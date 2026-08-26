Israel begrenzt die Bewegungen von Christen im Südlibanon

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Die israelische Armee verhängte Beschränkungen für die Bewegung der Bewohner von Rmeich, Debel und Ain Ebel, drei christlichen Ortschaften im Bezirk Bint Jbeil im südlichen Libanon. Bewohner, die aus ihren Dörfern aus- oder zurückkehren möchten, müssen nun in organisierten Konvois reisen, ihre Fahrzeuge im Voraus anmelden und die Identität der Passagiere weitergeben. Die Reisen gehen durch Naqoura, mit einer Eskorte der libanesischen Armee und dann von der Interim Force der Vereinten Nationen im Libanon (Endgültig). Diese Einschränkungen veranlassten den Vatikan, mit den Vereinigten Staaten zu intervenieren, um zu verhindern, dass Israel die Bewegung seiner Bewohner weiter einschränkt.

Israel beschränkt die Bewegung von drei christlichen Dörfern

Rmeich, Debel und Ain Ebel befinden sich aufgrund der Präsenz israelischer Streitkräfte in den umliegenden Orten und Gebieten in einer besonderen Situation. Die drei Dörfer im Bezirk Bint Jbeil bleiben bewohnt, aber ihre Bewohner können sich nicht mehr frei zwischen ihren Häusern und dem Rest des libanesischen Territoriums bewegen. Die befahrbaren Straßen hängen jetzt von den Bedingungen ab, die durch die militärische Situation auferlegt werden.

Nach Informationen aus lokalen Quellen kann kein Fahrzeug allein zwischen diesen Dörfern und im Libanon fahren. Die Bewohner müssen einen im Voraus organisierten Konvoi betreten. Mindestens ein Konvoi, bestehend aus mehreren Autos oder Bussen, fährt täglich von einem der drei Orte in den Rest des Landes oder reist umgekehrt.

Diese Organisation verwandelt gewöhnliche zivile Vertreibung in Operationen, die eine Sicherheitskoordination erfordern. Ein Bewohner, der Beirut erreichen, zu einem Arzt- oder Verwaltungstermin gehen, außerhalb des Dorfes arbeiten oder einfach nach Hause zurückkehren muss, muss nun den Zeitplan und die Bedingungen für Konvois berücksichtigen.

Eine von Naqoura auferlegte Route

Die Menschen können ihre Route nicht frei wählen. Die Konvois müssen entlang der Küstenachse südlich von Tyrus fahren, bevor sie Naqoura erreichen, eine Grenzstadt, die das Hauptquartier von Finul beherbergt. Weiter geht es nach Rmeich, Debel und Ain Ebel.

Diese Route ist ein Abstecher von den üblichen Verbindungen zwischen den Dörfern Bint Jbeil und dem Rest des Libanon. Es ist notwendig geworden wegen der israelischen Präsenz in den umliegenden Gebieten und der Unfähigkeit, mehrere Landachsen normalerweise zu benutzen. Die Isolation der drei Dörfer ist daher sowohl militärisch als auch geografisch.

Die Situation schafft effektiv einen bestimmten Korridor für ihre Bewohner. Die Bewohner bleiben auf libanesischem Territorium und in ihren eigenen Dörfern, aber ihre Bewegungen in einen anderen Teil des Landes unterliegen einem Koordinierungsverfahren, an dem mehrere Streitkräfte beteiligt sind.

Vorregistrierte Fahrzeuge und Fahrgäste

Die Beschränkungen betreffen nicht nur die Route. Jeder, der eines der drei Dörfer betreten oder verlassen möchte, muss seine Reise vor der Abreise melden. Die Merkmale der Fahrzeug- und Fahrgastinformationen sind mitzuteilen, um die Organisation des Durchgangs zu erleichtern.

Der Finul überprüft Identitäten und Fahrzeuge, bevor er die notwendige Koordination mit den israelischen Streitkräften sicherstellt. Dieses Verfahren sollte es Konvois ermöglichen, die betreffenden Gebiete zu durchqueren, ohne blockiert zu werden oder militärischen Operationen ausgesetzt zu sein. Es bedeutet jedoch, dass die Bewegungen der libanesischen Zivilisten zwischen ihren Dörfern und dem Rest des Territoriums von einer vorherigen Genehmigung und Koordination abhängen.

Ein einzelnes Auto kann daher nicht entscheiden, Rmeich, Debel oder Ain Ebel unabhängig vom Gerät zu verlassen. Die Bewegung muss Teil eines zuvor gebildeten Konvois sein, der die tägliche Bewegungsfreiheit der Bewohner erheblich einschränkt.

Die libanesische Armee und die Finul organisieren die Konvois

Die libanesische Armee und der Finul führen verschiedene Etappen der Reise durch. Die Armee begleitet die Konvois in das Gebiet von Qleile, südlich von Tyrus, etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. Die Fahrzeuge des Finul übernehmen dann die Begleitung der Zivilisten in die betroffenen Dörfer.

Diese Aufteilung der Verantwortlichkeiten soll trotz der militärischen Lage eine regelmäßige Verbindung zu den drei Standorten aufrechterhalten. Die Anwesenheit des Finul wird in den Teilen der Reise unerlässlich, in denen die Koordination mit der israelischen Armee notwendig ist. Es ermöglicht auch den Transport von wesentlichen Produkten zu den Menschen, die sich entschieden haben, zu bleiben.

Auch humanitäre und medizinische Hilfe leiht sich diesen Mechanismus. Konvois aus dem Libanon versorgen Dörfer unter internationaler Begleitung. Die Beibehaltung dieser Verbindung verhindert bisher einen vollständigen Bruch mit dem Rest des Landes, unterstreicht aber auch den Grad der Isolation, den die drei Orte erreicht haben.

Rmeich, Debel und Ain Ebel bleiben bewohnt

Die drei Dörfer sind ein Sonderfall in der Landschaft des Südlibanon. Trotz militärischer Operationen lebte weiterhin eine Zivilbevölkerung in Rmeich, Debel und Ain Ebel. Im Laufe der Monate hat diese Präsenz die Organisation von Lieferungen, Reisen und manchmal medizinischen Evakuierungen in einem zunehmend anspruchsvollen Sicherheitsumfeld erfordert.

Die Bewohner haben immer wieder ihre Bereitschaft erklärt, in ihren Dörfern zu bleiben. Diese Entscheidung ist von besonderer Bedeutung in einer Region, in der Kämpfe und Zerstörung zu erheblichen Vertreibungen geführt haben. Für lokale Beamte ist daher die Aufrechterhaltung der Fähigkeit, wichtige Produkte zu zirkulieren und zu erhalten, eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der Einwohner.

Isolation ist nicht ganz neu. Zugangsschwierigkeiten wurden bereits in den vergangenen Monaten gemeldet, insbesondere bei humanitären und medizinischen Operationen. Das neue Element liegt in dem besonders strengen Rahmen der Bewegungen mit einer bestimmten Route, der organisierten Konvois und der Unmöglichkeit eines zivilen Fahrzeugs, individuell zu reisen.

Vatikan interveniert mit den Vereinigten Staaten

Beschränkungenchristen im Südlibanonsie haben jetzt eine diplomatische Dimension angenommen. Berichten zufolge intervenierte der Vatikan durch seinen Vertreter im Libanon mit den Vereinigten Staaten, um zu verhindern, dass Israel den Bewohnern christlicher Dörfer diese Beschränkungen auferlegt.

Diese Intervention ist Teil der Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhls für mehrere Monate auf die Menschen im südlichen Libanon. Der Apostolische Nuntius im Libanon, Bischof Paolo Borgia, besuchte die Region, darunter Rmeich, Debel und Ain Ebel. Humanitäre Initiativen haben auch Nahrungsmittel, Medikamente und andere wichtige Produkte bereitgestellt.

Der umzug nach washington markiert jedoch eine Änderung der registry. Es geht nicht mehr nur um materielle Unterstützung für die Bewohner, sondern darum, in die Bedingungen einzugreifen, die ihren Bewegungen auferlegt werden. Die Vereinigten Staaten haben einen direkten Kanal zu Israel und spielen eine zentrale Rolle in den Diskussionen über die Sicherheitslage im Libanon.

Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass diese Intervention Israel bereits dazu veranlasst hat, das Schema zu ändern. In diesem Stadium verlassen sich die Bewohner daher weiterhin auf organisierte Konvois, um ihre Dörfer zu betreten oder zu verlassen.

Die christlichen Dörfer von Marjayoun unterliegen nicht dem gleichen Regime

Die Beschränkungen gelten nicht für alle christlichen Orte im Südlibanon. Im Bezirk Marjayoun können die Bewohner von Klaiaa, Jdeidet Marjayoun, Bourj el-Muluk und Deir Mimas weiterhin zwischen ihren Dörfern und dem Landesinneren reisen. Sie haben eine Route durch West Bekaa, Hasbaya, Ibl al-Saqi, Dibbine und Marjayoun.

Dieser Unterschied wird durch die territoriale und militärische Konfiguration erklärt. Im Gegensatz zu Rmeich, Debel und Ain Ebel haben diese Orte immer noch eine Achse, um den Libanon zu erreichen, ohne den Naqoura-Korridor zu passieren. Sie unterliegen daher nicht dem Konvoi-System, das den drei Dörfern im Bezirk Bint Jbeil auferlegt wurde.

In diesem Sektor bestehen jedoch Beschränkungen. Lokalen Quellen zufolge können die Bewohner normalerweise ihre Orte erreichen, dürfen aber keine Binnenvertriebenen aus den umliegenden Dörfern aufnehmen. Dies schränkt daher die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Gebiet ein, in dem viele Familien ihre Häuser verlassen mussten.

Auch Journalisten, die den Sektor besuchen, sind mit bestimmten Verboten konfrontiert. Insbesondere werden sie gebeten, das Nachbardorf Khiam, das besonders militärischen Operationen und der israelischen Präsenz ausgesetzt ist, nicht zu fotografieren.

Bewegungsfreiheit abhängig von Koordination mit Israel

Die Situation von Rmeich, Debel und Ain Ebel wirft eine umfassendere Frage auf als die üblichen Schwierigkeiten der Vertreibung in einem Kriegsgebiet. Die Einwohner reisen zwischen libanesischen Orten, müssen aber ihre Identität und Fahrzeuge mitteilen, bevor sie eine Reise innerhalb des nationalen Territoriums unternehmen können. Die israelische Militärpräsenz um die Dörfer herum macht diese Koordination unter den gegenwärtigen Bedingungen notwendig.

Die libanesische Armee und die Finul sorgen für die praktische Organisation und Sicherheit der Konvois, aber ihre Bewegung hängt von der Koordination mit den israelischen Streitkräften ab. Diese Situation bringt die Bewohner in tägliche Abhängigkeit von einem militärischen Gerät, das sie nicht kontrollieren. Sie betrifft persönliche Reisen, berufliche Aktivitäten, den Zugang zu Pflege und Versorgung.

Es stellt sich auch die Frage nach der nachhaltigen Erhaltung der Bevölkerung in diesen drei Orten. Die Möglichkeit, in einem Dorf zu bleiben, hängt nicht nur vom Fehlen direkter Kämpfe ab, sondern auch vom Zugang zu Nahrung, Medikamenten, Dienstleistungen und dem Rest des Territoriums. Je belastender Reiseverfahren werden, desto schwieriger wird es, diese zivile Präsenz aufrechtzuerhalten.

Die Intervention des Vatikans mit den Vereinigten Staaten zeigt, dass der Fall jetzt über den lokalen Rahmen hinausgeht. Für Rmeich, Debel und Ain Ebel bleibt die unmittelbare Herausforderung jedoch konkret: den weniger restriktiven Verkehr wiederherzustellen, während die Bewohner am Mittwoch, dem 26. August, immer die Konvois benutzen müssen, die durch Naqoura fahren, um den Rest des Libanon zu erreichen.