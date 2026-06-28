Libanon-Israel: Die Klausel, die die Opfer israelischer Verbrechen beunruhigt

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Die Klausel des Washingtoner Rahmenabkommens zwischen Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten eröffnet eine heikle Debatte über das Recht auf Gerechtigkeit. Der Text fordert beide Staaten auf, in gutem Glauben Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Einstellung jeglicher feindlicher oder nachteiliger Maßnahmen in internationalen politischen oder rechtlichen Foren. Auf diese Weise formuliert, kann die Klausel als Verpflichtung des libanesischen Staates gelesen werden, keine Fälle mehr gegen Israel vor internationale Foren zu bringen. Es kann auch als Versuch verstanden werden, die bilateralen Beziehungen zu befrieden, indem beide Regierungen daran gehindert werden, die Gerichte oder internationale Organisationen als Plattform für Konfrontation zu nutzen.

Diese Lesung betrifft Menschenrechtsorganisationen, Anwälte und einige der Familien der Opfer. Der Krieg hat massive Zerstörungen, Vertreibungen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verursacht. In diesem Zusammenhang kann eine Klausel, die die internationalen Ansätze des libanesischen Staates einschränkt, als politischer Verzicht auf Rechenschaftspflicht angesehen werden. Aber seine rechtliche Wirkung muss klar unterschieden werden. Eine Regierung kann beschließen, keine diplomatische Beschwerde einzuleiten. Sie kann nicht durch eine bilaterale Klausel die Rechte aller Opfer auslöschen, NRO daran hindern, Informationen zu übermitteln, oder Drittstaaten oder ausländische Gerichte automatisch miteinander verbinden.

Eine Klausel, die zuerst auf den libanesischen Staat abzielt

Der erste Effekt betrifft daher den libanesischen Staat. Wenn die Klausel streng ausgelegt wird, könnte Beirut davon absehen, eine Beschwerde gegen Israel vor internationale Foren zu bringen, eine feindliche Resolution zu unterstützen oder die Eröffnung eines internationalen Justizmechanismus für israelische Operationen zu fordern. Dies ist eine wichtige Änderung. Es begrenzt eine rechtliche Karte, die der Libanon nach Streiks gegen Zivilisten, Erste-Hilfe-Mitarbeiter, Journalisten, Infrastruktur und Wohnraum verwenden könnte. Es kann auch die Fähigkeit der Regierung einschränken, die Familien der Opfer in einem internationalen Ansatz formell zu unterstützen.

Dieser mögliche Verzicht stellt ein politisches Problem dar. Die libanesische Regierung präsentiert das Abkommen als einen Weg zur Souveränität, zur Rückkehr der Vertriebenen und zum Wiederaufbau. Aber wenn diese Souveränität bedeutet, die internationale Strafverfolgung gegen Israel aufzugeben, kann der Text beschuldigt werden, Frieden gegen Straflosigkeit auszutauschen. Für die Bewohner des Südens, die bereits von den Bombardements und dem Mangel an wirksamem Staatsschutz geprägt sind, kann dieses Signal schwer sein. Viele mögen sich fragen, warum der Staat zustimmt, seine Mittel zu begrenzen, wenn die Zerstörung sichtbar bleibt und Familien immer noch nach Konten suchen.

Die Frage des Internationalen Strafgerichtshofs ist die heikelste. Der Libanon ist kein Vertragsstaat des Römischen Statuts. Dies bedeutet, dass die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht automatisch für alle in seinem Hoheitsgebiet begangenen Straftaten offen ist. Die libanesische Regierung könnte jedoch theoretisch die Zuständigkeit des IStGH für einen Zeitraum oder Tatsachen akzeptieren, die durch eine Ad-hoc-Erklärung festgelegt werden. Eine Klausel, wonach der Libanon sich verpflichtet, nachteilige Aktionen in internationalen Rechtsforen zu stoppen, könnte eine solche Erklärung politisch sehr schwierig machen.

Hier wird die Klausel konkret. Sie sagt nicht unbedingt, dass die Opfer nichts tun können. Aber es kann verhindern, dass der libanesische Staat die entscheidende Geste macht, die bestimmte Wege eröffnen würde. Wenn die Zuständigkeit des IStGH von einer libanesischen Erklärung abhängt und wenn die Regierung sich verpflichtet, in internationalen Rechtsforen nicht gegen Israel vorzugehen, verlieren die Familien der Opfer einen wesentlichen Hebel. Sie können die Fakten immer noch dokumentieren, aber der Zugang zur internationalen Justiz rückt näher.

Opfer und NGOs behalten Margen

Private Initiativen verschwinden jedoch nicht. Opfer, Familien, Anwälte oder NGOs können weiterhin mutmaßliche Verstöße dokumentieren, Zeugenaussagen sammeln, Bilder aufbewahren, medizinische Aufzeichnungen erstellen, Informationen an Organe der Vereinten Nationen oder ausländische Staatsanwälte übermitteln. Sie können auch Mitteilungen an den ICC-Staatsanwalt richten. Artikel 15 des Römischen Statuts erlaubt es dem Staatsanwalt, Informationen aus verschiedenen Quellen zu erhalten und auf eigene Initiative zu handeln, vorbehaltlich der erforderlichen Zuständigkeits- und Genehmigungsbedingungen.

Diese Möglichkeit sollte nicht überschätzt werden. Die private Kommunikation mit dem IStGH reicht nicht aus, um die Gerichtsbarkeit des Gerichts zu schaffen. Es kann die Aufmerksamkeit des Anklägers auf sich ziehen, aber der Ankläger muss überprüfen, ob der Gerichtshof territoriale, persönliche oder zeitliche Zuständigkeit hat. Wenn die angeblichen Verbrechen nicht von einer bereits offenen Situation abgedeckt sind und kein Vertragsstaat oder der Sicherheitsrat sich an den Gerichtshof wenden, bleiben die Chancen einer Untersuchung begrenzt. NGOs können daher eine Akte füttern, ohne die souveräne Handlung eines Staates zu ersetzen, wenn es notwendig ist.

Ausländische nationale Gerichte sind ein anderer Weg. Einige Länder erkennen Formen der universellen Gerichtsbarkeit für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Folter an. Die opfer können versuchen, beschwerden in diesen staaten einzureichen, wenn ihr innerstaatliches recht dies zulässt. Die Bedingungen variieren stark. Einige Systeme erfordern die Anwesenheit des Verdächtigen im Territorium. Andere erfordern eine Verbindung zu einem Opfer oder einer Nationalität. Andere lassen einen wichtigen Spielraum für die Strafverfolgung. Das Libanon-Israel-Abkommen bindet diese Drittstaaten nicht. Eine libanesische Regierung kann einen ausländischen Richter nicht daran hindern, sein eigenes Recht auszuüben.

Ein Drittstaat kann auch im Einklang mit seinen eigenen internationalen Verpflichtungen handeln. Wenn er Partei des Römischen Statuts ist und der IStGH für die Situation zuständig ist, kann er unter bestimmten Bedingungen eine Situation an den IStGH verweisen. Es kann auch UN-Untersuchungsmechanismen unterstützen, Berichte anfordern oder Dokumentationsteams finanzieren. Das von Libanon und Israel unterzeichnete Abkommen entzieht einem Drittstaat nicht seine Befugnisse oder Verpflichtungen.

Die Grenzen einer Aktion ohne den Staat

Der Sicherheitsrat bleibt ein theoretischer Weg. Sie kann eine Situation an den IStGH verweisen, auch wenn der betreffende Staat nicht Vertragspartei des Römischen Statuts ist. Diese Option hängt jedoch von der diplomatischen Machtquote und dem Veto der ständigen Mitglieder ab. Im libanesischen Fall wäre eine solche Überweisung politisch sehr schwierig. Es kann daher nicht als unmittelbarer Weg dargestellt werden. Sie bleibt jedoch rechtlich von der bilateralen Klausel getrennt.

Auch die Mechanismen der Vereinten Nationen können fortgesetzt werden. Sonderberichterstatter, Erkundungsmissionen, OHCHR oder Untersuchungskommissionen können Informationen erhalten, Verstöße dokumentieren und Schlussfolgerungen herausgeben. Eine nicht feindliche Klausel in einem bilateralen Abkommen entzieht den Gremien der Vereinten Nationen nicht automatisch die Möglichkeit, Untersuchungen durchzuführen. Sie kann jedoch die aktive Zusammenarbeit der libanesischen Regierung einschränken, wenn die Regierung beschließt, keine offiziellen Dokumente, Zeugnisse oder förmlichen Ersuchen vorzulegen.

Das heikelste Thema ist daher die staatliche Zusammenarbeit. Opfer können dokumentieren. NGOs können alarmieren. Anwälte können aussagen. Drittstaaten können tätig werden. Der libanesische Staat verfügt jedoch über Informationen, administrative Beweise, offizielle Berichte, Krankenhausberichte, militärische Elemente, Streikkarten und wichtige öffentliche Daten. Wenn es seine Zusammenarbeit auf den Namen der Vereinbarung beschränkt, werden private Ansätze schwieriger.

Die Klausel kann auch abschreckend wirken. Selbst wenn sie Opfer nicht rechtlich blockiert, kann sie öffentliche Verwaltungen, Diplomaten oder Institutionen davon abhalten, an der Dokumentation teilzunehmen. Die Bediensteten zögern möglicherweise, Akten einzureichen. Abteilungen können es vermeiden, Beschwerden öffentlich zu unterstützen. Familien können befürchten, dass ihr Ansatz als gegensätzlich zur offiziellen Linie dargestellt wird. Es ist eine politische Wirkung mehr als eine rechtliche Wirkung, aber es kann mächtig sein.

Frieden kann schwere Verbrechen nicht auslöschen

Die Befürworter der Klausel werden antworten, dass sie darauf abzielt, weitere Konfrontationen mit anderen Mitteln zu verhindern. Wenn der Libanon und Israel aus dem Krieg hervorgehen wollen, müssen sie aufhören, internationale Foren in diplomatische Schlachtfelder zu verwandeln. Die Suche nach Vermissten, die Rückgabe der Überreste, die Freilassung der Gefangenen und der Wiederaufbau würden Deeskalation erfordern. Die Klausel wäre daher ein Instrument der Stabilisierung.

Dieses Argument hat eine Grenze. Das humanitäre Völkerrecht verschwindet nicht mit politischer Übereinkunft. Kriegsverbrechen sind keine rein diplomatischen Auseinandersetzungen. Die Opfer haben ein Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Ein Sicherheitsabkommen kann nicht als allgemeine Amnestie für schwere internationale Verbrechen ausgelegt werden, außer um eine große rechtliche und moralische Herausforderung zu provozieren. Selbst wenn der libanesische Staat auf bestimmte Abhilfemaßnahmen verzichtet, kann er die Fakten nicht auslöschen oder jede unabhängige Suche nach Verantwortung verhindern.

Es geht auch um die Hierarchie zwischen Frieden und Verantwortung. In vielen Post-Konflikt-Abkommen versuchen die Parteien, feindliche Ansätze gegenüber internationalen Organisationen zu neutralisieren, um ein günstigeres politisches Klima zu schaffen. Aber wenn schwere internationale Verbrechen behauptet werden, kann diese Neutralisierung nicht total sein. Internationale Strafgerichtsbarkeit basiert genau auf der Idee, dass bestimmte Verbrechen über die Interessen der Regierungen hinausgehen. Opfer sind nicht nur diplomatische Themen. Sie haben ihre eigenen Rechte, auch wenn ihr Staat politische Klugheit wählt.

Die Libanesische Nationale Menschenrechtskommission erinnerte laut internationalen Presseberichten daran, dass die Suche nach Gerechtigkeit für Kriegsverbrechen nicht mit einer feindlichen Handlung gleichgesetzt werden kann. Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Forderung nach einer Untersuchung von Angriffen auf Zivilisten, Journalisten oder Rettungskräfte ist nicht unbedingt ein politischer Angriff auf einen Staat. Es ist auch die Ausübung eines Rechts auf Gerechtigkeit.

Notwendige Aufklärung aus Beirut

Für die libanesische Regierung wird es schwierig sein, den Anwendungsbereich der Klausel zu klären. Verpflichtet er sich, keine weiteren Beschwerden gegen Israel einzureichen? Verpflichtet er sich nur, internationale Foren nicht für politische Kampagnen zu nutzen? Werden die Opfer Unterstützung von den Ministerien erhalten können? Könnte der Libanon mit UN-Mechanismen zusammenarbeiten? Wird es in der Lage sein, Beweise an ausländische Gerichte weiterzuleiten, wenn sie dies verlangen? Ohne eine klare Antwort wird die Klausel den Vorwurf der Straflosigkeit nähren.

Hisbollah und andere Gegner können diesen Punkt politisch nutzen. Sie werden sagen, dass die Regierung nicht nur einen bedingten israelischen Rückzug akzeptiert hat, sondern auch aufgegeben hat, Israel für Zerstörung und Tod zu verfolgen. Diese Rede kann im Süden wiederholt werden, wo Familien auf Reparationen warten und wo der Staat bereits beschuldigt wird, die Bevölkerung nicht ausreichend zu schützen.

Auch die Frage der Reparationen ist von zentraler Bedeutung. Eine internationale Beschwerde ist nicht nur kriminell. Der Libanon hat bereits in anderen Episoden die Anerkennung der Verantwortung Israels für Umwelt- oder Wirtschaftsschäden gefordert. Wenn das Abkommen internationale Ansätze einschränkt, kann es zukünftige Entschädigungsansprüche schwächen. Das betrifft unmittelbar den Wiederaufbau und die soziale Gerechtigkeit.

Die Disqualifikationsklausel kann daher zu einem der umstrittensten Punkte der Vereinbarung werden. Es ist weniger spektakulär als die Pilotzonen oder die Entwaffnung der Hisbollah, aber es beeinflusst das Gedächtnis, die Opfer und die Fähigkeit des Staates, seine Bürger nach dem Krieg zu verteidigen. Es stellt sich eine einfache Frage: Kann Frieden geschaffen werden, indem Gerechtigkeit in Klammern gelegt wird?

Rechtsraum noch offen

Rechtlich gesehen muss die Antwort ausgewogen bleiben. Der libanesische Staat kann sein eigenes Handeln einschränken. Er kann wählen, bestimmte Fälle nicht zu ergreifen. Es kann davon absehen, bestimmte Beschwerden zu unterstützen. Aber sie kann den Opfern keine Initiative vorenthalten, NGOs daran hindern, die Fakten zu dokumentieren, Drittstaaten miteinander verbinden oder die Rechtsprechung ausländischer Gerichtsbarkeiten automatisch neutralisieren. Die Klausel reduziert den Umfang der offiziellen libanesischen Maßnahmen. Es schließt nicht den gesamten internationalen Rechtsraum.

Genau diese Unterscheidung müssen die Behörden erklären. Andernfalls wird dem Abkommen vorgeworfen, die Gerechtigkeit für einen politischen Kompromiss zu opfern. Wenn sie klarstellen, dass die Rechte der Opfer intakt bleiben und die Zusammenarbeit mit unabhängigen Mechanismen weiterhin möglich ist, werden sie einen Teil der Herausforderung verringern. Aber sie werden sich einer anderen Frage stellen müssen: Wie weit können wir über die Einstellung feindlicher Aktionen sprechen, wenn die Opfer weiterhin Gerechtigkeit gegen Israel suchen?

Die genaue Abfassung der Anhänge und der Durchführungsbeschlüsse der Libanesen sollte daher überwacht werden. Wenn die Klausel eine Verpflichtung zur diplomatischen Zurückhaltung bleibt, wird ihre Wirkung signifikant, aber begrenzt sein. Wenn es als ein Verbot der Zusammenarbeit mit Untersuchungsmechanismen interpretiert wird, wird es zu ernsteren Kontroversen führen. Die Behörden werden auch erklären müssen, ob die von allen Parteien begangenen angeblichen Verbrechen dokumentierbar bleiben, einschließlich derjenigen, die Israel, der Hisbollah oder anderen Akteuren zugeschrieben werden. Ein dauerhafter Frieden kann nicht auf amputiertem Gedächtnis basieren.

Die Antwort wird eine der empfindlichsten Dimensionen des Post-Abkommens bestimmen. Rückzug, Pilotgebiete und Wiederaufbau werden am Boden gemessen. Gerechtigkeit hingegen wird im Laufe der Zeit in Opferakten, NGO-Archiven, ausländischen Gerichten und internationalen Berichten gemessen. Das Rahmenabkommen kann den libanesischen Staat behindern. Er kann die Forderungen nach Wahrheit, die aus den Ruinen des Südens entstehen, nicht auslöschen.