Nous suivre sur

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
Nachrichten

Rezession 2026: Warum Libanon -6,4% des BIP verlieren wird

Newsdesk Libnanews
par Newsdesk Libnanews
Modifié il y a
Temps de lecturemoins d'une minute min.
12 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rezession 2026: Warum Libanon -6,4% des BIP verlieren wird

-6,4% erwartetes Wachstum im Jahr 2026, nach +4,2% im Jahr 2025. Der Krieg erklärt nur einen Teil des Schocks.

In dieser Realität: die restriktive Geldpolitik der BDL, der Zusammenbruch der Bankkredite (nur 5,86% der Einlagen an den privaten Sektor), die Haushaltsdisziplin, die nichts wiederbelebt, und die Erhöhung der Mehrwertsteuer + das Wesen, das die Inflation auf 17,5% treibt.

Vier voneinander getrennte kohärente Politiken, die zusammen sehr restriktiv geworden sind.

Alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Libanon auf LIBNANEWS. COM

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

- Advertisement -
Article précédent
Hafen, Banken, Währung: Libanon ist dreimal zusammengebrochen
Article suivant
Die Welt am Rande von Ep.3: 600.000 Männer, was es wirklich bedeutet
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Articles liés

A côté de l'actualité