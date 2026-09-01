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Rezession 2026: Warum Libanon -6,4% des BIP verlieren wird

-6,4% erwartetes Wachstum im Jahr 2026, nach +4,2% im Jahr 2025. Der Krieg erklärt nur einen Teil des Schocks.

In dieser Realität: die restriktive Geldpolitik der BDL, der Zusammenbruch der Bankkredite (nur 5,86% der Einlagen an den privaten Sektor), die Haushaltsdisziplin, die nichts wiederbelebt, und die Erhöhung der Mehrwertsteuer + das Wesen, das die Inflation auf 17,5% treibt.

Vier voneinander getrennte kohärente Politiken, die zusammen sehr restriktiv geworden sind.

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