In Paris wird die Hilfe für die libanesische Armee auch auf politischem Boden verhandelt

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Am Vorabend des Pariser Vorbereitungstreffens zur Unterstützung der libanesischen Armee konzentrieren sich die Diskussionen nicht mehr nur auf die von der militärischen Institution benötigten Fahrzeuge, Ausrüstung oder finanziellen Mittel. Ein Teil der libanesischen Partner möchte nun wissen, was die Stärkung der Armee vor Ort wirklich ändern wird, insbesondere im Süden und bei Waffen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen.

Laut diplomatischen Quellen, die von Al Jumhouria am 15. September 2026 zitiert wurden, neigt Washington dazu, Umfang und Art der internationalen Hilfe mit der Fähigkeit des libanesischen Staates und seiner Armee zu verbinden, seine Rüstungskontrollverpflichtungen und die ausschließliche Ausübung öffentlicher Gewalt umzusetzen. Die gleichen Quellen beschreiben Geber, die immer noch vorsichtig sind, bis politische Garantien und Reformen bestehen, um sicherzustellen, dass die Stärkung der militärischen Institution von einer effektiven Ausweitung der staatlichen Autorität begleitet wird.

Diese Konditionalität, wenn sie in den Pariser Gesprächen bestätigt wird, stellt Beirut vor eine heikle Gleichung. Libanon erklärt, dass es eine besser ausgestattete Armee braucht, um allmählich die Kontrolle über das Territorium zurückzugewinnen und mehr Verantwortung im Süden zu übernehmen. Andererseits scheinen einige ihrer Partner ihre Hilfe an den bereits vom Staat erzielten Fortschritten messen zu wollen.

Das Dossier gewinnt angesichts des Endes der Finul-Mission zusätzliche Bedeutung. Die Armee könnte aufgefordert werden, einen viel größeren Platz in den zukünftigen Sicherheitsvorkehrungen des Südens einzunehmen, während die Verhandlungen mit Israel noch immer nicht mehrere zentrale Fragen gelöst haben: den israelischen Rückzug, Kontrollmechanismen, Sicherheitsvorkehrungen und das Schicksal der Hisbollah-Waffen.

Eine Liste von Bedürfnissen, aber auch Verpflichtungen

Das in Paris vorgelegte libanesische Dossier ist jedoch sehr konkret. Al Joumhouria beschreibt mehrere Anfragen für Transport, Logistik, Kommunikationssysteme, Schutzausrüstung und Fähigkeiten für den Einsatz vor Ort. Hinzu kommt die finanzielle Situation des Militärs, geschwächt durch mehrere Jahre der Wirtschaftskrise.

Paris würde auch versuchen, die inneren Sicherheitskräfte in den Unterstützungsmechanismus einzubeziehen. Ziel wäre es, ihnen zu ermöglichen, mehr Verantwortung innerhalb des Landes zu übernehmen und damit militärische Fähigkeiten für Grenzmissionen und den Süden freizusetzen.

Aber diese technische Liste reicht nicht mehr aus, um die Diskussionen zusammenzufassen.

Das Treffen fand nach mehreren Monaten statt, in denen die Regierung von Nawaf Salam das Waffenmonopol und die Entscheidung über Krieg und Frieden zu einer ihrer wichtigsten politischen Verpflichtungen machte. Vor dem Parlament hat der Premierminister diese Linie in der Sitzung am 15. September erneut verteidigt.

Ad Diyar vom 16. September berichtet, dass er auf dem Mangel an dauerhafter Stabilität bestand, ohne die staatliche Autorität durch seine eigenen Streitkräfte auf das gesamte Territorium auszudehnen. Nawaf Salam bekräftigte auch, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich dem Staat gehören müsse.

Die Reaktion der Hisbollah auf das Parlament zeigte, wie schwierig es ist, diese Position in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Hassan Ezzeddine beschuldigte die Macht, den Verhandlungsrahmen mit Israel ohne ausreichend starke Karten zu unterzeichnen. Ibrahim Moussaoui seinerseits kippte die Frage um, indem er fragte, was der Staat getan habe, um die Armee zu bewaffnen und ihr die Mittel zur Verteidigung des Territoriums zu geben.

Die Debatte in Paris trifft somit direkt auf die Debatte in Beirut: Die internationalen Partner fordern Garantien der staatlichen Autorität zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Teil des Parlaments fragt, warum die Armee noch nicht die notwendigen militärischen Mittel erhalten hat, um diese Autorität vollständig auszuüben.

Der Süden, erster lebensgroßer Test

Die Verhandlungen mit Israel verleihen diesem Thema eine unmittelbare Dimension. Al Joumhouria berichtet, dass die Hilfe für die Armee in diplomatischen Diskussionen eng mit ihrer Fähigkeit verbunden ist, im Süden stationiert zu werden.

Sektoren, die als « experimentelle Bereiche » im Verhandlungsprozess beschrieben werden, sind zu einem Test geworden. Das Prinzip besteht darin, der libanesischen Armee zu erlauben, in bestimmten Gebieten Stellung zu beziehen, um staatliche Autorität zu etablieren und einen israelischen Rückzug vorzubereiten oder zu begleiten.

Der Erfolg dieser Formel könnte den Weg für ihre Erweiterung ebnen. Im Gegenteil, sein Scheitern würde den Gegnern ein Argument für einen schnellen Rückzug liefern.

Genau zu dieser Zeit verstärkte Israel seine Anschuldigungen gegen die libanesische Armee.

Al Liwaa vom 16. September berichtet, dass die israelischen Behörden die militärische Institution bis zu ihrer Kommandoebene beschuldigen, ihre Aktionen mit der Hisbollah zu koordinieren. Die Tageszeitung glaubt, dass diese Anschuldigungen direkt auf die Glaubwürdigkeit der Armee am Vorabend der Pariser Ernennung abzielen.

Für Beirut ist die Gefahr offensichtlich. Israel kann argumentieren, dass es bestimmte Sektoren nicht einer Armee überlassen kann, die es für unzureichend unabhängig von der Hisbollah hält. Gleichzeitig fordern die libanesischen Partner dieselbe Armee auf zu demonstrieren, dass sie die einzige Sicherheitsreferenz vor Ort werden kann.

Präsident Joseph Aoun reagierte öffentlich auf diese Anschuldigungen. Während des Besuchs des finnischen Verteidigungsministers Antti Häkkänen versicherte er, dass die Armee ihren Einsatz in den unbesetzten Dörfern und anderen Gebieten des Südens verstärkt habe. Er behauptete, sie erfülle ihre Pflichten, die Sicherheit zu gewährleisten, bewaffnete Demonstrationen zu überwachen und bei der Rückkehr der Bewohner zu helfen.

Joseph Aoun wies vor allem die israelischen Vorwürfe gegen das Verhalten der Armee zurück.

Diese Verteidigung kommt zu einer Zeit, in der die internationale Glaubwürdigkeit der Institution direkt mit den Mitteln verbunden wird, die sie zu erhalten hofft.

Der Abgang des Finul verändert die Art der Unterstützung

Das Treffen in Paris findet endlich mit einer Frist statt, die alle Diskussionen schwer belastet: das Post-Final.

Al Joumhouria berichtet, dass Paris, Rom und Washington bereits mehrere Alternativen zur internationalen Mission im Süden diskutieren. Die Frage der Unterstützung der Armee wird daher untrennbar mit der der zukünftigen internationalen Maschinerie.

Wenn die Armee einige der bisher mit Unterstützung des Finul wahrgenommenen Aufgaben zurückerlangen soll, wird sie zusätzliche Überwachungs-, Mobilitäts-, Kommunikations- und territoriale Kontrollkapazitäten benötigen. Der libanesische Staat, der von der Finanzkrise getroffen wurde, kann diesen Anstieg nicht allein finanzieren.

Aber die ersuchten Staaten wollen wissen, in welchem politischen Umfeld ihre Hilfe verwendet wird.

Hier wird der Fall besonders sensibel für die Hisbollah. Die explizit als Gegenstück zur Abrüstung präsentierte Hilfe könnte im Libanon als ein Instrument des Drucks von außen interpretiert werden. Die Informationen von Al Joumhouria erlauben jedoch nicht so viel. Sie erwähnen keinen Betrag, der von einer bestimmten Maßnahme oder einem Zeitplan für die Entwaffnung der Partei abhängig ist.

Stattdessen weisen sie darauf hin, dass die Geber die Bedeutung ihres Engagements mit dem Fortschritt des Staates bei der Ausübung seiner Autorität in Verbindung bringen wollen.

Diese Nuance wird in Paris entscheidend sein.

Die libanesische Regierung wird ihre Partner davon überzeugen müssen, dass eine stärkere Armee genau die Rückkehr des Staates beschleunigen wird. Die Geber müssen entscheiden, ob sie bereit sind, diesen Aufschwung zu finanzieren, bevor alle politischen Hindernisse beseitigt sind.

Inmitten dieser Verhandlungen befindet sich die Armee in einer paradoxen Lage. Es wird erwartet, dass es das Herzstück des zukünftigen Südapparats wird, aber die für diese Mission notwendigen Mittel können von Ergebnissen abhängen, die es alleine nicht erreichen kann.

Die Frage der Waffen ist eine Frage nationaler politischer Entscheidungen sowie militärischer Operationen. Die Verhandlungen mit Israel hängen auch von Washington und Tel Aviv ab. Der israelische Rückzug findet nicht allein in Beirut statt. Was die Nach-Endzeit betrifft, so streitet er bereits zwischen mehreren Hauptstädten.

In dieser Verstrickung muss Paris bestimmen, inwieweit die libanesischen Partner bereit sind, ihre Armee zu unterstützen. Hinter den Listen der Materialien und des finanziellen Bedarfs wird daher auch die Rolle der westlichen Hauptstädte in der militärischen Institution im Nachkriegslibanon diskutiert.