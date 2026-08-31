Von Moskau bis Taiwan: die beunruhigenden Signale eines internationalen Systems, das sich dem Bruchpunkt nähert

- Advertisement -

13

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In den letzten Wochen haben sich die Signale angesammelt. Der CIA-Direktor ging diskret nach Moskau, um Russland vor jedem Angriff auf ein NATO-Land zu warnen. Der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass der russische Generalstab weitere 600.000 Mann für die Mobilisierung über zwei Jahre vorbereitet. Im Nahen Osten absorbiert der Krieg mit dem Iran weiterhin Schiffe, Raketen und einige der militärischen Aufmerksamkeit Amerikas. Im Pazifik beginnen die alliierten Führer, sich offen über die Folgen dieser Zersplitterung zu sorgen, da China seinen Druck um Taiwan erhöht.[1]

Keines dieser Ereignisse, getrennt betrachtet, kündigt einen Weltkrieg an. Ihre Akkumulation wirft andererseits eine Frage auf, die vor einigen Jahren noch empörend erschienen wäre: Was würde passieren, wenn sich zwei dieser Fronten tatsächlich gleichzeitig öffnen würden? Die Vereinigten Staaten sollten dann Europa vor Russland schützen, einen bereits kostspieligen Krieg gegen den Iran führen und genügend Streitkräfte im Pazifik unterhalten, um Peking davon abzuhalten, die Situation um Taiwan auszunutzen.

Hier wird die Situation von 2026 anders. Die Krisen sind nicht mehr lecksicher. Ein Patriot, der auf eine iranische Rakete abgefeuert wird, kann nicht anderswo eingesetzt werden. Ein an den Golf geschicktes Gebäude steht im Pazifik nicht zur Verfügung. Eine Batterie, die nach Europa gebracht wurde, um Polen oder die baltischen Länder zu beruhigen, fehlt gleichzeitig in einem anderen Theater. Moskau, Peking und Teheran müssen ihre Operationen nicht einmal koordinieren: Jeder profitiert von der Tatsache, dass die anderen beiden Washington zwingen, seine Ressourcen zu zerstreuen.

Die Gefahr kommt nicht unbedingt von einem konzertierten Projekt des Dritten Weltkriegs. Es kommt von der viel banaleren Möglichkeit, dass ein lokaler Vorfall eine Regierung erfordert, um zu reagieren und dann sein Gegner, um wiederum zu reagieren. Europa kennt diesen Mechanismus bereits. Am 28. Juni 1914 wurden in Sarajevo zwei Schüsse abgefeuert. Siebenunddreißig Tage später befanden sich die wichtigsten europäischen Mächte im Krieg.

Die Reise des CIA-Direktors nach Moskau: eine Warnung, die über die gewöhnliche Diplomatie hinausgeht

John Ratcliffes Umzug nach Moskau am 25. August ist eines der ungewöhnlichsten Signale der letzten Wochen. Laut mehreren amerikanischen Medien ging der CIA-Direktor in die russische Hauptstadt, um Moskau vor einem Angriff oder einer Aktion zu warnen, die eine Konfrontation mit NATO-Mitgliedern, insbesondere Estland, Lettland und Litauen, auslösen könnte. Die russischen Behörden haben Kontakte zwischen Geheimdiensten anerkannt, ohne deren Inhalt im Einzelnen darzulegen.[2]

Zwei symmetrische Fehler müssen vermieden werden. Die erste wäre, diese Vertreibung als Beweis dafür zu betrachten, dass eine russische Invasion der baltischen Staaten unmittelbar bevorsteht. Derzeit ist kein Einsatz sichtbar, der mit der Ende 2021 um die Ukraine beobachteten Konzentration vergleichbar ist. Die zweite wäre, die Mission zu trivialisieren. Ein CIA-Direktor geht nicht diskret nach Moskau, mitten in einer großen strategischen Konfrontation, für ein einfaches Routinetreffen.

Das Institute for the Study of War geht noch weiter: Es glaubt, dass die Art von Ratcliffes Vertreibung darauf hindeutet, dass Washington relativ kurzfristig russische Aktionen fürchtet, aber wahrscheinlich keine allgemeine Invasion. Das plausibelste Szenario wäre ein Luftangriff, eine Rakete, eine Drohne oder ein begrenzter Einfall, um Artikel 5 zu testen. Diese Lektüre bleibt eine Analyse, keine Geheimdienstinformation, die veröffentlicht wird; Es hat jedoch den Vorteil, dass die Art des Risikos angegeben wird, mit dem sich westliche Planer jetzt befassen.[3]

Die baltischen Regierungen selbst sind vorsichtiger. Tallinn und Riga sagen, sie hätten ihre unmittelbare Bedrohungsbewertung nicht geändert und sehen heute nicht die Vorbereitungen, die der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 vorausgingen. Dieser Unterschied ist wichtig: Die amerikanische Warnung konzentriert sich mehr auf einen mehrdeutigen Test, eine Provokation oder eine Operation als auf gepanzerte Säulen, die sich darauf vorbereiten, auf Tallinn zu gehen.

Der Präzedenzfall November 2021 fällt mir natürlich ein. William Burns wurde dann nach Moskau geschickt, während Washington die russischen Vorbereitungen in der Ukraine beobachtete. Vergleich bedeutet nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Es erinnert jedoch an die Funktion dieser Missionen: direkt eine Botschaft zu vermitteln, dass Washington will, dass Moskau die Schwerkraft versteht, ohne den Lärm der öffentlichen Diplomatie.

Die besorgniserregendste Hypothese ist nicht unbedingt eine konventionelle Invasion. Eine begrenzte Operation würde viel weniger Vorbereitung erfordern: Raketen- oder Drohnenangriffe, kleine Einfälle, Luft- oder Meeresvorfälle, schwierige Sabotage, Angriffe auf kritische Infrastruktur. Das Ziel könnte weniger territorial als politisch sein: die Fähigkeit der NATO zu testen, eine kollektive Antwort zu produzieren.

In diesem Sinne wären ein paar Kilometer Territorium nicht das eigentliche Problem. Die Frage wäre die Glaubwürdigkeit von Artikel 5. Eine zögerliche Reaktion des Westens könnte Moskau davon überzeugen, dass das gemeinsame Engagement des Bündnisses politische Grenzen hat. Eine starke militärische Reaktion dagegen könnte zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen russischen Streitkräften und NATO-Streitkräften eröffnen.

600.000 Mann: ein wichtiges Signal, aber nicht 600.000 Soldaten bereit, auf die NATO zu marschieren

Das zweite Signal betrifft Informationen, die am 27. August von den ukrainischen Geheimdiensten veröffentlicht wurden. Nach Angaben der ukrainischen Präsidentschaft soll der russische Generalstab ein zusätzliches Mobilisierungsszenario von 600.000 Menschen in den Jahren 2026 und 2027 vorbereitet haben, was etwa 300.000 in diesem Jahr und 300.000 im Folgejahr entspricht. Die Herkunft der Informationen erfordert Vorsicht: Sie kommt von einem Staat, der direkt am Krieg beteiligt ist, und ist keine unabhängige Bestätigung eines endgültigen Befehls des Kremls.[4]

Es wird jedoch von anderen Indizes begleitet. Es gab Berichte über russische Übungen, um die administrative und logistische Kapazität einer neuen Mobilisierung zu testen, insbesondere in Kaliningrad. Dazu gehörte die Bewertung der Fähigkeit, eine große Anzahl von Rekruten aufzunehmen, zu ernähren, auszurüsten und schnell zu organisieren. Gleichzeitig berichteten russische Menschenrechtsorganisationen von einem zunehmenden Druck auf einige Bürger, Militärverträge zu unterzeichnen.

Vor allem darf die Zahl von 600.000 nicht in die spektakuläre Formel von 600.000 Männern übersetzt werden, die sofort verfügbar sind, um Europa anzugreifen. Vieles davon wird wahrscheinlich dazu verwendet, russische Verluste in der Ukraine auszugleichen, zu rotieren, Einheiten wiederherzustellen und Reserven aufzubauen. Zwischen dem administrativen Anruf und einer operativen Einheit gibt es einen langen Prozess der Ausbildung, Coaching, Ausrüstung und Logistik.

Aber die Zunahme des russischen menschlichen Reservoirs bleibt strategisch wichtig. Es kann Moskau erlauben, einen Zermürbungskrieg in der Ukraine fortzusetzen und gleichzeitig schrittweise Fähigkeiten wieder aufzubauen, die anderswo eingesetzt werden können. Die entscheidende Frage wird daher weniger die angekündigte Anzahl als das Ziel von Männern und Ausrüstung sein.

Auch der finnische Präsident Alexander Stubb verteidigt eine viel weniger alarmistische Lesart. Er behauptet, dass er keine Beweise oder Fakten sieht, um zu dem Schluss zu kommen, dass Russland heute in der Lage wäre, eine zweite Front gegen die NATO zu eröffnen. Ihm zufolge machen russische Verluste in der Ukraine und die konventionelle und nukleare Energie des Bündnisses eine solche Entscheidung unzulänglich. Seine Warnung ist nützlich: Die Vorbereitung auf einen langen Krieg mit der Vorbereitung auf einen sofortigen Angriff gegen die NATO zu verwechseln, würde zu einer Überinterpretation der verfügbaren Daten führen.[5]

Wenn sich neue Formationen in Weißrussland, Kaliningrad, dem Militärbezirk Leningrad oder nahe der baltischen und finnischen Grenze mit Treibstoffdepots, Munition, Ingenieurseinheiten, Luftverteidigung und Feldlazaretten konzentrieren würden, würde sich die Interpretation erheblich ändern. Eine solche massive Angriffsvorrichtung wird derzeit nicht beobachtet. Dies löscht das Signal nicht; Dies beschränkt den Anwendungsbereich.

Eine bedeutende Mobilisierung stellt auch einen sozialen Preis für den Kreml dar. Die teilweise Mobilisierung von 2022 hatte Ausflüge ins Ausland und eine sichtbare Besorgnis in der russischen Gesellschaft verursacht. Wenn Moskau jedoch beschloss, zu einer viel breiteren Mobilisierung zurückzukehren, würde diese Wahl entweder eine genügend ernste Verschlechterung der militärischen Situation anzeigen, oder den Wunsch, eine größere Masse von Kräften zu haben, als notwendig ist, um die gegenwärtige Front allein aufrechtzuerhalten.

Der Präzedenzfall von 2008, als Moskau bereits Atomwaffen gegen Polen erwähnte

Aktuelle Sorgen um Polen und die baltischen Staaten entstehen nicht in einem historischen Vakuum. Während des russisch-georgischen Krieges im August 2008, als der französische Präsident und amtierende Präsident des Europäischen Rates, Nicolas Sarkozy, einen Waffenstillstand zwischen Moskau und Tiflis aushandelte, wurde die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen bereits von atomarer Rhetorik begleitet, die direkt auf Warschau abzielte.

Am 15. August 2008 warnte General Anatoli Nogovitsyne, stellvertretender Chef des russischen Generalstabs, davor, dass die Vereinbarung, die den Einsatz von Elementen des amerikanischen Raketenschilds nach Polen erlaubt, das Land einem russischen Schlag aussetzt. Er hatte ausdrücklich daran erinnert, dass die russische Militärdoktrin den Einsatz von Atomwaffen unter bestimmten Umständen erlaubte. Die Aussage wurde weithin als nukleare Bedrohung gegen Polen interpretiert.[6]

Die Brutalität des Austauschs der Zeit ist ebenfalls dokumentiert. Ein Berater von Nicolas Sarkozy wird einige Monate später enthüllen, dass Wladimir Putin über den georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili gesagt hat: « Ich werde ihn an den Eiern hängen », bevor er Saddam Husseins Präzedenzfall aufruft. Sarkozy antwortete, indem er ihn fragte, ob er wie George W. Bush enden wolle. Die Geschichte illustriert die Gewalt des Verhandlungsklimas. Andererseits erlauben uns die öffentlichen Quellen, die wir gefunden haben, nicht zu sagen, dass Putin persönlich Warschau mit einem Atomschlag vor Sarkozy gedroht hat: Die nukleare Bedrohung gegen Polen wurde einige Tage später vom russischen Generalstab öffentlich gemacht.[7]

Dieser Präzedenzfall zeigt, dass die russische nukleare Bedrohung eines NATO-Mitglieds keine neuere Erfindung des ukrainischen Krieges ist. Es ist seit langem Teil einer strategischen Sprache, die uns daran erinnern soll, dass bestimmte konventionelle Konfrontationen über ihren ursprünglichen Rahmen hinausgehen könnten.

2008 führte diese Bedrohung nicht zum Krieg. Es hat jedoch ein Element offenbart, das heute von zentraler Bedeutung ist: Moskau nutzt auch die nukleare Abschreckung als Instrument der politischen Kommunikation, um die psychologischen Kosten der westlichen Intervention zu erhöhen. Ab dem ersten direkten Schlag zwischen Russland und der NATO sollte jede Regierung nicht nur das Verhältnis der konventionellen Streitkräfte berechnen, sondern auch das Risiko, zu Extremen aufzusteigen.

Amerikanische Schwäche: nicht der Mangel an Macht, sondern die Knappheit von Munition

Die Vereinigten Staaten bleiben die Militärmacht mit dem breitesten Spektrum an Fähigkeiten. Aber eine Supermacht kämpft nicht mit Budgetaggregaten: Sie kämpft mit Raketen, Schiffen, Besatzungen und wirklich verfügbaren Beständen. Aber der Krieg mit dem Iran zeigte eine starke Spannung auf einige High-Tech-Munition.

Ende August berichtete die Associated Press unter Berufung auf einen amerikanischen Verteidigungsbeamten in Europa und einen NATO-Beamten, dass die Situation der US-Patriot-Aktien in Europa « neyond kritisch » geworden sei, jenseits der kritischen Schwelle. Der iranische Konflikt wäre der Wendepunkt nach mehreren Jahren der Lieferungen an die Ukraine gewesen. CISC-Analysen zeigten auch die geringe Verfügbarkeit von Patriot- und THAAD-Aktien und vor allem die langsame Erholung dieser Bestände.[8]

Das Problem ist industriell. Eine moderne Rakete ersetzt sich nicht in wenigen Tagen. Produktionsketten erfordern spezialisierte Komponenten, Triebwerke, Elektronik, Testfähigkeiten und qualifizierte Arbeitskräfte. Die Erhöhung der Raten kann mehrere Jahre dauern. Der moderne Krieg offenbart somit ein Paradoxon: Die Vereinigten Staaten haben eine immens größere Wirtschaft als ihre Gegner, aber ihr industrieller Verteidigungsapparat ist seit Jahrzehnten für begrenzte Konflikte und nicht für gleichzeitige Zermürbung in mehreren Theatern dimensioniert.

Mark Cancian, ehemaliger Marineoberst und Analyst bei der CISS, fasst das Problem brutal zusammen: In den Simulationen eines Krieges um Taiwan sind viele kritische Munition in wenigen Wochen erschöpft. Ihm zufolge waren die Vereinigten Staaten wahrscheinlich schon vor dem Krieg gegen den Iran für einen großen Konflikt mit China nicht ausreichend gerüstet. Und für Patrioten und THAADs, fügt er hinzu, « gibt es keinen guten Ersatz », sobald die Bestände erschöpft sind.[9]

Alle Munition sollte nicht hinzugefügt werden, als ob sie austauschbar wäre. Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, Tomahawk und Luft-Luft-Raketen erfüllen unterschiedliche Funktionen. Aber sie alle hängen von einer industriellen Basis ab, deren Kapazitäten nicht sofort multipliziert werden können. Das eigentliche Phänomen ist daher die zunehmende Konkurrenz zwischen den Theatern um begrenzte industrielle, marine und logistische Ressourcen.

Eine im Golf verbrauchte Munition ist anderswo nicht mehr erhältlich. Ein Gebäude, das in den Nahen Osten geschickt wurde, ist nicht gleichzeitig im Pazifik vorhanden. Eine Batterie, die zum Schutz einer amerikanischen Basis vor dem Iran eingesetzt wird, schützt keine europäische Einrichtung. Diese logistischen Beweise werden zu einem strategischen Problem, wenn drei große Theater gleichzeitig unter Spannung stehen.

Die Frage ist daher nicht, ob die USA den Iran einzeln besiegen, ihre europäischen Verbündeten verteidigen oder in Asien intervenieren könnten. Die wirkliche Frage ist, wie viele große Krisen sie gleichzeitig unterstützen können, ohne dass die Qualität ihrer Reaktion auf eine Front fällt.

Iran verwandelt den Nahen Osten in einen Konsumenten amerikanischer Macht

Der Konflikt mit dem Iran kann nicht mehr als ausschließlich Nahost-Krise analysiert werden. Jede iranische Salbe verpflichtet die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu entscheiden, welche Bedrohungen abgefangen und mit welcher Munition. Das Kostenverhältnis ist für den Verteidiger oft ungünstig: Eine relativ billige Drohne oder Rakete kann die Verwendung eines Multimillionen-Dollar-Abfangjägers erfordern.[10]

Diese Asymmetrie verleiht dem Iran keine konventionelle militärische Überlegenheit. Washington verfügt über sehr überlegene offensive, Luft-, Marine- und Geheimdienstkapazitäten. Aber Teheran kann globale Opportunitätskosten auferlegen. Je mehr die Vereinigten Staaten ihre Basen, Israel, ihre Gebäude und ihre Partner schützen müssen, desto mehr Kapazitäten würden amerikanische Planer lieber für Europa oder Asien beibehalten.

Die Wiederaufnahme der Streiks am 30. August erinnerte an die Fragilität des Angriffs. Die Vereinigten Staaten trafen iranische Trägerraketen in der Nähe der Straße von Ormuz und behaupteten, eine neue Bedrohung der Navigation zu verhindern; Teheran kündigte dann das Feuer auf amerikanische Stätten in Jordanien an. Nach mehr als sechs Monaten Krieg bleibt der Konflikt daher in der Lage, schnell zurückzukehren.[11]

Die Wiederaufnahme der Zusammenstöße Ende August zeigt, dass dieser Konsum nicht nur theoretisch ist. US-Militärs äußerten sich besorgt über die Ausweitung der Operationen gegen den Iran. Hinter operativen Überlegungen verbirgt sich eine einfache Gleichung: Jeder weitere Kriegsmonat erhöht die Notwendigkeit, hoch entwickelte Munition zu produzieren, zu transportieren und zu ersetzen.

Für den Iran besteht die Strategie daher möglicherweise weniger darin, die Vereinigten Staaten militärisch zu besiegen, als den Preis seiner Präsenz zu erhöhen. Eine ausreichend lange Kampagne kann sich auf Bestände, Schiffsumdrehungen, die Verfügbarkeit der Besatzung und die Innenpolitik der USA auswirken.

Hier schließt sich der Nahe Osten direkt an Europa und Asien an. Moskau und Peking brauchen den Iran nicht, um zu gewinnen. Es genügt ihnen, dass der Iran Washington verpflichtet, mehr Ressourcen für ein Theater zu verwenden, das weder die Ukraine noch Taiwan ist.

Der israelische Wahlfaktor: Krieg als Variable der Innenpolitik

Zu dieser militärischen Logik kommt ein besonders sensibler politischer Zeitplan hinzu. Israel soll seine Parlamentswahlen am 27. Oktober 2026 abhalten. Die Wahl ist der erste große nationale Wahltest seit aufeinanderfolgenden Kriegen in Gaza, Libanon und Iran. Die Benjamin Netanyahu-Koalition nähert sich der Frist in einer politisch schwierigen Situation, da mehrere Meinungsumfragen darauf hindeuteten, dass sie ihre Mehrheit verlieren könnte, auch wenn die Opposition nicht unbedingt eine einfache alternative Koalition hat.[12]

Es wäre missbräuchlich, zu dem Schluss zu kommen, dass eine israelische Militäroperation ausschließlich aus Wahlgründen beschlossen würde. Die Sicherheitsbedrohungen, denen Israel gegenübersteht, sind real und militärische Entscheidungen sind das Ergebnis einer Reihe komplexer operativer, strategischer und politischer Überlegungen. Aber es wäre ebenso naiv, den Wahlkalender von der Analyse auszuschließen.

Eine Regierung auf dem Land versucht im Allgemeinen, das Image der Schwäche zu vermeiden. Im gegenwärtigen israelischen Kontext betrifft dies den Iran, die Hisbollah und den Libanon direkt. Ein iranischer Angriff, eine sichtbare Rekonstruktion der Fähigkeiten der Hisbollah oder ein schwerwiegender Vorfall an der Nordgrenze könnten sofort zu innenpolitischen Themen werden.

Es besteht die Gefahr, dass der Spielraum für Kompromisse verringert wird. Ein Abzug, der in normalen Zeiten als strategische Entscheidung dargestellt werden könnte, kann in der Kampagne als Kapitulation bezeichnet werden. Umgekehrt kann eine militärische Operation als Demonstration der Entschlossenheit politisch bewertet werden.

Für den Libanon ist diese Dimension von besonderer Bedeutung. Das Land bleibt einer Logik ausgesetzt, in der sein Territorium wieder zu einem Schauplatz der Konfrontation zwischen Israel und der iranischen Achse werden kann. Israelische Operationen im Südlibanon, Diskussionen über die Abrüstung der Hisbollah, Unsicherheiten über die Zukunft der UNIFIL und das Fehlen einer dauerhaften politischen Lösung sind allesamt Reibungspunkte.

Eine israelisch-iranische Eskalation vor dem 27. Oktober könnte daher eine libanesische Verlängerung haben, auch wenn weder Beirut noch eine Mehrheit der Libanesen einen neuen Krieg wollten. Der Libanon bleibt verwundbar, gerade weil er die Entscheidungen derjenigen, die sein Territorium nutzen oder angreifen, nicht vollständig kontrolliert.

Amerikanische Midterms: Trump hat auch einen Kalender

Der amerikanische Kalender ist fast genauso wichtig. Die Zwischenwahlen vom November 2026 rücken näher, als Donald Trumps Außenpolitik zu einem internen Thema wurde. Reuters betonte am 22. August, dass der Präsident mit wenig diplomatischem Erfolg in die Zwischenwahl kommt: Der Krieg mit dem Iran bleibt teuer, die Ukraine ist nicht gelöst und die Krisen im Nahen Osten dauern an.

Dies schafft widersprüchliche Anreize. Einerseits möchte die Regierung möglicherweise einen neuen Krieg oder eine Ausweitung des iranischen Konflikts vor der Wahl vermeiden. Ein Anstieg des Energiepreises, US-Militärverluste oder der Eindruck einer Gülle könnten politische Auswirkungen haben. Andererseits könnte ein Angriff auf US-Soldaten, eine russische Provokation oder eine Krise um Taiwan jede Zurückhaltung politisch kostspielig machen.

Das Problem der Glaubwürdigkeit wird zu einem Wahlthema. Ein Präsident, der von seinen Gegnern beschuldigt wird, Russland die NATO testen zu lassen oder China eine Blockade gegen Taiwan auferlegen zu lassen, könnte versucht sein, schnell zu reagieren. Umgekehrt kann ein gewählter Präsident mit dem Versprechen, Kriege zu beenden, zögern, die Vereinigten Staaten in eine weitere große Konfrontation einzubeziehen.

Dieser Widerspruch erhöht die Unsicherheit für Washingtons Gegner. Sie mögen glauben, dass der Wahlkalender die amerikanische Handlungsfreiheit einschränkt; aber sie können auch die Gewalt einer Reaktion unterschätzen, die genau darauf abzielt, das Image der Schwäche zu verhindern. Wahlperioden machen die Staaten daher nicht unbedingt friedlicher. Sie machen es manchmal schwieriger, ihre Reaktionsschwellen vorherzusagen.

Schließlich gibt es eine direkte Interaktion zwischen dem amerikanischen und dem israelischen Kalender. Zwischen den israelischen Gesetzgebungsakten vom 27. Oktober und der amerikanischen Mitte des November treten die beiden Regierungen gleichzeitig in eine Zeit ein, in der Sicherheitsentscheidungen sofort durch das Wahlprisma interpretiert werden. Diese Nähe kann den politischen Spielraum für Deeskalation verringern.

Taiwan: Vielleicht ist das gefährlichste Szenario keine Invasion

Diese Spannung ist besonders im Indo-Pazifik sichtbar. Die Washington Post berichtete, dass die Erschöpfung einiger US-Aktien bei Verbündeten, die China gegenüberstanden, Bedenken auslöste. Die Bewegung von Marine-Vermögenswerten in den Nahen Osten und der vorübergehende Rückzug der letzten amerikanischen Fluggesellschaft in Asien verstärkt diese Wahrnehmung.[13]

Es wäre jedoch irreführend, die Abwesenheit eines Flugzeugträgers in Abwesenheit der amerikanischen Macht zu assimilieren. Die Vereinigten Staaten haben Basen in Japan und Guam, Langstreckenbomber, Atomangriffs-U-Boote, Satelliten, Cyber-Fähigkeiten und regionale Verbündete. In einem Krieg um Taiwan könnten U-Boote, Anti-Schiffsraketen und zerstreute Streitkräfte entscheidender sein als das spektakuläre Bild einer Marinegruppe.

Die Washington Post berichtet, dass ein taiwanesischer Beamter jetzt erhebliche Verzögerungen bei den PAC-3-Lieferungen erwartet und die Bewegung der amerikanischen Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten als « Problem » bezeichnet. Mehr als 30 Gebäude, die im Pazifik betrieben werden sollten, wurden Berichten zufolge während des Krieges mit dem Iran in den Nahen Osten geschickt. Für asiatische Verbündete ist das Problem nicht mehr theoretisch: Es beginnt, Lieferungen, Übungen und Marinepräsenz zu beeinflussen.[14]

Aber die Wahrnehmung der Verfügbarkeit zählt. Ein China, das davon überzeugt ist, dass Washington vorübergehend überlastet ist, kann versucht sein, seine Verpflichtungen zu testen, ohne die riskanteste Option einer amphibischen Invasion zu wählen. Etwa 40, eine teilweise Blockade, maritime Kontrollen oder schrittweise Sperrzonen könnten eine viel mehrdeutige Krise auslösen.

Seit Juni hat Peking die sogenannten Strafverfolgungspatrouillen in Taiwan intensiviert. Die Han Kuang-Übungen im August simulierten genau Szenarien der Blockade, der Unterbrechung der Kommunikation und der Eskorte von Handelsschiffen. Reuters beschrieb eine Anti-Lock-Übung, bei der die taiwanesische Marine und die Küstenwache ein Geschäftsgebäude eskortierten.

Die Gefahr der Quarantäne liegt in ihrer Mehrdeutigkeit. Peking könnte es als Polizeimaßnahme in Gewässern darstellen, die es als chinesisch betrachtet. Washington sollte dann entscheiden, ob es die Passage erzwingt. Die erste Kollision, das erste Schießen oder der erste menschliche Verlust könnten eine Zwangsoperation unterhalb der Schwelle des Krieges in eine direkte chinesisch-amerikanische Konfrontation verwandeln.

Ein weiterer Vorteil für Peking wäre, dass es nicht nur die USA, sondern auch Japan, die Philippinen, Australien und andere regionale Partner testen würde. Die Frage wäre dann weniger, wer die meisten Schiffe besitzt, als ob die amerikanische Allianzarchitektur tatsächlich unter Druck arbeitet.

Nordkorea ist bereits in den europäischen Krieg eingetreten

Die Karte der Akteure muss nun erweitert werden. Der Ukraine-Krieg steht nicht mehr nur Russland gegenüber der vom Westen unterstützten Ukraine. Nordkorea wurde ein wichtiger Militärlieferant für Moskau und überschritt eine zusätzliche Schwelle, indem es Soldaten schickte, um an der Seite russischer Streitkräfte zu kämpfen. Nach südkoreanischen und westlichen Einschätzungen wurden bereits etwa 14.000 nordkoreanische Militärangehörige eingestellt, insbesondere in der Region Kursk. Pjöngjang liefert weiterhin ballistische Kurzstreckenraketen und erhebliche Mengen an Artilleriemunition.[15]

Das südkoreanische Verteidigungsministerium schätzte am 24. August, dass Nordkorea Russland mehr als 15 Millionen Artilleriegeschosse geliefert hatte, ausgedrückt in 152 mm Äquivalenten. Seoul erklärt auch, dass Pjöngjang die Möglichkeit weiterer Einsätze vorbereitet, obwohl keine weiteren massiven Abfahrten als unmittelbar bevorstehend angesehen wurden. Kim Yo Jong bestritt die ukrainische Behauptung, dass bis zu 50.000 zusätzliche Soldaten geschickt werden könnten. Diese Divergenz muss beibehalten werden: die Existenz einer militärischen Zusammenarbeit wird etabliert, ihr nächster Band nicht.

Diese Beteiligung verändert die strategische Interpretation des Krieges. Russland genießt jetzt eine externe menschliche und industrielle Tiefe, die es ihm ermöglicht, eine Abnutzung aufrechtzuerhalten, die seine nationalen Fähigkeiten allein teurer machen würden. Im Gegenzug erhält Nordkorea Geld, Ressourcen und möglicherweise Technologie oder eine Rückkehr zu militärischer Erfahrung. Seoul glaubt auch, dass einige nordkoreanische Raketen, die in der Ukraine eingesetzt werden, mit russischer Hilfe an Präzision gewonnen haben. Der europäische Krieg wurde so zu einem Laboratorium für eine asiatische Atommacht.

Die Folge geht über die Ukraine hinaus. Pjöngjang verfügt über Raketen, die Südkorea und Japan bedrohen können, entwickelt Vektoren in Guams Reichweite und verfügt über Interkontinentalraketen, deren theoretische Reichweite das amerikanische Kontinentalgebiet erreicht. Am 31. August erklärte das nordkoreanische Außenministerium weiter, dass sein Nukleararsenal weiter wachsen würde. Eine gleichzeitige koreanische Krise mit einer Konfrontation um Taiwan würde Washington zwingen, Japan, Südkorea, Guam und seine eigenen Streitkräfte zu einer Zeit zu schützen, in der nach Ressourcen in Europa und im Nahen Osten gesucht wurde.[16]

Die Verbindung zwischen den Theatern ist bereits in den Beziehungen zwischen Washington und Seoul sichtbar. Donald Trump ordnete im August eine erhebliche Reduzierung einiger gemeinsamer Übungen mit Südkorea an, unter Berufung auf ihre Kosten, aber auch auf die Weigerung Seouls, sich an US-Operationen gegen den Iran zu beteiligen. So wirkt sich ein Konflikt im Nahen Osten bereits auf die amerikanische Militärhaltung auf der koreanischen Halbinsel aus. Es ist genau die Art der strategischen Übertragung, die ein System charakterisiert, das voneinander abhängig geworden ist.[17]

China: Weniger Militärbündnis als industrielle Tiefe

Die Rolle Chinas muss auch jenseits diplomatischer Kommuniqués gesehen werden. Peking kämpft nicht offiziell neben Moskau oder Teheran und vermeidet sorgfältig eine Allianz, die es zwingen würde, automatisch in den Krieg einzutreten. Aber Chinas Industriemacht ist eine wesentliche strategische Tiefe für Staaten, die westlichen Sanktionen unterliegen.

Im Falle Russlands werfen westliche Regierungen chinesischen Unternehmen seit mehreren Jahren vor, militärische Produktionsketten mit Dual-Use-Gütern zu versorgen: Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik, optische Komponenten, Motoren und Elemente, die für Drohnen benötigt werden. Im iranischen Fall wurde das Thema noch sichtbarer. Im August sanktionierte die US-Regierung mehr als 20 Organisationen in Asien, darunter China und Hongkong, die sie beschuldigte, zu den Nuklear-, ballistischen oder militärischen Programmen des Iran beigetragen zu haben.[18]

Die Shahed-Drohnenindustrie veranschaulicht diese Abhängigkeit insbesondere. Industrielle Untersuchungen haben in neueren Versionen von Motoren, Gyroskopen und elektronischen Komponenten von chinesischen Herstellern oder über chinesische Zwischenhändler identifiziert. Dies bedeutet nicht, dass der chinesische Staat die iranische Produktion anführt. Dies bedeutet, dass Chinas industrielle Tiefe es dem Iran ermöglicht, nach und nach westliche Komponenten zu ersetzen, die unter Sanktionen schwer zu bekommen sind.[19]

Noch sensibler sind die in diesem Sommer veröffentlichten Informationen über Verhandlungen oder Verträge über chinesische Luftverteidigungssysteme für den Iran. Reuters berichtete auch von Vorwürfen, dass Peking Flugabwehrsysteme in Teheran bereitstellen könnte, Vorwürfe, die von China zurückgewiesen wurden. Dieser Punkt muss als umstritten dargestellt werden. Aber schon seine Existenz zeigt, was der nächste Schritt wäre: die Abkehr von der industriellen und kommerziellen Hilfe, die weitgehend auf eine direkter identifizierbare chinesische militärische Aufrüstung zurückzuführen ist.[20]

Schließlich hat die chinesisch-iranische Beziehung eine Energiedimension. China bleibt die Hauptquelle des iranischen Öls. Es gibt Teheran somit einen finanziellen Atemzug, den die amerikanischen Sanktionen genau abschaffen wollen. Ende August startete Washington eine neue Kampagne sekundärer Sanktionen gegen asiatische und chinesische Vermittler. Ein Teil des Konflikts mit dem Iran wird somit auch zu einer chinesisch-amerikanischen wirtschaftlichen Konfrontation, ohne dass Peking und Washington aufeinander schießen.

Hybridkrieg: Die europäische Front existiert bereits unterhalb der Schwelle von Artikel 5

Eine weitere Schwäche einer ausschließlich konventionellen Lesart besteht darin, darauf zu warten, dass russische Panzer an der Grenze von Konfrontation sprechen. Ein Teil des Konflikts zwischen Russland und Europa findet bereits in der Grauzone statt: Cyberangriffe, Einmischung, angebliche Sabotage, geheime Operationen, Angriffe auf die Infrastruktur und Drohneneinfälle.

Am 30. August gab Bundeskanzler Friedrich Merz bekannt, dass Berlin eine Antwort auf die Entdeckung einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in der Nähe eines ukrainischen Antonow am Flughafen Leipzig/Halle finalisieren werde. Die Bundesregierung hatte die Operation noch nicht offiziell zugeschrieben, aber Innenminister Alexander Dobrindt sprach von einem hybriden Angriffsszenario. Deutsche Medien beschwören eine mögliche Zuordnung zu Russland. Moskau bestreitet regelmäßig, der Ursprung der Sabotageoperationen in Europa zu sein.[21]

Am selben Tag bestätigte ein NATO-Beamter eine Zunahme der russischen Hybridaktivitäten und betonte, dass das Bündnis keine unmittelbare Bedrohung durch einen konventionellen Angriff sah. Diese Kombination ist wichtig. Es bedeutet, dass das unmittelbarste Risiko keine Invasion sein kann, sondern eine Vermehrung von Handlungen, die aggressiv genug sind, um eine westliche Reaktion zu provozieren, während sie mehrdeutig genug bleiben, um die Anwendung von Artikel 5 zu komplizieren.[22]

In diesem Bereich könnte der wirkliche strategische Unfall eintreten. Eine Sabotage, die Dutzende tötet, ein Angriff auf eine große Energieinfrastruktur oder eine explosive Drohne, die ein westliches Militärflugzeug zerstört, würde sofort die Frage der Zuordnung und Reaktion aufwerfen. Je kühner geheime Operationen werden, desto härter wird die Grenze zwischen hybridem und offenem Krieg.

Der Kontrast zur Annäherung zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea wird interessant. Ihr Set bleibt viel weniger institutionalisiert als die NATO und ihre Interessen sind nicht identisch. Aber ihre militärische, industrielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit schreitet voran, während das politische Vertrauen innerhalb des westlichen Lagers wächst. Der westliche Vorteil bleibt beträchtlich; sein Trend ist jedoch weniger günstig als damals, als Washington sich fast automatisch auf das Vertrauen seiner Partner verlassen konnte.

Es ist eine Schwäche, die Moskau und Peking ausnutzen können, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Die Abschreckung eines Bündnisses basiert auf der Überzeugung, dass ein Angriff auf das eine tatsächlich die Reaktion anderer provozieren wird. Je mehr Washington das Bild einer transaktionalen Beziehung mit seinen Verbündeten vermittelt, desto mehr kann ein Gegner versucht sein, den Punkt zu testen, an dem diese Solidarität aufhört. Das bedeutet nicht, dass die NATO im Krisenfall zerfällt. Das bedeutet, dass der Zweifel selbst einen strategischen Wert hat.

Das Paradoxon ist strategisch. Trump fordert die Alliierten auf, mehr auszugeben, einen höheren Anteil ihrer Verteidigung zu übernehmen und die US-Ziele gegen Russland, Iran und China zu unterstützen. Zum ersten Punkt hat sein Druck zu echten Ergebnissen geführt: Die Europäer haben ihre Militärhaushalte stark erhöht, und die NATO hat in Ankara ihr gemeinsames Engagement bekräftigt. Aber Handelskriege, territoriale Bedrohungen und die politische Konditionalität bestimmter amerikanischer Forderungen machen es gleichzeitig schwieriger, die notwendige Solidarität aufzubauen, wenn es darum geht, Risiken und nicht nur Haushalte zu teilen.

Meinungsumfragen zeigen, dass diese Erosion die Regierungen übersteigt. In 36 Ländern, die im Frühjahr von Pew befragt wurden, gaben nur 23% der Befragten im Median an, Vertrauen in Trump zu haben, um internationale Angelegenheiten zu verwalten. In Deutschland stieg der Anteil Washingtons unter Berücksichtigung der Interessen anderer Länder von 60% im Jahr 2023 auf 23% im Jahr 2026. In mehreren historischen Verbündeten ist das Bild der Vereinigten Staaten zu Niveaus nahe am niedrigsten zurückgekehrt, das seit den frühen 2000er Jahren gemessen ist.[23]

Die palästinensische Frage fügt einen anderen Bruch hinzu. Ein bedeutender Teil der öffentlichen Meinung und mehrere europäische Regierungen haben sich von Washington in Bezug auf Gaza, die Westbank, die Kolonisierung und die amerikanische Unterstützung für Israel entfernt. Dies zerstört nicht die Atlantische Allianz, sondern reduziert das verfügbare politische Kapital, wenn eine US-Regierung dann dieselben Regierungen auffordert, sich an einer neuen Kampagne gegen den Iran zu beteiligen, die Sanktionen zu erhöhen oder mehr militärische Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der Fall der Falklandinseln oder Falklandinseln ist noch aufschlussreicher. Im Frühjahr enthielt ein internes Pentagon-Dokument, das von der amerikanischen Presse berichtet wurde, eine Überprüfung der Position der Vereinigten Staaten zur Souveränität des Archipels als eines der Druckmittel gegen London, während das Vereinigte Königreich eine im Krieg gegen den Iran beantragte Unterstützung abgelehnt hatte. Washington erinnerte dann daran, dass sich seine offizielle Position der Neutralität über die Souveränität nicht geändert habe. Aber die bloße Tatsache, dass das Thema in einem Vergeltungsszenario auftauchte, hat eine strategische Bedeutung: Ein Streit über einen Krieg im Nahen Osten könnte möglicherweise mit einer existenziellen territorialen Frage für einen der ältesten Verbündeten in den Vereinigten Staaten verbunden sein.

Der NATO-Gipfel in Ankara im Juli hat gezeigt, dass diese Spannungen nun direkt das Funktionieren des Bündnisses beeinflussen könnten. Trump griff erneut Spanien an, das als schlechter Partner bezeichnet wurde, belebte seine Ansprüche an Grönland und verknüpfte Streitigkeiten mit einigen Verbündeten mit ihrer Haltung im Krieg gegen den Iran. Gleichzeitig bekräftigten die 32 Mitglieder ihr Bekenntnis zu Artikel 5. Die beiden Realitäten existieren nebeneinander: Die militärische Architektur der NATO bleibt solide, aber das politische Vertrauen, das sie unterstützt, ist weniger automatisch geworden.[24]

Bei der Degradation geht es nicht nur um Ottawa. Im Januar hatten die amerikanischen Drohungen gegen Grönland, das autonome Territorium des Königreichs Dänemark, die europäischen Staats- und Regierungschefs veranlasst, einen außerordentlichen Gipfel einzuberufen und eine Handelsreaktion von bis zu 93 Milliarden Euro vorzubereiten. Trump zog sich dann zurück, aber die europäische Debatte hatte sich bereits geändert: Es ging nicht mehr nur darum, wie der amerikanische Schutz aufrechterhalten werden kann, sondern wie die Anfälligkeit Europas gegenüber einem möglichen amerikanischen Zwang verringert werden kann.[25]

Kanada ist das spektakulärste Beispiel. Nach wiederholten Drohungen gegen seine Souveränität und einer neuen Handelskonfrontation drohte Trump am 24. August, ab 2027 50% Zölle auf kanadische Autos, Lastwagen und Teile zu erheben. Ottawa kündigte Repressalien an. Über den Handel hinaus ist die Beziehung zwischen zwei Ländern, deren Wirtschaft, Verteidigungsindustrie und kontinentale Sicherheit tief integriert sind, zu einem Machtgleichgewicht geworden. Das Pew Research Center misst diesen Bruch: 83% der Kanadier sahen die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 immer noch als zuverlässigen Partner; Bis 2026 waren es nur noch 35%.[26]

Die amerikanische Verwundbarkeit ist jedoch nicht auf Raketenbestände beschränkt. Es ist auch politisch. Jahrzehntelang war der wichtigste strategische Vorteil der Vereinigten Staaten nicht nur ihr Militärhaushalt, sondern auch das in Europa, Nordamerika und Asien aufgebaute Allianznetzwerk. Dieses Netzwerk verwandelt die amerikanische Macht in kollektive Macht. Donald Trump hat dazu beigetragen, diesen Multiplikator genau zu einer Zeit zu schwächen, in der die Verteilung der US-Streitkräfte ihn unverzichtbarer macht.

Trump braucht seine Verbündeten, wenn er sie schwächt

Moskau, Teheran und Peking profitieren von derselben amerikanischen Dispersion

Der Kern des Problems ist jetzt die Vernetzung. Die iranische Intensivierung verbraucht mehr amerikanische Raketen und zieht Ressourcen in den Nahen Osten. Moskau beobachtet eine westliche Verteidigung, die anspruchsvoller ist und versucht sein kann, den Druck auf die Ukraine zu erhöhen oder die NATO zu testen. Washington stärkt Europa. Peking stellt fest, dass die amerikanische Aufmerksamkeit geteilt ist und im Gegenzug den Druck um Taiwan erhöht.

Es besteht keine Notwendigkeit, die Existenz eines gemeinsamen Hauptquartiers zwischen Russland, Iran und China nachzuweisen, um diese Konvergenz zu sehen. Die Interessen der drei Mächte bleiben unterschiedlich. Aber jeder profitiert objektiv von den Einschränkungen, die die anderen beiden Washington auferlegen. Es ist weniger eine integrierte Allianz als eine Chance Ausrichtung.

Konfrontiert mit ihnen ist der westliche Block auch weniger homogen, als es scheint. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO, Israel gehört nicht zur Atlantischen Allianz, Taiwan ist nicht durch eine mit Artikel 5 vergleichbare Garantie abgedeckt und europäische, amerikanische und israelische Interessen stimmen nicht immer überein.

Dieser Mangel an Starrheit kann das Risiko eines automatischen Krieges verringern, schafft aber auch Unsicherheit. Die Unsicherheit über die Reaktion des Gegners ist jedoch genau das, was das Testen fördert. Eine absolut glaubwürdige Allianz schreckt ab; Eine Allianz, von der wir nicht wissen, wie weit sie gehen wird, kann uns ermutigen, ihre Grenzen zu überprüfen.

1914: Sarajevo schuf keinen Krieg, es aktivierte ein bereits instabiles System

Vergleich mit 1914 sollte mit Vorsicht verwendet werden. Historische Analogien werden irreführend, wenn sie die Analyse ersetzen. Volkswirtschaften, Technologien, internationale Institutionen und insbesondere Atomwaffen machen 2026 grundlegend anders als 1914.

Aber Sarajevo lehrt eine wesentliche Sache: Ein lokales Ereignis kann global werden, wenn die internationale Struktur bereits mit Spannungen gesättigt ist. Am 28. Juni 1914 ermordete Gavrio Princip François-Ferdinand und seine Frau. Der Weltkrieg beginnt nicht an diesem Tag. Seit einigen Wochen haben die Regierungen immer noch die Wahl.

Österreich-Ungarn schickt ein Ultimatum an Serbien. Russland unterstützt Belgrad. Die Mobilisierung beginnt. Deutschland unterstützt Wien und betrachtet die russische Mobilisierung als Bedrohung. Frankreich und Großbritannien werden schrittweise ausgebildet. In 37 Tagen wurde aus einem lokalen Angriff ein Europäer und dann ein Weltkrieg.

Was zählt, ist der Mechanismus. Jede Regierung glaubt an die Verteidigung ihrer Glaubwürdigkeit. Jede Mobilisierung, die als defensiv dargestellt wird, wird von der anderen als potenziell beleidigend empfunden. Jeder Schritt zurück wird politisch teurer. Militärische Pläne reduzieren allmählich den Raum für Diplomatie.

Die Lehre von 1914 ist also nicht, dass sich die Geschichte genau wiederholt. Systemische Kriege können aus einer Abfolge lokal rationaler Entscheidungen entstehen. Jeder Schauspieler denkt, dass er den nächsten Schritt kontrolliert; keiner kontrolliert die gesamte Kette.

Sarajevo von 2026 könnte eine Drohne, Rakete oder ein Schiff sein

Es ist sinnlos, heute nach einem neuen Erzherzog François-Ferdinand zu suchen. Das Ereignis, das eine gegenwärtige Krise auslöst, könnte viel alltäglicher sein: eine russische Drohne, die auf NATO-Territorium abgeschossen wird, eine Rakete, die US-Soldaten in Polen tötet, eine Seekollision in der Ostsee, ein Angriff auf ein U-Boot-Kabel, ein chinesisches Schiff, das versucht, ein von den Vereinigten Staaten eskortiertes Schiff zu inspizieren, oder eine iranische Salbe, die schwere amerikanische Opfer verursacht.

Stellen Sie sich eine russische Rakete vor, die eine polnische Einrichtung trifft und mehrere amerikanische Militärs tötet. Moskau behauptet, dies sei ein Fehler. Warschau bittet um Antwort. Wenn Washington nicht reagiert, können seine Gegner diese Einschränkung als Einschränkung von Artikel 5 interpretieren. Wenn es die verantwortliche Batterie zerstört, könnte Russland in Betracht ziehen, dass es gerade von den Vereinigten Staaten angegriffen wurde.

Am nächsten Tag reagierte Moskau gegen eine militärische Einrichtung in Polen. Die NATO hat mehrere russische Ziele. Peking beobachtete dann ein Amerika, das sich gleichzeitig im Nahen Osten und in Europa engagierte und rund vierzig Seefahrer um Taiwan herum aufstellte. Washington eskortiert ein Schiff; eine chinesische Einheit versucht, es zu stoppen; Ein Schuss wird ausgetauscht.

Dieses Szenario ist keine Prognose. Genau das muss eine Risikoanalyse von einer Prognose unterscheiden. Ihre Wahrscheinlichkeit bleibt geringer als die einer Fortsetzung der eingedämmten Krisen. Aber seine potenzielle Schwerkraft ist so groß, dass selbst der moderate Anstieg seiner Wahrscheinlichkeit strategisch bedeutsam wird.

Wie 1914 kann die Mobilisierung ihre eigene Logik schaffen

Die Parallele zu 1914 wird noch relevanter, wenn wir die Mobilisierung betrachten. Damals wurde die allgemeine russische Mobilisierung von Berlin nicht als bloße Vorsichtsmaßnahme interpretiert, sondern als ein Schritt, der die Zeit zum Handeln gefährlich verkürzte.

Die heutige Welt hat unendlich überlegene Kommunikationsmittel, aber das Sicherheitsdilemma bleibt bestehen. Wenn Russland mehrere hunderttausend Mann mobilisiert, können Polen und die baltischen Staaten ihre eigenen Vorbereitungen verstärken. Die NATO bewegt dann Einheiten nach Osten. Moskau stellt diese Bewegungen als Beweis für eine westliche Bedrohung dar und verstärkt im Gegenzug Kaliningrad und Weißrussland.

Jedes Lager kann dann ehrlich sagen, dass es nur auf das andere reagiert. Der Mechanismus funktioniert, ohne dass eine Regierung zunächst einen Angriff vorbereitet. Eine defensive Maßnahme für den einen wird zu einer Bedrohung für den anderen.

Die Reise des CIA-Direktors nach Moskau macht hier Sinn. Geheimdienstkanäle können verwendet werden, um rote Linien zu übertragen, wenn gewöhnliche diplomatische Kanäle nicht mehr ausreichen. Dies kann als Zeichen der Gefahr gelesen werden, aber auch als Sicherheitsmechanismus, um Fehlinterpretationen zu verhindern.

Atomkraft verhindert Krieg … bis zu dem Tag, an dem sie ihn nicht mehr verhindert

Der grundlegende Unterschied zu 1914 bleibt offensichtlich Atomwaffen. Es erhöht dramatisch die Kosten eines Fehlers, reduziert aber gleichzeitig das rationale Interesse an einem direkten Krieg zwischen den Großmächten.

1914 konnten sich die Regierungen noch eine kurze und siegreiche Kampagne vorstellen. Im Jahr 2026 kann kein ernsthafter Führer ignorieren, dass ein Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten oder zwischen China und den Vereinigten Staaten das Risiko einer nuklearen Eskalation birgt.

Deshalb ist Abschreckung wahrscheinlich das Haupthindernis für einen Weltkrieg. Aber es geht davon aus, dass die Akteure die Absichten und Schwellen anderer richtig verstehen. Ein Streik, der von der Person, die ihn anordnet, als begrenzt angesehen wird, kann von der Person, die ihn durchläuft, als strategisch angesehen werden.

Die Frage ist also nicht nur, ob ein Führer Atomwaffen einsetzen will. Es geht darum, ob eine Kette von Ereignissen die Optionen allmählich reduzieren kann, bis einer der Akteure glaubt, dass das Klettern seine Sicherheit mehr bedroht als das Klettern.

Libanon, ein kleines Land am Scheideweg einer globalen Konfrontation

Für den Libanon ist diese globale Architektur nicht abstrakt. Das Land befindet sich auf einer der Kontaktlinien zwischen Israel und dem Iran. Jede Veränderung des Machtverhältnisses zwischen Washington und Teheran, jede israelische Wahlkalkulation und jede Hisbollah-Entscheidung kann zu Streiks, Vertreibung, Zerstörung der Infrastruktur und weiterem Rückgang der libanesischen Wirtschaft führen.

Sechs Monate nach Beginn des Krieges gegen den Iran stellt die Associated Press auch fest, dass der Konflikt den von seinen Initiatoren erhofften Nahen Osten nicht hervorgebracht hat: Der Iran hat die Angriffe überlebt, die Straße von Ormuz wurde zu einem strategischen Hebel und mehrere Golfmonarchien fragen mehr nach der Stärke der amerikanischen Garantie. Diese Erosion des Vertrauens ist auch für den Libanon von Bedeutung: Sie ermutigt jeden regionalen Akteur, seine eigenen Garantien zu suchen, anstatt sich auf eine gemeinsame Sicherheitsordnung zu verlassen.[27]

Die Gefahr wird durch Entscheidungsasymmetrie verschärft. Der libanesische Staat möchte möglicherweise deeskalieren, ohne garantieren zu können, dass dies allein geschieht. Israel entscheidet über seine Operationen nach seiner eigenen Einschätzung der Bedrohung. Der Iran behält einen strategischen Einfluss auf die regionale Achse, zu der die Hisbollah gehört. Die Hisbollah hat ihre eigenen militärischen Fähigkeiten und ihre eigene Berechnung. Die USA üben diplomatischen und militärischen Druck weit über Beirut hinaus aus.

Der israelische Wahlkalender bis zum 27. Oktober reduziert möglicherweise den politischen Spielraum für Zugeständnisse. Der US-Zwischenkalender fügt eine zweite Frist hinzu. Eine Eskalation zwischen Israel und dem Iran während dieser Zeit könnte sofortigen Druck auf die libanesische Front erzeugen, genau zu einer Zeit, in der die Führer der beiden wichtigsten westlichen Verbündeten wenig Interesse daran hätten, schwach zu erscheinen.

Die Unsicherheiten um die Zukunft von UNIFIL fügen eine weitere Variable hinzu. Eine weniger robuste internationale Präsenz im Süden könnte die bei einem Vorfall verfügbaren Verbindungs- und Interpositionsmechanismen reduzieren. In einer Zeit, in der die Gefahr gerade von Rechenfehlern ausgeht, ist das Verschwinden schneller Kommunikationsmechanismen jedoch ein Risikofaktor.

Für Beirut sollte die Herausforderung daher darin bestehen, die Mechanismen zu vervielfachen, die verhindern, dass ein lokaler Vorfall zu einem Casus Belli wird: militärische Kanäle, internationale Diplomatie, Klärung der Verantwortlichkeiten, Stärkung der libanesischen Armee und die Suche nach einem nachhaltigen Sicherheitssystem im Süden. Der Libanon hat kein Interesse daran, Sarajevo aus einer Konfrontation zu werden, die darüber hinausgeht.

Ein Weltkrieg, der noch keinen Namen hat

Die Antwort hängt von der gewählten Definition ab. Wenn der Weltkrieg eine gleichzeitige Konfrontation genannt wird, an der direkt oder indirekt mehrere Großmächte auf mehreren Kontinenten beteiligt sind, sind einige Elemente bereits vorhanden. Russland kämpft mit massiver Unterstützung aus dem Westen gegen die Ukraine; die Vereinigten Staaten und Israel stehen dem Iran gegenüber; Der militärische Wettbewerb um Taiwan verschärft sich.

Aber eine strengere Definition erfordert einen direkten Krieg zwischen mehreren Großmächten und eine echte Fusion von Theatern. Diese Schwelle wird nicht überschritten. Amerikanische und russische Soldaten kämpfen nicht offiziell. Die amerikanischen und chinesischen Streitkräfte schießen nicht aufeinander. Peking zog nicht in den Krieg für Moskau.

Es ist daher zutreffender, von einer systemischen Vorkonfrontationsphase zu sprechen. Die Konflikte bleiben rechtlich und militärisch unterschiedlich, aber ihre Ressourcen, Zeitpläne und Konsequenzen beginnen sich zu überschneiden.

Die Gefahr liegt gerade in dieser Zwischenzone. Solange Krisen als getrennt betrachtet werden, kann es verlockend sein, im Theater mehr Risiken einzugehen. Aber sobald die Gegenreaktionen die gleichen Aktien, Allianzen und Kräfte mobilisieren, hören Krisen allmählich auf, unabhängig zu sein.

Der Dritte Weltkrieg, wenn er stattfinden sollte, würde wahrscheinlich nicht mit einer feierlichen Erklärung beginnen. Es kann rückwirkend als der Moment erkannt werden, als mehrere lokale Krisen aufhörten, eingedämmt zu werden, und als die Großmächte begannen, direkt zu kämpfen.

Das wirkliche amerikanische Problem: Industriezeit

Der Mangel an Raketen sollte nicht als eingefrorenes Foto bezeichnet werden. Washington erhöht seine Aufträge und Produktionskapazität. Das Problem ist die Verzögerung. Zwischen einer Haushaltsentscheidung und der Lieferung eines operativen Abfangjägers liegen komplexe Industrieketten, seltene Komponenten, Versuche und manchmal mehrere Jahre Eskalation.

Dadurch entsteht ein wesentliches strategisches Konzept: das Vulnerabilitätsfenster. Wenn die US-Gegner glauben, dass westliche Aktien im Jahr 2029 deutlich höher sein werden als im Jahr 2026, können sie zu dem Schluss kommen, dass das relative Machtverhältnis vorübergehend günstiger ist. Der Anreiz ist nicht mehr nur, eine Schwäche zu genießen, sondern eine Schwäche zu genießen, bevor sie verschwindet.

Dieser Mechanismus des « Jetzt oder Nie » ist historisch gefährlich. Eine Macht, die denkt, dass sie im relativen Niedergang ist oder denkt, dass sie ein Fenster schließt, kann mehr Risiken eingehen als eine Macht, die davon überzeugt ist, dass die Zeit dafür spielt. US-Aufrüstungsprogramme sind daher paradox: Sie verstärken die Abschreckung mittelfristig, können aber in der Übergangsphase einigen Gegnern einen Grund geben, früher zu handeln.

Die Situation ist umso schwieriger, als Europa selbst die amerikanischen Fähigkeiten nicht sofort ersetzen kann. Die Militärhaushalte steigen, die Produktionsketten werden wiederbelebt und die Zusammenarbeit vertieft sich. Schweden hat gerade angekündigt, Gripen und ein Kriegsgebäude in Finnland einzusetzen, um die territoriale Überwachung zu verstärken. Aber einige Intelligenz, Raketenabwehr, Kommando und strategische Transportfähigkeiten bleiben in hohem Maße von den Vereinigten Staaten abhängig.[28]

Die Unsicherheit um die zukünftige US-Militärpräsenz in Europa fügt eine Variable hinzu. Reuters gab am 27. August bekannt, dass das Pentagon mehrere Optionen für US-Personal in Europa als Teil einer im Herbst erwarteten Überarbeitung vorbereitet. Selbst ohne sofortigen Rückzug kann die bloße Tatsache, dass die Europäer das zukünftige Niveau des amerikanischen Engagements ignorieren, sowohl ihre eigenen Entscheidungen als auch russische Berechnungen beeinflussen.[29]

Die wirtschaftlichen Kosten eines facettenreichen Krieges

Ein moderner Weltkrieg würde wahrscheinlich beginnen, globale wirtschaftliche Auswirkungen zu erzeugen, noch bevor die Großmächte offiziell den Krieg erklärten. Zwei geographische Punkte konzentrieren einen unverhältnismäßigen Teil dieser Verwundbarkeit: die Straße von Ormuz und die Straße von Taiwan.

Ormuz bleibt eine der wichtigsten Energiepassagen des Planeten. Sommerspannungen haben den Verkehr bereits gestört und die Kosten erhöht. Eine dauerhafte Schließung oder eine Streikkampagne gegen die Golfinfrastruktur würde einen Schock für Öl, Gas, Schifffahrt und Versicherungen verursachen. Für die europäische und asiatische Wirtschaft würde dies zu einem Zeitpunkt, da die öffentlichen Haushalte Aufrüstung finanzieren sollten, eine starke Rückkehr zur Inflation bedeuten.

Um Taiwan herum wäre der Schock anders, aber möglicherweise tiefer. Eine chinesische Quarantäne würde sofort eine der weltweit führenden kommerziellen Arterien und den Zugang zu einem wesentlichen Teil der Produktion fortschrittlicher Halbleiter stören. Das Problem würde nicht nur Smartphones betreffen: Automobile, Industrie, Rechenzentren, Waffen und Telekommunikation hängen von diesen Ketten ab.

Die Gleichzeitigkeit einer Energiekrise im Nahen Osten und einer Handelskrise in Asien könnte zu einem globalen inflationären und rezessiven Schock führen. Die Regierungen sollten Verteidigung, Haushaltsunterstützung und Versorgung gleichzeitig finanzieren. Die Finanzmärkte würden wahrscheinlich beginnen, das Risiko eines systemischen Krieges zu integrieren, lange bevor ein Historiker seinen Anfang datieren konnte.

Für den Libanon, der bereits durch eine dollarisierte Wirtschaft, de facto umstrukturierte Schulden und Abhängigkeit von Energieimporten geschwächt ist, wäre ein solcher Schock besonders heftig. Ein neuer Krieg im Süden wäre daher nur ein Teil des Problems: Ölerhöhungen, maritime Versicherungen, regionaler Handel und Diasporatransfers wären ebenfalls aufgedeckt.

Das modernste Risiko: nicht sofort wissen, wer getroffen

1914 stand die Identität des Mörders von Sarajevo nicht in Zweifel. Im Jahr 2026 könnte der erste große Vorfall von Unsicherheit geprägt sein. Eine Drohne kann kommerziell gekauft werden, ein Schiff kann unter Drittflagge segeln, ein Cyberangriff kann mehrere Länder durchqueren und eine geheime Operation kann genau so gestaltet werden, dass mehrere mögliche Erklärungen hinterlassen werden.

Diese Zweideutigkeit könnte sich stabilisieren, wenn sie den Regierungen Zeit gibt. Es kann auch in einem Medienumfeld explosiv werden, in dem die ersten Bilder in Minutenschnelle zirkulieren und Politiker, soziale Medien und die öffentliche Meinung sofort eine Antwort verlangen. Regierungen können zum Handeln gedrängt werden, bevor die technische Zuteilung abgeschlossen ist.

Das Problem wird noch ernster, wenn einige Infrastrukturen sowohl von konventionellen als auch von nuklearen Kräften genutzt werden. Ein Cyberangriff auf ein Kommandonetzwerk, ein Angriff auf ein Radar oder die Zerstörung eines Satelliten kann vom Gegner als Vorbereitung auf einen viel umfassenderen Angriff interpretiert werden. Die wirkliche Absicht des Angreifers ist dann weniger wichtig als die Wahrnehmung desjenigen, der sich entscheiden muss, zu antworten.

Deshalb werden direkte Kanäle zwischen Zentrale und Nachrichtendiensten immer wichtiger. Ratcliffes Reise nach Moskau ist nicht nur ein Zeichen der Spannung. Er erinnert auch daran, dass in einer Zeit, in der die diplomatischen Beziehungen am schlimmsten sind, Gegner paradoxerweise das größte Bedürfnis haben, schnell sprechen zu können.

Wer kann Krisen besser trennen und wer profitiert von ihrer Gleichzeitigkeit?

Dies ist wahrscheinlich die zentrale Frage. Die Vereinigten Staaten haben ein Interesse daran, Konflikte zu unterteilen. Washington würde es vorziehen, den Iran, Russland, China und Nordkorea getrennt zu behandeln, um in der Lage zu sein, maximale militärische und diplomatische Überlegenheit auf jedes Theater zu konzentrieren.

Die vier Gegner haben in unterschiedlichem Maße das entgegengesetzte Interesse. Russland profitiert von jeder amerikanischen Rakete, die im Nahen Osten verbraucht wird. Der Iran profitiert von jeder Batterie und jedem Gebäude, das in Europa oder Asien immobilisiert ist. China profitiert von der Zersplitterung der amerikanischen Marine. Nordkorea profitiert von jeder Krise, die die Verfügbarkeit von US-Streitkräften in Korea und Japan verringert.

Es besteht keine Notwendigkeit für sie, ein geheimes Treffen zu organisieren, damit diese Konvergenz existiert. Es resultiert mechanisch aus der Struktur der amerikanischen Streitkräfte. Jeder kann aus seinen eigenen Gründen handeln und gleichzeitig versehentlich die Position anderer verbessern. Es ist diese potenzielle Gleichzeitigkeit, die mehrere regionale Krisen in systemische Risiken verwandelt.

Der westliche Block hat sicherlich überlegene wirtschaftliche Ressourcen. Diese sind jedoch zwischen Staaten mit unterschiedlichen Prioritäten aufgeteilt. Südkorea muss seine Munition im Norden behalten; Japan muss sein eigenes Territorium schützen; die Europäer müssen die Ukraine unterstützen und ihre Bestände wieder aufbauen; Israel benutzt Abfangjäger im Nahen Osten. Die theoretische Bündelung von Kapazitäten wird daher durch nationale Bedürfnisse eingeschränkt.

Die Ukraine illustriert diese Einschränkung. Der neue Verteidigungsminister schätzt die Finanzierungslücke des Militärs auf 27 Milliarden US-Dollar und Kiew benötigt immer noch Hunderte von Patriot-Abfangjägern. Ein Krieg, der andauert, absorbiert somit ständig westliche Ressourcen zu einer Zeit, in der sie benötigt werden, um Reserven für andere Theater wieder aufzubauen.[30]

Die Arktis, eine weitere Bruchlinie zwischen Verbündeten und Gegnern

Die Verlagerung des strategischen Wettbewerbs in Richtung Arktis verdient besondere Aufmerksamkeit. Russland hat einen alten und dichten Militärapparat, während die NATO um Finnland und Schweden erweitert wurde. Kanada, Dänemark über Grönland, Norwegen und die Vereinigten Staaten stehen daher in Kontakt mit einem Raum, in dem die Konfrontation mit Moskau immer wichtiger wird.

Das Paradoxe ist, dass Washington gleichzeitig das Vertrauen seiner arktischen Partner schwächte. Donald Trumps Druck um Grönland und die Spannungen mit Kanada zwangen Ottawa und mehrere nördliche Hauptstädte, mehr über ihre Autonomie nachzudenken. Eine Politik zur Stärkung der Position der USA kann daher den gegenteiligen Effekt haben, wenn sie die Verbündeten davon überzeugt, dass der Druck der USA selbst ein Risiko darstellt, das es zu bewältigen gilt.[31]

Für Moskau ist diese mögliche Uneinigkeit eine Chance. Russland braucht keine große militärische Krise zu provozieren: Es reicht für westliche Verbündete, politisches Kapital für ihre internen Differenzen einzusetzen. Eine Basis, ein Radar oder ein alliierter Hafen ist nur dann voll gültig, wenn die politische Beziehung, die es ihnen ermöglicht, stark bleibt.

Der Ukraine-Krieg ist auch eine Militärschule für Pjöngjang, Teheran und Peking

Das nordkoreanische Engagement in der Ukraine übersteigt die Anzahl der in Moskau bereitgestellten Soldaten oder Granaten. Pjöngjangs Streitkräfte sammeln Erfahrungen gegen eine von der NATO unterstützte Armee in einer Umgebung, die von Drohnen, elektronischer Kriegsführung, Sensoren und Präzisionsschlägen gesättigt ist. Diese Erfahrung kann dann wieder gegen Südkorea, Japan und US-Streitkräfte eingesetzt werden.

Nordkoreanische Raketen, die von Russland verwendet werden, sind auch reale Tests. Jeder Start liefert Informationen über die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Fähigkeit der westlichen Verteidigung, sie abzufangen. Seoul glaubt, dass die Zusammenarbeit mit Moskau die Verbesserung der nordkoreanischen militärischen Fähigkeiten beschleunigen kann.[32]

Der gleiche Mechanismus existiert mit dem Iran. Der massive Einsatz iranischer Drohnen hat das ukrainische Schlachtfeld in ein Labor verwandelt: Ukrainische Gegenmaßnahmen offenbaren Schwachstellen, russische und iranische Anpassungen ermöglichen es, sie zu korrigieren. Die Zirkulation betrifft also Waffen, aber auch Daten, Taktiken und Erfahrungen.

China beobachtet diesen Krieg mit der gleichen Aufmerksamkeit. Ohne Mitkrieger zu sein, kann sie etwas über die Verwundbarkeit gepanzerter Fahrzeuge, die Bedeutung billiger Drohnen, die für einen langen Krieg benötigten Bestände und die Abhängigkeit moderner Armeen von Kommunikationsnetzen erfahren.

Die fünfte Front ist innerhalb der Demokratien bereits offen

Konfrontation dringt direkt in die westlichen Gesellschaften ein. Einfluss, Cyberangriffe und Wahlmanipulationskampagnen können einen Gegner schwächen, ohne eine einzige Militärbasis zu zerstören.

Der Europäische Auswärtige Dienst beschrieb im März 2026 einen russischen Modus Operandi, der auf die Wahlen abzielte: die Delegitimierung der Führung einige Monate vor der Wahl, die Ausnutzung nationaler Brüche während des Wahlkampfes und dann das Vertrauen in die Integrität der Abstimmung. Insbesondere werden Deutschland, Polen, Rumänien, Moldau und die Tschechische Republik genannt.[33]

Der Fall Rumänien hat gezeigt, wie weit diese Frage gehen kann. Die Behörden freigegeben Beweise für eine koordinierte Kampagne zu TikTok und Cyber-Aktivitäten; Ein Benutzer gab Berichten zufolge 381.000 US-Dollar aus, um Inhalte zu fördern, die für Călin Georgescu günstig sind. Das Verfassungsgericht annullierte die erste Runde. Auch ohne zu beweisen, dass eine ausländische Operation das Ergebnis bestimmt hatte, war das Vertrauen in die Wahl selbst zum Gegenstand des Konflikts geworden.[34]

Das Ziel ist nicht unbedingt, einen offen pro-russischen Kandidaten zu wählen. Es kann sein, die Wähler davon zu überzeugen, dass Hilfe für die Ukraine zu viel kostet, dass Sanktionen ihren Lebensstandard erklären, dass Institutionen lügen oder dass Verbündete ihr Land in einen Krieg führen, der ihn nicht betrifft. Wenn ein Parlament die Mittel für Kiew reduziert, wird der militärische Effekt ohne Grenzübertritt erreicht.

Künstliche Intelligenz senkt die Kosten dieses Krieges weiter: gefälschte Medien nachahmende Artikel, Stimmenklonen, Deepfakes und automatisierte Netzwerke. Nach einem Vorfall in Estland könnten widersprüchliche Versionen Dutzende Millionen Europäer erreichen, bevor die NATO die Fakten überhaupt feststellte.

Wenn Washington auch in die europäische politische Debatte eingreift

Dieses Problem wird komplexer, wenn der Einfluss aus den Vereinigten Staaten kommt. Es wäre falsch, eine Äquivalenz zwischen geheimen Operationen, die den russischen Diensten zugeschrieben werden, und öffentlichen Interventionen amerikanischer Beamter herzustellen. Aber die politische Wirkung verdient eine Analyse.

JD Vance unterstützte öffentlich europäische politische Kräfte und kritisierte verbündete Regierungen. In Deutschland wurde die Annäherung an die AfD und Elon Musks Interventionen als ungewöhnliche Einmischung angesehen. In Ungarn ging Vance im April 2026 nach Budapest und unterstützte Viktor Orbán, während er die Europäische Union beschuldigte, die Wahlen zu beeinflussen.[35]

Gleichzeitig begann die Trump-Administration eine Konfrontation mit Brüssel zum Digital Services Act. Die Washington Post berichtete, dass eine interne Untersuchung des Außenministeriums keine politisch fortgeschrittenen Vorwürfe der europäischen Zensur aufgestellt habe, ohne Washington daran zu hindern, seine Kampagne fortzusetzen.[36]

Das Paradoxon ist tiefgreifend: In einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten von Amerika brauchen, dass ihre Verbündeten mehr Verantwortung für Russland, China und den Iran übernehmen, tragen einige amerikanische Politiken dazu bei, die politische Ausrichtung auf Washington fragwürdiger zu machen.

Unter dem Meer, im Weltraum und in Netzwerken: Fronten ohne Frontlinien

Unterwasserkabel, Satelliten und digitale Netzwerke sind sowohl militärische als auch zivile Infrastrukturen geworden. Ihre Zerstörung oder Interferenz kann mehrere Theater gleichzeitig beeinflussen, während sie die Zuschreibung erschweren.

Kabel tragen die meisten der digitalen interkontinentalen Kommunikation. Ihre Sabotage kann erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, ohne sofort einen offensichtlichen casus belli zu liefern. Der Weltraum ist noch sensibler: GPS, Kommunikation, Intelligenz, Starterkennung und -führung hängen von Satelliten ab.

Der Doppelcharakter einiger Systeme birgt die Gefahr einer Eskalation. Ein Angriff, der dazu bestimmt ist, konventionelle Kräfte zu blenden, kann als Vorbereitung eines Atomschlags interpretiert werden. Der Cyberspace stellt das gleiche Problem dar: Ein Eingriff in ein elektrisches oder militärisches Netzwerk kann ruhen und dann mitten in einer Krise aktiviert werden.

Je mehr künstliche Intelligenz von Entscheidungshilfesystemen genutzt wird und je kürzer die Verzögerungen sind, desto gefährlicher wird eine schlechte Klassifizierung. Technologie gibt Managern mehr Informationen, aber manchmal gibt es ihnen weniger Zeit zu verstehen, was sie bedeuten.

Suwałki und Belarus: ein paar Dutzend Kilometer im Herzen des europäischen Risikos

Der Suwałki-Korridor zwischen Polen und Litauen verbindet die baltischen Staaten mit dem Rest der NATO und liegt zwischen Kaliningrad und Weißrussland. Eine Operation zur Kürzung oder bloßen Bedrohung dieser Achse hätte eine unverhältnismäßige strategische Wirkung.

Die in Belarus angekündigte Präsenz russischer Atomwaffen fügt eine zusätzliche Dimension hinzu. Es bedeutet nicht, dass eine Waffe bei einem Grenzvorfall eingesetzt würde, aber es erfordert jede westliche Planung, von Anfang an eine nukleare Komponente zu integrieren.[37]

Deshalb wäre eine neue russische Mobilisierung viel besorgniserregender, wenn große Einheiten auf diesen Raum gerichtet wären. Die Zahl von 600.000 sagt nicht allein, was Moskau vorbereitet; Die Geographie der Einsätze wird viel mehr sagen.

Türkei, Indien und Mittelmächte: Weltkrieg würde nicht zwei perfekte Blöcke produzieren

Die Türkei ist Mitglied der NATO, hat aber eine besondere Beziehung zu Moskau, kontrolliert die Schwarzmeerstraße und hat eigene Interessen im Kaukasus und im Nahen Osten. Indien kooperiert mit den Vereinigten Staaten, Japan und Australien gegen China, unterhält aber eine historische militärische Beziehung zu Russland und kauft seine Energie.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Brasilien, Indonesien und andere Mächte würden wahrscheinlich auch versuchen, einen Spielraum der Nicht-Bündung zu bewahren. Ihr Verhalten wäre entscheidend für Sanktionen, Energie, Handelsrouten und Zahlungssysteme.

Ein langer Krieg wäre daher auch ein Wettbewerb um die Nichtausrichtung: Dieser Block schafft es, den Zugang zu Rohstoffen, Häfen, Märkten und Finanzierung durch die Mittelmächte aufrechtzuerhalten.

Die wirkliche industrielle Schlacht würde am dreihundertsten Tag gemessen werden

US-Aktien sind Teil des Problems. Die andere Frage ist die Fähigkeit der Gegner zu produzieren. Ein Krieg zwischen Großmächten würde wahrscheinlich nicht nur durch die Qualität der ersten Runden entschieden, sondern auch durch die Fähigkeit, zerstörte Raketen, Drohnen, Fahrzeuge und Komponenten zu ersetzen.

Russland hat einen Teil seiner Wirtschaft verändert, um einen langen Krieg zu unterstützen. Iran produziert Drohnen und Raketen in Mengen. Nordkorea versorgt Moskau massiv mit Artillerie. Hinter ihnen steht die chinesische Industriemacht.

Die Vereinigten Staaten behalten einen beträchtlichen technologischen Vorteil, aber einige Ketten wurden für anspruchsvolle Systeme optimiert, die in begrenzten Mengen produziert wurden. Ein Zermürbungskrieg verlangt, die Masse zurückzugewinnen. Europa steht vor dem gleichen Problem: Die Haushalte wachsen schneller als die Fabriken.

Die jetzige Zeit ist deshalb besonders: Der Westen hat beschlossen, aufzurüsten, aber ein Teil dieser Aufrüstung existiert immer noch nur in Form von zukünftigen Verträgen und Fähigkeiten. Wenn Moskau oder Peking denken, dass das Kräfteverhältnis in drei Jahren ungünstiger sein wird, können sie ermutigt werden, mehr Risiken einzugehen, bevor sich dieses Fenster schließt.

Wirtschaftskrieg würde vor der allgemeinen Mobilisierung beginnen

Eine gleichzeitige Konfrontation um Ormuz, Taiwan und Europa würde wahrscheinlich schon vor einer allgemeinen Mobilisierung einen globalen wirtschaftlichen Schock auslösen. Ormuz würde die Energie berühren; eine Blockade Taiwans würde Halbleiter und Schifffahrt treffen; eine chinesisch-amerikanische Handelspause würde Tausende von Wertschöpfungsketten stören.

Die Märkte würden selbst zu einem Warnsystem werden. Marineversicherungsprämien, Fracht, Öl, Gold, Optionen und Verpflichtungen würden auf die Erwartungen vor militärischen Veröffentlichungen reagieren.

Die öffentlichen Finanzen der Vereinigten Staaten sind ebenfalls eine Einschränkung. Dies bedeutet nicht, dass Washington nicht in der Lage wäre, einen Krieg zu finanzieren, aber eine Konfrontation in mehreren Theatern würde die bereits hohen Bundesausgaben stark erhöhen und eine Arbitrage zwischen Verteidigung, Schulden, Steuern und inländischen Ausgaben erzwingen.

Für den Libanon wären die Auswirkungen unmittelbar: teurere Energie, teurere Fracht, Druck auf Importe und den Dollar, beeinträchtigter Tourismus und das Risiko einer weiteren wirtschaftlichen Kontraktion. Ein zeitgenössischer Weltkrieg könnte für viele Menschen mit einer Energie- und Lebensmittelrechnung beginnen, bevor er sich durch militärische Mobilisierung manifestiert.

Der vielleicht gefährlichste Faktor bleibt die Überzeugung, dass der andere Bluff

Körperliche Fähigkeiten reichen nicht aus, um Kriege zu erklären. Sie beginnen auch mit Fehlern des Urteils. Trump könnte denken, dass Putin zurücktreten wird. Putin kann glauben, dass Washington Tallinn nicht verteidigen wird. Xi mag schätzen, dass die USA keinen Krieg für Taiwan riskieren werden. Teheran könnte beurteilen, dass Washington weitere schwere Verluste hinnehmen wird. Netanyahu mag denken, dass der Iran zu schwach ist, um zu reagieren. Kim Jong-un könnte in Betracht ziehen, dass ein geschäftiges Amerika anderswo eine Provokation passieren lässt.

Nur eine dieser Berechnungen ist falsch, um eine Dynamik zu erzeugen, die schwer zu stoppen ist. Wahlperioden verschärfen das Problem, weil ein Führer möglicherweise weniger Freiheit hat, einen Rückschlag öffentlich zu akzeptieren.

Dies unterscheidet auch die wirkliche Macht von der wahrgenommenen Macht. Die Vereinigten Staaten können über ausreichende Ressourcen verfügen, während sie als zu zerstreut wahrgenommen werden; Russland kann militärisch erschöpft sein und gleichzeitig den Eindruck erwecken, bereit zu sein, mehr Risiken einzugehen. Krieg entsteht oft in der Kluft zwischen diesen beiden Realitäten.

Was die Situation verändern könnte

Der erste Indikator ist die Geographie der russischen Mobilisierung. Die Zahl von 600.000 ist spektakulär, aber unzureichend. Die Ausbildung von Einheiten, Eisenbahntransfers, Depots, Ingenieurbüros, Feldlazarette, Treibstoffvorräte und mögliche Konzentrationen in Belarus, Kaliningrad oder nahe der NATO-Grenzen müssen überwacht werden.

Der zweite ist der reale Zustand der westlichen Bestände. Ankündigungen zur Produktionssteigerung sind keine sofortige Verfügbarkeit wert. Das Tempo der Herstellung von Patrioten, THAAD, Marineraketen und Präzisionsmunition wird in den kommenden Monaten einen Teil der amerikanischen Glaubwürdigkeit bestimmen.

Das dritte ist das amerikanische Marinegerät im Pazifik. Die vorübergehende Abwesenheit eines Flugzeugträgers ist an sich nicht entscheidend, aber eine längere Reduzierung der US-Präsenz in Verbindung mit der Streichung von Übungen und Spannungen auf Munition könnte die chinesischen Berechnungen verändern.

Das vierte ist das chinesische Verhalten in Taiwan. Es ist notwendig, den Übergang von einfachen Übungen zu Verwaltungshandlungen der Souveränität zu überwachen: Inspektionen, Kontrollen, Abfangen von Handelsschiffen, neue Sperrgebiete oder ständige Präsenz von Küstenwachen an Schlüsselpunkten.

Die fünfte ist die Höhe der amerikanischen Verluste im Nahen Osten. Ein iranischer Angriff, der eine beträchtliche Anzahl amerikanischer Todesfälle verursacht, könnte eine viel stärkere politische Reaktionsverpflichtung als der derzeitige Handel schaffen.

Der sechste ist der Wahlkalender. Am 27. Oktober in Israel sind dann die amerikanischen Zwischenwahlen zwei Mal, wenn Regierungen empfindlicher auf wahrgenommene Schwäche werden können. Die Innenpolitik bestimmt nicht mechanisch den Krieg, aber sie verändert den politischen Preis der Zurückhaltung.

Schließlich müssen die Kommunikationsmechanismen überwacht werden. Paradoxerweise ist eine Verbreitung militärischer und geheimdienstlicher Kontakte nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. In den gefährlichsten Krisen des Kalten Krieges haben direkte Kanäle oft verhindert, dass ein Fehler irreversibel wird.

Die Gefahr beginnt, wenn der Rückzug teurer wird als das Klettern

Die Signale der letzten Wochen ermöglichen es nicht, einen bevorstehenden Weltkrieg anzukündigen. Sie sind jedoch ausreichend zahlreich und kohärent, um eine viel ernstere Besorgnis als vor einigen Monaten zu rechtfertigen.

Der Umzug des CIA-Direktors nach Moskau zeigt, dass Washington das Risiko eines russischen NATO-Tests für glaubwürdig genug hält, um eine Warnung direkt an den Kreml zu senden. Das ukrainische Szenario von zusätzlichen 600.000 Mobilisierungen muss noch unabhängig bestätigt werden, aber es deutet darauf hin, dass Moskau die Möglichkeit einer nachhaltigen menschlichen Anstrengung vorbereitet. Die Spannungen auf amerikanischen Aktien zeigen, dass der Krieg gegen den Iran bereits strategische Auswirkungen in Europa und Asien hat.

Darüber hinaus gibt es zwei politische Kalender: die israelischen Wahlen vom 27. Oktober und die amerikanischen Zwischenwahlen im November. Für ein paar Wochen werden Israel und die Vereinigten Staaten gleichzeitig in eine Periode eintreten, in der jede militärische Zurückhaltung als Beweis für Schwäche politisch ausgenutzt werden kann. Für Libanon und Iran kann dieser Faktor nicht ignoriert werden.

Der Präzedenzfall von 2008 erinnert schließlich daran, dass die russische Atomrhetorik gegenüber Polen nicht aus dem gegenwärtigen Krieg stammt. Zum Zeitpunkt der georgischen Krise hatte Moskau bereits öffentlich die Möglichkeit eines Streiks, einschließlich eines Atomschlags, als Reaktion auf den Einsatz des amerikanischen Raketenschilds erwähnt.

Die Parallele zu Sarajevo muss richtig verstanden werden. François-Ferdinand wurde nicht in einer friedlichen Welt ermordet, die an einem Tag verrückt wurde. Er wurde in einem bereits angespannten System ermordet, in dem Allianzen, Mobilisierungen, Rivalitäten und die Angst vor der Stilllegung jede Entscheidung gefährlicher gemacht hatten.

Der besorgniserregendste Punkt von 2026 ist also nicht, dass ein Führer bewusst einen Dritten Weltkrieg auslösen will. Es ist fast das Gegenteil. Jeder kann denken, dass er nur seine Interessen in seinem eigenen Theater verteidigt, auf eine begrenzte Provokation reagiert oder vorübergehend eine Schwäche des Gegners ausnutzt.

So verlieren internationale Systeme manchmal die Kontrolle über sich selbst. Der Iran zieht daran, die Washington auferlegten Kosten zu erhöhen. Washington reagiert, um seine Glaubwürdigkeit zu bewahren. Moskau testet ein Limit, weil Amerika beschäftigt zu sein scheint. Die NATO reagiert auf den Schutz von Artikel 5. Peking glaubt, dass die Gelegenheit günstig ist, die Leiter um Taiwan zu straffen. Washington interveniert, um den Zusammenbruch seiner Glaubwürdigkeit in Asien zu verhindern. Keine isolierte Entscheidung muss auf einen Weltkrieg abzielen.

Risiko beginnt, wenn die Möglichkeit des Zurückfallens politisch teurer wird als die des Vorankommens. Das war es, was während der Krise vom Juli 1914 geschah. Genau das muss heute verhindert werden.

Ein Fenster der Verwundbarkeit, das Washingtoner Gegner versuchen können auszunutzen

Die Wochen zwischen Ende August und den Wahlen im Oktober und November verdienen daher besondere Aufmerksamkeit. Sie kombinieren verschiedene Formen der Verwundbarkeit, die, getrennt betrachtet, überschaubar bleiben würden: vorübergehende Schwäche einiger amerikanischer Aktien, Unsicherheit über eine neue russische Mobilisierung, Intensivierung der Operationen um Taiwan, Krieg mit dem Iran und israelische und amerikanische Wahlkampagnen. Ihre Überlagerung schafft jedoch ein Fenster, in dem sich Wahrnehmungen schneller entwickeln können als materielle Fähigkeiten.

In den internationalen Beziehungen muss ein Gelegenheitsfenster nicht objektiv real sein, um Wirkungen zu erzielen. Es ist genug für einen Führer zu glauben, dass sie existiert. Wenn Moskau glaubt, dass Washington vorübergehend zu beschäftigt ist, um in Europa energisch zu reagieren, kann der Kreml ein Risiko eingehen, das es nicht sechs Monate zuvor gebraucht hätte. Wenn Peking glaubt, dass die Vermögenswerte und Bestände der US-Marine ausreichend verteilt sind, kann es eine Zwangsoperation weiter vorantreiben. Wenn Teheran glaubt, dass Washington die Kosten für das Abfangen nicht tragen kann, kann es den Druck erhöhen.

Die Gefahr kommt dann von einer Reihe von möglicherweise falschen Wahrnehmungen. Die Vereinigten Staaten könnten schwächer sein, als ihre Gegner denken. Die NATO kann schneller reagieren, als Moskau erwartet. Washington kann viel höhere Kosten in Asien akzeptieren, um zu verhindern, dass Taiwan seinen Status ändert. Israel kann die Eskalation genau dann wählen, wenn Teheran seiner politisch gezwungenen Regierung glaubt. Die Geschichte der Kriege ist voll von Entscheidungen, die auf der Grundlage einer schlechten Einschätzung des gegnerischen Willens getroffen werden.

Die amerikanische Situation ist in dieser Hinsicht paradox. Der relative Mangel an einigen Abfangjägern kann ein Bild der Verwundbarkeit vermitteln, obwohl die Vereinigten Staaten eine immense offensive Fähigkeit behalten. Diese Dissoziation zwischen Stressabwehr und verfügbarer Streikkraft ist gefährlich. Ein Gegner könnte zu dem Schluss kommen, dass Washington zu schwach ist, um zu reagieren, einen Angriff zu provozieren, und dann entdecken, dass das Weiße Haus eine offensive Antwort wählt, gerade weil es sich eine lange Verteidigungskampagne nicht leisten kann.

Auch der Faktor Industriezeit muss berücksichtigt werden. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten investieren in eine erhöhte Munitionsproduktion, aber die Auswirkungen sind nicht sofort. Ein Fenster relativer Schwäche kann daher vorübergehend sein. Eine revisionistische Macht, die glaubt, dass dieses Fenster geschlossen werden soll, kann dazu veranlasst werden, früher zu handeln. Es ist der klassische Mechanismus des « Jetzt oder Nie », besonders gefährlich, wenn es auf Wahlkalender und Wahrnehmungen des Niedergangs trifft.

Auf der anderen Seite kann diese gleiche Situation zur Vorsicht ermutigen. Moskau weiß, dass ein offener Angriff auf die NATO zu einer viel größeren westlichen Wirtschaftsmobilisierung führen könnte. Peking weiß, dass ein Krieg um Taiwan den Welthandel stören würde, von dem ein Teil seines Wohlstands noch abhängt. Teheran weiß, dass ein Angriff, der massive amerikanische Verluste verursacht, eine viel zerstörerischere Kampagne auslösen könnte. Israel weiß, dass ein längerer regionaler Krieg auch erhebliche wirtschaftliche und menschliche Kosten verursachen würde.

Somit gibt es immer noch starke Steigbremsen. Genau deshalb wäre es falsch, den Weltkrieg als unvermeidlich darzustellen. Die aktuelle Konfiguration ist gefährlich, nicht weil sie notwendigerweise zur Katastrophe führt, sondern weil sie die Anzahl der Wege erhöht, die dazu führen können. Die Rolle von Diplomatie, militärischer Kommunikation und Abschreckung besteht darin, diese Wege zu verschließen, bevor ein Vorfall sie in Autobahnen verwandelt.

Der wirkliche Test der kommenden Monate wird daher die Fähigkeit der Mächte sein, Krisen zu trennen. Wenn Washington und Moskau einen Kanal unterhalten, um Vorfälle zu bewältigen, wenn chinesische Operationen um Taiwan unterhalb der Schwelle einer wirksamen Quarantäne bleiben, wenn die Konfrontation mit dem Iran eingedämmt werden kann und wenn der Libanon nicht in einen israelisch-iranischen Krieg zurückgeführt wird, kann das System eine instabile Form des Gleichgewichts wiedererlangen. Wenn im Gegenteil zwei dieser Krisen gleichzeitig ihre militärische Schwelle überschreiten, wird der Spielraum stark verringert.

Es war an diesem Punkt, dass die Parallele zu 1914 wirklich besorgniserregend werden würde: nicht weil ein Mord oder ein Vorfall magischen Wert haben würde, sondern weil mehrere Regierungen gleichzeitig entdecken konnten, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, Verpflichtungen schufen, die sie nicht mehr zu besiegen wissen. Die Verhinderung eines Weltkrieges ist daher heute weniger wichtig als bei der präzisen Bewältigung kleiner Vorfälle, roter Linien und negativer Wahrnehmungen.

[1]CBS News, 27. August 2026, « CIA-Direktor John Ratcliffe warnte Russland während einer geheimen Reise, die NATO nicht anzugreifen »; Washington Post, 26. August 2026, « US-Waffenmangel durch den Iran-Krieg alarmiert Verbündete, die China gegenüberstehen ».

[2]CBS News, 26-27 August 2026, über John Ratcliffes Besuch in Moskau und die Warnung vor NATO-Mitgliedern.

[3]Institute for the Study of War, Russian Offensive Campaign Assessment, 27. August 2026. Die ISW glaubt, dass begrenzte Maßnahmen gegen ein NATO-Mitglied versuchen könnten, die Fähigkeit der Allianz zu testen, sich auf Artikel 5 zu berufen und ihn umzusetzen.

[4]Präsidentschaft der Ukraine, Briefing des Chief Intelligence Directorate und des Foreign Intelligence Service, 27. August 2026: Szenario von 300.000 mobilisiert im Jahr 2026 und 300.000 im Jahr 2027. Diese Zahlen sind eine ukrainische Einschätzung und keine offizielle russische Ankündigung.

[5]Reuters, 29. August 2026, Interview von Alexander Stubb bei Bild. Der finnische Präsident sagte, er habe weder « andere Beweise noch Fakten » gesehen, die die Idee eines bevorstehenden russischen Angriffs auf die NATO unterstützen.

[6]The Guardian, 15. August 2008, « Moskau warnt, es könnte Polen über US-Raketenschild schlagen. » General Anatoli Nogovitsyne erklärte, dass Polen « 100% » einem Streik aussetzte und erinnerte daran, dass die russische Doktrin den Einsatz von Atomwaffen erlaubte.

[7]The Guardian, 14. November 2008, Konto zugeschrieben Nicolas Sarkozy Berater auf der Sarkozy-Putine Austausch vom 12. August 2008 über Mikheil Saakaschwili. Le Monde, 18. August 2008, erinnert an Sarkozys lange Gespräche mit Dmitri Medwedew und Wladimir Putin während der georgischen Vermittlung.

[8]Associated Press, 27. August 2026, zitierten US- und NATO-Beamte die kritische Situation der Patriot-Aktien in Europa.

[9]Washington Post, 26. August 2026. Mark Cancian, CISS: Simulationen eines Konflikts um Taiwan erschöpfen viele kritische Munition in wenigen Wochen; Er betonte den Mangel an guten Ersatz für Patriot und THAAD, sobald die Bestände verbraucht wurden.

[10]Associated Press, 28. August 2026, Überprüfung der ersten sechs Monate des Krieges mit dem Iran und regionale Folgen für die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Garantie.

[11]Associated Press, 30. August 2026: Amerikanische Angriffe gegen iranische Trägerraketen in der Nähe der Straße von Ormuz und iranische Ankündigung des Feuers auf amerikanische Stätten in Jordanien.

[12]Reuters, 12. Juli 2026: Israelische Parlamentswahlen sind für den 27. Oktober 2026 geplant; Mehrere Umfragen deuten darauf hin, dass Benjamin Netanyahus Koalition ihre Mehrheit verlieren könnte, ohne dass eine alternative Mehrheit offensichtlich ist.

[13]Washington Post, 26. August 2026, über die Umverteilung amerikanischer Ressourcen aus dem Indopazifik in den Nahen Osten und die Sorgen asiatischer Verbündeter.

[14]Washington Post, 26. August 2026: Berichten zufolge wurden mehr als 30 pazifische Gebäude in den Nahen Osten geschickt; Ein taiwanesischer Beamter erwartet die Verzögerungen der CAP-3 und bezeichnet die Verdrängung als « beunruhigend ».

[15]Reuters, 24. August 2026, « Nordkorea bereitet weitere russische Truppeneinsätze vor ». Das südkoreanische Verteidigungsministerium berichtet, dass Pjöngjang Russland weiterhin mit ballistischen Kurzstreckenraketen und mehr als 15 Millionen Artillerieschüssen versorgt und sich auf weitere Truppeneinsätze vorbereitet.

[16]Reuters, 31. August 2026: « Nordkorea sagt, die feindliche US-Politik sei unverändert, gelobt, die Atomkraft zu stärken. ».

[17]Reuters, 16.-17. August 2026, über Donald Trumps Entscheidung, bestimmte amerikanisch-südkoreanische Übungen zu reduzieren, insbesondere nach Seouls Weigerung, sich an Aktionen gegen den Iran zu beteiligen.

[18]Reuters, 25. August 2026, über die neue US-Sanktionskampagne gegen den Iran, darunter mehr als zwanzig Organisationen im Nahen Osten und Asien, darunter China, die beschuldigt werden, iranische Nuklear- und ballistische Programme zu unterstützen.

[19]Wall Street Journal, 26. August 2026, Untersuchung der zunehmenden Abhängigkeit von Shahed-Drohnen von Motoren, Gyroskopen und elektronischen Komponenten aus China oder über chinesische Vermittler.

[20]Reuters, Juli-August 2026: Informationen über eine mögliche chinesische Lieferung von Luftverteidigungssystemen an den Iran; Peking bestritt diese Vorwürfe. Reuters, 29. Juli 2026, « China, Rohkalkül im Irankrieg ».

[21]Reuters, 30. August 2026, « Merz sagt, dass Deutschland die Antwort auf den vermuteten Leipziger Angriff abschließt ». Berlin spricht von einem hybriden Angriffsszenario, hatte den Vorfall aber noch nicht offiziell zugeschrieben.

[22]Reuters, 30. August 2026, « Die NATO sieht keine unmittelbare Bedrohung durch einen Angriff. » Die NATO sagt, dass sie mehr russische Hybridaktivitäten sieht, während sie keine unmittelbare Bedrohung durch konventionelle Angriffe sieht.

[23]Pew Research Center, Umfrage in 36 Ländern vom 8. Februar bis 13. Mai 2026, veröffentlicht am 23. Juni 2026. Mittleres Vertrauen in Donald Trump für internationale Angelegenheiten: 23%. In Deutschland glauben 23%, dass die USA die Interessen anderer Länder berücksichtigen, verglichen mit 60% im Jahr 2023.

[24]Reuters, 8. Juli 2026, NATO-Gipfel in Ankara: Donald Trump griff Spanien an und startete den Grönland-Streit erneut, während er dann die Einheit der Allianz bekräftigte. Reuters, 3. Juli 2026: Die 32 Mitglieder hatten einen Text gebilligt, der eine « eiserne » Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung bekräftigte.

[25]Reuters, 22. Januar 2026, « EU-Führer treffen sich mit den USA trotz Trump U-Turn auf Grönland ». Die Europäer hatten ein Paket von 93 Milliarden Euro kommerziellen Vergeltungsmaßnahmen nach den Drohungen der USA gegen Grönland vorbereitet.

[26]Pew Research Center, 23. Juni 2026, « Trump erhält international negative Bewertungen, da weniger sagen, dass die USA ein zuverlässiger Partner sind ». In Kanada stieg der als zuverlässig eingestufte Anteil der Vereinigten Staaten von 83% im Jahr 2022 auf 35% im Jahr 2026.

[27]Associated Press, 28. August 2026: Sechs Monate nach Beginn des Krieges behielt der Iran Hebel, insbesondere in der Straße von Ormuz, während mehrere Golfpartner die Stärke des amerikanischen Schutzes in Frage stellten.

[28]Reuters, 28. August 2026, « Schweden, um Kampfflugzeuge einzusetzen, Kriege nach Finnland ».

[29]Reuters, 27. August 2026, « Pentagons NATO Review Vorbereitung Truppenoptionen für Hegseth bis zum 6. November ».

[30]Reuters, 30. August 2026, « Ukraine-Verteidigungschef zu skizzieren Kriegsplan als Kiew scheint mehr Geld »: Kiew schätzt sein militärisches Finanzierungsdefizit auf 27 Milliarden Dollar.

[31]Zu den arktischen Spannungen und der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Kanada und den nordischen Ländern im Zusammenhang mit dem Druck der USA auf Grönland siehe die von Reuters und den betroffenen Regierungen gemeldeten Entwicklungen von 2026.

[32]Reuters, 24. August 2026: Der südkoreanische Geheimdienst glaubt, dass Nordkorea neue Einsätze in Russland vorbereitet und operative Lehren aus seinem Engagement zieht; Seoul schätzt, dass mehr als 15 Millionen Artillerie-Geschosse in Moskau geliefert wurden.

[33]Europäischer Auswärtiger Dienst, 4. EAAS-Bericht über den Umgang mit ausländischen Informationen und Interferenzbedrohungen, März 2026: Wahlen werden als vorrangiges Ziel russischer Operationen beschrieben, wobei eine dreiphasige Logik insbesondere in Deutschland, Polen, Rumänien, Moldawien und der Tschechischen Republik beobachtet wird.

[34]Associated Press, Dezember 2024, basierend auf freigegebenen rumänischen Dokumenten: koordinierte Kampagne auf TikTok und Telegram rund um Călin Georgescu; Ein Benutzer zahlte Berichten zufolge 381.000 Dollar, um Inhalte zu bewerben. Russland bestritt jegliche Einmischung.

[35]CBS News, 8. April 2026; Washington Post, 21. Februar 2025: JD Vance unterstützte Viktor Orbán öffentlich und traf Alice Weidel; Elon Musk unterstützte auch die AfD. Diese Interventionen sind öffentlich und werden hier nicht als illegale Operationen behandelt, die Russland zugeschrieben werden.

[36]Washington Post, 20. März 2026: Kampagne der Trump-Regierung gegen bestimmte europäische digitale Regeln; Laut der Zeitung hatte eine interne Untersuchung des Außenministeriums keine politisch fortgeschrittenen Vorwürfe der europäischen Zensur aufgestellt.

[37]Russland und Weißrussland kündigten den Einsatz russischer taktischer Atomwaffen auf weißrussischem Territorium an. Ihr genauer operativer Status und Standort bleiben teilweise undurchsichtig; ihre erklärte Präsenz verändert jedoch die strategische Planung an der Ostflanke der NATO.