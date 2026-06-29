Libanon: Armee im politischen Arm gefangen

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In einem Kontext, der durch die Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit Israel, die internationalen Abrüstungsforderungen der Hisbollah und die anhaltenden Spannungen im Südlibanon gekennzeichnet ist, wird Druck auf das libanesische Armeekommando ausgeübt. Der Name von General Rodolphe Haykal, der am 13. März 2025 zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt wurde, ist nun mit Szenarien für Abreise, Rücktritt oder Ersatz verbunden. Es wurde keine förmliche Entscheidung bekannt gegeben. Aber die Diskussionen, die in mehreren politischen und Medienkreisen berichtet wurden, veranlassten Nabih Berri, eine direkte Warnung herauszugeben: « Lasst niemanden über diesen Witz scherzen und lasst niemanden mit der Armee spielen. »

Die libanesische Armee im Kern des Drucks

Das Thema ist heikel, weil es eine der wenigen Institutionen betrifft, die immer noch als fähig angesehen werden, ein nationales Mindestgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Seit mehreren Monaten steht die Armee im Zentrum einer schwierigen Gleichung. Sie muss ihre Einheiten in den Süden entsenden, die Entscheidungen der Regierung zum Waffenmonopol umsetzen, mit Überwachungsmechanismen für den Waffenstillstand zusammenarbeiten und interne Konfrontationen vermeiden. Gleichzeitig leidet es unter den Folgen der israelischen Streiks, begrenzten Ressourcen und zunehmend dringenden externen Forderungen.

Medienberichten zufolge wurde kein offizieller Befehl zur Entlassung von General Haykal nach Beirut geschickt. Quellen weisen jedoch auf die internationale Unzufriedenheit mit seinem Tempo und seinen Vorbehalten gegenüber einer schnellen Operation gegen die Waffen der Hisbollah hin. In einigen Kreisen zirkulieren bereits Namen potenzieller Nachfolger, darunter die von zwei leitenden Offizieren, die als mögliche Optionen im Falle einer Vakanz dargestellt werden. Diese Information wurde von den libanesischen Behörden nicht bestätigt. Dennoch reichen sie aus, um ein Klima des Verdachts zu nähren.

Der Druck kommt nicht von einem einzigen Kanal. Es verbindet diplomatische Anforderungen, parlamentarische Kritik, amerikanische Signale und interne Regierungsdebatten. Westliche Führer wollen schnelle Fortschritte bei der Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen sehen. Libanesische gewählte Beamte beschuldigen die Armee, die Entscheidungen der Zivilmacht nicht mit ausreichender Entschlossenheit ausgeführt zu haben. Andere hingegen glauben, dass eine Herausforderung des militärischen Kommandos in einer Zeit des Krieges und der Grenzspannungen eine gefährliche Krise auslösen würde.

Um den Umfang des Falls zu verstehen, ist es notwendig, zu der Rolle zurückzukehren, die General Haykal seit seiner Ernennung zugewiesen wurde. Seine Ankunft an der Spitze der Armee folgte der Wahl von Joseph Aoun als Präsident der Republik. Die militärische Institution erbte dann eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des im Herbst 2024 geschlossenen Waffenstillstands, gefolgt von Diskussionen über die territoriale Kontrolle südlich des Litani-Flusses. Der Oberbefehlshaber war verantwortlich für den Einsatz der Armee, für die Koordination mit dem Finul und für die Beantwortung der Anfragen der Regierung nach ausschließlicher staatlicher Autorität.

Rodolphe Haykal steht vor einer unmöglichen Mission

Diese Mission wurde durch die Intensivierung der Zusammenstöße und Debatten über die Hisbollah erschwert. Die Regierung bekräftigte die Notwendigkeit, Waffen auf offizielle Institutionen zu beschränken. Aber die Anwendung dieses Beschlusses bleibt ein explosives Thema. Das Militärkommando argumentiert, dass das Problem nicht allein mit Gewalt gelöst werden kann. Er glaubt, dass jede schlecht vorbereitete Operation einen inneren Bruch verursachen und die Armee politischen, religiösen und operativen Risiken aussetzen kann. Diese Vorsicht verdient ernsthafte Kritik.

General Haykal hat diese Linie bereits in seinen öffentlichen Erklärungen verteidigt. Er sagte, dass die israelischen Angriffe die Umsetzung des Militärplans behinderten. Er betonte auch, dass das Kommando seine Entscheidungen gemäß den komplexen Umständen getroffen habe, mit dem Ziel, den Libanon, seine Einheit und die militärische Institution zu erhalten. Diese Formulierungen wurden auf zwei entgegengesetzte Arten interpretiert. Seine Anhänger sehen es als eine realistische Lektüre des Feldes. Seine Kritiker sehen es als Zögern angesichts von Exekutiventscheidungen.

Die Kritik hat zugenommen, nachdem eine schnellere Umsetzung des Waffenmonopols gefordert wurde. Unabhängige Parlamentarier des Change Bloc beschuldigten das Kommando, seine Position nicht ausreichend geklärt zu haben. Sie glauben, dass die Armee kein politisches Organ ist und dass sie die Entscheidungen der Regierung umsetzen muss. In ihrer Lesart hängt die Legitimität des Staates von seiner Fähigkeit ab, eine einzige bewaffnete Autorität auf dem Territorium durchzusetzen. Die Verzögerung oder Umsicht des Befehls würde diesen Ansatz schwächen.

Auf der anderen Seite sind mehrere Beamte der Ansicht, dass eine brutale Anordnung an die Armee darauf hinausläuft, sie zu bitten, eine nationale politische Krise allein zu lösen. Diese Position basiert auf einer bekannten Realität: Die libanesische Armee spiegelt das religiöse Gleichgewicht des Landes wider und kann nicht ohne einen Mindestkonsens in eine interne Konfrontation geschickt werden. Eine direkte Operation gegen die Hisbollah oder ihre Netzwerke, im Süden oder in Bekaa, könnte zu schweren Zwischenfällen führen, den Zusammenhalt der Einheiten schwächen und Soldaten den schwer implantierten Zivilisten oder Veteranen entgegenstellen.

In diesem Zusammenhang tauchte die Frage des Rücktritts des Kommandanten wieder auf. In den letzten Monaten veröffentlichte Informationen bezogen sich bereits auf die Hypothese des freiwilligen Ausscheidens, wenn die Armee vor eine Mission gestellt wurde, die Blutvergießen zwischen Libanesen verursachen könnte. Die Botschaft an den Kommandanten war klar: Er würde lieber seinen Posten verlassen, als eine Operation anzuordnen, die die Armee dazu bringt, Libanesen zu erschießen. Auch hier beziehen sich die Formulierungen auf gemeldete Informationen, spiegeln aber ein tiefes Unbehagen innerhalb der Sicherheitsgleichung wider.

Der Ersatz des Kommandanten, der hinter den Kulissen erwähnt wird

Die aktuelle Sequenz gibt diesen Gerüchten neue Spielräume. Die Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit Israel und den Vereinigten Staaten stellt das militärische Kommando in den Mittelpunkt eines Mechanismus, der die Umverteilung der Armee, die Überprüfung des Rückzugs nichtstaatlicher Waffen und Sicherheitsgarantien im Süden vorsieht. Wenn der Oberbefehlshaber von einigen Sponsoren des Prozesses als zu vorsichtig angesehen wird, kann seine Beibehaltung als Hindernis dargestellt werden. Wenn sie im Gegenteil unter Druck ersetzt wird, kann die Armee einen Teil ihres internen Kredits verlieren.

Der Präsident der Republik, Joseph Aoun, ehemaliger Kommandant der Armee, hat bisher seine Unterstützung für die Institution gezeigt. Medienberichten zufolge würde er General Haykal beibehalten und einen Befehlswechsel inmitten einer Krise ablehnen. Diese Position wird durch einen Imperativ der Stabilität erklärt. Dem Staatsoberhaupt ist bekannt, dass eine Ersetzung des Kommandanten nicht als einfache Verwaltungsentscheidung zu verstehen wäre. Es würde als politisches Signal an die Hisbollah, die Vereinigten Staaten, Israel und die internationalen Partner des Libanon interpretiert werden.

Auch Premierminister Nawaf Salam befindet sich in einer heiklen Lage. Seine Regierung wollte das Waffenmonopol des Staates bekräftigen. Sie muss auch westlichen und arabischen Partnern zeigen, dass Beirut seine Verpflichtungen ernst nimmt. Aber er kann es sich nicht leisten, eine Krise mit der Armee zu eröffnen. Es wird ein Treffen zwischen dem Regierungschef und dem Oberbefehlshaber erwähnt, um die Umsetzung der Regierungsbeschlüsse zu überwachen und die Reibungspunkte zu klären, die nach den letzten Militärkommuniqués aufgetreten sind.

Der amerikanische Faktor nimmt in diesem Fall einen wichtigen Platz ein. Washington ist seit Jahren die wichtigste externe Unterstützung der libanesischen Armee. Ihre finanzielle, logistische und operative Unterstützung beeinflusst die Funktionsfähigkeit der Institution. Diplomatische Informationen bezogen sich auf die Aussetzung oder Verlangsamung bestimmter Formen der Koordinierung, um Druck auf Beirut auszuüben. Die amerikanischen Botschaften betonen zwei Bereiche: die Entwaffnung der Hisbollah und die Eröffnung eines direkteren Prozesses mit Israel. Dieser Ansatz erhöht den Druck auf das Militärkommando.

Berri setzt eine rote Linie

Die libanesische Antwort bleibt vorsichtig. Diejenigen, die einen Befehlswechsel ablehnen, leugnen die amerikanischen Erwartungen nicht. Sie glauben jedoch, dass die Stabilität der Armee die Ungeduld externer Partner überwiegt. In einer Zeit, in der der Südlibanon weiterhin bedroht ist, Gemeinden zerstört wurden und vertriebene Menschen auf ihre Rückkehr warten, könnte eine Krise an der Spitze der Armee Operationen lähmen. Es könnte auch den Dialog mit Finul und internationalen Überwachungsmechanismen erschweren.

Nabih Berri entschied sich, öffentlich zu intervenieren, um ein Limit festzulegen. Seine Warnung richtet sich nicht nur gegen General Haykal. Es zielt auch auf externe Kräfte, die denken könnten, dass das Armeekommando umgestaltet werden kann, um die Umsetzung des Rahmenabkommens zu beschleunigen. Indem er erklärt, dass die Armee eine « rote Linie » und eine der Säulen der nationalen Stabilität ist, stellt der Präsident des Parlaments die militärische Institution außerhalb des Rahmens der sofortigen Abrechnung von Konten. Er spricht in politischer Führung, aber auch als Akteur, der einen Teil des institutionellen Prozesses blockieren kann.

Diese Unterstützung für die Armee bedeutet nicht, dass die Debatte über ihre Rolle geschlossen ist. Im Gegenteil, es zeigt, dass die Institution der Ort wird, an dem sich alle libanesischen Widersprüche kreuzen. Einige bitten ihn, den Staat wiederherzustellen. Die anderen fordern ihn auf, keine interne Krise auszulösen. Internationale Sponsoren fordern messbare Ergebnisse. Die Menschen im Süden bitten um Schutz und Rückkehr zur Sicherheit. Die Hisbollah ihrerseits weigert sich, ihre Waffen als bloße polizeiliche oder administrative Angelegenheit zu betrachten.

Die Hauptgefahr besteht darin, den Armeekommandanten in eine politische Sicherung zu verwandeln. Wenn der Abrüstungsprozess zu langsam voranschreitet, werden einige versuchen, ihm die Schuld am Scheitern zu geben. Wenn die Armee zu schnell handelt und Konfrontationen provoziert, werden andere ihn beschuldigen, eine externe Agenda ausgeführt zu haben. Wenn sie aufpasst, wird ihr Zweideutigkeit vorgeworfen. Diese unhaltbare Position erklärt die Nervosität, die die Aufrechterhaltung von General Haykal umgibt. Sie erklärt auch, warum die Diskussionen über ihren möglichen Ersatz prompt sind.

Eine Entscheidung, die eine militärische Ernennung übersteigt

Die Namen der in der Presse erwähnten Nachfolger sollten mit Vorsicht behandelt werden. Sie spiegeln die diskutierten Szenarien wider, nicht die getroffenen Entscheidungen. Das libanesische System macht jede militärische Ernennung sensibel. Der Armeekommandant muss Maroniten sein, entsprechend der institutionellen Praxis, die sich aus der gemeinschaftlichen Aufteilung der Verantwortlichkeiten ergibt. Seine Ernennung hängt von der politischen Macht und dem Ministerrat ab. Im gegenwärtigen Kontext würde jede Änderung daher eine schwierige Vereinbarung zwischen der Präsidentschaft, der Regierung und einflussreichen politischen Kräften erfordern.

Der Kalender spielt auch gegen eine übereilte Entscheidung. Eine Ersetzung des Kommandanten wenige Tage nach Unterzeichnung eines umstrittenen Rahmenabkommens wäre unmittelbar mit diesem Text verknüpft. Es würde den Eindruck erwecken, dass die Armee an einen externen Fahrplan angepasst ist. Es würde die Handlungsfähigkeit des neuen Kommandanten schwächen, da seine Autorität von Anfang an in Frage gestellt würde. Es könnte auch eine Botschaft der Fragilität an Israel senden, da der Libanon Rückzug und Garantien vor Ort anstrebt.

Der Fall zeigt schließlich die Fragilität des libanesischen Kompromisses zur Sicherheit. Alle sagen, sie unterstützen die Armee. Aber jeder erwartet eine andere Mission. Die Regierung will eine Kraft, um ihre Entscheidungen auszuführen. Westliche Partner wollen ein Instrument zur Stabilisierung und Abrüstung. Nabih Berri will eine Institution, die vor innerem Druck und Konfrontation geschützt ist. Die souveränistischen Kräfte wollen ein stärkeres Kommando. Die Menschen im Süden wollen Soldaten, die in der Lage sind, Streiks, Infiltrationen und Kriegsrückkehren zu verhindern.

Die Vorsicht des offiziellen Vokabulars bestätigt dieses Unbehagen. Die Behörden sprechen nicht von einer Kommandokrise. Sie beziehen sich auf die Überwachung von Regierungsentscheidungen, die Koordinierung mit der Armee und die Notwendigkeit, die innere Sicherheit zu wahren. Ziel dieser Zurückhaltung ist es, einen politischen Rückschlag zu vermeiden. Aber es lässt auch eine Lücke durch Lecks, parteiische Lesungen und diplomatische Botschaften gefüllt. In einem Land, in dem jeder Sicherheitstermin ein Gleichgewicht widerspiegelt, kann offizielles Schweigen so viel Spannung anheizen wie eine direkte Aussage.

Die Frage der Ersetzung des Kommandanten kann daher nicht von der breiteren Debatte über die Befehlskette getrennt werden. Die Armee gehorcht der politischen Macht, aber sie kann das Fehlen eines nationalen Abkommens über Waffen, Grenzen und Krieg nicht alleine kompensieren. Sein Kommandant muss Entscheidungen ausführen und dabei die operationellen Risiken bewerten. Diese Grauzone wird explosiv, wenn ausländische Mächte, lokale Parteien und parlamentarische Blöcke versuchen, ihr Tempo durchzusetzen. General Haykal befindet sich somit an einem Berührungspunkt zwischen der Forderung nach schnellen Ergebnissen und der Angst vor einem dauerhaften inneren Bruch.

In den kommenden Tagen wird Joseph Aouns Position entscheidend sein. Wenn der Präsident seine Unterstützung für General Haykal klar bekräftigt, werden die Ersatzszenarien ihre unmittelbare Stärke verlieren. Wenn die Regierung den Ton gegen das Kommando anhebt, werden Gerüchte wieder aufgenommen. Wenn Washington den sichtbaren Druck aufrechterhält, wird das Thema zu politischen Diskussionen zurückkehren. In diesem Stadium bleibt das einzige etablierte Element das Fehlen einer offiziellen Ankündigung des Rücktritts oder der Entlassung. Der Rest kommt aus einem Arm, in dem die libanesische Armee wieder einmal zum Spiegel der Spannungen des Landes wird.