Libanon-Israel-Rahmenabkommen: Die Sperre der Mehrheiten

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Das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten betrifft nicht nur die südliche Grenze. Es wird auch in libanesischen Institutionen gespielt, durch Kollegien, Mehrheiten, parlamentarische und staatliche Machtverhältnisse sowie in der Armee, die aufgerufen ist, einen Teil des empfindlichsten Mechanismus anzuwenden. Die Einstufung als « Rahmenvereinbarung » reicht nicht aus, um die Verfassungsfrage zu beseitigen. Wenn der Text die libanesische Armee, den Wiederaufbau, die öffentlichen Finanzen, die Souveränität oder internationale Verpflichtungen des Landes verpflichtet, kann er kaum außerhalb des Ministerrats und des Parlaments bleiben.

Die Debatte beginnt mit Artikel 52 der Verfassung, der die Verhandlung und Ratifizierung von Verträgen organisiert. Er umfasst auch Artikel 65, der die Regeln für die Beschlussfassung im Ministerrat festlegt, insbesondere in grundlegenden Fragen. Es betrifft auch Artikel 34, der die Beschlussfähigkeit des Hauses festlegt, Artikel 36, der öffentliche und nominale Abstimmungen für Gesetze vorschreibt, und Artikel 19, der zehn Abgeordneten erlaubt, die Angelegenheit an den Verfassungsrat zu verweisen. Diese Artikel sind keine Verfahrensdetails. Sie können die konkreten Instrumente der Blockade werden.

Der Kampf ist auch politisch. Das schiitische Tandem Amal-Hisbollah allein hat nicht die Fähigkeit, die gesamte Regierung oder das Parlament zu kontrollieren. Aber es hat genug Gewicht, um die Debatte zu verlangsamen, zu bestreiten, zu delegitimieren oder auf die Straße zu bringen. Vor ihm stehen die Präsidentschaft, der Premierminister, ein Teil der souveränistischen Kräfte, der Kataeb, die libanesischen Streitkräfte, unabhängige Abgeordnete und Blöcke, die das staatliche Waffenmonopol wiederherstellen wollen. Zwischen diesen beiden Lagern können mehrere Akteure zögern: die Freie Patriotische Strömung, die Abgeordneten in der Nähe von Walid Joumblatt, einige Unabhängige oder Minister, die eine interne Konfrontation vermeiden wollen.

Die Frage nach Taef kompliziert die Gleichung weiter. Das Dokument des Nationalen Abkommens von 1989 sieht die Auflösung von Milizen und die Übergabe ihrer Waffen an den Staat vor. Aber es sieht auch die Befreiung der besetzten libanesischen Gebiete und die Ausweitung der staatlichen Souveränität auf den Süden vor. In der libanesischen politischen Praxis diente diese zweite Dimension dazu, den Widerstand der Hisbollah gegen Israel zu legitimieren, insbesondere solange die Besetzung des Südens Realität war. Das Washingtoner Rahmenabkommen öffnet somit eine alte Kluft: Sollten wir Taif als Verpflichtung zur Entwaffnung aller bewaffneten Gruppen lesen oder als einen Kompromiss, der Raum für Widerstand gelassen hat, solange Israel den Libanon besetzt oder bedroht?

Eine Rahmenvereinbarung, die Verpflichtungen hervorbringen kann

Die Regierung kann argumentieren, dass das Rahmenabkommen noch kein endgültiger Vertrag ist. Diese Linie ist politisch nützlich. Es vermeidet das Wort « Frieden », das im Libanon sehr sensibel ist. Es ermöglicht auch zu bestätigen, dass die schwersten Verpflichtungen später kommen werden, in einem Sicherheitsanhang oder in einem umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommen.

Aber das Völkerrecht hört nicht unter dem Dokument auf. Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge definiert einen Vertrag als ein internationales Abkommen, das zwischen Staaten schriftlich geschlossen wurde und dem Völkerrecht unterliegt, « unabhängig von seinem besonderen Namen ». Mit anderen Worten, ein Abkommen kann als « Rahmen », « Memoranden », « Protokoll » oder « Erklärung » bezeichnet werden und trotz allem Verpflichtungen hervorbringen, wenn Staaten sich verpflichten wollen.

Der Inhalt des Washingtoner Textes ist daher von entscheidender Bedeutung. Es sieht vor, dass die libanesischen Streitkräfte schrittweise Sicherheitsverantwortung in Pilotgebieten übernehmen. Sie sieht eine verifizierte Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen vor. Sie sieht die Demontage ihrer Infrastruktur vor. Es sieht eine progressive israelische Umverteilung vor. Es umfasst eine militärische Koordinationsgruppe mit Unterstützung und Beteiligung der Vereinigten Staaten. Sie sieht auch eine internationale Mobilisierung für den Wiederaufbau vor, mit Bedingungen für die Kontrolle der Mittel.

Diese Klauseln können konkrete Auswirkungen haben. Sie können Streitkräfte, Haushalte, Verwaltungen, Infrastrukturkredite, Regeln für die Verteilung von Hilfe, Überprüfungsverpflichtungen und internationale Sicherheitskoordinierung einbeziehen. Je mehr sie angewendet werden, desto schwieriger wird das Argument des bloßen politischen Rahmens zu verteidigen.

Die Führungskraft kann mit dieser Qualifikation Zeit sparen. Aber sobald die Armee operative Befehle erhält, sobald Pilotzonen aktiviert werden, sobald die Finanzierung nach den Bestimmungen des Textes geleitet wird, wird die Verfassungsfrage unvermeidlich. Blockaden können dann nicht nur von Gegnern des Abkommens kommen, sondern auch von Anwälten, Abgeordneten oder Ministern, die ein klares Verfahren fordern.

Artikel 52: Der Schlüssel zum Einzug ins Parlament

Artikel 52 der libanesischen Verfassung besagt: „Der Präsident der Republik verhandelt und ratifiziert Verträge im Einvernehmen mit dem Regierungschef. Sie gelten nur dann als ratifiziert, wenn der Ministerrat zustimmt. Die Regierung unterrichtet die Abgeordnetenkammer, wenn die Interessen des Landes und die Sicherheit des Staates dies zulassen

Derselbe Artikel fügt hinzu: « Verträge, die Staatsfinanzen binden, Handelsverträge und alle Verträge, die am Ende eines jeden Jahres nicht gekündigt werden können, können nur nach Zustimmung der Abgeordnetenkammer ratifiziert werden. » Dieser Satz steht im Mittelpunkt des Verfassungsrisikos.

Das Rahmenabkommen könnte staatliche Finanzen binden. Selbst wenn die Wiederaufbauhilfe von internationalen Partnern kommt, kann ihre Umsetzung öffentliche Mechanismen, Verwaltungen, Kontrollen, Militärausgaben, Strom, Wasser, Telekommunikation, Straßen, Entschädigungen oder mehrjährige Haushaltszusagen erfordern. Wenn der libanesische Staat einen Teil dieser Architektur organisieren und finanzieren soll, kann Artikel 52 herangezogen werden.

Kann der Text am Ende eines jeden Jahres abgelehnt werden? Nichts in seiner Logik ähnelt einer leicht widerruflichen jährlichen Vereinbarung. Sie organisiert einen militärischen und politischen Übergang zu einem Friedens- und Sicherheitsabkommen. Es schafft sequenzierte und verifizierte Verpflichtungen. Diese lange Zeit kann das Argument einer obligatorischen Durchreise durch das Haus anheizen.

Die Regierung könnte sagen, dass das Rahmenabkommen noch nicht im vollen Sinne ratifiziert ist und dass das Parlament nur von dem endgültigen Abkommen ergriffen wird. Die Gegner werden antworten, dass die Exekutive nicht beginnen kann, militärische, finanzielle und sicherheitspolitische Verpflichtungen bis zu einer hypothetischen zukünftigen Ratifizierung umzusetzen. Hier wird das Risiko einer Blockade konkret.

Artikel 65: zwei Drittel im Ministerrat

Der Ministerrat ist das erste institutionelle Schloss. Artikel 65 sieht vor, dass « die Exekutivgewalt dem Ministerrat übertragen wird, der die Macht bildet, der die Streitkräfte unterworfen sind ». Dieser Satz ist zentral. Das Rahmenabkommen weist der libanesischen Armee eine direkte Rolle zu. Die Regierung kann den Fall daher nicht nur als diplomatische Korrespondenz behandeln.

Artikel 65 besagt: « Das rechtliche Quorum für seine Sitzungen beträgt zwei Drittel seiner Mitglieder. » Entscheidungen werden im Konsens oder, wenn sich dies als unmöglich erweist, durch Abstimmung getroffen, und die Entscheidungen werden dann mit der Mehrheit der Anwesenden getroffen. Aber der Text fügt eine strengere Regel hinzu: « Was die grundlegenden Fragen betrifft, so erfordern sie die Zustimmung von zwei Dritteln der Regierungsmitglieder, wie im Ausbildungsdekret festgelegt. »

Artikel 65 listet die grundlegenden Fragen auf. Er nennt unter anderem « Krieg und Frieden », « internationale Abkommen und Verträge », « den Gesamthaushalt des Staates » und « globale und langfristige Entwicklungsprogramme ». Die Rahmenvereinbarung deckt mehrere dieser Fragen ab. Es geht um Israel, Sicherheit, Armee, Wiederaufbau, internationale Hilfe und die Beziehung zwischen Krieg und Frieden.

Die Regierung Nawaf Salam hat 24 Minister. Das Quorum für die Sitzung beträgt somit sechzehn Minister. Für eine grundsätzliche Frage erfordert die Zustimmung auch 16 Minister, also zwei Drittel des gesamten Kabinetts. Diese Schwelle ist das erste wirkliche politische Schlachtfeld.

Das Amal-Hisbollah-Tandem allein hat keinen formellen dritten Block. Mehrere Quellen zur Kabinettsbildung deuten darauf hin, dass er vier Portfolios erhalten hat, darunter das Finanzministerium im Zusammenhang mit Amal, aber nicht neun Minister. Sie kann daher keinen Beschluss blockieren, der allein sechzehn Stimmen erfordert. Aber er kann blockieren, wenn er umsichtige Minister mitbringt, Minister, die anderen Blöcken nahe stehen, oder Minister, die sich weigern, die Armee ohne israelische Rückzugsgarantien einzustellen.

Regierungsblockade kann verschiedene Formen annehmen: Abwesenheit einer Sitzung, um das Quorum zu verhindern, Antrag auf Vertagung, Verweigerung der Genehmigung sicherer Anhänge, Forderung nach vorheriger Parlamentsdebatte oder negative Abstimmung, die verhindert, dass die sechzehn Stimmen erreicht werden. In einem vierundzwanzigköpfigen Kabinett reichen neun abwesende oder entgegengesetzte Minister aus, um die Zustimmung von zwei Dritteln zu verhindern.

Die Regierung: ein weniger einfaches Machtgleichgewicht, als es scheint

Die Salam-Regierung wurde in einem Kontext des internationalen Drucks, der Forderung nach Reformen und des Wiederaufbaus nach dem Krieg gebildet. Es wurde als Kabinett von vierundzwanzig Ministern präsentiert, ohne dass dem schiitischen Tandem eine Blockierung durch Dritte gewährt wurde. Diese Architektur wurde entworfen, um die Veto-Kapazität der Hisbollah und Amal zu begrenzen, während eine schiitische Repräsentation beibehalten wurde, die für das religiöse Funktionieren des Staates unerlässlich ist.

Aber das Fehlen eines formellen Blocks Dritter bedeutet nicht Mangel an politischer Macht. Amal behält das Finanzministerium, eine strategische Position in allen Fragen im Zusammenhang mit Mitteln, Auszahlungen und Wiederaufbau. Die Hisbollah behält ein beträchtliches politisches und gemeinschaftliches Gewicht, obwohl sie durch den Krieg geschwächt und von einigen Meinungen herausgefordert wird. Das Tandem kann auch die Legitimität der schiitischen Vertretung nutzen, um eine Entscheidung anzufechten, die ohne seine Zustimmung getroffen wurde.

Die Linie des Präsidenten und der Regierung wird wahrscheinlich versuchen, Minister für die Rückkehr des Staates, Reformen und Wiederaufbau zusammenzubringen. Es kann auf diejenigen zählen, die die Armee stärken und die amerikanischen und internationalen Erwartungen erfüllen wollen. Aber einige Minister, auch nicht mit der Hisbollah verwandt, können befürchten, dass eine zu schnelle Abstimmung die Armee einer internen Konfrontation aussetzen wird.

Die sensibelsten Minister werden die Minister für Verteidigung, Inneres, Finanzen, öffentliche Arbeiten, Energie, Telekommunikation, Soziales und auswärtige Angelegenheiten sein. Verteidigung muss die Rolle der Armee umfassen. Das Innere muss die Demonstrationen leiten. Die Finanzierung muss Mittel und Mittel verarbeiten. Die technischen Ministerien müssen den Wiederaufbau organisieren. Foreign Affairs muss den Text mit den Partnern verteidigen. Jede Brieftasche kann zu einem Reibungspunkt werden.

Die Regierung kann daher in vier Gruppen unterteilt werden. Die erste wird das Abkommen als ein Instrument der Souveränität unterstützen. Die zweite wird israelischen und parlamentarischen Garantien unterliegen. Der dritte wird sich ihr wegen der Hisbollah und der Ablehnung jeglicher Koordination mit Israel widersetzen. Der vierte wird versuchen, eine klare Abstimmung zu vermeiden, indem er den sicheren Anhang, die Karten und den Zeitplan fordert, bevor er eine Entscheidung trifft.

Artikel 34 und 36: Beschlussfähigkeit und öffentliche Abstimmung

Wenn das Abkommen, die Anlage oder die Durchführungsgesetzgebung dem Parlament vorgelegt wird, wird Abschnitt 34 zentral. Darin heißt es: « Die Kammer kann nur mit der Mehrheit ihrer gesetzlich konstituierten Mitglieder gültig konstituiert werden. » Die Abstimmung erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei gleicher Aufteilung wird die Frage der Beratung abgelehnt

Das Parlament hat 18 Mitglieder. Die Beschlussfähigkeit beträgt somit 65 Mitglieder. Ohne 65 Abgeordnete kann die Sitzung nicht beginnen. Das Quorum ist ein klassisches Mittel der Blockade im Libanon. Blöcke können eine Sitzung boykottieren, um ihre Öffnung zu verhindern, insbesondere wenn ein Text existenzielle Probleme berührt.

Sobald die Beschlussfähigkeit erreicht ist, erfolgt die ordentliche Abstimmung mit der Mehrheit. Dies bedeutet, dass ein ordentliches Ratifikationsgesetz nicht automatisch zwei Drittel der Abgeordneten erfordert. Aber politisch wäre ein Abkommen mit Israel, das mit kurzer Mehrheit angenommen wird, sehr fragil. Es könnte legal sein, ohne akzeptiert zu werden.

Artikel 36 fügt eine politische Einschränkung hinzu: « Stimmen werden laut oder durch Sitzen ausgestoßen und aufgehoben, außer im Falle von Wahlen, in denen die Abstimmung geheim ist. » Bei allen Gesetzen und bei der Vertrauensfrage stimmen wir immer namentlich und laut ab. Ein Gesetz über das Abkommen würde daher jedes Mitglied verpflichten, öffentlich abzustimmen.

Diese öffentliche Abstimmung ist ein wichtiges Element des Kräftegleichgewichts. Ein Abgeordneter des Südens, ein gewählter Schiit, ein unabhängiger, ein gewählter souveräner Christ oder ein drusischer Abgeordneter wird nach seiner Stimme nicht den gleichen politischen Preis zahlen. Gegner können die Anhänger der Vereinbarung beschuldigen, Israel nachzugeben. Die Unterstützer werden die Gegner beschuldigen können, nichtstaatliche Waffen zu schützen. Die nominelle Abstimmung verwandelt jede Position in einen exponierten politischen Akt.

Parlament: Wer könnte dafür stimmen, wer könnte blockieren?

Die libanesische Kammer ist zersplittert. Die Hisbollah und ihre Verbündeten verloren 2022 ihre Mehrheit. Reuters schätzte den Block der Streitkräfte, die die Wartung der Waffen der Hisbollah unterstützen oder mit der Partei verbündet sind, auf etwa 72 Sitze, verglichen mit einundsiebzig im Jahr 2018. Diese Zahl ist nahe an der absoluten Mehrheit von fünfundsechzig, aber sie übersteigt sie nicht. Das pro-Hisbollah-Lager kann nicht allein ein Gesetz durchsetzen. Es kann jedoch einen breiten Konsens fast unmöglich machen.

Der Kern, der dem Abkommen entgegensteht, wird von der Hisbollah und ihren direkten Verbündeten gebildet werden. Der Abgeordnete Hassan Fadllallah hat das Abkommen bereits abgelehnt und davor gewarnt, dass eine Zwangsanwendung zu einem Bürgerkrieg führen könnte. Der Hisbollah-Block wird nicht für ein Gesetz stimmen, das die Abrüstung unter Washingtons Bedingungen umsetzt.

Amal nimmt eine eher institutionelle Position ein. Nabih Berri, Präsident des Parlaments und Führer der Amal-Bewegung, ist der zentrale Akteur. Amal teilt die schiitische Vertretung mit der Hisbollah und kann sich nicht leicht von einer Ablehnung des Textes durch die Gemeinschaft distanzieren. Aber Berri ist auch der Hüter der parlamentarischen Institution und der Gesprächspartner der Mediationen. Sein Haupthebel ist die Zeit: Tagesordnung, Tempo der Sitzungen, Ausschüsse, Konsultationen, Garantiepflicht, Forderung nach Volltext.

Angesichts des schiitischen Tandems werden die libanesischen Streitkräfte und der Kataeb das Abkommen höchstwahrscheinlich unterstützen, wenn es als Rückkehr zum Staatsmonopol dargestellt wird. Samy Gemayel lobte das Abkommen, indem er glaubte, dass der Libanon gewinnen würde, wenn er den Ausschluss von Waffen und die Entscheidung über Krieg und Frieden zwischen legitimen Institutionen widmen würde. Die libanesischen Streitkräfte verteidigen seit langem das Ende der nichtstaatlichen Waffen. Sie können daher das Prinzip unterstützen und gleichzeitig einen wirksamen israelischen Rückzug und Sicherheitsvorkehrungen fordern.

Der Free Patriotic Current ist einer der unsichersten Akteure. Er ist nicht mehr in einer mechanischen Allianz mit der Hisbollah, aber er kann ein Abkommen ablehnen, das als von Washington auferlegt angesehen wird. Sie könnte eine nationale Verteidigungsstrategie, einen israelischen Rückzugsplan und eine Garantie fordern, dass die Armee nicht ohne Konsens gegen die Hisbollah gestellt wird. Ihre Mitglieder können somit zu einer zentralen Gruppe werden.

Mitglieder in der Nähe von Walid Jumblatt können auch als Schiedsrichter auftreten. Jumblatt kritisiert den iranischen Einfluss und die militärische Entscheidung der Hisbollah, aber er ist auch vorsichtig gegenüber unausgewogenen Vereinbarungen mit Israel. Sein Lager könnte eine starke Armee unterstützen und gleichzeitig breitere internationale Garantien fordern, insbesondere europäische oder UN. Unabhängige und Abgeordnete, die aus dem Streit hervorgegangen sind, können zwischen der Forderung nach staatlicher Souveränität und der Ablehnung eines zu amerikanischen Abkommens geteilt werden.

Daher kann sich die Regierung nicht auf eine automatische Mehrheit verlassen. Das Vertrauensvotum vom Februar 2025, das mit fünfundneunzig von achtundzwanzig Stimmen erzielt wurde, greift einer Abstimmung über Israel nicht vor. Einige Abgeordnete können Salam für Reformen unterstützen und ein Rahmenabkommen ablehnen, das Krieg, Waffen und Souveränität betrifft. Die Mehrheit wird per Datei neu aufgebaut.

Verfassungsrat: Zehn Abgeordnete reichen aus

Artikel 19 der Verfassung erlaubt 10 Abgeordneten, sich an den Verfassungsrat zu wenden, um ein Gesetz anzufechten. Diese Schwelle ist niedrig. Es bedeutet, dass selbst wenn es der Regierung gelingt, ein Ratifizierungs- oder Durchsetzungsgesetz zu verabschieden, der Text immer noch angefochten werden kann.

Es gibt viele mögliche Argumente. Die Abgeordneten können argumentieren, dass gegen Artikel 52 verstoßen wurde, wenn das Parlament nicht rechtzeitig eingegriffen wurde. Sie können die Anwendung von Artikel 65 anfechten, wenn der Ministerrat eine grundlegende Frage mit den erforderlichen zwei Dritteln nicht gebilligt hat. Sie können sich auf Artikel 49 berufen, wenn die Vereinbarung als mit der territorialen Integrität unvereinbar angesehen wird. Sie können sich auf Taëf berufen, wenn der Text als dem Nachkriegsgleichgewicht der Republik zuwiderläuft.

Der verfassungsrechtliche Rechtsbehelf kann nicht ausreichen, um endgültig zu blockieren. Aber es kann verzögern, delegitimieren, politisch entlarven und Klarheit auferlegen. In solch einem heiklen Fall wird die Gerichtszeit selbst zu einem politischen Werkzeug.

Taif: Auflösung der Milizen und Ausnahme des Widerstands

Die Taif-Debatte steht im Mittelpunkt der Krise. Das Dokument des Nationalen Abkommens sieht « die Ausrufung der Auflösung aller libanesischen und nicht-libanesischen Milizen und die Übergabe ihrer Waffen an den libanesischen Staat innerhalb von sechs Monaten » vor. Dieser Satz ist die Waffe der Befürworter des Abkommens. Sie sagen, dass die Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen keine neue israelische Forderung ist, sondern eine libanesische Verpflichtung von mehr als drei Jahrzehnten.

Aber Taëf enthält auch eine Komponente auf dem Süden. Es sieht « alle notwendigen Maßnahmen vor, um alle libanesischen Gebiete von der israelischen Besatzung zu befreien, die staatliche Souveränität auf seinem gesamten Territorium zu erweitern und die libanesische Armee in dem international anerkannten Grenzgebiet einzusetzen ». Dieser Satz diente als politische Grundlage für das Argument des Widerstands.

Taef nennt die Hisbollah nicht. Er sagt nicht ausdrücklich, dass die Hisbollah ihre Waffen behalten muss. Aber in der libanesischen politischen Praxis hat die Unterscheidung zwischen Milizen und Bürgerkrieg und Widerstand gegen die israelische Besatzung der Hisbollah erlaubt, der allgemeinen Abrüstung zu entkommen. Nach dem israelischen Rückzug im Jahr 2000 wurde diese Ausnahme durch die Ausgabe der Shab`a-Farmen, Gefangene, israelische Verletzungen und aufeinander folgende Ministererklärungen erweitert, die sich auf die Armee, das Volk und den Widerstand bezogen.

Hier ist das Rahmenabkommen explosiv. Er erkennt diese Ausnahme nicht an. Er spricht von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, die entwaffnet werden sollen. Es macht die israelische Umverteilung von dieser verifizierten Abrüstung abhängig. Für Befürworter des Textes ist dies eine notwendige Korrektur einer Ausnahme, die dauerhaft geworden ist. Für seine Gegner ist dies ein Widerspruch zu Taifs Geist, denn Widerstand kann nicht entwaffnet werden, solange Israel eine Präsenz oder eine Fähigkeit zur Aggression behält.

Der Widerspruch ist also nicht rein legal. Taefs Brief unterstützt das Staatsmonopol. Taifs politische Praxis hat zumindest eine Zeit lang den Widerstand der Hisbollah gegen Israel legitimiert. Das Rahmenabkommen zwingt den Libanon, ohne vorherigen nationalen Konsens zwischen diesen beiden Vermächtnissen zu entscheiden.

Südlibanon als parlamentarisches Argument

Die Wahrnehmung des Südens wird in allen Mehrheiten wiegen. Für einige der Einwohner hat der Staat nicht geschützt. Die Armee zog sich zurück oder konnte in bestimmten Gebieten nicht bleiben. Zivilisten wurden bombardiert, zerstört, vertrieben und der Dienst zusammengebrochen. Wenn das Abkommen mit Abrüstungsverpflichtungen ohne sichtbaren israelischen Rückzug beginnt, wird es als Konzession an Israel gesehen werden.

Die Hisbollah wird dieses Argument verwenden. Er wird sagen, dass der Staat in den Süden zurückkehrt, nicht um zu schützen, sondern um eine amerikanische und israelische Roadmap umzusetzen. Diese Lesung kann schiitische Abgeordnete, Amal, die gewählten Vertreter des Südens und Parlamentarier betreffen, die Angst haben, gegen die Gefühle der betroffenen Bevölkerung zu stimmen.

Die Befürworter des Abkommens werden mit Fakten antworten müssen. Ein israelischer Rückzug aus einer ersten Pilotzone, das Stoppen von Streiks, die Wiedereröffnung von Straßen, ein echter Wiederaufbau und eine Armee, die Zivilisten dient, können die Wahrnehmung verändern. Andernfalls wird der Text in Beirut verteidigt, aber an den Orten, die umgesetzt werden müssen, in Frage gestellt.

Die libanesische Armee: der mögliche Zerfallpunkt

Die Armee ist der am meisten exponierte Schauspieler. Das Abkommen fordert Israel auf, die Kontrolle über die Pilotgebiete zu übernehmen, die Rückkehr nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen zu verhindern, die Rückkehr von Zivilisten zu erleichtern und die israelische Umsiedlung zu begleiten. Diese Mission könnte die Armee in einen Schiedsrichter eines politischen Konflikts verwandeln, den die Institutionen nicht gelöst hätten.

Drei Szenarien sind möglich. In der ersten wird die Armee sorgfältig in Gebieten eingesetzt, in denen eine stillschweigende lokale Vereinbarung besteht. Sie kontrolliert Straßen, öffentliche Gebäude, zivile Rückführungen und sichtbare Punkte, ohne sofort zu versuchen, die gesamte Infrastruktur der Hisbollah zu demontieren. Dieses Szenario begrenzt das interne Risiko, aber es kann Israel und Washington enttäuschen.

In der zweiten wendet die Armee sichtbarere Maßnahmen an: Kontrollpunkte, Verbot von bewaffneten Stellungen, Beschlagnahme von offensichtlichen Waffen, Kontrolle des Zugangs zu Pilotzonen. Die Hisbollah protestierte, mobilisierte politisch, vermied aber eine direkte Konfrontation. Dies ist das Szenario der kontrollierten Spannung.

In der dritten wird die Armee angewiesen, die Infrastruktur der Hisbollah zu demontieren oder ihre Kämpfer physisch an der Rückkehr zu hindern. Wenn die Partei sich weigert, muss die Armee zwischen Rückzug oder Konfrontation wählen. Dieses Szenario ist das gefährlichste. Es kann eine große interne Krise oder sogar den Ausbruch lokalisierter Konfrontationen verursachen.

Die Hauptgefahr ist nicht nur militärisch. Es ist symbolisch. Die libanesische Armee bleibt eine der wenigen nationalen Institutionen, die in den Gemeinden noch respektiert werden. Wenn es als unter amerikanischer Aufsicht handelnd oder als indirekte Sicherung der noch in der Sicherheitszone anwesenden israelischen Streitkräfte wahrgenommen wird, kann sein Image ernsthaft beschädigt werden.

Auch der Armee fehlen die Ressourcen. Es hängt von der Hilfe von außen ab, insbesondere von den USA und Europa. Sie braucht Fahrzeuge, Kraftstoff, Kommunikation, Intelligenz, Überwachung, Minenräumung und Finanzierung. Ihm eine so schwere Aufgabe ohne politischen Konsens und ohne ausreichende Mittel zu übertragen, würde bedeuten, eine Krise, die die Zivilbevölkerung nicht gelöst hat, an die militärische Institution zu übertragen.

Der Präzedenzfall vom 17. Mai 1983

Der Präzedenzfall vom 17. Mai 1983 basiert auf dieser Debatte. Dieses Abkommen zwischen Libanon und Israel, das nach der israelischen Invasion von 1982 unter amerikanischer Vermittlung unterzeichnet wurde, sollte einen Rückzug und Sicherheitsvorkehrungen organisieren. Es wurde von einem bedeutenden Teil des Landes abgelehnt, als unter Besatzung wahrgenommen und 1984 aufgehoben.

Der aktuelle Kontext ist anders. Aber das politische Gedächtnis ist lebendig. Jedes Abkommen mit Israel, das unter amerikanischer Garantie ohne nationalen Konsens und ohne einen vollständigen israelischen Rückzug unterzeichnet wurde, wird mit 1983 verglichen. Gegner werden diesen Präzedenzfall nutzen, um zu behaupten, dass ein Abkommen außerhalb des libanesischen Konsenses interne Brüche wiederbeleben kann.

Diese Erinnerung wird die Abgeordneten und Minister belasten. Eine nominale Abstimmung über einen Text, der sich auf Israel bezieht, wird politisch kostspielig sein. Einige Beamte werden daher versuchen, Abstimmungen zu vermeiden, die Prüfung zu verzögern oder Garantien einzuholen. Aber die Vermeidung von Abstimmungen kann einen weiteren Vorwurf anheizen: den der verfassungsmäßigen Umgehung.

Ein Abkommen, das von Machtbeziehungen suspendiert wurde

Die Rahmenvereinbarung wird mit doppelter Mehrheit ausgesetzt. Eine institutionelle Mehrheit: sechzehn von vierundzwanzig Ministern im Ministerrat, fünfundsechzig Abgeordnete im Plenarsaal, eine Mehrheit der Stimmen in einer öffentlichen Abstimmung und das Risiko einer zehnköpfigen Berufung an den Verfassungsrat. Eine politische Mehrheit: eine ausreichende Koalition zwischen Präsidentschaft, Regierung, souveränistischen Kräften, Zentristen und Unabhängigen, um den Text zu verteidigen, ohne das Land zu brechen.

Amal-Hisbollah kontrolliert nicht mehr die parlamentarische Mehrheit und hat nicht nur ein Drittel der Blockade in der Regierung. Aber sie haben eine starke institutionelle und politische Belästigung Kapazität. Sie können das Parlament durch Beschlussfähigkeit, die Regierung durch zwei Drittel, die Straße durch Mobilisierung und im Süden durch Anfechtung des Einsatzes der Armee blockieren. Ihnen gegenüber können die libanesischen Streitkräfte, die Kataeb, einige Unabhängige und Reformisten auf die Anwendung des Staatsmonopols drängen. Die PLC, die Jumblattisten und mehrere konservativ gewählte Vertreter können Schiedsrichter werden.

Die Frage des Taif erhöht die Unsicherheit. Der Text kann als Anwendung der Entwaffnung von Milizen verteidigt werden. Es kann als Infragestellung des Widerstands abgelehnt werden, solange Israel präsent bleibt. Beide Lesungen existieren. Das Rahmenabkommen zwingt das Land, zwischen ihnen zu wählen, ohne den notwendigen Konsens zu erzielen.

Der nächste Schritt wird also entscheidend sein. Wenn die Regierung das Abkommen dem Parlament vorlegt, riskiert sie eine Blockade. Wenn er sie nicht einreicht, riskiert er den Vorwurf der Umgehung. Wenn er durch Annexe und Ministerialbeschlüsse vorrückt, riskiert er, die Krise auf die Armee zu übertragen. Das in Washington unterzeichnete Dokument hängt daher nicht allein vom amerikanischen oder israelischen guten Willen ab. Es hängt jetzt von libanesischen Mehrheiten, Kollegien, Taif-Lesung, der Rolle von Nabih Berri, der Reaktion der Hisbollah, dem Mut der Abgeordneten und der Fähigkeit der Armee ab, nicht zum Schlachtfeld für eine politische Entscheidung zu werden, die der Libanon noch nicht entschieden hat.