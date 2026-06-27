Smotrich belebt die Angst vor Annexion im Südlibanon nach dem Krieg; israelisch-libanesisches Abkommen

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Das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen dem Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten sollte eine Abfolge der Deeskalation einleiten. Es sollte die Grundlagen für einen progressiven israelischen Rückzug aus dem Südlibanon, eine Rückkehr der libanesischen Armee in Pilotgebiete und einen staatlich geförderten Wiederaufbau schaffen. Aber Bezall Smotrichs Positionen schwächen bereits diese Lesung. Israels Finanzminister, ein Mitglied der extremen Rechten und ein zentraler Akteur bei der Siedlung im Westjordanland, verteidigt weiterhin eine territoriale Vision, die Israels international anerkannte Grenzen überschreitet.

Seit Freitag kursieren Worte, die Smotrich zugeschrieben werden und sich auf eine Stärkung der kolonialen Expansion in der Westbank, im Gazastreifen und im Südlibanon beziehen. Der genaue Wortlaut dieses Satzes wurde zu diesem Zeitpunkt weder von einer zuverlässigen Primärquelle noch von den wichtigsten internationalen Agenturen bestätigt. Aber es passt in eine bereits dokumentierte Linie. Im März forderte Smotrich die Ausweitung der israelischen Grenze zum Litani-Fluss im Herzen des Südlibanon. Er verteidigte auch die Aufrechterhaltung einer israelischen Sicherheitszone, bis die Hisbollah entwaffnet war.

Eine Linie, die mit dem Geist der Vereinbarung unvereinbar ist

Der in Washington unterzeichnete Text basiert auf einer Logik des schrittweisen Rückzugs. Sie sieht Pilotgebiete vor, in denen die libanesische Armee nach der verifizierten Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen die Sicherheitsverantwortung übernehmen sollte. Ziel ist es, die israelische Umsiedlung, die Rückkehr von Zivilisten und den Wiederaufbau zu ermöglichen.

Smotrichs Aussagen gehen in eine andere Richtung. Sie sind Teil einer nachhaltigen territorialen Kontrolllogik. Wenn ein israelischer Minister über die Litani als mögliche Grenze spricht, ist es nicht mehr nur sofortige Sicherheit. Der Litani liegt weit im libanesischen Territorium. Eine solche Linie würde bedeuten, einen großen Teil des südlichen Libanon unter israelische Herrschaft zu stellen.

Dieser Widerspruch nährt libanesische Kritiker. Die Präsidentschaft und die Regierung verteidigen das Abkommen als einen Schritt in Richtung Souveränität. Im Gegenteil, die Hisbollah sieht es als einen Text, der es Israel ermöglicht, eine militärische Präsenz unter Sicherheitsbedingungen aufrechtzuerhalten. Smotrichs Kommentare verstärken diese Lesart. Sie vermitteln den Eindruck, dass ein Teil der israelischen Regierung das Abkommen nicht als Weg zum Rückzug sieht, sondern als Rahmen für die Ausweitung des israelischen Griffs.

Ein Argument für die Hisbollah

Für die Hisbollah sind Smotrichs Positionen ein unmittelbares politisches Argument. Die Partei lehnt das Abkommen ab, weil es den israelischen Rückzug von der Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen abhängig macht. Er behauptet, dass Israel sich zuerst vollständig aus dem Libanon zurückziehen und seine Streiks einstellen muss. In dieser Lesung rechtfertigt jede israelische Erklärung über eine dauerhafte Präsenz im Südlibanon die Fortsetzung des Widerstands.

Die libanesische Regierung befindet sich daher in einer schwierigen Lage. Um das Abkommen zu verteidigen, muss er beweisen, dass er zu einem echten Rückzug führen wird. Aber wenn israelische Minister über die Aufrechterhaltung einer Sicherheitszone oder die Erweiterung der Grenzen sprechen, wird die Glaubwürdigkeit des Textes schwächer. Die Bewohner des Südens, die bereits von Bombardierungen, Zerstörung und Vertreibung gekennzeichnet sind, können eine Bestätigung sehen, dass der Staat keine ausreichenden Garantien erhalten hat.

Washington steht vor seinen eigenen Widersprüchen

Die Vereinigten Staaten stellen das Abkommen als einen Schritt in Richtung Frieden und Stabilität dar. Aber Smotrichs Linie zeigt die Grenzen der amerikanischen Garantie. Washington kann Beirut dazu drängen, einen Mechanismus von Pilot- und Entwaffnungszonen zu akzeptieren. Aber kann er Israel eine klare Lesart des Rückzugs gegen die härtesten Minister der Benjamin Netanyahu-Koalition aufzwingen?

Dieses Thema wird für den Libanon von zentraler Bedeutung. Eine amerikanische Garantie wird nicht ausreichen, wenn Israel die Möglichkeit behält, seine Präsenz im Namen einer von ihm definierten Bedrohung zu erweitern. Es wird noch umstrittener sein, wenn israelische Beamte über breitere Grenzen oder Kolonisierung sprechen.

Ein bereits fragiles Abkommen

Das Rahmenabkommen hat noch nicht seine wichtigsten Anhänge geliefert: Karten, Zeitplan, Überprüfungsverfahren, die genaue Rolle der libanesischen Armee und Rückzugsgarantien. Smotrichs Positionen erschweren jedoch bereits die Umsetzung.

Sie verstärken das Ablehnungslager im Libanon. Sie schwächen die Linie von Präsidentschaft und Regierung. Sie stellen Washington vor die Verpflichtung, öffentlich klarzustellen, dass das Abkommen unter keinen Umständen den Weg für die Annexion oder Kolonisierung des Südlibanon ebnen kann.

Zu diesem Zeitpunkt bleibt der genaue Satz über eine Ausweitung der Siedlungen auf den Südlibanon unbestätigt. Aber das politische Problem ist real: Ein einflussreicher israelischer Minister hat bereits die Idee der israelischen Kontrolle bis hin zu den Litani verteidigt. Im Kontext des Washingtoner Abkommens reicht diese Linie aus, um den libanesischen Verdacht eines bedingten Rückzugs zu nähren, der zu einer dauerhaften Präsenz werden könnte.