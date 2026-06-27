Libanon-Israel-Abkommen: Unter Spannung in Beirut

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Das am 26. Juni in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten verlagerte die Debatte über Diplomatie sofort auf die libanesische politische Szene. Die Präsidentschaft und der Premierminister präsentierten ihn als einen ersten Schritt zur Wiederherstellung der nationalen Souveränität. Die Hisbollah lehnte es entschieden ab und warnte, dass die auferlegte Anwendung zu einer internen Konfrontation führen könnte. In der unmittelbaren Zukunft bleiben verifizierte öffentliche Reaktionen auf die offiziellen Institutionen und die schiitische Partei konzentriert. Andere politische Kräfte können, wenn sie nach der Unterzeichnung oder am Vortag nicht öffentlich auf den endgültigen Text reagiert haben, nicht als direkte Kommentatoren des Abkommens integriert werden.

Diese methodische Wahl ist notwendig. Ein politischer Beamter, der sich vor der Unterzeichnung äußerte, reagierte nicht auf den endgültigen Text, es sei denn, er äußerte sich ausdrücklich zu demselben Entwurf des Abkommens in seiner damals bekannten Fassung. Frühere Erklärungen mögen eine politische Linie beleuchten, aber sie sollten nicht als Reaktionen auf das unterzeichnete Abkommen dargestellt werden. In einem so heiklen Fall würde eine unbestätigte Position die libanesische Debatte verzerren.

Das Abkommen sieht Pilotgebiete im Südlibanon, den schrittweisen Einsatz der libanesischen Armee, die verifizierte Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen und die schrittweise Umverteilung israelischer Streitkräfte vor. Sie verspricht auch eine internationale Mobilisierung für den Wiederaufbau. Aber sie legt keinen endgültigen Zeitplan für den vollständigen Rückzug Israels fest. Sie garantiert auch nicht die sofortige Einstellung aller Streiks. Um diese Zweideutigkeit herum kristallisieren sich die ersten Reaktionen.

Die Präsidentschaft spricht von einer ersten Etappe

Die libanesische Präsidentschaft stellte das Abkommen als Ausgangspunkt für die volle Souveränität vor. Joseph Aoun sagte in einer französischen Übersetzung seiner Erklärung, dass « das heute unterzeichnete Rahmenabkommen ein erster Schritt auf dem Weg für die Vertriebenen ist, in ihre völlig befreiten Städte zurückzukehren und Häuser unter der Souveränität des libanesischen Staates wieder aufzubauen, der keinen Partner auf seinem Land und seinem Volk hat ».

Diese Formel fixiert die Baabda-Linie. Der Präsident spricht nicht von Standardisierung. Er spricht über Souveränität, die Rückkehr der Vertriebenen und die Exklusivität des Staates. Die Wortwahl soll auf die unmittelbarste Kritik antworten. Das Abkommen sollte nach Ansicht des Ratsvorsitzes nicht als Zugeständnis an Israel verstanden werden, sondern als ein Instrument, das es dem Libanon ermöglicht, seine Autorität im Süden schrittweise wiederzuerlangen.

Joseph Aoun fügte auch nach der Übersetzung seiner Aussage hinzu: „Wir schwören, das Werk fortzusetzen, bis es vollständig vollendet ist. Es wird keine Besatzung mehr geben, keine Gefangenen mehr, keine Abhängigkeit oder Vormundschaft mehr. Dieser Satz soll die Libanesen beruhigen, die ein von Washington auferlegtes Abkommen fürchten. Es zielt auch darauf ab, zu verhindern, dass der Text dem Präzedenzfall vom 17. Mai 1983 assimiliert wird, einem libanesisch-israelischen Abkommen, das unter amerikanischer Schirmherrschaft unterzeichnet und von einem großen Teil der Innenszene abgelehnt wurde.

Die Präsidentschaft geht jedoch ein politisches Risiko ein. Es verspricht einen Weg in Richtung Souveränität, während die israelische Lektüre darauf besteht, ein sicheres Gebiet aufrechtzuerhalten, bis die Hisbollah entwaffnet ist. Wenn die israelischen Streitkräfte lange im Süden bleiben, wenn die Angriffe weitergehen und wenn Zivilisten nicht schnell zurückkehren können, wird die Kommunikation des Präsidenten in Frage gestellt werden. Die Glaubwürdigkeit von Baabda wird daher weniger vom Text als von seinen ersten sichtbaren Auswirkungen abhängen.

Nawaf Salam verteidigt die Logik des Staates

Premierminister Nawaf Salam verteidigte das Abkommen als Instrument, um den israelischen Rückzug zu sichern und die staatliche Autorität wiederherzustellen. Laut der Sprache, die nach der Unterschrift berichtet wurde, präsentierte er den Text als « Israels Rückzug aus dem gesamten libanesischen Territorium zu erhalten » und « die Souveränität des Staates über sie wiederherzustellen ».

Diese Position steht im Einklang mit dem Regierungschef. Für Salam muss der Libanon durch seine Institutionen vertreten sein. Die Entscheidung über Krieg und Frieden muss in der Verantwortung des Staates liegen, nicht eines bewaffneten Akteurs oder einer regionalen Macht. Das Abkommen bietet somit einen Rahmen für die Verteidigung des Primats der libanesischen Armee und der Regierung im Süden.

Aber der Premierminister steht vor einer großen Herausforderung. Das Abkommen gibt dem Libanon nicht sofort den totalen Rückzug, den er fordert. Sie organisiert einen schrittweisen Prozess, der mit der verifizierten Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen verbunden ist. Diese Bedingung gilt vor allem für die Hisbollah. Es stellt die Regierung daher vor eine interne Frage, die noch explosiver ist als die Verhandlungen mit Israel: Wie können wir einen Text anwenden, der das Herzstück des Arsenals des wichtigsten bewaffneten Akteurs des Landes berührt?

Salam wird auch auf ein ziviles Anliegen reagieren müssen. Für einen großen Teil der Bewohner des Südens hat der Staat nicht geschützt. Die Armee zog sich zurück oder konnte nicht in mehreren exponierten Gebieten bleiben. Die Bombardierung, Zerstörung, Vertreibung und der Mangel an Dienstleistungen haben die Bevölkerung getroffen. Wenn der Staat mit einer Vereinbarung zurückkehrt, die zuerst Sicherheitsverpflichtungen auferlegt, ohne sofort die Einstellung der Streiks und die Rückkehr der Familien zu garantieren, kann es als Zuweisung an Israel statt als Schutz der Libanesen angesehen werden.

Nada Hamadeh Mouawad übernimmt die Unterschrift

Die libanesische Botschafterin in Washington, Nada Hamadeh Muawad, war die offizielle libanesische Stimme bei der Unterzeichnungszeremonie. Sie sagte in einer französischen Übersetzung ihrer Bemerkungen, dass « die heutige Unterzeichnung ein erster Schritt zur Wiederherstellung der Souveränität des Libanon ist ». Sie dankte auch den amerikanischen Behörden im Namen von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam.

Diese Erklärung gibt die diplomatische Version von Beirut. Sie betonte die ursprüngliche Natur des Textes. Das Abkommen wird nicht als abgeschlossener Frieden dargestellt, sondern als Beginn eines Prozesses. Dies ist wichtig, weil im Anhang zur Sicherheit noch einige Klauseln festgelegt werden müssen: Pilotgebiete, Verifikationsmechanismen, Zeitpunkt der Umsiedlungen, die genaue Rolle der libanesischen Armee und die Bedingungen für den Wiederaufbau.

Die Botschaft des Botschafters richtet sich auch an internationale Partner. Der Libanon will zeigen, dass er eine diplomatische Lösung akzeptiert, dass er seine Souveränität zurückgewinnen will und dass er bereit ist, seine Armee in einen Rahmenprozess einzubinden. Aber im Inland kann diese Unterschrift von denen angefochten werden, die glauben, dass kein Abkommen mit Israel ohne einen vorherigen und vollständigen Rückzug legitim sein kann.

Hisbollah lehnt Einigung ab

Die stärkste Reaktion kam von der Hisbollah. Der Abgeordnete Hassan Fadllallah lehnte das Rahmenabkommen ab und warnte, dass die libanesischen Behörden es nicht mit Unterstützung der USA anwenden könnten, ohne eine interne Krise zu verursachen. In einer französischen Übersetzung seiner Kommentare erklärte er, dass « die libanesische Behörde nicht in der Lage sein wird, das mit Israel in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen umzusetzen ». Er fügte hinzu, dass ein auferlegter Antrag das Land « in den Bürgerkrieg » führen könnte.

Diese Erklärung setzt die rote Linie der Partei. Die Hisbollah ist der Ansicht, dass der Text direkt auf ihr Arsenal abzielt. Er weigerte sich, den israelischen Rückzug von der Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen abhängig zu machen. Für die Bewegung muss Israel zuerst das libanesische Territorium vollständig verlassen, seine Streiks einstellen und jede Sicherheitszone verlassen. Die Waffenfrage kann nach dieser Lesart nicht unter amerikanischem und israelischem Druck behandelt werden.

Hassan Fadallah fasste auch die Ablehnung der Partei zusammen, indem er sagte, dass der Deal « auf dem Papier » bleiben würde, wenn er behauptete, Verpflichtungen aufzuerlegen, die die Hisbollah ablehnt. Diese Formel zielt darauf ab, das Abkommen vor seiner Umsetzung zu delegitimieren. Es bedeutet, dass Washingtons Unterschrift nicht ausreicht, um ein Machtgleichgewicht vor Ort zu schaffen.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Naïm Qassem, bekräftigte auch die Linie der Partei gegen eine längere israelische Präsenz. In einer französischen Übersetzung seiner Position fühlte er, dass Israel « keine andere Wahl hatte, als sich vollständig von jedem Zentimeter unseres libanesischen Landes zurückzuziehen » und dass seine Streitkräfte « ohne Bedingung » gehen sollten. Diese Formel kehrt die in der Vereinbarung vorgesehene Reihenfolge um. Für die Hisbollah ist der israelische Rückzug eine Voraussetzung. Für den signierten Text hängt es von verifizierten Sicherheitsbedingungen ab.

Pro-Hisbollah Street tritt in die Debatte ein

Die Demonstrationen, die nach der Unterzeichnung in Beirut stattfanden, gaben eine sofortige Übersetzung der Ablehnung der Hisbollah. Partisanenanhänger fuhren auf Motorrädern, blockierten Straßen und verurteilten den Deal als Zugeständnis an Israel. Die Flughafenstraße wurde getroffen, bevor die libanesische Armee eingriff. Diese Kundgebungen haben noch keine nationale Bewegung gebildet, aber sie haben die Fähigkeit gezeigt, das Lager schnell zu mobilisieren, das dem Text feindlich gesinnt ist.

Die Straße wird so zu einem Instrument des politischen Drucks. Die Hisbollah kann das Abkommen anfechten, ohne sofort den Waffenstillstand zu brechen. Sie kann ihre Unterstützer mobilisieren, die Regierung beeinflussen und darauf hinweisen, dass jede Anwendung des Textes interne Kosten verursachen wird. Dieser Druck ist umso sensibler, als die libanesische Armee aufgerufen ist, eine zentrale Rolle in den Pilotgebieten zu spielen.

Die Armee befindet sich bereits in einer heiklen Lage. In Beirut muss sie die Ordnung gegenüber Demonstranten aufrechterhalten, die dem Abkommen feindlich gesinnt sind. Im Süden muss sie möglicherweise die Rückkehr nichtstaatlicher bewaffneter Akteure in Gebiete unter ihrer Kontrolle verhindern. In beiden Fällen kann sie von einem Teil des Lagers Hisbollah beschuldigt werden, eine amerikanische Roadmap anzuwenden.

Samy Gemayel begrüßt Rahmenvereinbarung

Der Abgeordnete Samy Gemayel, Vorsitzender der Kataëb-Partei, begrüßte das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen. Laut Aussagen der libanesischen Presse vom 27. Juni war er der Ansicht, dass « der Libanon gewonnen hat ». Er fügte hinzu, dass die Bedeutung des Abkommens darin liegt, dass er das, was er seit Jahren fordert, « nicht dem Dienst einer Partei, sondern dem Dienst des Libanon und seines Staates » gewidmet hat.

In derselben Erklärung zitierte Samy Gemayel mehrere Ziele: « den Krieg zu beenden, den vollständigen israelischen Rückzug aus den libanesischen Gebieten zu erreichen, die Souveränität wiederherzustellen, die Autorität des Staates zu erweitern, die Exklusivität der Waffen und die Entscheidung über Krieg und Frieden den alleinigen Händen legitimer Institutionen zu widmen ». Diese Position stellt den Kataeb unter die stärksten Befürworter des Abkommens, vorausgesetzt, dass seine Klauseln effektiv den israelischen Rückzug und das staatliche Waffenmonopol erzeugen.

Eine streitige US-Garantie

Die amerikanische Garantie ist eine der Schwächen des Systems in den Augen vieler Libanesen. Die Vereinigten Staaten sind unerlässlich, um Druck auf Israel auszuüben. Ohne Washington wäre ein israelischer Rückzug, auch nur teilweise, schwer zu erreichen. Aber Washington wird auch als zu nahe an den israelischen Sicherheitsprioritäten wahrgenommen.

Diese Wahrnehmung belastet den Erhalt der Vereinbarung. Wenn Israel weiterhin im Namen der Selbstverteidigung zuschlägt, wer wird dann entscheiden, ob es eine Verletzung ist? Wenn Israel seine Sicherheitszone beibehält, wer wird dann einen Zeitplan auferlegen? Wenn die libanesische Armee ein Gebiet nicht entwaffnet, wer wird dann entscheiden? Wenn die Antwort hauptsächlich amerikanisch bleibt, werden einige Libanesen den Mechanismus als unausgewogen betrachten.

Das Fehlen einer zentralen Rolle für Frankreich, die Europäische Union oder die UNO verstärkt diese Kritik. Diese Akteure können zum Wiederaufbau, zur Ausbildung oder zur Unterstützung von Institutionen beitragen. Aber sie stehen nicht im Mittelpunkt des politischen Garantiemechanismus. Für Beirut hätte eine multilateralere Garantie das Abkommen weniger anfällig für Vorwürfe der Voreingenommenheit machen können.

Südlibanon als politischer Test

Das Abkommen wird im Süden angenommen. Die Menschen werden den Text nicht nur anhand der Aussagen von Washington oder Baabda beurteilen. Sie werden es an den wiedereröffneten Straßen, den wieder aufgebauten Häusern, den wiederhergestellten Netzwerken, dem Ende der Streiks und der Rückkehr der Vertriebenen beurteilen.

Für einige Südländer schützte der Staat nicht. Diese Wahrnehmung ist eine wichtige politische Tatsache. Wenn die libanesische Armee mit unzureichenden Mitteln unter amerikanischer Aufsicht in die Pilotgebiete zurückkehrt und während Israel eine benachbarte Präsenz unterhält, könnte es in eine unhaltbare Position gebracht werden. Sie wird beweisen müssen, dass sie die Bewohner schützt, nicht dass sie indirekt die verbleibenden israelischen Streitkräfte sichert.

Die Hisbollah wird sich auf diesen Widerspruch verlassen. Die Regierung wird sie durch Taten entschärfen müssen. Ein erster sichtbarer israelischer Rückzug, ein rascher Wiederaufbau und ein Stopp der Bombardierungen wären die einzigen Argumente, die der offiziellen Lektüre des Abkommens Gewicht verleihen könnten.

Ein Abkommen unterzeichnet, ein Konsens fehlt

Die verifizierten Reaktionen zeigen eine noch unvollständige, aber bereits polarisierte Landschaft. Joseph Aoun, Nawaf Salam und Nada Hamadeh Mouawad präsentieren das Abkommen als einen ersten Schritt in Richtung Souveränität, die Rückkehr der Vertriebenen und das Ende der Feindseligkeiten. Die Hisbollah von Hassan Fadallah und Naim Qassem weist ihn zurück und warnt vor einer inneren Krise. Andere politische Entscheidungsträger sollten nicht als direkte Reaktionen einbezogen werden, solange keine nachfolgende oder unmittelbare Erklärung zum endgültigen Text überprüft wird.

Das Washingtoner Abkommen eröffnet somit weniger unmittelbaren Frieden als eine Phase der politischen Konfrontation. Er verspricht eine Rückkehr aus dem Staat, aber alle warten darauf, was das vor Ort bedeuten wird. Er spricht von Souveränität, aber Israel behauptet, in einem sicheren Gebiet bleiben zu wollen. Es gibt der libanesischen Armee eine zentrale Rolle, aber es fehlen ihr Ressourcen und sie riskiert, zwischen externen Forderungen und internen Herausforderungen gefangen zu werden.

Der nächste Schritt wird entscheidend sein. Wenn die Sicherheitsanhänge dem Libanon Verpflichtungen ohne einen klaren Zeitplan für Israel auferlegen, wird sich die Herausforderung erweitern. Wenn die ersten Pilotgebiete einen echten Rückzug, eine Rückkehr der Zivilisten und einen Rückgang der Streiks bewirken, wird die offizielle Linie an Glaubwürdigkeit gewinnen. In der Zwischenzeit bleibt das Abkommen in einer zentralen Frage ausgesetzt: Kann der libanesische Staat seine Souveränität wiederherstellen, ohne als Anwendung der Bedingungen eines Abkommens wahrgenommen zu werden, das seine Gegner bereits als günstig für Israel darstellen?