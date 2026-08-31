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Der Präsident des libanesischen Parlaments, Nabih Berri, beschuldigte Israel am Montag, dem 31. August, interne Zwietracht im Libanon zu provozieren, anstatt nur die Hisbollah und ihr Arsenal anzugreifen. In einer Rede anlässlich des 48. Jahrestages des Verschwindens von Imam Moussa Sadr verband der Führer der Amal-Bewegung diese Bedrohung mit internen politischen Spannungen, Verhandlungen mit Israel und Debatten über die institutionelle Zukunft des Landes. Er verteidigte auch die libanesische Armee und lehnte jede Infragestellung des Taif-Abkommens ab.

Der Präsident des Parlaments, Nabih Berri, stellt nun das Risiko eines internen Konflikts in den Mittelpunkt seiner Diagnose der israelischen Strategie im Libanon. In seiner Rede am Montag, dem 31. August, sagte er, dass Israel nicht nur versuche, die Hisbollah militärisch zu schwächen oder ihre Abrüstung zu erreichen. Es gibt ihm ein breiteres Ziel: « Zwietracht » innerhalb des Landes zu provozieren.

Israel greift die Hisbollah und ihre Waffen nicht an, weder die Amal-Bewegung noch die schiitische Gemeinschaft. Was er sucht, ist Zwietracht, sagte Nabih Berri. Dies ist eine der wichtigsten politischen Botschaften seiner Rede zum Jahrestag des Verschwindens von Moussa Sadr.

Der verwendete Begriff bezieht sich im libanesischen politischen Vokabular auf das Risiko von Konfrontationen zwischen Gemeinschaften oder politischen Gruppen. In einem Land, das von 1975 bis 1990 vom Bürgerkrieg geprägt war, ist dieser Hinweis besonders relevant. Nabih Berri verankert somit die aktuellen Spannungen mit Israel in einer direkten internen Frage: der Wahrung der politischen und institutionellen Stabilität des Libanon.

Berri wirft Israel vor, Zwietracht zu suchen

Der Sprecher der Kammer beschrieb den gegenwärtigen Konflikt daher nicht als eine begrenzte Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah. Er lehnte diese Lektüre ausdrücklich ab.

Seine Botschaft kommt, da die Frage der Waffen der Hisbollah weiterhin im Mittelpunkt der politischen und diplomatischen Machtbeziehungen steht. Insbesondere macht Israel seinen Rückzug von Maßnahmen abhängig, die das Arsenal der schiitischen Bewegung betreffen. Gleichzeitig stehen die libanesischen Behörden unter Druck, das staatliche Waffenmonopol wiederherzustellen und die volle Autorität der Armee auszuweiten.

Berri ist jedoch der Ansicht, dass der israelische Druck nicht von seinen Folgen für das interne Gleichgewicht des Libanon isoliert werden kann. Indem sie behauptet, dass weder Hisbollah, Amal noch die schiitische Gemeinschaft der wahre Zweck der israelischen Strategie sind, verschiebt sie die Debatte in Richtung des Risikos einer Konfrontation zwischen Libanesen.

Diese Position erweitert die Warnungen, die er bereits gegen konfessionelle Spannungen ausgesprochen hatte. Am 27. Juni forderte der Parlamentspräsident die Libanesen auf, nicht in die Falle sektiererischer Zwietracht zu tappen.

Die Rede vom 31. August geht noch weiter. Sie verbindet diese Bedrohung direkt mit den Zielen, die sie Israel verleiht.

Diese Lesung findet auch in einem Kontext tiefer Meinungsverschiedenheiten darüber statt, wie man mit dem Thema Waffen umgehen soll. Ein Teil der libanesischen Führung fordert den Staat auf, sein Militärmonopol unverzüglich durchzusetzen. Im Gegenteil, die Hisbollah und ihre Verbündeten behaupten, dass diese Frage in einem nationalen Rahmen behandelt werden muss und dass sie nicht von israelischen Operationen und der Aufrechterhaltung israelischer Positionen auf libanesischem Territorium getrennt werden kann.

Sieben Runden endloser Kriegsverhandlungen

Nabih Berri nutzte auch das Protokoll der Verhandlungen, um seine Anschuldigung zu unterstützen. Ihm zufolge haben die eingeleiteten Diskussionen die israelische Präsenz im Libanon nicht verringert.

« Nach sieben Verhandlungsrunden expandierte das besetzte Gebiet und Israel setzt seinen Krieg fort », sagte er.

Diese Erklärung zielt direkt auf die Wirksamkeit des Verhandlungsprozesses zur Lage im Südlibanon ab. Berri hatte bereits vor dem Prinzip der Verhandlungen gewarnt, während die israelischen Militäroperationen fortgesetzt wurden.

Der Präsident des Parlaments hält an dieser Position fest. Er behauptet, von seinem « demokratischen Recht » Gebrauch gemacht zu haben, indem er das Rahmenabkommen ablehnte, und erinnert daran, dass er vor Verhandlungen mit Israel « unter Feuer » gewarnt habe.

Das Thema ist für das gegenwärtige Machtgleichgewicht von zentraler Bedeutung. Die Diskussionen sollten theoretisch dazu beitragen, Sicherheitsvorkehrungen für den israelischen Rückzug und die Wiederherstellung der libanesischen Staatsgewalt im Süden zu treffen. Aber es gibt immer noch große Unterschiede in der Reihenfolge, in der diese Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Berri verteidigt seit mehreren Wochen eine Sequenz, in der die Einstellung der israelischen Operationen und der Abzug der israelischen Streitkräfte einen präventiven oder entscheidenden Platz einnehmen. In diesem Sinne würde die Forderung des Libanon, das Problem der Hisbollah-Waffen einseitig zu lösen, während die israelischen Operationen und die Präsenz fortgesetzt werden, das Gleichgewicht der Verpflichtungen verändern.

Seine Rede vom 31. August stellt diese Meinungsverschiedenheit nun in einen noch sensibleren Rahmen: Jeder äußere Druck, der die inneren Spaltungen verschärfen würde, könnte nach seiner Argumentation die von Israel angestrebte Zwietracht anheizen.

Libanesische Armee im Zentrum von Berris Linie

Gleichzeitig unterstützte Nabih Berri die libanesische Armee ausdrücklich. Er lehnte jede Infragestellung seiner Rolle ab, während die militärische Institution eine zentrale Position in den für den Süden diskutierten Sicherheitsvorkehrungen einnahm.

« Wir lehnen jede Infragestellung der Rolle der Armee als nationale Institution kategorisch ab », sagte er. Er beschrieb es als Beschützer der Hoffnungen und Bestrebungen der Libanesen.

Diese Verteidigung der Armee ergänzt seine Warnung vor internen Spaltungen. Berri versucht daher, zwei Themen zu unterscheiden, die sich in der politischen Debatte überschneiden: Unterstützung für die militärische Institution und Uneinigkeit über die politischen oder diplomatischen Bedingungen, unter denen sie ihre Aufgaben erfüllen muss.

Die Armee ist aufgerufen, ihre Autorität in den von den Sicherheitsvorkehrungen betroffenen Gebieten des Südens zu stärken. Diese Mission bleibt jedoch besonders heikel, wenn die israelischen Streitkräfte weiterhin in bestimmten Gebieten operieren oder ihre Präsenz aufrechterhalten.

Die der Armee übertragene Rolle geht daher über die militärische Dimension allein hinaus. Sie berührt unmittelbar das Prinzip des staatlichen Gewaltmonopols, aber auch die Fähigkeit der libanesischen Institutionen, Vereinbarungen zu treffen, ohne in eine interne Konfrontation hineingezogen zu werden.

Genau diese Hypothese will Berris Rede ausschließen.

Taif gegen Partitions- und Föderalismusszenarien

Der Präsident des Parlaments verband seine Warnung vor Zwietracht mit der Verteidigung der libanesischen institutionellen Architektur. Sie bekräftigte ihr Bekenntnis zum Abkommen von Taif, das als Grundlage für die politische Lösung zur Beendigung des Bürgerkriegs diente.

« Wir bekräftigen unser Engagement für das Taif-Abkommen und lehnen jedes andere Projekt ab », sagte Berri.

Er konzentrierte sich auf Vorschläge für die Teilung oder Föderalismus. Ihm zufolge « ist jeder Aufruf zur Teilung oder Föderalismus mit dem Taif-Abkommen unvereinbar » und stellt « ein Abenteuer dar, das die Existenz des Libanon bedroht ».

Diese Erklärungen geben seiner Anschuldigung gegen Israel eine präzise interne Dimension. Die erwähnte Gefahr besteht nicht nur in Ad-hoc-Konfrontationen zwischen politischen Parteien oder Gemeinschaften. Berri warnt auch vor einer politischen oder territorialen Fragmentierung des Landes.

Der Föderalismus wird im Libanon regelmäßig diskutiert, insbesondere in einigen Kreisen, die das derzeitige politische System für unfähig halten, institutionelle und gemeinschaftliche Krisen zu lösen. Berri lehnt diese Option ab, indem er sie in den gleichen Satz von Risiken wie die Partition einordnet.

Er behielt somit Taëf als politische Referenz bei. Die Vereinbarung von 1989 hatte die Machtteilung neu organisiert und den Weg für das Ende des Bürgerkriegs geebnet. Für Berri würde ein Verlassen dieses Rahmens in der gegenwärtigen Zeit ein zusätzliches Risiko in einer Zeit schaffen, in der militärische und diplomatische Spannungen das Land bereits schwächen.

Berri lehnt Souveränitätsvereinbarungen ab

Der Präsident des Parlaments hat auch eine Warnung zu Vereinbarungen oder Vereinbarungen ausgesprochen, die die souveränen Vorrechte des Libanon beeinträchtigen könnten.

« Die gegenwärtige Phase mit ihren existenziellen Risiken gibt niemandem das Recht, in irgendeiner souveränen Frage unter irgendeinem Vorwand zu handeln », sagte er.

Berri erwähnte ausdrücklich die Hypothese einer Rahmenvereinbarung, aber auch die von « geheimen Anhängen » oder anderen Geräten.

Diese Aussage kommt in einem Kontext, in dem die Modalitäten der Sicherheitsvereinbarungen mit Israel Gegenstand erheblicher Kontroversen sind. Zu den Gesprächen gehörten die im Libanon geforderten Garantien, die Rolle der Armee, der israelische Rückzug und der Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungen.

Der Präsident des Parlaments setzt daher eine Grenze: Kein Verhandlungsmechanismus kann es seiner Ansicht nach ermöglichen, souveräne Fragen zu entscheiden, ohne die libanesischen politischen Institutionen und Gleichgewichte zu respektieren.

Diese Position schließt sich seinem Hauptargument an. Wenn die Sicherheitsentscheidungen des Landes selbst zu einer Quelle des Bruchs unter den Libanesen werden, könnten sie die Spannungen verschärfen, die Berri angeblich verhindern will.

Der Süden als Staatsverantwortung

Der Führer von Amal bestand schließlich auf dem Status des Südlibanon. Er bekräftigte, dass diese Region « ein integraler Bestandteil des Libanon » ist und dass ihr Schutz nicht nur in der Verantwortung ihrer Bewohner oder der politischen Gruppen liegt, die dort eine starke Präsenz haben.

Für Berri liegt die Verantwortung beim Staat.

Diese Verantwortung betrifft die Erhaltung des Territoriums und seiner Bevölkerung, aber auch den Wiederaufbau der von Kämpfen und Zerstörung betroffenen Gebiete.

Dies ist ein wichtiger Punkt in seiner Rede. Indem Berri den Wiederaufbau zu einer nationalen Verantwortung macht, weigert er sich implizit, den Süden als eine spezifische Angelegenheit der schiitischen Gemeinschaft, der Hisbollah oder der Amal-Bewegung zu behandeln.

Dieser Ansatz schließt sich direkt seiner Warnung vor Zwietracht an. Der Präsident des Parlaments versucht, das Schicksal des Südens als nationale Angelegenheit darzustellen, um eine gemeinschaftliche Interpretation des Konflikts mit Israel zu vermeiden.

Die Zerstörung, die Vertreibung und die Schwierigkeiten der Rückkehr der Bewohner üben weiterhin großen Druck auf diese Region aus. Die Wiederherstellung von Infrastruktur und Wohnraum bedingt auch die Möglichkeit einer nachhaltigen Rückkehr zu mehreren Orten.

Jahrestag von Moussa Sadr als politischer Kader

Die Wahl des 31. August gibt einen besonderen Fokus auf die Rede. Nabih Berri sprach anlässlich des 48. Jahrestages des Verschwindens von Imam Moussa Sadr und seinen beiden Gefährten auf einer Reise nach Libyen im Jahr 1978.

Moussa Sadr, Gründer der Amal-Bewegung und Hauptfigur der libanesischen schiitischen Gemeinschaft, hatte auch sein politisches Handeln in die Verteidigung der Menschen im Süden und in die Beteiligung des Staates an ihrer Entwicklung und ihrem Schutz einbezogen.

48 Jahre nach seinem Verschwinden bleibt sein Schicksal ungelöst.

Berri nutzte dieses Gedenken, um eine Botschaft zu senden, die somit die Reihen von Amal übersteigt. Seine Rede verbindet die Verteidigung des Südens, die Rolle der Armee, das Abkommen von Taif und die Ablehnung der Teilung mit derselben Priorität: zu verhindern, dass die Konfrontation mit Israel zu einer Konfrontation zwischen Libanesen wird.

In dieser Hinsicht ist Israels „Zwietracht-Ansatz das politische Herz seiner Intervention. Es ist gleichbedeutend mit der Annahme, dass das Management interner Spannungen jetzt ein integraler Bestandteil der anhaltenden Konfrontation ist.

Der nächste Schritt wird im diplomatischen Bereich sein. Die Diskussionen über Sicherheitsvorkehrungen müssen fortgesetzt werden, solange es immer noch völlige Meinungsverschiedenheiten über den Rückzug Israels, militärische Operationen und die Waffenakte der Hisbollah gibt. Berri setzte seinen Kurs vor den nächsten Fristen: Er weigerte sich zu verhandeln, was seiner Ansicht nach die Souveränität beeinträchtigen oder den Libanon einer internen Spaltung aussetzen würde.