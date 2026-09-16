Bankeinlagen: hinter den Kulissen zwischen Beirut und dem Währungsfonds

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Der Gesetzentwurf zielte darauf ab, die Behandlung von finanziellen Verlusten und die Rückzahlung der libanesischen Einleger auf eine viel weniger lineare Weise zu organisieren, als die öffentliche Debatte nahelegt. Hinter bekannten Meinungsverschiedenheiten über die Verteilung der Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken und ihren Aktionären beschreibt Annahar vom 16. September 2026 einen ungewöhnlichen Gesetzgebungsprozess: Bemerkungen, die dem Internationalen Währungsfonds zugeschrieben werden, würden weiterhin ankommen, auch wenn die Texte bereits diskutiert werden, was libanesische Beamte dazu zwingt, bereits diskutierte Bestimmungen zu übernehmen.

Dieser Mechanismus würde direkt zu Verzögerungen beitragen. Es bietet auch ein besseres Verständnis dafür, warum der Gouverneur der Libanesischen Bank, Karim Suaid, keine schnelle Annahme des Textes über die Finanzorganisation und die Rückgabe von Einlagen erwartet.

Laut Annahar erwähnte Karim Souaid kürzlich einen Horizont von bis zu acht Monaten vor der Annahme des Projekts. Die Tageszeitung stellt fest, dass diese Schätzung nicht unbedingt eine Kritik an das Parlament war. Sie würde sich darauf konzentrieren, wie die mit dem Fonds ausgehandelten Finanztexte entwickelt, geändert und überprüft wurden.

Das Thema ist besonders heikel. Dieses Projekt muss die Regeln für den Umgang mit einem Teil der Folgen der Bankenkrise festlegen, die den Einlegern den normalen Zugang zu ihrem Geld genommen hat. Sie muss auch die bereits verabschiedeten Rechtsvorschriften zur Bankenumstrukturierung ergänzen. Nach den von Annahar veröffentlichten Informationen hat der Text jedoch immer noch keine ausreichend stabile Form erreicht, um eine normale parlamentarische Reise zu ermöglichen.

Veränderungen nach Beginn der parlamentarischen Arbeit

Annahars interessantestes Vertrauen betrifft die Verbreitung der Bemerkungen des Währungsfonds.

Die Zeitung erklärt, dass der Ministerrat in einem traditionellen Gesetzgebungsverfahren einen Entwurf annimmt und an das Parlament weiterleitet. Die parlamentarischen Ausschüsse prüfen ihn dann, bevor er vor der Versammlung verabschiedet wird.

In den Texten zum Finanzreformprogramm würde die Funktionsweise anders aussehen.

Laut Annahar vom 16. September könnten, sobald der Entwurf dem Parlament übermittelt wurde und seine Prüfung begonnen hat, neue Listen mit Kommentaren und Änderungen, die dem Währungsfonds zugeschrieben werden, immer noch libanesische Beamte erreichen.

Der parlamentarische Ausschuss stünde dann vor einem bewegenden Text.

Einige bereits diskutierte Bestimmungen sollten wiederaufgenommen werden. In einigen Fällen könnte die Überprüfung sogar Artikel betreffen, über die bereits abgestimmt wurde.

Das Problem ist daher nicht nur die Existenz von Differenzen zwischen dem Libanon und dem Fonds. Es ist auf den Moment zurückzuführen, in dem diese Unterschiede im Prozess auftreten.

Ein Text, der als ausreichend erfolgreich angesehen wird, um dem Parlament übermittelt zu werden, könnte sich nach seiner Ankunft vor den Mitgliedern weiterentwickeln.

Annahar glaubt, dass diese Methode bereits dazu beigetragen hat, die Prüfung früherer Finanzreformen erheblich zu verlängern.

Kommentare von ungewöhnlichen Schaltungen

Das tägliche Leben offenbart ein weiteres viel überraschenderes Detail.

Laut Annahar vom 16. September würde es in diesem Prozess keine direkte formelle Korrespondenz zwischen dem Währungsfonds und dem Parlament geben.

Einige Bemerkungen würden durch die Regierung oder Berater kommen. Die Zeitung ruft sogar Übertragungen per Instant Messaging oder E-Mail hervor, die nicht die Form einer traditionellen institutionellen Korrespondenz mit dem Parlament annehmen würden.

Diese Informationen verdienen es, genau behandelt zu werden. Annahar sagt nicht, dass libanesische Gesetze direkt vom Währungsfonds ausgearbeitet werden. Es beschreibt einen Mechanismus, in dem die der internationalen Institution zugeschriebenen Beobachtungen die Verantwortlichen erreichen, während das Gesetzgebungsverfahren bereits läuft.

Aber diese Methode wirft eine offensichtliche institutionelle Frage auf: Wann wird ein mit einer internationalen Organisation ausgehandeltes Projekt endgültig genug, um an den Gesetzgeber weitergegeben zu werden?

Das Problem ist umso wichtiger, als die Veränderungen nicht marginal sind.

Annahar erinnert daran, dass während der Überprüfung des Bankenumstrukturierungsgesetzes im Laufe des Projekts eingegangene Stellungnahmen einen wesentlichen Teil des Textes hätten betreffen können.

Die Kommission musste zu ihrer eigenen Arbeit zurückkehren.

Die Regierung hätte den Text übernommen

Außerdem würde der Entwurf über das finanzielle Defizit und die Einlagen nicht mehr nur in den Händen des Parlaments liegen.

Annahar berichtet, dass Nawaf Salam das Projekt zur erneuten Überprüfung übernommen hätte.

Diese Bewegung erklärt teilweise, warum Karim Suaid seine Adoption nicht als unmittelbar bevorstehend betrachtet.

Die Frage ist also nicht nur, wie lange das Parlament braucht, um über das Gesetz abzustimmen. Eine ausreichend stabile Version muss zuerst zwischen der Regierung, den Finanzbehörden und dem Währungsfonds erreicht werden.

Die Unterschiede bleiben jedoch signifikant.

Der Besuch einer Delegation des Fonds in Beirut steht genau in diesem Zusammenhang. Das Projekt zur Finanzorganisation und Rückgabe von Einlagen ist eines der Hauptthemen.

Der zentrale Reibungspunkt bleibt die Art und Weise, wie die seit der Krise angesammelten Verluste aufgefangen werden.

Wer zahlt die Rechnung?

Hinter den technischen Diskussionen steht eine einfache und politisch explosive Frage: Wer wird die Verluste tragen?

Der Staat kann aufgefordert werden, einen Teil der Last zu übernehmen. Die Bank of Lebanon ist unmittelbar von der Größenordnung ihrer Bilanz und den in den Jahren vor der Krise aufgelaufenen Verbindlichkeiten betroffen. Auch Geschäftsbanken stehen im Mittelpunkt des Systems. Das Schicksal ihrer Aktionäre und ihres Kapitals ist einer der heiklen Punkte der Verhandlungen.

Endlich kommen die Einleger.

Jede Finanzarchitektur wird im Libanon anhand einer Frage beurteilt: Welchen Teil ihrer Einlagen werden sie nach welchem Zeitplan und in welcher Form zurückerhalten können?

Annahar wies darauf hin, dass die Gespräche mit dem Fonds Mechanismen für die Verteilung von Verlusten und die Umstrukturierung und Rekapitalisierung von Banken beinhalteten.

Das Projekt muss daher zwischen direkt gegensätzlichen Interessen vermitteln.

Zu viel Verlust für Einleger wäre politisch schwierig und sozial schwer. Die Belastung des Staates läuft darauf hinaus, sie auf die öffentlichen Finanzen und damit letztlich auf die Steuerzahler zu übertragen. Eine massive Rekapitalisierung der Banken kann zum Verschwinden oder zur Umstrukturierung eines Teils des Sektors führen.

Es gibt keine kostenlose Lösung.

Genau deshalb führt jede Änderung des Textes zu einer neuen Schlacht.

Karim Souaid glaubt nicht an schnelle Adoption

In diesem Zusammenhang hat die Schätzung des Gouverneurs der Libanesischen Zentralbank eine andere Bedeutung.

Laut Annahar deutete Karim Suaid an, dass das Gesetz für mehrere Monate nicht in Kraft treten könnte. Die Zeitung besteht darauf, dass diese Einschätzung nicht unbedingt auf das Tempo der Arbeit des Parlaments abzielt.

Stattdessen hätte der Gouverneur den gesamten Prozess berücksichtigt: Verhandlungen, Änderungen, Regierungsschiede, Bemerkungen des Fonds, Überprüfung des Ausschusses und dann parlamentarische Annahme.

Der Unterschied ist wichtig.

Die bloße Beschuldigung der Abgeordneten, die Reformen zu verzögern, würde es nicht ermöglichen, zu erklären, warum die Projekte vor sie kommen, bevor sie noch wesentliche Veränderungen durchlaufen.

Annahar schätzt, dass diese Methode sechs bis acht Monate zu einem Text hinzufügen kann.

Die Verantwortung für die Verzögerung wird daher diffus.

Die Regierung verhandelt. Der Fonds stellt Anforderungen oder Bemerkungen. Das Parlament denkt darüber nach. Die Finanzbehörden greifen ein. Dann gehen einige Arrangements auf die Schaltung zurück.

Währenddessen warten die Einleger.

Ein Kampf um den Artikel über Banken

Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich insbesondere auf die Bedingungen, die dem Bankensektor auferlegt werden.

Annahar berichtet, dass die Diskussionen über den Mechanismus der Rekapitalisierung und den Bilanzabschluss nach wie vor schwierig sind. Erklärtes Ziel ist es festzustellen, welche Banken in der Lage sind, eine tragfähige Finanzposition zurückzugewinnen und welche umstrukturiert oder aus dem Markt ausgeschieden werden müssen.

Dieser Schritt ist untrennbar mit der Bearbeitung von Ablagerungen verbunden.

Eine Bank kann nicht für rentabel erklärt werden, ohne den tatsächlichen Wert ihrer Vermögenswerte, Verluste und Verbindlichkeiten zu bestimmen, die sie noch erfüllen kann.

Seit Beginn der Krise hat der Fonds die Notwendigkeit betont, Verluste zu erkennen, anstatt sie auf unbestimmte Zeit zu verzögern.

Aber diese Verluste zu teilen, bleibt der Kern des libanesischen Konflikts.

Jeder Akteur versucht, seinen Anteil zu reduzieren.

Banken verteidigen ihr Überleben und ihre Aktionäre. Der Staat versucht, eine weitere Belastung seiner Finanzen zu vermeiden. Die Libanesische Zentralbank muss ihre künftige Fähigkeit zur Geldpolitik bewahren. Einleger fordern die Rückgabe ihrer Vermögenswerte.

Das Gesetz muss diesen Konflikt in Regeln verwandeln.

Genau das erklärt seine Schwierigkeit.

Der Fonds, ein unverzichtbarer, aber umstrittener Partner

Das Verhältnis zum Währungsfonds bleibt daher ambivalent.

Libanon braucht ein internationales Abkommen, um einen Teil seiner finanziellen Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und den Zugang zu externer Finanzierung zu erleichtern. Der Fonds strebt eine Reihe von Reformen an, um das Finanzsystem nachhaltig zu gestalten.

Aber die Art und Weise, wie diese Anforderungen in das nationale Verfahren eingehen, wird selbst zum Thema.

Die von Annahar veröffentlichten Informationen heben einen Bereich hervor, der in diesem Prozess nicht sichtbar ist: die Bewegung von Veränderungen zwischen internationalen Experten, der Regierung und Parlamentariern.

Wenn die Kommentare nach der offiziellen Übermittlung der Entwürfe weiterhin eintreffen, konzentriert sich die Debatte nicht mehr nur auf ihren Inhalt. Es geht auch um die Methode, mit der das Gesetz erstellt wurde.

Diese Frage ist bei weitem nicht zweitrangig.

Eine so wichtige Reform wie die der Einlagen muss das Schicksal eines Teils der Ersparnisse bestimmen, die die Libanesen seit Jahrzehnten angehäuft haben. Sie wird auch den Bankensektor neu gestalten und die Verteilung eines beträchtlichen Teils der finanziellen Verluste bestimmen.

Die rechtliche Stabilität des Textes ist daher unerlässlich.

Im Gegenteil, Annahar beschreibt einen Prozess, bei dem sich das Projekt weiter verändern kann, während seine Überprüfung bereits im Gange ist.

Acht Monate, die für Bewerber immer noch teuer sein könnten

Der von Karim Souaid erwähnte Horizont bedeutet nicht, dass das Gesetz notwendigerweise in acht Monaten verabschiedet wird. Vielmehr gibt es eine Vorstellung davon, wie lange der Prozess dauern kann, wenn die aktuellen Unterschiede bestehen bleiben.

Keine der veröffentlichten Informationen ermöglicht es, die endgültige Fassung des Textes zu erhalten.

Es ist auch nicht möglich, genau zu bestimmen, was jede Kategorie von Bewerbern zurückgewinnen wird. Die endgültigen Modalitäten bleiben von den Schiedsverfahren abhängig, die noch stattfinden müssen.

Genau das macht Annahars Vertrauen wichtig.

Sie zeigen, dass hinter den öffentlichen Erklärungen zur Dringlichkeit der Reformen das von den libanesischen Bewerbern am meisten erwartete Gesetz weiterhin auf mehreren Ebenen verhandelt wird. Und dass der Text, der den Abgeordneten morgen vorgelegt wird, möglicherweise nicht genau der ist, der heute zwischen Beirut und dem Währungsfonds zirkuliert.

Für Einleger hat die institutionelle Debatte eine sehr konkrete Konsequenz: Solange libanesische Beamte und der Fonds ihren Kompromiss bei Verlusten, Banken und Einlagen nicht stabilisiert haben, bleibt auch der Rückgabeplan ausgesetzt.