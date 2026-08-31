Moussa Sadr: Neuer Track beschuldigt Gaddafi

- Advertisement -

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Achtundvierzig Jahre nach dem Verschwinden von Imam Moussa Sadr in Libyen behauptet eine neue Version, dass Muammar Gaddafi am 31. August 1978 persönlich zwei Menschen erschossen habe, bevor seine beiden Gefährten getötet worden seien. Präsentiert vom irakischen Forscher und Historiker Hamid Abdullah, basiert diese Geschichte auf Informationen, die angeblich von irakischen Diensten aus einer libyschen Quelle gesammelt wurden. Abdullah stellt vor allem fest, dass zwei Dokumente, die diesen Weg unterstützen könnten, im Irak noch existieren würden. Diese Ansprüche wurden jedoch nicht gerichtlich begründet und Moussa Sadrs Familie stellt mehrere Elemente in Frage.

Ein neuer Weg belebt einen der heikelsten Fälle in der zeitgenössischen Geschichte des Libanon. Der irakische Forscher, Historiker und Median Hamid Abdullah behauptet, Muammar Gaddafi selbst habe am 31. August 1978 in Tripolis, Libyen, den Imam Moussa Sadr getötet.

Laut dem Bericht in seiner Sendung « Tilka al-Ayyam » soll der ehemalige libysche Führer nach einer heftigen Auseinandersetzung in Bab al-Aziziya zwei Kugeln in die Brust des schiitischen Würdenträgers geschossen haben. Die beiden Männer, die Moussa Sadr begleiteten, Sheikh Mohammad Yaacoub und der Journalist Abbas Badreddine, wurden Berichten zufolge später auf Befehl Gaddafis getötet.

Aber das möglicherweise wichtigste Element, das von Hamid Abdullah vorgebracht wird, betrifft dokumentarische Beweise. Der Forscher behauptet, dass zwei Dokumente im Zusammenhang mit dem Fall der Zerstörung entgangen wären und immer noch im Irak von ehemaligen irakischen Geheimdienstmitarbeitern versteckt würden.

Keines dieser Dokumente wurde jedoch im verfügbaren Material veröffentlicht. Ihre Echtheit konnte daher nicht unabhängig festgestellt werden. Abdullahs Bericht muss in diesem Stadium als eine Spur betrachtet werden, die überprüft werden muss und nicht als eine endgültige Wiederherstellung von Moussa Sadrs Verschwinden.

Moussa Sadr: Zwei Dokumente würden im Irak versteckt

Hamid Abdullah behauptet, die ehemaligen irakischen Geheimdienste hätten eine Akte über das Verschwinden von Moussa Sadr und seinen Gefährten erstellt. Einige dieser Informationen sollen die politischen Unruhen im Irak überlebt haben.

Ihm zufolge sind zwei Stücke besonders wichtig.

Der erste ist ein Brief an Muammar Gaddafi von einem Mann namens Hosni al-Ahrari. Letztere bestätigten Berichten zufolge die Ausführung des Befehls, die Leichen von Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub und Abbas Badreddine zu begraben.

Der zweite betrifft die Entsendung von drei libyschen Offizieren nach Rom wenige Tage nach dem Verschwinden der drei Männer. Diese Mission war angeblich Teil einer Operation, um eine italienische falsche Spur zu machen.

Der Umfang dieser Dokumente wäre beträchtlich, wenn sie gefunden, authentifiziert und mit den im Fall bereits gesammelten Beweisen konfrontiert würden. Sie konnten zwei zentrale Fragen beantworten, die seit 1978 nicht beantwortet worden waren: Was geschah mit den drei Männern in Libyen und wie das Gaddafi-Regime dann versuchte, ihr Schicksal zu verbergen.

Hamid Abdullah präsentiert seinen Bericht jedoch nicht als endgültigen Abschluss des Falls. Es erkennt an, dass Informationen überprüft und mit anderen Zeugnissen, Dokumenten und Untersuchungen verglichen werden müssen, die seit fast einem halben Jahrhundert gesammelt wurden.

Diese Vorsicht ist unerlässlich. Die angebliche Existenz von Dokumenten im Irak stellt an sich keinen Beweis für ihren Inhalt oder ihre Echtheit dar.

Libysche Quelle rekrutiert vom irakischen Geheimdienst

Abdullahs Geschichte beschreibt eine lange Kette der Informationsübertragung.

Sein Ausgangspunkt wäre Salim al-Hajani, ein ehemaliger libyscher und Baast-Oberst, der in Bagdad politisches Asyl beantragt hatte. Berichten zufolge informierte er die irakischen Geheimdienste darüber, dass ein hochrangiger libyscher Sicherheitsbeamter, Mohammad Ahmad al-Adl, sensible Informationen über das Gaddafi-Regime habe.

Berichten zufolge organisierten die irakischen Dienste dann ein Treffen mit al-Adl in der irakischen Botschaft in Tunis.

Nach dieser Version wurde der libysche Beamte später eine Quelle des irakischen Geheimdienstes. Berichten zufolge lieferte er verschiedene Informationen über das Funktionieren des Gaddafi-Regimes, einschließlich Informationen über das Schicksal von Moussa Sadr.

Die ursprüngliche Quelle seines Kontos fügt jedoch einen zusätzlichen Grad zur Kette von Zeugnissen hinzu. Al-Adl selbst soll Angaben über eine Frau erhalten haben, die zu Gaddafis persönlichem Gewahrsam gehört.

Die heute präsentierten Informationen stammen daher nicht aus dem öffentlichen Zeugnis einer Person, die behauptet, die gesamte Bühne direkt besucht zu haben. Berichten zufolge folgten sie mehreren Vermittlern, bevor sie vom irakischen Geheimdienst aufgezeichnet wurden.

Dies erfordert besondere Vorsicht bei der Bewertung des Narrativs.

Streit um das Grünbuch

Hamid Abdullah erklärt auch den angeblichen Konflikt zwischen Moussa Sadr und Muammar Gaddafi.

Damals unterstützte das libysche Regime mehrere Organisationen im Libanon finanziell und stürzte dann in einen Bürgerkrieg. Nach diesem Bericht gehörte die Amal-Bewegung zu den Nutznießern dieser Politik.

Gleichzeitig versuchte Gaddafi, sein « Grünbuch » im Ausland zu verbreiten, in dem er seine politische und soziale Konzeption erklärte. Kopien wurden in den Libanon geschickt.

Moussa Sadr hätte einen gelesen.

Nach den von Abdullah berichteten Informationen äußerte der schiitische Würdenträger privat ein äußerst negatives Urteil über das Werk und seinen Autor. Der libysche Geheimdienst, der angeblich die Amal-Bewegung infiltriert hat, soll dieses Gespräch aufgezeichnet haben, bevor er seinen Inhalt an Gaddafi übermittelt hat.

Es wäre diese Episode gewesen, die den Zorn des libyschen Führers geschürt hätte.

Auch diese Sequenz basiert auf der Geschichte des irakischen Forschers. Es gibt keine aufzeichnungen, um die existenz dieses gesprächs in diesem stadium der verfügbaren informationen öffentlich zu belegen.

Die Geschichte einer tödlichen Begegnung am 31. August 1978

Moussa Sadr kam am 25. August 1978 mit Scheich Mohammad Yaacoub und dem Journalisten Abbas Badreddine nach Libyen.

Laut der Rekonstitution von Hamid Abdullah soll Gaddafi am 31. August ein Treffen mit Imam allein in Bab al-Aziziya, einem Komplex, der eines der libyschen Machtzentren war, beantragt haben.

Der libysche Führer soll direkt gefragt haben, was er über das Grünbuch gehört habe.

Moussa Sadr bestätigte Berichten zufolge sein Urteil und erklärte seinem Gesprächspartner, dass das Buch keine Theorie oder Idee von echtem Wert enthielt.

Die Konfrontation würde dann degenerieren.

Berichten zufolge beleidigte Gaddafi seinen Gast gewaltsam und wurde aus seinem religiösen Turban genommen, den er angeblich zu Boden warf. Er beschuldigte Moussa Sadr angeblich auch, ein « israelischer » Agent zu sein.

Laut Abdullah wäre der Würdenträger ruhig geblieben und hätte Gaddafi geantwortet, dass sein Schicksal die Hölle sein würde.

Der libysche Führer befahl angeblich seinen Wachen, Moussa Sadr zu stoppen und ihn wegzubringen.

Es ist an dieser Stelle, dass die schwerste Anschuldigung des irakischen Forschers liegt.

Gaddafi soll zweimal auf Moussa Sadr geschossen haben

Nach dieser Version soll Gaddafi den Männern gefolgt sein, die Moussa Sadr einnahmen und Hosni al-Ahrari anriefen.

Der libysche Führer zog dann Berichten zufolge seine eigene Waffe und feuerte zweimal in die Brust von L.

Berichten zufolge übergab er die Waffe an al-Ahrari und befahl ihm, auch Sheikh Mohammad Yaacoub und Abbas Badreddine zu töten. Die beiden Männer wären bereits gefesselt und an einen anderen Ort gebracht worden.

Hamid Abdullah behauptet daher, dass die drei Verschwundenen das Ergebnis einer Entscheidung waren, sie auf höchster Ebene des libyschen Regimes hinzurichten, da Gaddafi Moussa Sadr persönlich getötet hat.

Diese Version gibt eine klare Antwort auf eine Frage, die seit 1978 offiziell ungelöst geblieben ist. Es bleibt jedoch eine Behauptung, bis die genannten materiellen Elemente hergestellt und authentifiziert sind.

Es unterscheidet sich auch von mehreren Annahmen, die im Laufe der Jahrzehnte über die verlängerte Inhaftierung von Moussa Sadr nach seinem öffentlichen Verschwinden gemacht wurden.

Die drei Leichen wurden angeblich in Bir al-Ghanam begraben

Nach den drei angeblichen Morden hätte das Regime die Leichen vernichten sollen.

Laut Abdullah wurde Hosni al-Ahrari befohlen, die Überreste von Moussa Sadr und seinen beiden Gefährten zur Beerdigung in die Region Bir al-Ghanam in Libyen zu transportieren.

Dieser Standort ist eines der konkretesten Elemente der neuen Strecke.

Wenn authentische Dokumente oder unabhängige Zeugenaussagen diesen Hinweis bestätigen würden, könnte Bir al-Ghanam ein wichtiger Punkt jeder neuen Untersuchung werden.

Der irakische Forscher erklärt genau, dass eines der beiden Dokumente, von denen er sagt, dass sie immer noch im Irak vorhanden sind, mit dieser Operation in Verbindung gebracht würde. Dies wäre die Bestätigung an Gaddafi durch Hosni al-Ahrari nach der Beerdigung der drei Körper.

Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch keine materielle Entdeckung gemeldet, um das Vorhandensein der Überreste in diesem Gebiet zu bestätigen.

Eine Operation hätte dann den Rom-Trail geschaffen

Die neue Version macht bei den angeblichen Morden nicht halt. Sie versucht auch zu erklären, warum Italien im Mittelpunkt der ersten Versionen über das Schicksal von Moussa Sadr stand.

Nachdem die Leichen entfernt worden waren, organisierten die libyschen Dienste Berichten zufolge eine Operation, um den Anschein zu erwecken, dass die drei Männer Libyen lebend verlassen hatten.

Berichten zufolge benutzten Agenten die Pässe von Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub und Abbas Badreddine. Berichten zufolge wurden drei mitglieder der dienste nach italien geschickt, um sich ihnen mitzuteilen und verwaltungsspuren zu erstellen, die einer reise nach rom entsprechen.

Angeblich wurden Tickets auf einer Strecke Tripoli-Rom-Beirut gekauft.

Ziel wäre es gewesen, die Verantwortung für ihr Verschwinden aus Libyen zu verlagern.

Das zweite Stück, über das Hamid Abdullah spricht, ist diese Mission. Es würde bedeuten, nach dem Verschwinden drei libysche Offiziere nach Rom zu schicken.

Dieser Teil der Geschichte schließt sich einem alten Teil der Akte an: Gaddafis Regime behauptete, Moussa Sadr und seine Gefährten hätten Libyen nach Italien verlassen. Die italienischen Ermittlungen hatten jedoch nicht ergeben, dass die drei Männer tatsächlich italienisches Territorium betreten hatten.

Moussa Sadrs Familie bestreitet die Geschichte

Die Veröffentlichung dieser neuen Version hat die Differenzen über das Schicksal des Imams nicht beseitigt.

Hamid Abdullah selbst berichtete eine Nachricht von Sadreddine al-Sadr, Sohn von Moussa Sadr und Direktor des Imam Sadr Center.

Laut dem irakischen Forscher stellte Sadreddine al-Sadr die in der Sendung präsentierten Informationen in Frage und war der Ansicht, dass viele von ihnen nicht der Realität entsprachen.

Diese Reaktion ist wichtig, weil sie es verbietet, die irakische Version als eine erworbene Tatsache darzustellen.

Die Familie und die für den Fall verantwortlichen Beamten verteidigen seit langem die Behauptung, dass Moussa Sadr und seine Gefährten in Libyen entführt wurden, und suchen weiterhin nach Informationen, um ihr Schicksal zu bestimmen.

Hamid Abdullah reagierte auf diese Vorbehalte, indem er das Alter hervorhob, das heute Moussa Sadr sein würde, geboren 1928. Dieses Argument ist jedoch kein Beweis für die Umstände seines Verschwindens oder Todes.

Der Punkt, der die Datei ändern könnte, ist anderswo: in den Archiven.

Die Suche nach Dokumenten wird zum zentralen Thema

Fast ein halbes Jahrhundert nach den Fakten wird der neue irakische Track nur dann eine beweiskräftige Dimension annehmen können, wenn die von Hamid Abdullah erwähnten Stücke gefunden werden.

Der erste sollte nach seinem Bericht feststellen, dass ein Befehl zur Beerdigung der drei Körper ausgeführt wurde. Die zweite würde die Operation in Italien dokumentieren, um das Aussehen eines Abgangs von Moussa Sadr und seinen Gefährten aus Libyen zu erzeugen.

Ihre Entdeckung würde nicht automatisch ausreichen, um die Fakten zu ermitteln. Ihre Herkunft, ihr Datum, ihre Autoren, ihre Konservierungskette und ihre Echtheit sollten weiter bestimmt werden. Ihr Inhalt sollte dann mit den libyschen, italienischen, libanesischen und irakischen Archiven und den bereits durchgeführten gerichtlichen Untersuchungen konfrontiert werden.

Das Datum, das für die Veröffentlichung dieses Falls gewählt wurde, gibt ihm eine besondere Resonanz. Am 31. August jedes Jahres verschwanden im Libanon Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub und Abbas Badreddine. 2026 sind 48 Jahre seit ihrem Verschwinden in Libyen vergangen.

Hamid Abdullahs Bericht enthält nun Namen, eine mutmaßliche Begräbnisstätte und vor allem die Spur von zwei Dokumenten, die noch verfügbar sind. Bis diese Stücke produziert und bewertet werden, bleiben sie das Hauptversprechen, aber auch das Hauptunbekannte dieser neuen Version des Falls Moussa Sadr.