Libanon-Israel-Abkommen: Was Beirut nicht will

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Das zwischen dem Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten unterzeichnete Abkommen ist nicht auf einen diplomatischen Rahmen zur Beendigung der Feindseligkeiten im Südlibanon beschränkt. Hinter dem öffentlichen Text, bereits mit politischen Konsequenzen, steht ein Sicherheitsanhang, der als geheim eingestuft bleibt. Offiziell wurde dieser Anhang nicht auf Ersuchen der libanesischen Regierung veröffentlicht. Politisch ist diese Klarstellung unerlässlich. Darin heißt es, der Inhalt dieses Dokuments sei sensibel genug, um von der libanesischen Öffentlichkeit nicht berücksichtigt zu werden.

Der Kern des Problems ist nicht nur der schrittweise Abzug der israelischen Armee, noch die Entwaffnung der Hisbollah in bestimmten Gebieten des Südens. Der brisanteste Punkt ist anderswo: Der Anhang würde laut den Medien, die über seinen allgemeinen Inhalt berichteten, eine Form der operativen Koordination zwischen der libanesischen Armee und der israelischen Armee unter amerikanischer Vermittlung organisieren. Mit anderen Worten, zwei offiziell feindliche Armeen ohne Friedensvertrag, ohne volle politische Anerkennung und nach Monaten des Krieges wären nun aufgerufen, in einer gemeinsamen Sicherheitssequenz zu handeln.

Der öffentliche Text spricht von einem trilateralen militärischen Koordinierungsmechanismus, der von den Vereinigten Staaten ermöglicht wird. Diese diplomatische Formel scheint technisch. Sie ist es nicht. Es bedeutet, dass Washington als Schnittstelle zwischen den beiden Parteien dienen würde, um die schrittweise Passage bestimmter Gebiete des Südlibanon unter der Kontrolle der libanesischen Armee im Zusammenhang mit der israelischen Umsiedlung zu organisieren. Der Libanon würde daher nicht mehr nur eine politische Position aushandeln. Es wäre Teil einer Sicherheitsarchitektur, in der die Bewegungen seiner Armee, die wieder aufzunehmenden Gebiete, die Überprüfungskriterien und die Schritte des israelischen Rückzugs in einem Rahmen diskutiert würden, der Israel direkt einbezieht.

Genau das macht der geheime Annex politisch entflammbar. In seiner Gesamtheit veröffentlicht, könnte es das Bild einer de facto militärischen Zusammenarbeit zwischen der libanesischen Armee und der israelischen Armee vermitteln. Obwohl diese Zusammenarbeit indirekt ist, von den Vereinigten Staaten umrahmt und als Stabilisierungsmechanismus dargestellt wird, würde sie einen großen Bruch in der jüngsten Geschichte des Libanon darstellen. Bisher basierte die offizielle libanesische Linie auf drei Säulen: israelischer Rückzug, libanesische Staatssouveränität, Verweigerung der Normalisierung. Der Anhang scheint eine andere Logik einzuführen: Libanesische Souveränität, ja, aber verifiziert, sequenziert und mit Israel koordiniert.

Laut Medien würde dieser Anhang die Pilotgebiete beschreiben, in denen die libanesische Armee stationiert werden sollte. Es würde auch die Modalitäten für die israelische Umverteilung, die Mechanismen zur Überprüfung der Demontage der Hisbollah-Infrastruktur und die Bedingungen für die Rückkehr von Zivilisten spezifizieren. Offenbar ist dies ein militärisches Verfahren. In Wirklichkeit ist es eine Form der politischen Kontrolle des libanesischen Territoriums in Etappen. Die libanesische Armee würde nicht einfach den Süden übernehmen, weil er ein nationales Territorium ist. Es würde unter einem von Israel und den Vereinigten Staaten validierten Mechanismus mit auferlegten oder ausgehandelten Sicherheitskriterien wieder aufgenommen.

Das heikelste Thema ist die Überprüfung. Wer entscheidet, dass ein Gebiet ausreichend von der Infrastruktur der Hisbollah « gereinigt » wird? Wer bestätigt, dass die libanesische Armee den Boden effektiv kontrolliert? Wer glaubt, dass der israelische Rückzug in die nächste Phase gehen kann? Wenn Israel das Recht behält, auch indirekt zu schauen, dann stellt das Abkommen nicht einfach die Autorität des libanesischen Staates wieder her. Sie stellt diese Autorität unter externe Sicherheitsbedingungen.

Hier macht die libanesische Forderung nach Klassifizierung Sinn. Die libanesische Regierung weiß, dass eine solche Lesart politisch explosiv wäre. Für einige öffentliche Meinungen könnte das Abkommen als Versuch dargestellt werden, die nationale Souveränität wiederherzustellen. Für andere scheint es eine Sicherheitskoordination mit dem Feind zu sein. Die Hisbollah sowie ihre Verbündeten und ein Teil der schiitischen Bevölkerung des Südens können dies als Legalisierung der israelischen Präsenz betrachten, bis die Bedingungen erfüllt sind. Sie können es auch als einen Versuch sehen, die libanesische Armee in eine Kraft zu verwandeln, um unter dem Druck der USA und Israels das zu tun, was Israel durch den Krieg nicht erreicht hat: die Demontage der militärischen Infrastruktur der Hisbollah im Süden des Landes.

Das andere störende Element ist das Fehlen eines automatischen Kalenders. Israel scheint sich nicht zu einem vollständigen Rückzug an einem festen Datum zu verpflichten. Die Rücknahme würde mit Phasen, Bereichen und Überprüfungen verknüpft sein. Dies gibt Israel die Fähigkeit zu blockieren. Wenn ein Gebiet als unzureichend sicher erachtet wird, wenn Infrastruktur entdeckt wird, wenn Hisbollah-Aktivitäten gemeldet werden, kann sich die israelische Umsiedlung verzögern. Der Libanon würde sich dann in einer paradoxen Situation befinden: seine Armee wäre aufgerufen, an diesem Prozess mitzuwirken, aber ohne sofortige Garantie für die Rückgewinnung seines gesamten Territoriums.

Diese Architektur schafft einen Präzedenzfall. Sie stellt die libanesische Armee in den Mittelpunkt eines Mechanismus, in dem sie gleichzeitig Israel beruhigen, Washington zufrieden stellen, eine interne Konfrontation mit der Hisbollah vermeiden und ihre nationale Legitimität bewahren muss. Es ist eine fast unmögliche Mission. Zu viel Entschlossenheit gegenüber der Hisbollah kann eine große interne Krise auslösen. Zu viel Vorsicht kann Israel erlauben, seine Präsenz aufrechtzuerhalten. Zu viel Koordination mit Israel kann als militärische Normalisierung angesehen werden. Zu wenig Koordination kann das Abkommen scheitern lassen.

Der geheime Anhang ist daher wahrscheinlich der wahre Text des Abkommens. Das öffentliche Dokument verkauft eine politische Formel: Frieden, Sicherheit, Souveränität, Rückkehr der Bewohner. Der Anhang würde die konkrete Mechanik organisieren: welche sich einsetzt, wo, wann, unter welcher Überprüfung, mit welcher Koordination und zugunsten welcher Sicherheitsgarantie. Es ist diese Mechanik, die stört. Denn sie verwandelt den Südlibanon in ein Labor für ein neues Gleichgewicht: eine libanesische Souveränität unter Washington, die von Israel überwacht und von der Hisbollah herausgefordert wird.

Die libanesische Regierung mag um Geheimhaltung gebeten haben, um eine sofortige Explosion zu vermeiden. Aber das Geheimnis löst nichts. Im Gegenteil, es nährt Verdacht. In einem Land, das bereits durch Krieg, Zerstörung, Vertreibung und wirtschaftlichen Zusammenbruch traumatisiert ist, kann ein Sicherheitsabkommen mit der israelischen Armee, auch indirekt, nicht lange im Schatten bleiben. Wenn es wirklich darum geht, die libanesische Souveränität wiederherzustellen, dann müssen die Libanesen wissen, was es kostet. Wenn es darum geht, eine verdeckte militärische Koordinierung herzustellen, dann beginnt die politische Debatte gerade erst.

Wenn der Text der 14 veröffentlichten Fragen bereits umstritten ist, kann man nur das Ausmaß der anderen Zugeständnisse des Libanon in Frage stellen, die in diesem Anhang enthalten sind.