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Der libanesische Präsident Joseph Aoun sagte am Dienstag, den 15. September 2026, dass er einesicherheitsabkommen mit Israelvor jedem Frieden, während er seinen Willen bekräftigt, die Hisbollah zu entwaffnen, ohne interne Konfrontation zu verursachen. Gleichzeitig fordert das Staatsoberhaupt eine vorübergehende europäische oder internationale Truppe, um ein Sicherheitsvakuum im Südlibanon nach dem Ende der Finul-Operationen, die für den 31. Dezember 2026 geplant sind, zu vermeiden.

Ein Sicherheitsabkommen mit Israel vor dem Frieden

Joseph Aoun stellt nun die Sicherheitsfrage in den Mittelpunkt der Beziehungen zu Israel. In einem Interview mit einer internationalen Nachrichtenagentur erklärte der libanesische Präsident, dass ein Sicherheitsabkommen zuerst den feindlichen Staat beenden und die libanesische Armee vollständig an der Grenze stationieren sollte.

Das Staatsoberhaupt hat daher keinen Friedensvertrag als unmittelbaren Schritt vorgelegt. Stattdessen etablierte er eine Sequenz. Der Libanon würde zuerst eine Sicherheitsvereinbarung anstreben, einschließlich des israelischen Rückzugs aus dem libanesischen Territorium und des Einsatzes der Armee. Dieses Abkommen könnte dann den Weg für umfassendere politische Verhandlungen ebnen.

Diese Formulierung stellt den Wunsch dar, zwei Dateien zu trennen. Der erste betrifft die zur Stabilisierung der Grenze erforderlichen militärischen und sicherheitspolitischen Maßnahmen. Die zweite betrifft eine mögliche zukünftige Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Joseph Aoun glaubt, dass es nicht möglich ist, direkt zu dieser zweiten Phase überzugehen.

Die Frage des israelischen Rückzugs bleibt zentral für diesen Ansatz. Ein Teil des Südlibanon bleibt unter israelischer Besatzung, während Beirut die Achtung seiner Souveränität und die Wiederherstellung der ausschließlichen staatlichen Autorität über das gesamte Staatsgebiet fordert.

Joseph Aoun will ein Vakuum nach dem Finale vermeiden

Die andere Notlage betrifft die Zukunft des Südens nach dem Finul. Joseph Aoun hofft, dass eine neue europäische oder andere internationale Truppe in der Lage sein wird, vorübergehend präsent zu sein, nachdem die Mission der Vereinten Nationen ihre Operationen eingestellt hat.

Der Vorsitzende fasste seine Priorität zusammen, indem er die Notwendigkeit betonte, jede « leere » Sicherheit zu vermeiden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese Truppe die libanesische Armee dauerhaft ersetzen wird. Nach dem vom Staatsoberhaupt vorgelegten Entwurf hätte sie eine Übergangsfunktion, bis die libanesischen Streitkräfte die Mittel hätten, ihren Einsatz allein sicherzustellen.

Dieses Problem wird dringend, da sich das Ende von 2026 nähert. Der UN-Sicherheitsrat hat im August 2025 beschlossen, die Amtszeit des Finul ein letztes Mal bis zum 31. Dezember 2026 zu verlängern. Zu diesem Zeitpunkt muss die Mission ihre Operationen einstellen und mit einem geordneten Rückzug beginnen, der innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein muss.

Die Resolution sieht daher eine Rückzugsphase im Jahr 2027 vor, aber die Mission wird ihre derzeitige operative Funktion nach dem 31. Dezember nicht mehr aufrechterhalten. Ziel der Vereinten Nationen bleibt es, die libanesische Regierung zur einzigen Sicherheitsbehörde im Süden zu machen.

Für Beirut stellt der Übergang eine militärische und diplomatische Herausforderung dar. Finul ist seit 1978 im Libanon präsent. Seine Rolle wurde nach dem Krieg 2006 zwischen Israel und der Hisbollah gestärkt. Sie überwacht insbesondere die Einstellung der Feindseligkeiten und begleitet die libanesische Armee bei ihrem Einsatz im Süden.

Die Entwaffnung der Hisbollah ohne Konfrontation

Joseph Aoun bekräftigte auch seine Entschlossenheit, die Frage der Waffen der Hisbollah anzugehen. Er wollte die Entwaffnung der schiitischen Bewegung erreichen, schloss jedoch eine Konfrontation aus, die eine interne Krise auslösen könnte.

Diese Position bringt den Staat in ein schwieriges Gleichgewicht. Einerseits bekräftigen die libanesischen Behörden ihr Ziel, das staatliche Waffen- und Militärmonopol wiederherzustellen. Andererseits könnte eine Zwangsoperation gegen die Hisbollah große politische und sicherheitspolitische Spannungen verursachen.

Die Frage steht in direktem Zusammenhang mit der Zukunft des Südens. Die nach dem Krieg von 2006 angenommene Resolution 1701 des Sicherheitsrates sieht unter anderem ein Gebiet zwischen der Blauen Linie und den Litani vor, das frei von bewaffnetem Personal, Waren und Waffen ist, die nicht von der libanesischen Regierung und dem Finul stammen. Internationale Resolutionen erinnern auch an das Ziel einer wirksamen staatlichen Kontrolle des gesamten Territoriums.

Joseph Aoun verbindet somit drei Dossiers, die sich dem gleichen institutionellen Ziel annähern: den israelischen Rückzug, den Einsatz der Armee und die Regelung der Waffenfrage der Hisbollah. Aber er besteht auf einer schrittweisen Methode, die vermeiden muss, diesen Prozess in eine interne Konfrontation zu verwandeln.

Ein Sicherheitsübergang unter hohem Druck

Der Zeitplan macht diese Strategie besonders heikel. Der Finul muss seine Operationen Ende des Jahres einstellen, während die Situation im Süden weiterhin fragil ist. Im Jahr 2026 berichteten die Vereinten Nationen erneut von Spannungen entlang der Blauen Linie und wiesen auf die mit erneuten Feindseligkeiten verbundenen Risiken hin.

Die Stärkung der libanesischen Armee ist daher eines der Schlüsselelemente der kommenden Periode. Die Resolution, die das Ende des Finul organisiert, fordert auch den Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, zu prüfen, wie die Umsetzung der Resolution 1701 nach dem Rückzug der Mission unterstützt werden kann, insbesondere die Überwachung der Blauen Linie und die Unterstützung der Umverteilung der Armee südlich der Litani.

Joseph Aoun Vorschlag für eine temporäre Kraft fällt in diesen Bereich. Es soll verhindern, dass ein brutaler Bruch zwischen der internationalen Präsenz und dem Aufstieg der Armee einen Bereich der Sicherheitsunsicherheit schafft.

Seine Zusammensetzung, sein Mandat, seine Finanzierung und sein Rechtsrahmen müssen jedoch noch festgelegt werden. Der Präsident sprach von einer Truppe aus Europa oder anderswo, ohne zu diesem Zeitpunkt ein internationales Abkommen über ihre Schaffung anzukündigen.

Israelischer Rückzug als politische Bedingung

Der Präsidentschaftswahlprozess basiert auch auf einer wichtigen politischen Bedingung: dem israelischen Rückzug aus dem Libanon. Für Beirut kann eine Sicherheitsvereinbarung nicht von der nationalen Souveränität getrennt werden.

Der Präsident versucht daher, eine Sequenz festzulegen, in der die Stabilisierung der Grenze möglichen diplomatischen Entwicklungen vorausgehen würde. Der Einsatz der libanesischen Streitkräfte wäre die innere Säule dieser Vereinbarung, während ein Sicherheitsabkommen mit Israel die Grenze und den militärischen Rahmen festlegen würde.

Eine solche Architektur hängt jedoch von mehreren Akteuren ab. Es impliziert ein Abkommen zwischen Libanon und Israel, internationale Unterstützung für den post-endgültigen Übergang und eine erhöhte Kapazität der libanesischen Armee. Es impliziert auch eine schrittweise Regelung der Waffenfrage der Hisbollah ohne interne Konfrontation.

Joseph Aouns Erklärungen zeichnen daher eher einen Fahrplan als eine bereits erzielte Vereinbarung. Dreieinhalb Monate nach dem Ende der Operationen des Finales bleibt die unmittelbare Priorität der libanesischen Präsidentschaft, ein Vakuum im Süden zu vermeiden, während sie sich auf die Übertragung der Sicherheitsverantwortung an die Armee vorbereitet und einen Verhandlungsrahmen mit Israel sucht.