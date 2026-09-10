Libanon: Fast 700 Apotheken drohen mit Schließung

- Advertisement -

45

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das libanesische Pharmanetzwerk durchläuft eine neue kritische Phase. Rund 200 Apotheken haben bereits ihre Türen geschlossen und fast 700 weitere sind jetzt gefährdet, während immer noch aktive Apotheken ihre Margen durch steigende Kosten, schwache Kaufkraft und Veränderungen auf dem Arzneimittelmarkt komprimiert sehen. Hinter diesen finanziellen Schwierigkeiten scheint nun ein Gesundheitsrisiko zu stecken: Wenn die Schließungen andauern, könnte sich der Zugang zu Medikamenten auf große Städte konzentrieren und in Gebieten schwieriger werden, in denen eine Apotheke manchmal mehrere Orte bedient.

Die Krise kommt, da der Sektor seit dem finanziellen Zusammenbruch von 2019 bereits sechs Jahre des Umbruchs aufgefangen hat. Abwertung des Pfunds, Auslaufen der Subventionen, Explosion der Preise für importierte Medikamente, Entwicklung von Generika, Rückgang der Kaufkraft und Verschwinden von Bankkrediten haben die Wirtschaft der Beamten grundlegend verändert. Der rasante Anstieg des elektronischen Zahlungsverkehrs fügt heute eine neue Einschränkung hinzu: Bankgebühren, Abwicklungsfristen und Transaktionskosten können eine bereits enge Marge reduzieren.

Arzneimittel im Libanon: 200 Schließungen und 700 gefährdete Apotheken

Die von der libanesischen Presse berichteten Zahlen geben die Warnung an. Etwa 200 Betriebe haben ihren Betrieb bereits eingestellt, und weitere 700 wären von der Schließung bedroht. Im Vergleich zu einem nationalen Netzwerk von mehreren tausend Beamten bedeuten diese Zahlen nicht das bevorstehende Verschwinden der lokalen Apotheke. Andererseits zeigen sie, dass ein großer Teil des Sektors heute mit unzureichender Rentabilität arbeitet.

Das Problem liegt in der Struktur der Aktivität selbst. Eine Apotheke legt den Preis der von ihr verkauften Medikamente nicht frei fest. Dies hängt von Preismechanismen und regulierten Margen ab. Wenn die Betriebskosten schneller steigen als die Verkaufserlöse, können die offiziellen Preise nicht einfach wie der normale Handel steigen.

Diese Kosten sind jedoch seit 2019 stark gestiegen. Mieten, Strom, Generatoren, Abonnements, Software, Sicherheit, Ausrüstung und ein Teil der Löhne werden jetzt in Rechnung gestellt oder in Dollar indexiert. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, einen ausreichend großen Vorrat an Arzneimitteln aufrechtzuerhalten, wodurch erhebliche Geldmittel zur Verfügung stehen.

Die De-facto-Dollarisierung der Droge hat einige der Engpässe reduziert, die durch das alte Subventionssystem verursacht wurden. Es übertrug auch einen viel größeren Anteil der Kosten an Patienten und Zwangsapotheken, um ihre Bestände zu Preisen zu finanzieren, die weit über denen der Vorkrisenzeit lagen.

Der Apotheker befindet sich somit zwischen zwei Zwängen: einem Patienten mit geringer Kaufkraft und Lieferanten, deren Produkte weitgehend an Währungen gebunden sind.

Die Medizin hat die Wirtschaft seit 2019 verändert

Um die gegenwärtige Situation zu verstehen, müssen wir zum Zusammenbruch des Finanzsystems zurückkehren.

Vor Oktober 2019 hielt die Bank of Lebanon das Buch offiziell um 1.507,5 £ für einen Dollar. Importierte Medikamente profitierten dann von einem Fremdwährungsfinanzierungsmechanismus, um ihre Preise in lokaler Währung zu begrenzen.

Dieses Modell wurde unhaltbar, als die Devisenreserven der Zentralbank schrumpften.

Der Libanon importiert den Großteil der im Land konsumierten Drogen, auch wenn es eine lokale Pharmaindustrie gibt. Als die Dollar zu laufen begannen, stießen die Importeure auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihrer Bestellungen. Der Mangel hat zugenommen und Apotheken haben einige gängige Behandlungen wie Medikamente gegen chronische Krankheiten aus ihren Regalen verschwinden sehen.

Das Subventionssystem wurde dann schrittweise abgebaut.

Diese Entwicklung war in finanzieller Hinsicht nahezu unvermeidlich: Die Fortsetzung der Finanzierung von Importen im künstlichen Tempo der alten Parität hätte bereits sehr geschwächte Devisenreserven verbraucht. Die Abschaffung der Hilfe hat jedoch zu einem erheblichen Anstieg der von den Patienten gezahlten Preise geführt.

Der Sektor hat sich somit von einer Krise der Verfügbarkeit zu einer Krise der Zugänglichkeit entwickelt.

Medikamente sind mehr verfügbar als auf dem Höhepunkt der Knappheit, aber einige Haushalte haben jetzt Schwierigkeiten, sie zu kaufen. Für Apotheken bedeutet dies, dass die nominale Umsatzsteigerung nicht unbedingt einer Rentabilitätsverbesserung entspricht: Der Aktienkurs ist gleichzeitig gestiegen.

Teure Aktien in einer kreditlosen Wirtschaft

Das fast vollständige Verschwinden von Bankkrediten ist einer der grundlegenden Unterschiede zwischen einer libanesischen Apotheke und einem Büro in einer normalen Wirtschaft.

Eine Apotheke muss immer Hunderte oder sogar Tausende von Referenzen haben. Einige drehen sich schnell; Andere können mehrere Monate in den Regalen bleiben, bevor sie verkauft werden. Sie müssen jedoch gehalten werden, um die Anforderungen zu erfüllen.

Diese Aktie stellt fixes Kapital dar.

Vor der Krise konnte ein Unternehmen Bankfazilitäten, Überziehungskredite oder andere Finanzierungsinstrumente nutzen, um sein Betriebskapital zu verwalten. Seit 2019 sind diese Mechanismen extrem begrenzt geblieben. Viele libanesische Unternehmen müssen ihr Geschäft mit ihrem eigenen Cashflow finanzieren.

Für eine Apotheke wird die Schwierigkeit durch die Art des Produkts verschärft. Sie kann nicht beschließen, ihren Katalog auf die einzigen rentabelsten Medikamente zu reduzieren, ohne den Service für Patienten direkt zu beeinträchtigen.

Die Produkte haben auch Verfallsdaten. Eine unverkaufte Droge ist nicht einfach ein Schlafsack: Es kann ein Verlust werden.

Diese Einschränkung begünstigt mechanisch Institutionen mit mehr Kapital. Eine große Apotheke in einem dicht besiedelten Gebiet kann ihre Kosten auf ein größeres Verkaufsvolumen verteilen und ihren Bestand schneller erneuern. Ein kleines ländliches Gebiet hat viel weniger Spielraum.

Hier kann die Wirtschaftskrise allmählich zu einem Problem des Zugangs zu Pflegeleistungen werden.

Das Risiko einer pharmazeutischen Wüste in bestimmten Regionen

Zweihundert Verschlüsse erzeugen nicht den gleichen Effekt, abhängig von ihrem Standort.

Das Verschwinden einer Apotheke in einem Stadtteil in Beirut, in dem mehrere wenige hundert Meter entfernt operieren, kann durch das benachbarte Netzwerk aufgefangen werden. Die Schließung einer kleinen Stadt in Akkar, Bekaa oder im Süden kann dazu führen, dass die Bewohner mehrere Kilometer zur Behandlung reisen müssen.

Dieses Thema wird besonders wichtig für ältere Menschen und Patienten mit chronischen Krankheiten.

Hypertonie, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychiatrische Behandlung oder andere Pathologien erfordern oft eine regelmäßige Erneuerung. Die Pharmazie ist auch in vielen Regionen der erste Kontaktpunkt mit dem Gesundheitssystem.

Der Apotheker ersetzt natürlich nicht den Arzt. In einem Land, in dem eine Konsultation einen erheblichen Aufwand darstellen kann, suchen Patienten jedoch häufig Rat von Kliniken zu kleineren Symptomen, Drogenkonsum oder Überweisung an einen Arzt.

Die Verkleinerung des Netzes vergrößert somit den Abstand zwischen dem Patienten und dieser ersten Zugriffsebene.

Es kann auch territoriale Unterschiede betonen. Natürlich haben Apotheken ein Interesse daran, sich in Gebieten niederzulassen, in denen Bevölkerungsdichte und Kaufkraft ein ausreichendes Verkaufsvolumen ermöglichen. Wenn die Gesamtrentabilität des Sektors sinkt, wird diese Logik noch stärker.

Die am wenigsten rentablen Bereiche sind dann die ersten exponierten.

Elektronische Zahlung fügt eine neue Gleichung hinzu

Der Anstieg der Kartenzahlungen und anderer elektronischer Mittel könnte als eine willkommene Modernisierung in einer Wirtschaft angesehen werden, die nach 2019 stark vom Bargeld abhängig wurde.

Für Apotheken wirft sie jedoch eine Kostenfrage auf.

Jede elektronische Zahlung kann eine Provision oder Kosten im Zusammenhang mit dem Anbieter und der Bank beinhalten. Einzeln betrachtet scheint der Prozentsatz begrenzt zu sein. Auf eine Aktivität angewendet, bei der die Marge für das Medikament reguliert wird, kann es signifikant werden.

Die Gleichung ist einfach: Der Apotheker kann diese Provision nicht unbedingt an den Preis eines regulierten Arzneimittels weitergeben. Sie wird daher von ihrer Marge absorbiert.

Das Problem wird sensibler, da der Anteil elektronischer Zahlungen zunimmt.

Außerdem muss zwischen Umsatz und Realeinkommen unterschieden werden. Ein Offizier kann große Beträge einlösen, weil Drogen viel teurer geworden sind, während er eine kleine Marge behält, nachdem der Lieferant und die Ausgaben bezahlt wurden.

Eine Provision, die auf dem Gesamtbetrag der Transaktion berechnet wird, kann somit einen wesentlich größeren Anteil am Gewinn darstellen als ihr scheinbarer Prozentsatz.

Die Entwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs hat dennoch Vorteile für die libanesische Wirtschaft. Es reduziert die Abhängigkeit von Bargeld, verbessert die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen und kann die Steuerformalisierung erleichtern. Das Problem ist daher nicht das Prinzip des elektronischen Zahlungsverkehrs, sondern seine Kosten, wenn sie auf ein Produkt angewendet werden, dessen Preis und Marge eingerahmt sind.

Eine Anpassung der Gebühren oder die Abwicklung von Arzneimittelzahlungen kann erforderlich werden, wenn der Staat gleichzeitig die Digitalisierung der Transaktionen fördern und das Apothekennetz erhalten will.

Neue Rezession schwächt Apotheken weiter

Die wirtschaftliche Situation von 2026 verringert die Fähigkeit des Sektors, diese Kosten zu absorbieren.

Die Weltbank plant nun eine Schrumpfung im6,4% des libanesischen BIP in diesem Jahr, nach der Rückkehr zu einem positiven Wachstum im Jahr 2025. Die Institution glaubt auch, dass die Inflation erreichen könnte17,5% im durchschnitt2026.

Diese neue Rezession wirkt sich direkt auf die Apotheken.

Entgegen einer intuitiven Idee ist das Medikament nicht vollständig gegen sinkende Kaufkraft geschützt. Patienten kaufen natürlich weiterhin die notwendigen Behandlungen, aber sie können bestimmte Einkäufe verschieben, nach billigeren Alternativen suchen, nach Generika fragen oder Produkte aufgeben, die als weniger dringend gelten.

Die Nachfrage wird dadurch preissensibler.

Parapharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Pflegeprodukte, die für Arzneimittel andere Margen als die regulierten bieten können, sind besonders anfällig für diesen Konsumrückgang.

Infolgedessen leiden Apotheken gleichzeitig unter erhöhten Belastungen und erhöhter Vorsicht unter den Haushalten.

Konzentration des Sektors könnte sich beschleunigen

Wenn mehrere hundert Beamte verschwinden, wird der Markt nicht unbedingt in den gleichen Proportionen schrumpfen.

Einige ihrer Kunden werden in die verbleibenden Apotheken überführt.

Die größten Betriebe, die über eine günstige Lage, ein hohes Verkaufsvolumen und ausreichend Bargeld verfügen, um große Lagerbestände zu halten, können daher aus der Krise hervorgehen.

Es ist ein klassischer Mechanismus der Konzentration.

Es gibt bestimmte wirtschaftliche Vorteile: Große Strukturen können effizienter verhandeln, einen Teil ihres Managements automatisieren und ihre Fixkosten auf mehr Transaktionen verteilen.

Aber auf die Apotheke angewendet, hat dieser Mechanismus eine Grenze. Ein Beamter ist nicht nur ein Geschäft. Es beteiligt sich am Gesundheitsnetzwerk des Territoriums.

Die wirtschaftliche Rationalisierung des Netzes kann daher dem Ziel des Zugangs zu Arzneimitteln widersprechen.

Der Markt neigt natürlich dazu, Apotheken dort zu konzentrieren, wo sie profitabel sind. Die Gesundheitspolitik muss im Gegenteil eine ausreichende Präsenz dort sicherstellen, wo die Bevölkerung sie braucht.

Wenn die etwa 700 Betriebe, die heute als anfällig gelten, hauptsächlich in Gebieten mit geringer Dichte oder niedriger Kaufkraft zu finden wären, hätte ihr Verschwinden eine weitaus größere Auswirkung als ihr einziger Anteil an der Gesamtzahl der Apotheken.

Genau das müssen die Gesundheitsbehörden messen.

Eine Krise, die jetzt Apotheker übertrifft

Die Debatte kann daher nicht auf die Rentabilität eines Berufs reduziert werden.

Die Schließung eines gewöhnlichen Unternehmens führt zu einem Verlust von Tätigkeit und Beschäftigung. Eine Apotheke kann auch den territorialen Zugang zu einem wesentlichen Gesundheitsprodukt ändern.

Die Regierung hat jedoch eine sehr geringe Haushaltsmarge. In einer Wirtschaft in der Rezession, in der Beamte und Militärs behaupten, ihre Einkommen selbst zu erhöhen, scheint eine massive öffentliche Unterstützung für Apotheken schwierig zu sein.

Die Lösungen müssen sich daher wahrscheinlich stärker auf das Funktionieren des Marktes konzentrieren: Margen, Steuern, Kosten für elektronische Transaktionen, Lieferbedingungen, Entwicklung von Generika und gezielte Unterstützung für lebenswichtige Arzneimittel in unterversorgten Regionen.

Eine Änderung der Margen hätte selbst Konsequenzen. Wenn es zu einer Erhöhung des Endpreises führt, würden die Kosten auf die Patienten übertragen. Wenn es von Importeuren oder Händlern absorbiert würde, würde es den Druck auf einen anderen Teil der pharmazeutischen Kette verlagern.

Es gibt also keine kostenlose Lösung.

Die erste Priorität ist zu bestimmen, wo Apotheken gefährdet sind, was ihre wirklichen Schwierigkeiten sind und wie viele Gemeinden riskieren würden, ihre letzte Apotheke zu verlieren.

Da bereits etwa 200 Schließungen identifiziert und fast 700 zusätzliche Betriebe als bedroht dargestellt wurden, wird diese Kartierung dringend. Sie wird bestimmen, ob der Libanon eine umfassende wirtschaftliche Umstrukturierung seines pharmazeutischen Netzwerks durchläuft oder ob er beginnt, Gebiete zu sehen, in denen der physische Zugang zu Medikamenten selbst jetzt in Gefahr ist.