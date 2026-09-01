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Hafen, Banken, Währung: Libanon ist dreimal zusammengebrochen

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par Newsdesk Libnanews
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4. August 2020. Es gibt einen Brand in einem Lagerhaus im Hafen von Beirut, das mehr als 2.000 Tonnen Ammoniumnitrat enthält, das dort sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmaßnahmen gelagert wurde. Die Explosion tötet mehr als 200 Menschen, verletzt mehr als 7.000, zerstört ganze Nachbarschaften

Fünf Jahre später wurde kein hoher Beamter verurteilt. Die gerichtliche Untersuchung wurde bei mehreren Gelegenheiten von genau den Personen blockiert, die sie interviewen sollten.

Ein Jahr vor der Explosion, im Jahr 2019, brach die libanesische Wirtschaft zusammen. Das Buch verliert mehr als 90% seines Wertes. Banken schließen, dann wieder öffnen, indem sie den Zugang zu Konten blockieren – lebenslange Einlagen, über Nacht eingefroren. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung fällt unter die Armutsgrenze

Der Hafen. Banken. Änderung. Drei Zusammenbrüche. Null Verantwortliche. Seit 1991 ist es das gleiche Szenario: Amnestie zuerst, nie erklären. Ein Land kollabiert nicht dreimal zufällig.

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