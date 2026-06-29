Rahmenvereinbarung: Berri lehnt Text ab

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Der Präsident des libanesischen Parlaments, Nabih Berri, lehnte am Montag das Rahmenabkommen ab, das in Washington zwischen dem Libanon und Israel unter amerikanischer Schirmherrschaft geschlossen wurde. In einem von einer libanesischen Tageszeitung veröffentlichten Interview bezeichnete der Führer der Amal-Bewegung diesen Text als « Steuern » und hielt ihn für « zehnmal schlimmer als das Abkommen vom 17. Mai 1983 ». Er erklärte auch, dass das Rahmenabkommen « nicht ausgeführt wird », und forderte seine Anhänger auf, nicht auf die Straße zu gehen.

Der von Nabih Berri verwendete Ton markiert einen klaren Bruch mit der offiziellen Präsentation des Textes, der als Schritt zu einem progressiven israelischen Rückzug, einer Rückkehr der libanesischen Armee in den Süden und einer dauerhaften Stabilisierung der Grenze verteidigt wird. Für den Sprecher des Hauses schützt das in Washington unterzeichnete Dokument nicht die Rechte des Libanon. Seiner Ansicht nach kehrt sie die Reihenfolge der Prioritäten um, indem sie politische und sicherheitspolitische Bedingungen vor die Forderung nach einem vollständigen israelischen Rückzug stellt.

Die stärkste Formel betrifft die Parallele zum 17. Mai 1983. « Zehn Mal am 17. Mai statt dieses Abkommens », sagte er laut Berichten der libanesischen Presse. Dieser Satz bezieht sich auf ein schweres Symbol in der jüngsten Geschichte des Landes. Das Abkommen vom 17. Mai, das zwischen dem Libanon und Israel nach der israelischen Invasion 1982 geschlossen wurde, war von einem großen Teil der politischen Klasse und der Straße in Frage gestellt worden, bevor es 1984 aufgehoben wurde. Mit diesem Verweis schrieb Nabih Berri das Rahmenabkommen in ein nationales Gedächtnis der Ablehnung, des äußeren Drucks und des inneren Bruchs ein.

Nabih Berri spricht von « Steuern »

Nabih Berri präsentiert das Rahmenabkommen nicht als ausgehandelten Kompromiss. Er beschreibt es als einen im Libanon diktierten Text. Laut seinem Bericht würde das in Washington unterzeichnete Abkommen eher aus « Steuern » bestehen als aus gegenseitigen Verpflichtungen, die libanesische Interessen garantieren. Die Wahl dieses Wortes ist nicht neutral. Es bedeutet, dass der Präsident des Parlaments sowohl die Methode als auch den Inhalt in Frage stellt. Er schlägt vor, dass Beirut einen Rahmen akzeptiert hätte, der von anderen unter starkem diplomatischen Druck entworfen wurde.

Diese Gebühr richtet sich in erster Linie an amerikanisches Sponsoring. Washington präsentierte das Abkommen als einen Weg der Deeskalation nach langen Monaten der Spannungen im Südlibanon. Aber das Lager Nabih Berri ist der Ansicht, dass der Text in erster Linie den israelischen Sicherheitsanforderungen entspricht. Das heikelste Thema ist die Entwaffnung der Hisbollah und die Verlegung der libanesischen Armee in sogenannte Versuchsgebiete. Für Ain al-Tinah sollte die Priorität das Gegenteil sein: Israels totaler Rückzug, die Einstellung von Verstößen, die Freilassung von Gefangenen, die Rückkehr der vertriebenen Einwohner und dann die Diskussion über Sicherheitsvorkehrungen.

Der Präsident des Parlaments betonte auch die Gefahr interner Unruhen. Er warnte vor jeder Straßenmobilisierung, die ausgenutzt werden könnte. Nach den am Samstag berichteten Worten sagte er den Libanesen: „O mein Volk im Libanon, der ganze Libanon ist Zwietracht. Er nahm dann eine traditionelle Formel auf, die dazu aufrief, sich von der Fitna fernzuhalten, ohne entweder Rücken- oder Milchmilch anzubieten. Die Botschaft richtet sich zunächst an das eigene Lager. Es zielt darauf ab, Wut zu kanalisieren und Konfrontationen zwischen Libanesen zu vermeiden.

Dieses Doppelregister ist charakteristisch für die Position von Nabih Berri. Er lehnt den Text entschieden ab, weigert sich jedoch, als Auslöser für eine Straßenkonfrontation zu erscheinen. Er spricht seit einer institutionellen Funktion, der des Sprechers des Hauses, während er seine Rolle als Führer einer schiitischen Bewegung übernimmt, die sich direkt mit der Zukunft des Südens beschäftigt. Seine Linie ist daher, den Kampf auf die Institutionen zu lenken. Er will die Vereinbarung im Ministerrat, im Parlament und in der politischen Debatte anfechten, ohne den Weg für eine Sicherheitsstörung zu ebnen.

Der Präzedenzfall vom 17. Mai steht im Mittelpunkt der Debatte

Der Vergleich mit dem Abkommen vom 17. Mai verleiht Nabih Berri eine historische Dimension. 1983 hatte der Libanon einen Text mit Israel unterzeichnet, einschließlich des Rückzugs der israelischen Streitkräfte und Sicherheitsvorkehrungen. Der Kontext war der der Postinvasion von 1982 mit einem geschwächten Staat, geteilten Institutionen und einer massiven ausländischen Militärpräsenz. Die Vereinbarung wurde von ihren Gegnern schnell als erzwungene Normalisierung wahrgenommen. Seine Aufhebung im März 1984 bleibt ein politischer Sieg für sie.

Mit der Behauptung, das neue Abkommen sei « zehnmal schlechter » als das von 1983, beschränkt sich Nabih Berri daher nicht auf einen rhetorischen Vergleich. Er versuchte, das Washingtoner Dokument in die gleiche politische Kategorie einzuordnen: die einer Vereinbarung, die unter Zwang erreicht und von einem entscheidenden Teil des Landes abgelehnt wurde. Diese Referenz kann eine populäre Basis mobilisieren, die für die Geschichte des Widerstands gegen den Süden sensibel ist. Es kann auch Druck auf Beamte ausüben, die das Abkommen im Namen des diplomatischen Realismus verteidigen.

Die Stärke dieses Vergleichs liegt auch an der persönlichen Rolle von Nabih Berri. Der Führer der Amal-Bewegung war einer der Akteure in der politischen Konfrontation gegen das Abkommen vom 17. Mai. Er kennt daher die symbolische Belastung dieses Datums. Indem er sie daran erinnerte, warnte er, dass der aktuelle Text das gleiche Schicksal erleiden könnte, wenn er ohne nationalen Konsens fortfährt. Es wird auch vorgeschlagen, dass die formelle Annahme eines Abkommens nicht ausreicht, um seine Umsetzung zu gewährleisten, insbesondere wenn politische Kräfte in der Lage sind, es vor Ort zu beeinflussen.

Dieses Gedächtnis kann jedoch Spaltungen akzentuieren. Für die Verteidiger des Rahmenabkommens kann der Libanon die Südgrenze nicht mehr mit den Instrumenten des Bürgerkriegs und den 1980er Jahren verwalten. Sie glauben, dass das Land einen Stabilisierungsmechanismus braucht, auch einen unvollkommenen, um die Rückkehr seiner Bewohner zu ermöglichen, den Wiederaufbau wieder aufzunehmen und einen neuen Krieg zu vermeiden. Für Nabih Berri ist die Gefahr das Gegenteil. Ein Text, der als Aufgabe der Souveränität wahrgenommen wird, könnte eine ernstere innere Krise verursachen als der Status quo.

Die Schlacht der Sequenz

Jenseits von Worten geht es bei der Kontroverse um die Reihenfolge der Stufen. Das in Washington vorgelegte Dokument sieht einen schrittweisen Prozess vor. Israel würde sich allmählich aus den Gebieten zurückziehen, in denen seine Streitkräfte in den südlichen Libanon eingedrungen waren. Berichten zufolge ist die libanesische Armee in bestimmten Gebieten stationiert. Nichtstaatliche bewaffnete Gruppen sollten ihre Waffen und Positionen zurückziehen. Verifizierungsmechanismen würden diese Umsetzung begleiten. Befürworter des Textes behaupten, dass diese Architektur dem libanesischen Staat die Möglichkeit gibt, seine Autorität über die Grenze zurückzugewinnen.

Nabih Berri weist diese Logik zurück. Ihm zufolge macht es den israelischen Rückzug zu einem bedingten Ergebnis, während es eine vorherige Verpflichtung sein sollte. Sie ist der Ansicht, dass der Libanon nicht zustimmen sollte, unter teilweiser Besatzung zu verhandeln, noch sollte er die Rückkehr zur Souveränität einer Reihe von Sicherheitsanforderungen unterordnen. Diese Position ist gleichbedeutend mit der Ablehnung des Grundsatzes eines sofortigen Austauschs zwischen fortschreitender Abrüstung und fortschreitendem Rückzug. Erstens fordert sie ein Ende der israelischen Präsenz und Angriffe.

Die Meinungsverschiedenheit ist tiefgreifend, weil sie die Definition von Souveränität selbst beeinflusst. Für die Befürworter des Abkommens kann der libanesische Staat seine Souveränität nicht vollständig beanspruchen, wenn er die Streitkräfte im Süden nicht allein hält. Für Nabih Berri und seine Verbündeten beginnt die Souveränität mit dem Abzug Israels und der Einstellung jeder Verletzung des Territoriums. Beide lesungen verwenden die gleichen wörter, aber sie setzen keine prioritäten an der gleichen stelle. Damit wird das Rahmenabkommen zum Zeichen eines alten politischen Konflikts.

Die Debatte konzentriert sich auch auf die im Text vorgesehenen experimentellen Bereiche. Sie würden den Rückzug, den Einsatz der Armee und die Sicherheitskontrolle in begrenzten Gebieten testen. Diese Methode soll pragmatisch sein. Es reduziert das Risiko eines allgemeinen Zusammenbruchs des Prozesses. Aber es beunruhigt die Gegner, die es als eine Möglichkeit sehen, den Süden in konditionierte Räume zu schneiden, ohne einen globalen verbindlichen Zeitplan für Israel. Nabih Berri verteidigt einen Ansatz, der auf einem klaren, vollständigen und überprüfbaren Rückzug basiert, bevor weitere inhaltliche Diskussionen stattfinden.

Regierung vor institutionellen Herausforderungen

Die Ablehnung von Nabih Berri schafft eine unmittelbare Schwierigkeit für die Regierung. Der Präsident des Parlaments sagte, dass die Minister der Amal-Bewegung eine Ministerratstagung, die dem Abkommen gewidmet ist, nicht boykottieren würden. Sie werden sich beteiligen und ihre Position zum Ausdruck bringen. Diese Klarstellung zeigt, dass der Arm im institutionellen Rahmen gespielt wird. Es bestätigt auch, dass das Berri-Lager die Regierung nicht ohne formelle Opposition vorankommen lassen will.

Der Sprecher erklärte, dass die Rahmenvereinbarung « nicht bestehen wird » und « nicht ausgeführt wird ». Diese Erklärung bezieht sich direkt auf den politischen Prozess. Während die Regierung den Text unterstützt, erfordert seine Umsetzung militärische, administrative und haushaltspolitische Entscheidungen. Es erfordert auch die Zusammenarbeit des Parlaments, wenn legislative oder finanzielle Maßnahmen erforderlich werden. Nun hat Nabih Berri einen wichtigen Hebel auf der Tagesordnung des Parlaments. Seine Ablehnung kann daher das gesamte Gerät verlangsamen, blockieren oder neu verhandeln.

Die Debatte könnte sich auch in Richtung der rechtlichen Qualifikation des Textes bewegen. Ist es ein einfacher politischer Fahrplan oder ein internationales Abkommen, das Verpflichtungen für den Staat schafft? Die Antwort wird sich auf das zu befolgende Verfahren auswirken. Ein Text über Grenzen, die Rolle der Armee, den israelischen Rückzug und Sicherheitsverpflichtungen kann nicht als einfaches Kommuniqué behandelt werden. Mehrere politische Kräfte sollten sich um eine Klärung des genauen Inhalts, der Anhänge, der Garantien und des Zeitplans bemühen.

Diese Forderung nach Transparenz wird zentral. Der Inhalt des Dokuments hat bereits zu widersprüchlichen Lesungen geführt. Einige sehen es als einen Schritt in Richtung der Rückkehr des Staates in den Süden. Andere lesen einen gefährlichen Fahrplan, der den Libanon unter externe Überwachung stellen könnte. In diesem Zusammenhang sind Formulierungen wichtig. Auch Verzögerungen sind wichtig. Der Grad des amerikanischen Engagements, die Art der in Beirut gegebenen Garantien und die Israel auferlegten Verpflichtungen werden die Fähigkeit der Regierung bestimmen, den Text vor der Öffentlichkeit zu verteidigen.

Armee, Kristallisationspunkt

Nabih Berri reagierte auch auf Berichte über einen möglichen Angriff auf das Armeekommando. Seine Worte waren direkt: « Lass niemanden über diesen Witz scherzen und lass niemanden mit der Armee spielen. » Er fügte hinzu, dass die militärische Institution eine « rote Linie » sei. Diese Sequenz zeigt, dass das Rahmenabkommen nicht auf die Beziehungen zu Israel beschränkt ist. Es wirkt sich auch auf das interne Gleichgewicht der libanesischen Institutionen aus.

Die Armee nimmt eine heikle Position ein. Sie ist aufgerufen, in dem von den Befürwortern des Abkommens befürworteten Szenario in sensiblen Gebieten des Südens zu stationieren und dort die Sicherheit zu gewährleisten. Aber seine Ressourcen bleiben begrenzt. Ihre Rolle hängt von einem minimalen politischen Konsens ab. Wenn es das Instrument eines Plans zu sein scheint, der von einem bedeutenden Teil des Landes abgelehnt wurde, kann es in eine Konfrontation hineingezogen werden, die es genau zu vermeiden versucht. Nabih Berri nutzt diese Angst aus, um daran zu erinnern, dass die Armee nicht zum Boden für die Abrechnung von Konten werden darf.

Die Erwähnung des Armeekommandanten gibt seiner Warnung einen zusätzlichen Spielraum. Es bedeutet, dass jeder Versuch, die Krise in die militärische Institution zu verlagern, eine starke politische Reaktion auslösen könnte. Für den Sprecher des Hauses bleibt die Stabilität der Armee einer der letzten Unterstützungspunkte des Staates. Er weigerte sich daher, es zu schwächen, da das Land in eine Reihe von diplomatischen und sicherheitspolitischen Spannungen eintrat. Diese Position kann über ihre Seite hinaus wiederholt werden.

Die Regierung wird daher die Armee vor exzessiver Politisierung schützen müssen. Sie sollte ihre Aufgaben, Mittel, Einsatzregeln und internationalen Garantien im Zusammenhang mit einer etwaigen Umverteilung festlegen. Ohne diese Elemente könnte das Rahmenabkommen die Soldaten in den Mittelpunkt widersprüchlicher Erwartungen stellen. Einige werden ein Staatsmonopol durchsetzen wollen. Andere werden sich weigern, eine umfassende Verhandlung über den israelischen Rückzug und die Sicherheit aus dem Süden zu ersetzen.

Der amerikanisch-iranische Kanal als einziger Ausweg

Nabih Berri identifizierte auch den realistischsten Rahmen, um Ergebnisse zu erzielen. Ihm zufolge liegt die einzige Chance, die Rechte des Libanon zu bekämpfen und Israel zum vollständigen Rückzug zu zwingen, im amerikanisch-iranischen Verhandlungskanal. Diese Aussage spiegelt eine regionale Interpretation des Machtgleichgewichts wider. Für den Parlamentspräsidenten kann die libanesische Frage nicht von den Gleichgewichten zwischen Washington, Teheran und Israel isoliert werden. Eine direkte Verhandlung zwischen Beirut und Israel, die unter amerikanischen und israelischen Bedingungen geführt wird, wird wahrscheinlich die Besatzung verlängern.

Dies ist gleichbedeutend mit der Anerkennung des Gewichts des iranischen Faktors im libanesischen Fall. Sie geht davon aus, dass die Frage der Hisbollah, ihrer Waffen und ihrer Rolle im Süden nicht einfach durch eine Regierungsentscheidung gelöst werden kann. Es heißt auch, dass der Sprecher der Kammer nicht an ein rein libanesisch-libanesisches Ergebnis in der unmittelbaren Zukunft glaubt. Der Libanon konnte seine Forderungen äußern, aber Israels Machtgleichgewicht wurde seiner Ansicht nach auf breiterer Ebene gespielt.

Diese Lesart irritiert die Anhänger einer strikten Rückkehr der Entscheidung innerhalb der libanesischen Institutionen. Für sie bedeutet die Verbindung des Schicksals des Südens mit dem amerikanisch-iranischen Kanal, die Abhängigkeit des Landes von äußeren Mächten zu verlängern. Sie glauben, dass das Rahmenabkommen trotz seiner Schattenzonen einen nationalen Mechanismus unter internationaler Aufsicht bieten kann. Berris Weigerung eröffnet damit eine weitere Debatte: die der realen Fähigkeit des libanesischen Staates, allein über eine Sicherheitsvereinbarung mit Israel zu entscheiden.

Der Präsident des Parlaments hat nicht dazu aufgerufen, irgendwelche diplomatischen Kontakte zu unterbrechen. Vielmehr lehnte er die derzeitige Form des Prozesses ab. Seine Bemerkungen deuten darauf hin, dass ein anderer Rahmen akzeptabel sein könnte, wenn er mit dem israelischen Rückzug beginnen würde, wenn er die libanesischen Rechte garantiert und wenn er es vermeiden würde, den Großteil der Verpflichtungen nach Beirut zu bringen. Dieser Schatten wird in den kommenden Tagen wichtig sein. Es kann als Tor zu einer Neuverhandlung verwendet werden. Es kann auch ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Blockade werden, während die Ladung der Obstruktion abgelehnt wird.

Eine offene politische Krise im Süden wie in Beirut

Die Ablehnung von Nabih Berri ist umso mehr so, wie die Situation im Süden instabil bleibt. Die Bewohner vieler Ortschaften warten darauf, dass Sicherheitsgarantien nachhaltig zurückkehren. Zerstörung erfordert erhebliche Finanzierung. Kommunen fordern Ressourcen. Vertriebene Familien wollen konkrete Antworten. In dieser Realität ist die Debatte über das Rahmenabkommen nicht nur ein Aufeinandertreffen von Slogans. Er betrifft den Zeitplan für die Rückkehr, den Wiederaufbau und die wirksame Kontrolle des Territoriums.

Die Regierung wird nun ihr Tempo wählen müssen. Eine Beschleunigung ohne Konsens könnte die politische Krise verschlimmern. Ein Einfrieren des Prozesses würde die Glaubwürdigkeit Beiruts bei den Sponsoren des Abkommens schwächen. Eine Neuverhandlung könnte Zwischenraum bieten, aber es würde amerikanische und israelische Zugeständnisse in der Reihenfolge des Rückzugs erfordern. Es würde auch eine interne Klärung der Rolle der Hisbollah, der Autorität der Armee und der Garantien für die Bewohner des Südens erfordern.

In den nächsten Stunden werden die Positionen der anderen parlamentarischen Blöcke das Ausmaß des Machtgleichgewichts messen. Hisbollah-Gegner sollten das Abkommen als Gelegenheit zur Wiederherstellung der staatlichen Autorität verteidigen. Nabih Berris Verbündete sollten die Durchsetzung des Textes und die Priorität des israelischen Rückzugs betonen. Zwischendurch werden mehrere Beamte versuchen, die Armee zu erhalten und eine institutionelle Explosion zu vermeiden. Der erste Test wird von einer Regierungssitzung kommen, wenn das Abkommen auf der Tagesordnung steht.