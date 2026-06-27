Hisbollah lehnt Rahmenabkommen ab

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Die Hisbollah lehnte das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen dem Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten durch ihren Generalsekretär Scheich Naïm Qassem ab. In einer Erklärung zum Text wirft der Führer der schiitischen Partei den libanesischen Behörden vor, sie hätten Gewaltkarten aufgegeben, kostenlose Zugeständnisse an Israel akzeptiert und die Abrüstung des Widerstands in den Mittelpunkt eines Mechanismus gestellt, der seiner Meinung nach die israelische Präsenz im Südlibanon legalisieren würde. Ihre Haltung hat den politischen Kampf in Beirut seit der Unterzeichnung des Abkommens verstärkt.

Naim Qassems Aussage beschränkt sich nicht auf eine Grundsatzverweigerung. Sie greift direkt die Präsidentschaft, die Regierung und die Verhandlungsmethode der libanesischen Behörden an. Der Generalsekretär der Hisbollah ist der Ansicht, dass das Rahmenabkommen den Libanon in eine Position der Schwäche versetzt, anstatt das regionale Machtgleichgewicht auszunutzen, das seiner Meinung nach durch die amerikanisch-iranischen Verhandlungen geschaffen wurde. Er wirft der libanesischen Exekutive auch vor, mitten im Krieg Widerstand auszuschließen und Israel das anzubieten, was es militärisch nicht hätte bekommen können.

Diese Erklärung kommt, da die libanesische Regierung das Rahmenabkommen als ersten Schritt zur Wiederherstellung der Souveränität, zur Rückkehr der Vertriebenen und zum Wiederaufbau des Südens vorstellt. Der Washingtoner Text sieht Pilotgebiete, eine größere Rolle der libanesischen Armee, eine schrittweise israelische Umverteilung und eine verifizierte Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen vor. Für die Hisbollah kehrt diese Architektur die Reihenfolge der Prioritäten um. Israel sollte sich zuerst vollständig aus dem libanesischen Territorium zurückziehen. Die Frage der Waffen konnte nach Ansicht der Partei nicht gestellt werden, solange eine israelische Präsenz blieb.

Eine direkte Anklage gegen die libanesischen Behörden

Naim Qassem eröffnete seine Erklärung, indem er die Verantwortung der libanesischen Behörden in Frage stellte. Er fragt: « Wo ist die Ehrlichkeit und Verantwortung der libanesischen Behörden gegenüber ihrem Volk und der Schutz der Souveränität des Libanon, während der amerikanische Sponsor ihnen keinen Waffenstillstand gewährt hat? » Der Führer der Hisbollah wirft den libanesischen Behörden vor, einen diplomatischen Weg eingeschlagen zu haben, ohne ihm zufolge die vorherige Garantie zum Schutz der Zivilbevölkerung zu erhalten.

Er fuhr fort, indem er sagte, dass der Waffenstillstand den Libanon « durch amerikanisch-iranische Verhandlungen im April 2026 » erreicht habe, aber dass die libanesischen Behörden ihn angeblich abgelehnt hätten. Ihm zufolge hätte diese Weigerung dazu geführt, dass Israel einen « schwarzen Mittwoch » mit Hunderten von Toten und Verwundeten, einem Terror gegen die Bevölkerung und einer « Kampagne von 100 Luftangriffen im Libanon, einschließlich Beirut », begeht. Diese Elemente sind Teil der politischen Anschuldigungen der Hisbollah. Sie wurden in der Erklärung nicht als Daten aus einer unabhängigen offiziellen Überprüfung dargestellt.

Dieser erste Teil versucht, die Verantwortung zu verschieben. Die Hisbollah will zeigen, dass das Washingtoner Abkommen den Libanon nicht gerettet hat, sondern dass es nach Regierungsentscheidungen geschehen wäre, die als falsch erachtet wurden. Das Ziel ist klar: das offizielle Narrativ in Frage zu stellen, dass das Abkommen ein diplomatischer Fortschritt wäre. Für Naïm Qassem lehnten die Behörden eine günstigere Option ab und akzeptierten dann einen teureren Text für die libanesische Souveränität.

Direkte Verhandlungen als Zugeständnisse verurteilt

Die zweite Achse der Erklärung sind direkte Verhandlungen. Wir sagten den Behörden, dass direkte Verhandlungen freie Zugeständnisse an Israel seien. Ihm zufolge wären diese Treffen keine gewöhnliche diplomatische Übung, sondern « Besteuerungssitzungen der Unterwerfung unter israelische und amerikanische Anforderungen ».

Hisbollah-Führer argumentiert auch, dass diese Diskussionen « im Gegensatz zu mehr als der Hälfte des libanesischen Volkes » und « im Gegensatz zu der Verfassung und den Gesetzen, die Israel als Feind betrachten und jeden Kontakt mit ihm kriminalisieren », stattfinden. In dieser Erklärung wird die Ablehnung der Partei in einem politischen und rechtlichen Register festgehalten. Die Hisbollah versucht, das Abkommen als ein Problem der nationalen Legitimität darzustellen, nicht nur als strategische Meinungsverschiedenheit.

Naïm Qassem beschuldigt dann die Behörden, die Karte des Widerstands aufgegeben zu haben. « Sie haben keine Karte der Stärke, weil Sie die Stärke des Widerstands und der Menschen aufgegeben haben », sagt er. Die Formel fasst die Doktrin der Hisbollah zusammen. Für die Partei ist die militärische Kapazität des Widerstands ein Hebel in allen Verhandlungen mit Israel. Seiner Ansicht nach bedeutet dies, den Libanon bereits vor der Diskussion zu schwächen.

Der schwierigste Teil ist die Regierungsentscheidung vom 2. März. Qassem behauptet, dass die Behörden « den Widerstand in den Rücken setzen », indem sie ihn « inmitten des Krieges » für verboten erklären, und dies « im Dienste des israelischen Projekts ». Er fügt hinzu: « Die Worte ändern nichts, es sind die Ergebnisse, die wichtig sind: Es ist ein Verzicht auf die Souveränität des Libanon. » Die Hisbollah lehnt daher den offiziellen Diskurs über Souveränität ab und bekräftigt, dass Souveränität an konkreten Ergebnissen gemessen wird, einschließlich des israelischen Rückzugs.

Iran als Landkarte der Stärke präsentiert

In der Erklärung wird auch die Rolle des Iran hervorgehoben. Naïm Qassem stellt fest, dass « das iranisch-amerikanische Memorandum of Understanding das Ende des Krieges im Libanon als ersten Punkt platziert hat ». Nach seiner Version, als Israel sich weigerte, dies zu tun, « hat der Iran das Abkommen ausgesetzt und die Straße von Ormuz geschlossen, bis die Vereinigten Staaten Druck ausgeübt und einen Waffenstillstand verhängt haben. ».

Diese Aussagen müssen als Position der Hisbollah gemeldet werden. Sie spiegeln die Lesart der Partei der regionalen Machtquote wider. Naïm Qassem wollte zeigen, dass Teheran zugunsten des Libanon gehandelt hat und dass die libanesischen Behörden diesen Hebel nicht hätten nutzen können. Er behauptet, dass der amerikanisch-iranische Text « eine sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon », sowie eine Verpflichtung « keine Gewalt anzuwenden » und « die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu garantieren ».

Ihm zufolge müssen « Verhandlungen für eine endgültige Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen stattfinden ». Er fügt hinzu, dass die libanesischen Behörden diesen Weg erneut abgelehnt haben, « bis erklärt wird, dass der Waffenstillstand bereits erreicht wurde und dass die Verhandlungen über den israelischen Rückzug libanesisch sind ». Qassem schließt diese Sequenz mit einer politischen Formel: „Es ist ein Geschenk des Iran an den Libanon. Aber die Behörden haben diese Karten im Rahmenabkommen aufgegeben und Israel kostenlos gegeben, was er wollte

Dieser Teil der Erklärung bestätigt die Tiefe der Meinungsverschiedenheit zwischen der Hisbollah und der Regierung. Die libanesische Regierung will das Abkommen in eine staatliche Beziehung zwischen Libanon und Israel unter amerikanischer Vermittlung aufnehmen. Die Hisbollah besteht auf einem regionalen Rahmen, in dem der Iran eine Macht der Vermittlung, des Drucks und des Schutzes bleibt. Das Rahmenabkommen zielt darauf ab, den Iran aus der formalen Gleichung zu entfernen. Naïm Qassem gab es zurück in den Mittelpunkt der Geschichte.

Pilotzonen als Legalisierung der Besatzung verurteilt

Die schärfste Kritik bezieht sich auf Pilotgebiete. Naïm Qassem spricht von einem « ernsten Sturz » und einem « großen Fehler », der seiner Meinung nach « dem israelischen Feind die Souveränität übergibt ». Er wirft dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor, die Stärkung der libanesischen Armee « nur in zwei Pilotzonen » zu genehmigen, während « der Feind ihren Einsatz und ihre Entwaffnung überwacht ».

Diese Formulierung deckt den Kern des in der Vereinbarung vorgesehenen Mechanismus ab. Der Washingtoner Text sieht vor, dass die libanesische Armee nach der Überprüfung der Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen und der Demontage ihrer Infrastruktur schrittweise die Kontrolle über bestimmte Gebiete übernimmt. Für die libanesischen Behörden sollte diese Methode die Rückkehr des Staates ermöglichen. Für die Hisbollah gibt sie Israel ein Recht auf Kontrolle über den Einsatz der libanesischen Armee und die inneren Angelegenheiten des Landes.

Naïm Qassem erklärt, dass « die Testphase Monate dauern kann, mit israelischer Validierung in jeder Phase ». Es zieht eine sehr harte Schlussfolgerung: « Dies legalisiert die Besetzung seit Jahren, sogar die Umwandlung dieser Gebiete in Annexion. » Dieser Vorwurf ist Teil eines Kontexts, in dem israelische Beamte bereits die Aufrechterhaltung einer Sicherheitszone im Südlibanon erwähnt haben, bis die Hisbollah entwaffnet ist.

Der Generalsekretär der Hisbollah glaubt auch, dass das Abkommen « die Rückkehr der Libanesen in ihr Land verhindert ». Diese Erklärung entspricht der offiziellen libanesischen Rede, die im Gegenteil den Text als Weg zur Rückkehr der Vertriebenen darstellt. Die Divergenz betrifft daher dasselbe Ziel. Die Regierung sagt, dass die Pilotgebiete die Rückkehr ermöglichen werden. Die Hisbollah behauptet, dass sie diese Rückkehr blockieren können, wenn Israel die Validierungsmacht behält.

Weigerung, israelischen Rückzug und Abrüstung zu verbinden

Der letzte Teil der Erklärung befasst sich mit dem brisantesten Thema: der Verbindung zwischen dem israelischen Rückzug und der Abrüstung des Widerstands. Naim Qassem sagt: « Wie ist Israels Beziehung zu unseren inneren Angelegenheiten? » Jede Vereinbarung sollte sich auf den Süden von Litani beschränken. Die Hisbollah weigert sich, die Waffenfrage im Libanon in einem Abkommen mit Israel anzusprechen.

Der Parteichef fügte hinzu: „Der israelische Rückzug mit der Abrüstung des Widerstands zu verbinden, ist extrem gefährlich. Ihm zufolge würde dies « jede Waffe im Libanon zu einer Rechtfertigung für die fortgesetzte Besatzung machen ». Diese Formel fasst das Herz der Hisbollah-Opposition zusammen. Wenn Israel so lange bleiben kann, wie es Waffen außerhalb des Staates gibt, dann wird der Rückzug von einer Bedingung abhängig, die Tel Aviv auf unbestimmte Zeit unerfüllt beurteilen kann.

Qassem sagt dann: « Widerstand wird nicht entwaffnet werden, und das Recht auf Verteidigung ist legitim. » Dieser Satz ist der Schlusspunkt der Erklärung. Die Hisbollah ist nicht Teil der Logik, ihr Arsenal zu verhandeln. Er bekräftigt eine rote Linie: Seine Waffen werden im Rahmen des Rahmenabkommens nicht abgegeben.

Er schlussfolgert: „Israel muss sich als Besatzer zurückziehen. Jeder andere Ansatz ist eine Belohnung für Israel und ein Angriff auf die Souveränität des Libanon. Dieser Satz kehrt Washingtons Logik um. Für die Vereinigten Staaten und Israel hängt der Rückzug von Sicherheitsvorkehrungen gegen die Hisbollah ab. Für die Hisbollah belohnt jede Rückzugsbedingung die Besatzung und verletzt die libanesische Souveränität.

Eine direkte Herausforderung an die Salam-Regierung

Naim Qassems Erklärung stellt die Regierung von Nawaf Salam sofort auf die Probe. Der Premierminister stellt das Abkommen als einen Weg zum israelischen Rückzug und zur Rückkehr der Souveränität dar. Im Gegenteil, die Hisbollah bekräftigt, dass der Text diese Souveränität aufgibt und Israel ein Recht auf Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon gibt.

Die Regierung wird mehrere Fragen beantworten müssen. Werden die Pilotgebiete unter der alleinigen Kontrolle der libanesischen Armee stehen oder wird Israel ein Recht auf Validierung behalten? Wird der Rückzug Israels in einen klaren Zeitplan aufgenommen? Werden Zivilisten vor der totalen Abrüstung der Hisbollah zurückkehren können? Wird die libanesische Armee aufgefordert werden, die Infrastruktur der Partei direkt abzubauen? Diese Fragen werden die nächsten Schritte bestimmen.

Das Risiko ist auch institutionell. Wenn das Abkommen vom Ministerrat gebilligt oder dem Parlament vorgelegt werden soll, können die Hisbollah und ihre Verbündeten die Argumente von Naim Qassem nutzen, um ihre Rechtmäßigkeit, Legitimität und Einhaltung der libanesischen Souveränität in Frage zu stellen. Die Debatte wird nicht nur diplomatisch sein. Es wird konstitutionell und intern werden.

Die libanesische Armee im Zentrum der Spannungen

Die libanesische Armee ist der am stärksten exponierte Schauspieler. Die Rahmenvereinbarung überträgt ihr die Sicherheitsverantwortung in Pilotgebieten. Naïm Qassem stellt diesen Mechanismus als eine israelische Überwachung des Einsatzes der Armee dar. Diese Lesart kann die militärische Institution schwächen, insbesondere in Gebieten, in denen die Hisbollah sozialen und politischen Einfluss behält.

Wenn die Armee in den Pilotgebieten ohne Konfrontation stationiert, kann die Regierung über die Rückkehr aus dem Staat sprechen. Wenn es darum geht, die Rückkehr der Hisbollah zu verhindern oder Positionen abzubauen, steigt das Risiko einer Konfrontation. Wenn nicht, können Israel und Washington sagen, dass der Mechanismus nicht funktioniert. Die Armee kann somit zwischen externen Forderungen und internen Herausforderungen gefangen werden.

Naïm Qassem versucht genau, diese Konfiguration zu verhindern. Indem er das Abkommen als eine Verletzung der Souveränität anprangert, versucht er, jede militärische Mission zu delegitimieren, die mit den israelischen Bedingungen in Verbindung gebracht wird. Die Botschaft ist sowohl an die Regierung als auch an das Militär gerichtet: Die Armee muss den Libanon schützen, nicht einen von Israel diktierten Fahrplan anwenden.

Eine Schlacht um die Souveränitätsgeschichte

Die Erklärung der Hisbollah bestätigt, dass der Hauptkampf jetzt um die Bedeutung der Souveränität geht. Für die Präsidentschaft und die Regierung bedeutet Souveränität die Rückkehr des Staates, der Armee und der Institutionen in den Süden. Für die Hisbollah bedeutet dies in erster Linie den totalen israelischen Rückzug und die Abwesenheit israelischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon.

Beide Seiten verwenden daher dasselbe Wort, um gegensätzliche Prioritäten zu verteidigen. Die Regierung spricht von einem staatlichen Waffenmonopol. Die Hisbollah spricht vom Recht auf Verteidigung. Die Regierung spricht über Pilotgebiete zur Wiederherstellung der libanesischen Autorität. Die Hisbollah spricht über die Legalisierung der Besatzung. Die Regierung spricht über die Rückkehr der Vertriebenen. Die Hisbollah behauptet, dass das Abkommen dies verhindern könnte.

Dieser Kampf des Narrativs wird den Erhalt des Abkommens im Libanon bestimmen. Wenn die ersten Schritte sichtbaren israelischen Rückzug, geringere Streiks und zivile Rückkehr bringen, wird die offizielle Linie an Boden gewinnen. Wenn Israel seine Sicherheitszone beibehält und das Abkommen mit Abrüstungsauflagen beginnt, wird die Interpretation der Hisbollah gestärkt.

Südlibanon als Schiedsrichter

Die Menschen im Süden werden die ersten sein, die urteilen. Viele haben die Bombardierung, Vertreibung, Zerstörung und den Zusammenbruch der öffentlichen Dienste erlebt. Für einen Teil von ihnen hat der Staat nicht geschützt. Die Armee zog sich zurück oder konnte sich in bestimmten Gebieten nicht halten. In diesem Zusammenhang kann ein Abkommen, das nicht sofort einen vollständigen israelischen Rückzug garantiert, mit Misstrauen aufgenommen werden.

Naim Qassem spricht diese Wahrnehmung direkt an. Er präsentierte den Widerstand als die Karte der Stärke, die die Regierung aufgegeben hätte. Er präsentierte den Iran als Unterstützung, die einen Waffenstillstand angeboten hätte. Er stellt Israel als Besatzer dar, der durch das Abkommen belohnt wird. Diese Geschichte kann wiederholt werden, wenn Zivilisten keine konkreten Verbesserungen sehen.

Die Regierung wird daher mehr mit Taten als mit Kommuniqués antworten müssen. Er wird beweisen müssen, dass das Abkommen die Rückkehr, den Wiederaufbau und das Ende der israelischen Präsenz ermöglicht. Andernfalls kann die Ablehnung der Hisbollah zu einer breiteren politischen Bewegung werden als die Partei selbst.

Ein Abkommen, das bereits durch seine Umsetzung bedroht ist

Die Erklärung von Naim Qassem blockiert das Rahmenabkommen nicht rechtlich. Aber es bedroht seine Anwendung. Sie kündigte an, dass die Hisbollah bei der im Text vorgesehenen Abrüstung nicht kooperieren werde. Sie stellt die Legitimität direkter Verhandlungen in Frage. Sie lehnt jegliche israelische Rolle in libanesischen inneren Angelegenheiten ab. Sie behauptet, dass der Widerstand nicht entwaffnet wird.

Diese Position macht die Sicherheitsanhänge entscheidend. Wenn sie den israelischen Rückzug in einen klaren Zeitplan stellen, wird der Druck auf die Hisbollah schwieriger aufrechtzuerhalten sein. Wenn sie Israel jeden Schritt validieren lassen, wird die Ablehnung der Partei stärker werden. Wenn sie der libanesischen Armee eine zu direkte Mission gegen die Infrastruktur der Hisbollah geben, wird das Risiko einer internen Krise zunehmen.

Die Hisbollah hat daher das Washingtoner Abkommen in einen internen politischen Kampf verwandelt. Der Text sollte den Weg für einen dauerhaften Frieden ebnen. Es eröffnet jetzt eine Konfrontation zu Waffen, Souveränität, der Rolle des Iran, dem Platz der Armee und der Definition des Widerstands. Der nächste Schritt geht nicht nur zwischen Beirut, Washington und Tel Aviv. Es wird auch in libanesischen Institutionen und im Süden gespielt werden, wo das Abkommen beweisen muss, dass es Israel zurückzieht, anstatt seine Präsenz zu legalisieren.