Sturzes. In einem fragmentierten Parlament würde der Austritt von Nawaf Salam sofort die Frage nach seiner Ersetzung und der Bildung einer neuen Exekutive aufwerfen. Ad Diyar glaubt, dass eine schnelle Einigung auf ein neues Team sehr schwierig wäre.

Die Zeitung geht so weit, die Existenz einer bekannten politischen Grenze der Protagonisten zu beschwören. Oppositionelle können Minister kritisieren, herausfordern und Regierungsentscheidungen herausfordern. Der Übergang zu einem Kampf, um es zu Fall zu bringen, wäre jedoch ein weiterer Schritt.

Die meisten Umstände rund um Salam

Die Sitzung vom 15. September zeigte jedoch das Ausmaß der Unterschiede.

Die Regierungspolitik gegenüber Israel, der Verhandlungsrahmen, die Waffen der Hisbollah, die Folgen des Krieges, Wirtschaftsreformen, Bankeinlagen und administrative Ernennungen haben manchmal zu harten Interventionen geführt.

Gebran Bassil spielte offen die Oppositionskarte und präsentierte eine echte Liste von Anschuldigungen gegen die Exekutive. Ad Diyar vom 16. September berichtet, dass der Präsident der Freien Patriotischen Strömung Nawaf Salams Team eine Regierung der Äxte, der Dunkelheit und der Versprechen ohne Ergebnisse nannte. Er beschuldigte ihn für seine wirtschaftliche Leistung, sein Management des Waffenfalls und mehrere politische Entscheidungen.

Bassil erlaubte dennoch Unsicherheit über das Vertrauen. Er erklärte, dass seine Fraktion das Recht behielt, es am Ende der Sitzung zu beantragen.

Diese Reserve ist politisch bedeutsam.

Die Beantragung einer Abstimmung würde es dem Freien Patriotischen Strom ermöglichen, seine Oppositionslogik bis zum Ende voranzutreiben. Aber ein parlamentarischer Sieg der Regierung würde Nawaf Salam gerade zu einer Zeit, in der seine Gegner versuchen, ihre Schwächung zu demonstrieren, eine neue Legitimität verleihen.

Al Joumhouria hatte in seiner Ausgabe vom 15. September dieses Risiko bereits vor der Sitzung identifiziert. Die Zeitung berichtete, dass ein Politiker der Meinung war, dass eine Vertrauensforderung entweder zu einem nahen Vergleich mit dem vorherigen Ergebnis oder zu einem leichten Anstieg der Regierung führen könnte. In beiden Fällen könnte die Operation die Exekutive konsolidieren, anstatt sie zu erschüttern.

Annahar vom 16. September machte die gleiche Bemerkung nach dem ersten Tag der Aussprachen. Die Zeitung glaubt, dass sich die Mehrheit, die weiterhin der Regierung vertraut, nicht wirklich verändert hat. Er betonte, dass eine neue Abstimmung sogar dazu führen könnte, dass die Exekutive trotz der Virulenz der Kritik im Plenarsaal das Vertrauen des Parlaments zurückgewinnt.

Die drei Lesungen laufen somit in einem Punkt zusammen: Die parlamentarische Herausforderung ist real, aber sie wird nicht automatisch zu einer Ersatzmehrheit.

Gegner, die nicht eine Seite bilden

Die Schwierigkeit liegt in der Natur der Opposition.

Mitglieder, die die Regierung angreifen, tun dies nicht aus den gleichen Gründen. Einige werfen ihm vor, in den Verhandlungen mit Israel zu weit gegangen zu sein. Andere werfen ihm vor, bei der Anwendung des staatlichen Waffenmonopols nicht schnell genug vorzugehen. Einige konzentrieren ihre Kritik auf wirtschaftliche und finanzielle Fragen. Andere beziehen sich auf Ernennungen oder institutionelles Funktionieren.

Diese Fragmentierung zeigte sich während der Sitzung sehr deutlich.

Die Hisbollah-Abgeordneten reagierten stark auf Nawaf Salams Rede über den Krieg und den Verhandlungsrahmen. Insbesondere beschuldigte Hassan Ezzeddine die Macht, einen Rahmen zu akzeptieren, der für Israel ohne ausreichende Elemente der Gewalt entworfen wurde.

Am anderen Ende der Debatte verteidigten Abgeordnete der libanesischen Streitkräfte und Kataeb die allgemeine Ausrichtung der Regierung, einschließlich des Waffenmonopols.

George Adwan wählte Ironie, um Nawaf Salam zu unterstützen. Er fragte ihn, wie er es « wagen » könne, seine Regierung in das Waffenmonopol einzubinden, bevor er ihn ermutigte, diese Politik zu verfolgen. Samy Gemayel präsentierte die Regierung auch als Gelegenheit, den Staat wieder aufzubauen, und bat ihn, seine Positionen in die Tat umzusetzen.

Zwischen diesen beiden Lagern haben andere Gruppen differenziertere Positionen eingenommen. Die Progressive Socialist Party verteidigte das Prinzip des Waffenmonopols, während sie einige der Ergebnisse der Verhandlungen in Frage stellte und Garantien für diejenigen forderte, die gegen die Besatzung kämpften.

Die Kritik der Regierung besteht daher an mehreren Fronten, die sich nicht leicht addieren lassen.

Ein Abgeordneter, der gegen Nawaf Salams Wirtschaftspolitik ist, wird nicht unbedingt mit der Hisbollah gegen die Regierung stimmen. Ein Abgeordneter, der den Waffen der Hisbollah feindlich gesinnt ist, kann einige Minister kritisieren, während er sich weigert, eine Regierungskrise zu provozieren. Ein anderer kann Verhandlungen mit Israel anfechten, ohne zu mehreren Monaten Konsultationen zurückkehren zu wollen, um eine neue Exekutive zu bilden.

Es ist diese parlamentarische Geographie, die Nawaf Salam heute mehr schützt als nur eine einheitliche Unterstützung für sein Handeln.

Der externe Faktor in parlamentarischen Berechnungen

Ad Diyar fügt diesem Schutz eine weitere Dimension hinzu.

Laut den von der Tageszeitung am 16. September erwähnten Kreisen betrachten ausländische Akteure nach dem libanesischen Fall die Stabilität der Regierung als ein wichtiges Element der nächsten Phase. Ein Vertrauenskampf würde daher auch draußen als Test für Nawaf Salams Fähigkeit gelesen werden, diese Phase weiter zu managen.

Diese Einschätzung bedeutet nicht, dass ausländische Hauptstädte die Stimmen der Abgeordneten bestimmen würden. Dennoch lastet sie schwer auf politischen Berechnungen zu einer Zeit, in der mehrere libanesische Themen direkt von internationalen Verhandlungen und Unterstützung abhängen.

Der Zeitplan ist besonders voll. Libanon bereitet sich auf die Pariser Konferenz zur Unterstützung der Armee und der Sicherheitskräfte vor. Die Verhandlungen mit Israel werden unter amerikanischer Vermittlung fortgesetzt. Gleichzeitig sucht die Regierung nach Mitteln für den Wiederaufbau und versucht, Finanzfragen mit internationalen Institutionen voranzutreiben.

Ein Sturz der Exekutive würde diese verschiedenen Prozesse unterbrechen oder komplizieren.

Auch Al Liwaa vom 16. September besteht auf diesem Element der Stabilität. Die Zeitung ist der Ansicht, dass die parlamentarischen Gleichgewichte keine ausreichend kohärente politische Kraft zeigen, um die Regierung zum Sturz zu bringen und sofort die Konsequenzen einer solchen Entscheidung zu übernehmen.

Die Unterstützung der Exekutive sollte jedoch nicht mit einer Zufriedenheit in ihrer Bilanz verwechselt werden. Mehrere Abgeordnete, die ihm möglicherweise ihr Vertrauen schenken, haben selbst ernste Kritik geäußert.

Die Mehrheit von Nawaf Salam ähnelt daher eher einer Mehrheit der Notwendigkeit als einem homogenen politischen Block.

Session zeigt Schwächen sowie Widerstand der Regierung

Dieser parlamentarische Schutz beseitigt nicht die Probleme der Regierung.

In den Beiträgen der Abgeordneten wurde auf die Schwäche der bei mehreren Dossiers erzielten Ergebnisse hingewiesen. Der Süden bleibt israelischen Operationen unterworfen. Die Bewohner können immer noch nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Der Wiederaufbau hängt von der externen Finanzierung ab. Die Waffenakte bleibt im Konflikt. Die wirtschaftliche Lage belastet weiterhin die Haushalte.

Nawaf Salam selbst erkannte das Ausmaß der Schwierigkeiten.

Laut Ad Diyar vom 16. September bestand er vor den Abgeordneten auf den erheblichen Kosten des Krieges und der Notwendigkeit, arabische und internationale Unterstützung für den Wiederaufbau zu erhalten. Er verteidigte auch die Verwendung von Verhandlungen als Mittel, um den israelischen Rückzug und die Rückkehr der Einwohner zu erreichen.

Seine Rede überzeugte seine Gegner nicht. Aber es hat die politische Verantwortung seiner Regierung in einen außergewöhnlichen regionalen Kontext gestellt, ein Argument, das seine Anhänger verwenden, um das langsame Tempo der Ergebnisse zu erklären.

Die Sitzung wird somit zu einer paradoxen Übung. Je mehr die Mitglieder die Schwächen der Exekutive aufdecken, desto schwieriger ist es, eine Alternative zu schaffen, die zu einer Mehrheit führen kann.

Das Risiko, Salam eine neue Legitimität zu geben

Dies ist letztlich das Dilemma, vor dem Gebran Bassil steht.

Die Freie Patriotische Strömung will sich als Hauptkraft der parlamentarischen Opposition durchsetzen. Bassil sagte es während der Sitzung ausdrücklich. Um diese Position glaubwürdig zu machen, wäre eine Forderung nach Vertrauen die stärkste politische Geste.

Aber das Ergebnis könnte genau gegensätzlich zu dem gesuchten sein.

Eine Mehrheit für Nawaf Salam würde es dem Ministerpräsidenten ermöglichen, aus zwei Tagen Kritik herauszukommen und zu sagen, dass er das Vertrauen des Parlaments behält. Die Abstimmung würde das Image einer belagerten Regierung teilweise auslöschen und die Debatte auf die Unfähigkeit ihrer Gegner, eine Mehrheit gegen sie zu finden, lenken.

Ad Diyar hebt dieses Risiko ausdrücklich hervor. Laut den von der Zeitung zitierten Regierungsquellen könnte ein Vertrauenskampf dazu führen, dass sich widerstrebende Abgeordnete dem Lager der Exekutive anschließen, nicht durch die Einhaltung all ihrer Politik, sondern um eine institutionelle Destabilisierung zu verhindern.

Dies ist wahrscheinlich der Hauptschutz von Nawaf Salam in diesem Stadium.

Seine Gegner können seine Regierung in Schwierigkeiten bringen. Sie können ihre Bilanz anfechten, bestimmte Minister ins Visier nehmen und ihre Entscheidungen verurteilen. Sie können sogar zusammenkommen um eine bestimmte Kritik an Abgeordneten aus sehr unterschiedlichen Lagern.

Aber die Regierung zu stürzen, erfordert etwas anderes: eine Mehrheit, die in der Lage ist, das zu übernehmen, was am nächsten Tag passieren würde.

Die von Ad Diyar, Annahar, Al Joumhouria und Al Liwaa veröffentlichten Informationen zeigen jedoch, dass am ersten Tag der Debatte keine solche Mehrheit zustande kam.

Die Parlamentssitzung offenbart daher eine ungewöhnliche Situation. Nawaf Salam hat keine einheitliche politische Mehrheit, aber seine Gegner haben keine alternative Mehrheit. In diesem Gleichgewicht kann die Androhung eines Vertrauensvotums für die Regierung weniger gefährlich werden als für diejenigen, die sich entscheiden, es zu provozieren.