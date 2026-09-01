1. September 1920: das vergessene Fest des Großlibanon

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Es ist der 1. September vor 106 Jahren, General Gouraud verkündete die Geburt des Großlibanon von der Veranda der Pine Residence in Beirut.
Vom Zusammenbruch des Osmanischen Reiches über das Sykes-Picot-Abkommen bis hin zur Verbindung der Bekaa-, Akkar- und Küstenhäfen – wie der Libanon geboren wurde, wie wir ihn heute kennen.
Ein Fest, das jahrzehntelang inbrünstig gefeiert wurde … bevor es kurz nach dem Bürgerkrieg verschwand.
Archiv: Albert Kahn Museum (1919-1920)
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