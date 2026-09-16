Nach dem Finale der Kampf des nächsten Mechanismus im Südlibanon: Pakistan, amerikanische Option und hinter den Kulissen Verhandlungen

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Der angekündigte Abgang des Finul eröffnet bereits einen diplomatischen Kampf um die Sicherheitsarchitektur, die im Südlibanon erfolgreich sein muss. Hinter den offiziellen Erklärungen zur Unterstützung der libanesischen Armee beginnen am 16. September 2026 mehrere Szenarien in der Presse zu erscheinen. Sie beschreiben noch keine Vereinbarung. Vielmehr zeigen sie eine laufende Verhandlung mit mehreren konkurrierenden Formeln. Pakistan scheint ein möglicher Kandidat für eine zukünftige multinationale Truppe zu sein. Eine amerikanische Militärpräsenz wird auch in einer Analyse erwähnt. Gleichzeitig diskutieren die westlichen Hauptstädte über die Nach-Endzeit und den Platz, der von der libanesischen Armee besetzt werden soll.

Ad Diyar vom 16. September 2026 bringt die präzisesten Elemente auf die pakistanische Spur. Laut « informierten politischen Quellen », die von der Zeitung zitiert werden, möchte Islamabad im Libanon die diplomatische Rolle ausweiten, die in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran erworben wurde. Die formelle Zusammenarbeit zwischen Libanon und Pakistan wäre daher nur Teil einer viel umfassenderen Annäherung.

Pakistan geht über Mediation hinaus

Die erste Stufe dieser Annäherung ist bereits sichtbar. Ad Diyar erinnert an den jüngsten Besuch von Innenminister Ahmad Hajjar in Pakistan. Insbesondere führte sie zu einer Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen und die Sicherheitszusammenarbeit gegen Drogen und Computerkriminalität. Islamabad bekräftigte auch seine Unterstützung für die libanesische Souveränität und verurteilte israelische Angriffe.

Aber die von Ad Diyar zitierten Quellen beschreiben einen anderen Ehrgeiz. Berichten zufolge fanden in den Korridoren der Vereinten Nationen und bei Treffen zwischen regionalen Vertretern Gespräche über eine mögliche militärische Rolle Pakistans im Libanon statt. Nach diesen Quellen ist Islamabad grundsätzlich bereit, sich an der « alternativen Kraft » zu beteiligen, unabhängig von der Form, die den Finul nach dem Ende seiner Mission übernehmen könnte.

Diese Perspektive ist Teil einer breiteren Transformation der pakistanischen Diplomatie. Islamabad hatte seit April 2026 mehrere Phasen der Diskussionen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran veranstaltet und gesponsert. Dieser Prozess hatte zur Unterzeichnung des Memorandums vom Juni geführt, bevor die Verhandlungen nach Genf und Doha verlegt wurden. Trotz der seither aufgetretenen Schwierigkeiten würde Pakistan sich weiterhin als potenzieller Vermittler zwischen Washington und Teheran betrachten.

Diese Position ist für Beirut von direktem Interesse. Die Quellen von Ad Diyar glauben, dass libanesische Beamte Pakistan als einen Staat sehen, der gleichzeitig mit Amerikanern und Iranern sprechen kann. Sein militärisches Gewicht und seine Beziehungen zu beiden Seiten könnten es zu einem akzeptablen Akteur in einem Umfeld machen, in dem die Zusammensetzung der zukünftigen Truppe ebenso ein politisches wie ein militärisches Thema ist.

Präsident Joseph Aoun hat bereits angedeutet, dass der Libanon jede Hilfe begrüßt, die zur Beendigung des Krieges beitragen könnte. Laut Ad Diyar haben die jüngsten libanesisch-pakistanischen Kontakte die Idee verstärkt, dass Pakistan auch als Kanal für den Iran dienen könnte, um die Umsetzung möglicher internationaler Abkommen zu erleichtern.

Eine künftige multinationale Kraft noch ohne endgültige Form

Das von Ad Diyar berichtete Szenario besteht nicht unbedingt darin, einfach pakistanische Friedenstruppen durch derzeitige Friedenstruppen zu ersetzen. Vielmehr verweist das Papier auf die Möglichkeit eines neuen multinationalen Mechanismus.

Pakistan könnte einer seiner Kerne sein. Es ist derzeit nicht eines von 46 Ländern, die am Finale teilnehmen, wobei Ad Diyar 7.462 Soldaten ausmacht. Auf der anderen Seite verfügt Islamabad über langjährige Erfahrung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen. Für alltägliche Quellen würde diese Erfahrung seiner Armee sowohl technische Fähigkeiten als auch eine Form der internationalen Legitimität geben, um an einer neuen Mission teilzunehmen, die geschaffen wurde, um ein Sicherheitsvakuum im Süden zu vermeiden.

Die Teilnahme Pakistans an dem Pariser Vorbereitungstreffen zur Unterstützung der Armee gewinnt daher zusätzliche Bedeutung. Offiziell sollte dieses Treffen die Bedürfnisse der Armee und der Sicherheitskräfte identifizieren. In der von den Quellen von Ad Diyar vorgeschlagenen Lesung kann auch die Bereitschaft der Staaten gemessen werden, sich in den nächsten Schritt einzumischen.

Die Tageszeitung fügt ein weiteres Element hinzu: Libanesische Beamte würden nach einer regional akzeptablen Formel suchen, während ein im Wesentlichen europäisches Militärbündnis im Süden seinen Quellen zufolge auf israelische Opposition und amerikanische Zurückhaltung stoßen würde. Pakistan würde daher ein anderes Profil zeigen.

Allerdings muss eine wesentliche Unterscheidung beibehalten werden. Ad Diyar berichtet hier über die Einschätzungen anonymer Quellen. Es gibt keine Beweise im Korpus, dass bereits ein internationales Abkommen erzielt wurde, um Pakistan eine solche Rolle zu übertragen.

Finnland bestätigt, dass Post-Final bereits ein Diskussionsthema ist

Ein offizielles Element verleiht jedoch der Existenz von Diskussionen über den zukünftigen Mechanismus mehr Kohärenz.

Ad Diyar berichtet vom 16. September über den Besuch des finnischen Verteidigungsministers Antti Häkkänen in Beirut. Finnland hat lange an Finul teilgenommen. Sein Minister traf sich mit Joseph Aoun und dem libanesischen Verteidigungsminister Michel Menassa.

Häkkänen sagte, sein Land habe positiv bewertet, was sich der Libanon für die Zeit nach dem Ende des Finul-Mandats wünsche. Er betonte auch die Bereitschaft Finnlands, seine militärische Zusammenarbeit mit Beirut zu verstärken. Libanon seinerseits versucht, das internationale Engagement im Süden nach dem Ende der aktuellen Mission aufrechtzuerhalten.

Dieses Signal ist wichtig. Es bestätigt nicht das pakistanische Szenario oder das einer amerikanischen Präsenz. Es bestätigt jedoch, dass die Frage dernach Finul wird nun als konkretes Dossier behandeltzwischen Beirut und einigen internationalen Partnern.

Die Debatte beschränkt sich daher nicht mehr auf die Aufrechterhaltung oder den Austritt aus der bestehenden Mission. Er fängt an zu schauen, was nach ihr kommen wird.

Washington, Paris und Rom im Mittelpunkt der Suche nach einer Formel

Al Joumhouria stellt diese Reflexion in eine breitere Verhandlung. Die Tageszeitung berichtet, dass die Vorbereitungen für die Pariser Armeekonferenz parallel zu Diskussionen über die libanesisch-israelischen Verhandlungen, die Ausweitung der staatlichen Autorität und die Modalitäten für den Einsatz der Armee im Süden stattfinden.

Laut den von der Zeitung berichteten diplomatischen Informationen wird das zentrale Thema die Fähigkeit, von einem allgemeinen politischen Rahmen zu ausführbaren Mechanismen überzugehen. Frühere Verhandlungen hätten einige technische Fortschritte in Bezug auf « Experimentzonen » und den Einsatz der Armee ermöglicht. Aber die schwierigsten Fragen bleiben offen: israelischer Rückzug, Verifikationsmechanismus, Sicherheitsvorkehrungen und Hisbollah-Waffen.

Die Frage der künftigen internationalen Präsenz muss daher durch diesen Rahmen gelesen werden. Eine neue Truppe könnte nicht unabhängig von der der libanesischen Armee übertragenen Mission, den Modalitäten des israelischen Rückzugs und den Garantien, die von den verschiedenen Parteien verlangt würden, konzipiert werden.

Washington behält eine zentrale Position in diesem Gerät. Al Jumhouria weist darauf hin, dass die Ersetzung des Rom-Treffens durch eine Ernennung zwischen den libanesischen und israelischen Botschaftern in Washington den amerikanischen Willen bestätigt, die Kontrolle über den diplomatischen Kanal zu behalten. Die Zeitung sieht es als Signal, dass Washington nicht will, dass der Prozess trotz der Verschiebung des neuen Treffens in Rom blockiert wird.

Annahar vom 16. September 2026 liest diesen Punkt genau. Die Tageszeitung glaubt, dass die Organisation eines Treffens der Vereinigten Staaten zwischen den libanesischen und israelischen Botschaftern darauf abzielt, den Prozess am Leben zu erhalten, auch ohne sofortige entscheidende Fortschritte. Die Unterstützung der Armee folgt der gleichen Logik: einen Mindestrahmen zu erhalten, bis die regionale Situation weitere Fortschritte ermöglicht.

Die heikelste Hypothese: Amerikanische Kräfte im Süden

In diesem Zusammenhang erscheint das spektakulärste Szenario. Ad Diyar vom 16. September veröffentlichte eine Analyse mit dem Titel « American Forces in the South? ».

Der Text bezieht sich auf eine Erwartung, die dem amerikanischen Diplomaten Aaron David Miller zugeschrieben wird. Nach dem von der Zeitung berichteten Wortlaut könnte eine Einigung zwischen Beirut und Tel Aviv mit Zustimmung Teherans schließlich dazu führen, dass amerikanische und nicht europäische Streitkräfte im Südlibanon parken.

Der Umfang dieser Informationen muss genau definiert werden. Ad Diyar berichtet hier nicht von einer Entscheidung der US-Regierung. Die Tageszeitung produziert kein formelles Einsatzprojekt. Dies ist ein Szenario, das einem amerikanischen Diplomaten in einer Analyse zugeschrieben wird.

Der Unterschied ist grundlegend.

Aber die Hypothese wird interessant, wenn sie anderen Informationen nahe kommt. Pakistan wird als mögliches Element einer multinationalen Truppe dargestellt. Finnland diskutiert offiziell mit Beirut die Etappe nach dem Finale. Washington behält die Kontrolle über die Vermittlung zwischen dem Libanon und Israel. Paris bereitet mit Beirut Unterstützung für die Armee vor. Und die Diskussionen konzentrieren sich bereits auf die konkreten Bedingungen für einen zukünftigen Sicherheitsmechanismus.

Daher gibt es keine konvergierenden Beweise für eine amerikanische Kraft. Dies sind konvergierende Zeichen, diedas vom Finul hinterlassene Vakuum ist bereits Gegenstand eines Wettbewerbs zwischen mehreren möglichen Architekturen.

Eine dreistufige Gleichung: Libanesische Streitkräfte, Internationale Streitkräfte und regionale Garantien

Die erste Architektur würde sich auf die libanesische Armee konzentrieren. Sie würde die wichtigste vor Ort eingesetzte Truppe werden, mit verstärkter internationaler Unterstützung und einem externen Verifikations- und Unterstützungsmechanismus.

Die zweite würde eine multinationale Kraft zu dieser nationalen Präsenz hinzufügen. Pakistan könnte dann aufgrund seiner militärischen Erfahrung und seiner Fähigkeit, Beziehungen zu antagonistischen Akteuren aufrechtzuerhalten, eine bedeutende Rolle spielen. Dies ist im Wesentlichen das von den Quellen von Ad Diyar beschriebene Szenario.

Die dritte wäre viel direkter amerikanisch. Es würde eine Präsenz der Vereinigten Staaten vor Ort erfordern und die Art der Sicherheitsgarantien im Südlibanon grundlegend verändern. Im Moment erlauben uns die bereitgestellten Quellen nicht, über die von Ad Diyar gemeldete Hypothese hinauszugehen.

Doch der iranische Faktor durchläuft alle drei Szenarien. Pakistans Rolle liegt gerade in seiner Fähigkeit, sich mit Teheran auseinanderzusetzen. Die amerikanische Hypothese, die Ad Diyar selbst berichtet, setzt die iranische Zustimmung voraus. Und die im Süden vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen können nicht vom Schicksal der Hisbollah-Waffen getrennt werden.

Hier schließt sich das Post-Final-Dossier direkt an das der regionalen Verhandlungen an.

Der Süden wird zu einem Stück regionaler Regulierung

Der Zeitplan trägt dazu bei, die Diskussionen zu beschleunigen. Die Verhandlungen mit Israel müssen die Bedingungen für den Rückzug und die Sicherheitsvorkehrungen festlegen. Die Ernennung von Paris muss die zusätzlichen Fähigkeiten festlegen, die für die Armee benötigt werden. Kontakte mit Ländern, die sich voraussichtlich an den künftigen Vereinbarungen beteiligen werden, nehmen ebenfalls Gestalt an.

Pakistan hat in dieser Gleichung einen besonderen Vorteil. Seine mögliche Präsenz könnte gleichzeitig auf mehrere Zwänge reagieren: eine erfahrene Militärmacht zu bringen, eine ausschließlich westliche Zusammensetzung zu vermeiden und einen politischen Kanal mit dem Iran aufrechtzuerhalten.

Aber das ist keine Lösung. Ebenso bestätigt keine Quelle des Korpus, dass eine amerikanische Truppe von Washington, Beirut oder Teheran genehmigt wurde. Zeitungen beschreiben sich überschneidende Annahmen, Konsultationen und Interessen. Sie beschreiben noch keine Vereinbarung.

Genau das macht die Akte wichtig. Die Frage ist nicht mehr nur zu wissenwenn Finul den Süden verlässtaber welche sicherheitsarchitektur wird akzeptabel genug sein, um zu verhindern, dass sie ein vakuum erzeugt.

Hinter Pakistan, Finnland, Paris, Rom und Washington gibt es mehrere Vorstellungen der Nach-Endzeit. Ihre Gemeinsamkeit bleibt mit der libanesischen Armee. Ihr Hauptunterschied betrifft die Identität, das Mandat und die Macht der internationalen Präsenz, die sie begleiten würde.

Vorerst ist Pakistan der detaillierteste Track, der von einer Pressequelle berichtet wird. Die amerikanische Option bleibt die sensibelste und am wenigsten etablierte. Dazwischen zeigen westliche Konsultationen, dass die Suche nach einer Alternative bereits begonnen hat.