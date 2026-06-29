Pressebericht: Rahmenabkommen, Testgebiete und US-iranischer Schock um Hormuz

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Washington verlagert Gravitationszentrum nach Süden

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 stellt den Tag unter das Doppelzeichen eines in Washington zerrissenen libanesisch-israelischen Abkommens und einer erneuten Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Die Zeitung beschreibt einen Text, der den Weg für Testgebiete im Süden öffnet. Er zitiert Zawtar Al Gharbiya und Frun als erste mögliche Orte für einen israelischen Rückzug, gefolgt von einem Einsatz der libanesischen Armee. Die gleiche Geschichte zeigt einen Kanal des direkten Kontakts zwischen dem Libanon und Israel. Er verwies auch auf einen unveröffentlichten Sicherheitsanhang. Diese geheime Dimension verleiht dem Abkommen sein wahres politisches Gewicht. Es füttert die Reserven mehrerer libanesischer Akteure. Sie stellt auch die Armee in den Mittelpunkt eines Tests. Dieser Test geht über die reine Feldpräsenz hinaus. Es geht um seine Fähigkeit zu handeln, ohne von einer israelischen Lektüre seiner Mission erwischt zu werden.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 besteht auf dem Vorteil, der Israel in den Testgebieten gewährt wird. Die Zeitung berichtet, dass die israelische Armee nicht einfach definierte Punkte hinterlassen würde. Sie würde auch beobachten, was die libanesische Armee nach ihrem Eintritt tut. Diese Lesung verwandelt den Rückzug in einen bedingten Mechanismus. Der israelische Abzug würde davon abhängen, was Tel Aviv als eine echte Abrüstung der Hisbollah betrachtet. Daher beschränkt sich die Vereinbarung nicht auf die Festlegung einer Karte. Sie legt auch eine Methode fest. Aber diese Methode verschiebt die Last nach Beirut. Sie fordert den Staat auf, seine Fähigkeit zu demonstrieren, den Süden zu kontrollieren. Es gibt Israel einen Spielraum zu sagen, dass der nächste Schritt warten kann.

Ein Abkommen, das durch seine militärischen Details lesbar ist

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 spricht von einem Übergang vom Krisenmanagement zum Lösungsmanagement. Die Zeitung berichtet von der erwarteten Ankunft des amerikanischen Admirals Brad Cooper, um die Anwendung von Testgebieten zu starten. Er stellt das Abkommen als politisches Stück dar, nicht als bloße Sicherheitsvereinbarung. Nach dieser Lesart verbindet der Text die libanesische Souveränität mit dem staatlichen Waffenmonopol. Im Gegenzug verbindet sie den israelischen Rückzug mit der schrittweisen Erfüllung dieser Verpflichtungen. Die Botschaft ist klar. Die Präsenz der Armee wird zum Schlüssel zum Ganzen. Die Unterstützung des libanesischen Militärs durch die USA und Europa wird daher als zentrale Investition bezeichnet. Dieser Ansatz hinterlässt jedoch eine Schattenzone. Wenn ein Schritt blockiert wird, kann Israel seine fortgesetzte Präsenz rechtfertigen.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 geht in der israelischen Lesung weiter. Die Zeitung berichtet, dass Tel Aviv eine Hisbollah auffordert, die das Abkommen nicht akzeptiert. Diese Wette würde dann zu einer Logik der militärischen Siedlung zurückkehren. Die gleiche Quelle gibt an, dass libanesische Einheiten in beiden Modellzonen im Rahmen der Nachverfolgung durch die Vereinigten Staaten stationiert werden sollen. Frun und Zawtar Al Gharbiya befinden sich außerhalb der gelben Linie, die von Israel de facto als Gürtel gehalten wird. Diese Präzision ist wichtig. Es zeigt sich, dass sich der Beginn des Antrags auf Bereiche beziehen kann, in denen die direkte Besetzung nicht die offensichtlichste ist. Der politische Gewinn wäre dann stärker als der unmittelbare territoriale Gewinn. Dies würde zeigen, dass ein Mechanismus existiert, auch wenn er begrenzt ist.

Die innere Front, die dem Bruchrisiko ausgesetzt ist

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 gibt dem Abkommen die feindseligste Lesart. Die Zeitung berichtet, dass Nabih Berri ihn schlechter beurteilt als das Abkommen vom 17. Mai 1983 und ist der Ansicht, dass es nicht angewendet wird. Es konzentriert sich auf einen Sicherheitsanhang, der es Israel erlauben würde, zu bleiben, sich zu bewegen und die libanesische Armee genau zu überwachen. In dieser Lesung organisiert das Abkommen keinen Rückzug. Er legalisiert eine Präsenz. Er überträgt den Konflikt auch nach innen. Die Zeitung zitiert eine spezifische Angst um die militärische Institution. Nach diesem Bericht müssen wir vermeiden, mit der Armee zu spielen und den Weg für eine Krise um sein Kommando zu ebnen. Diese Position überlappt sich mit einer breiteren Angst. Die Debatte über das Abkommen kann zu einer Debatte über die Loyalität der Institutionen werden.

Al Bina vom 29. Juni 2026 hat die Vereinbarung ebenfalls in ein Ablehnungsregister eingetragen. Die Zeitung spricht über einen Text, der an die Vereinbarung vom 17. Mai erinnert. Er beschreibt eine neue Oppositionslinie, zu der Nabih Berri, Walid Jumblatt und Sleiman Frangieh gehören. Er besteht auf Kritik an einem Angriff auf die Armee und Demütigung des Staates. In diesem Sinne zitiert Al Bina vom 29. Juni 2026 die Minister Mohammad Haidar und Rakan Nassereddine, die ihre Weigerung, direkt mit Israel zu verhandeln, bekräftigen. Die Hisbollah, angeführt von Naim Kassem, lehnt ihrerseits die Verbindung zwischen dem israelischen Rückzug und der Abrüstung des Widerstands ab. Das Wort « Widerstand » bleibt das Wort, das von seinen Anhängern verwendet wird. Aber die Frage für den Staat ist anders formuliert. Dies ist das Monopol der Entscheidung von Krieg und Frieden.

Beirut zwischen amerikanischer Unterstützung und Angst vor der Straße

Al Liwa vom 29. Juni 2026 nimmt einen institutionelleren Blickwinkel ein. Die Zeitung berichtet über Donald Trumps Appell an Joseph Aoun nach der Unterzeichnung des Abkommens. Er sieht es als ein Signal des amerikanischen Engagements bei der Weiterverfolgung des Textes. Er erinnerte auch daran, dass der libanesische Präsident die Vereinigten Staaten aufforderte, abzuwägen, um israelische Verstöße zu verhindern und einen Rückzug aus dem Süden zu sichern. Diese Position versucht, zwei Linien zu halten. Einerseits will der Staat zeigen, dass er einen diplomatischen Rahmen gewählt hat. Auf der anderen Seite will er nicht einfach als Ausführung eines Plans aus Washington erscheinen. Al Liwa vom 29. Juni 2026 stellt schließlich eine direkte Frage an die Hisbollah: Welche Lösung schlägt er vor, wenn die Ablehnung des Abkommens die Rückkehr der Bewohner und die Eröffnung einer Wiederaufbaustätte blockiert?

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 betont die gleiche Spannung, aber aus dem Blickwinkel der inneren Stabilität. Die Zeitung erklärt, dass die Hisbollah eine populäre oder militärische Eskalation verschiebt und den Verhandlungspfad der Schweiz einschlägt, um einen israelischen Rückzug durchzusetzen. Er erinnert sich auch an Nabih Berris Warnung vor interner Zwietracht. In einer anderen Lesung stellt Ad Diyar vom 29. Juni 2026 fest, dass das Abkommen den Rahmen der Resolution 1701 aufhebt und die Rolle der Vereinten Nationen reduziert. Diese Entwicklung stellt Washington in den Mittelpunkt des Mechanismus. Es schwächt das alte Gleichgewicht auf der Grundlage internationaler Kräfte. Es schafft auch eine Debatte über Souveränität. Wer überprüft das? Wer urteilt? Wer entscheidet, dass die Etappe erfolgreich war? Diese Fragen dominieren jetzt den libanesischen Fall.

Hormus bringt Libanon zurück in den regionalen Arm

Der libanesische Fall wird nicht allein gelesen. Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet über einen Streikaustausch zwischen Washington und Teheran am zweiten Tag in Folge. Die Zeitung beschreibt amerikanische Angriffe gegen den Iran, nachdem Teheran Angriffe auf amerikanische Schiffe und Standorte in der Region zugeschrieben wurden. Es berichtet auch vom iranischen Feuer auf Kuwait und Bahrain, das von mehreren arabischen Ländern verurteilt wurde. Donald Trump droht dann, die Islamische Republik zu zerstören, wenn sie das vorläufige Abkommen nicht einhält. Abbas Araghchi, Leiter der iranischen Diplomatie, antwortete aus Bagdad, dass jede separate Vereinbarung über Hormus die Wiedereröffnung der Straße erschweren würde. Die Meerenge wird somit zu einer zentralen Karte. Es erinnert daran, dass der Iran sich weigert, von regionalen Akten ausgeschlossen zu werden.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 beschreibt die gleiche Sequenz. Die Zeitung berichtet, dass das US-Kommando zehn iranische Standorte getroffen hat, nachdem ein Öltanker angegriffen wurde. Er stellt fest, dass die Revolutionsgarden später amerikanische Positionen in Kuwait und Bahrain ins Visier nahmen. Er betont, dass Teheran die Verantwortung für das Management der Schifffahrt in Hormuz übernimmt. Al Akhbar vom 29. Juni 2026 sieht es als einen amerikanischen Versuch, das Abkommen mit dem Iran aus seiner Reichweite zu nehmen. Laut der Zeitung würde Washington nicht versuchen, den Text zu brechen, sondern ihn seiner konkreten Auswirkungen zu berauben. Diese Lesung schließt sich der libanesischen Akte an. Die USA versuchen, den Libanon vom Iran zu trennen. Iran hingegen will den Libanon in den regionalen Verhandlungen halten.

Der erste Test

Nida Die Zeitung präsentiert die Vereinbarung als den Übergang vom Verhandlungstisch zum Feld. Diese Formel spricht gut von der Natur der offenen Phase. Nichts ist geklärt. Alles beginnt. Die erste Frage betrifft den Einsatz der Armee in den Testgebieten. Die zweite betrifft die Reaktion der Hisbollah und ihres politischen Umfelds. Die dritte betrifft die Fähigkeit Washingtons, Israel im Falle einer Blockade festzuhalten. Die vierte hängt von Teheran ab, das versucht, die libanesische Karte zu übernehmen, während sich die Schlacht von Hormus verschärft. Die Vereinbarung ist daher weniger ein Ende als ein Druckinstrument. Er stellte den libanesischen Staat, die Armee, die Hisbollah, Israel, die Vereinigten Staaten und den Iran in eine Gleichung. Jede Seite sieht einen möglichen Gewinn. Jede Seite sieht dies auch als großes Risiko.

Lokalpolitik: Das Rahmenabkommen bricht die Macht zwischen institutionellen Wetten, der Weigerung der Hisbollah und der zentralen Rolle der Armee

Baabda will die Unterschrift in einen Akt der Autorität verwandeln

Nidauous Al Watan vom 29. Juni 2026 präsentiert das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen als « Frühanfang ». Die Formel fasst den Zustand der lokalen politischen Szene zusammen. Die Verhandlungen verlassen den amerikanischen Tisch und treten in den heikelsten Bereich der libanesischen Debatte ein. Es geht nicht nur darum, wer unterschrieben hat. Es geht darum, wer ausführen kann, wer blockieren kann und wer die Fortsetzungen übernehmen kann. Joseph Aouns Präsidentschaft will die Idee etablieren, dass der Staat die Initiative wieder aufnehmen sollte. Die Regierung von Nawaf Salam will auch zeigen, dass der diplomatische Weg den Verschleißkrieg ersetzen kann. Aber diese Linie bleibt zerbrechlich. Es basiert auf einer harten Gleichung. Die Armee muss die Testgebiete betreten. Israel muss sich schrittweise zurückziehen. Die Hisbollah muss akzeptieren, dass Souveränität durch das staatliche Waffenmonopol definiert werden sollte. Jeder Punkt eröffnet einen internen politischen Konflikt. Damit ist die lokale Szene nicht nur zwischen Befürwortern und Gegnern des Abkommens geteilt. Es wird zwischen zwei Lesungen der Souveränität geteilt. Man geht durch den Staat und seine regulären Kräfte. Die andere ist die Fähigkeit des Widerstands, seine bewaffnete Funktion aufrechtzuerhalten.

Al-Liwa Die Zeitung berichtet, dass der US-Präsident seinem libanesischen Amtskollegen nach der Unterzeichnung gratulierte. Sie versprach auch, die Souveränität des Libanon, seine Unabhängigkeit und den Einsatz staatlicher Autorität durch seine Streitkräfte zu unterstützen. Joseph Aoun wiederum forderte Washington auf, jede israelische Verletzung zu verhindern und drängte Israel, sich aus den besetzten Gebieten im Süden zurückzuziehen. Diese Formulierung ermöglicht es dem Präsidentenpalast, das Abkommen als Werkzeug und nicht als Konzession zu präsentieren. Es macht es auch möglich, die Armee in den Mittelpunkt der Gleichung zu stellen. Doch die gleiche Gestaltung schafft eine schwere Verantwortung. Wenn Israel den Rückzug verzögert, wird Baabda erklären müssen, warum amerikanisches Engagement nicht genug ist. Wenn die Hisbollah blockiert, wird die Regierung zwischen politischem Druck und der Suche nach einem Kompromiss wählen müssen. In beiden Fällen hat die Präsidentschaft nicht mehr den Trost zu warten.

Ain el-Tineh gibt eine umgekehrte Lesung

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 stellt Nabih Berri ins Zentrum des Protests. Die Zeitung berichtet, dass der Präsident des Parlaments das Abkommen für schlechter hält als das vom 17. Mai 1983 und glaubt, dass es nicht umgesetzt wird. Diese Position ist nicht nur ein Verfahrenseinwand. Sie sagt, der Deal bedrohe das interne Gleichgewicht. Berri warnt auch vor jedem Versuch, mit der Armee zu spielen oder mit der Idee zu scherzen, sein Kommando zu entlassen. Dieser Satz offenbart das Herz seiner Angst. Nach dieser Lesart belastet das Abkommen nicht nur die Hisbollah. Es kann auch die militärische Institution in ein Feld des politischen Drucks verwandeln. Al Akhbar vom 29. Juni 2026 bezieht sich auf einen Sicherheitsanhang, der Israel eine genaue Überwachung darüber gibt, was die Armee in den Testgebieten tun würde. Für Ain al-Tinh liegt die Gefahr in der Verlagerung des Konflikts. Der Konflikt mit Israel würde zu einem Konflikt um die Armeemission werden, dann zu einem Konflikt zwischen Libanesen.

Al Bina am 29. Juni 2026 beschreibt die Entstehung einer politischen Front gegen das Abkommen. Die Zeitung zitiert Nabih Berri, Walid Jumblatt und Sleiman Frangieh als Kern einer neuen Ablehnungslinie. Diese Linie ist nicht einheitlich. Berri spricht seit der Parlamentspräsidentschaft und seit Amals Umwelt. Joumblatt spricht mit einer akuten Erinnerung an innere Kriege. Frangieh spricht aus einem politischen Lager, das dem Widerstand nahe steht. Aber ihre Konvergenz hat politischen Wert. Es erweitert die Ablehnung über die Hisbollah allein hinaus. Die Position der dem schiitischen Tandem nahestehenden Minister Mohammad Haidar und Rakan Nassereddine wird auch von Al Bina am 29. Juni 2026 berichtet. Sie behaupten, der Ministerrat habe kein Verhandlungsmandat erwogen und bekräftigen ihre Ablehnung jeglicher direkter Verhandlungen mit Israel. Die Botschaft an die Regierung ist klar. Die Minister wollen verhindern, dass das Abkommen als Beschluss des gesamten Kabinetts dargestellt wird. Die Debatte bewegt sich daher in Richtung der internen Legitimität der Unterschrift.

Hisbollah weigert sich, aber Verzögerungen auf der Straße

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Naim Kassem die Verbindung zwischen israelischem Rückzug und Hisbollah-Abrüstung ablehnt. Der Generalsekretär der Partei hält diese Bedingung für eine Überschreitung der roten Linien. Diese Ablehnung wird erwartet, aber ihre Formulierung zählt. Er präsentierte das Abkommen als einen Versuch, den Libanon in ein Instrument in den Händen Israels zu verwandeln. Auf diese Weise will die Partei vermeiden, dass sich die Debatte nur auf ihr Arsenal konzentriert. Es versucht, es in eine Logik der nationalen Würde und der Ablehnung der israelischen Vormundschaft zu bringen. Die gleiche Zeitung stellt fest, dass Proteste in den südlichen Vororten von Beirut, auf der Flughafenstraße, in Riad Al Solh und in Bekaa stattfanden, bevor die Armee die Straßen wieder öffnete. Diese Sequenz zeigt eine doppelte Grenze. Die Hisbollah kann mobilisieren. Aber die Armee interveniert, um einzudämmen. Der Staat will die Straße unter Kontrolle halten, während die Partei noch einen Frontalbruch vermeidet.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Hisbollah dazu neigt, die Eskalation zu verschieben. Die Zeitung zitiert Quellen, denen zufolge die Partei in diesem Stadium keine populäre oder militärische Konfrontation starten will. Er zog es vor, auf die Auswirkungen der iranischen Bemühungen zu warten, um eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten und einen israelischen Rückzug zu erreichen. Diese Vorsicht trifft auf zwei Einschränkungen. Erstens will die Partei nicht beschuldigt werden, die Rückkehr von Vertriebenen aus dem Süden zu verhindern. Dann will er keine innere Krise eröffnen, während Nabih Berri vor Zwietracht warnt. Jedoch, Al Liwa Wenn das Abkommen abgelehnt wird, welchen konkreten Weg schlägt es vor, um die besetzten Gebiete zu befreien, die Rückkehr der Bewohner zu ermöglichen und den Wiederaufbau einzuleiten? Dieses Thema ist politisch, aber auch sozial. Es stellt Widerstand vor die menschlichen Kosten des Wartens.

Die Armee wird zum Dreh- und Zielpunkt der Debatte

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 stellt fest, dass Washington und die europäischen Partner die Unterstützung der Armee als die Hauptinvestition betrachten, um das Abkommen erfolgreich abzuschließen. Die Zeitung berichtet, dass ein Diplomat den Text nicht als bloße Grenzregelung, sondern als neue Phase sieht. Ziel wäre es, den Einsatz der Armee zu erweitern, ihre Überwachungskapazitäten zu stärken und ihr den einzigen Sicherheitsbezug zu geben. Diese Lesart ist die des Lagers, das das Abkommen verteidigt. Es verleiht der Armee eine beispiellose politische Zentralität. Sie setzt sich als Schiedsrichter zwischen amerikanischer Nachfrage, israelischem Druck und dem Protest der Hisbollah ein. Aber diese Rolle kann sich gegen sie wenden. Wenn sich die Armee zu schnell bewegt, wird sie beschuldigt, eine auferlegte Roadmap zu bedienen. Wenn es sich zu langsam bewegt, wird Israel sagen, dass es nicht bereit ist.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 und Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 bestehen auf dem Israel überlassenen Spielraum. Die beiden Zeitungen berichten, dass Tel Aviv beabsichtigt, die in den Testgebieten durchgeführten Maßnahmen selbst zu überprüfen und eine dauerhafte Präsenz in dem sicheren Bereich aufrechtzuerhalten, wenn die Entwaffnung der Hisbollah nicht vorangetrieben wird. Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 fügt hinzu, dass Israel darauf wettet, dass die Hisbollah das Abkommen nicht akzeptiert. Diese Vorfreude ist schwer für die lokale Politik. Es bedeutet, dass die Ablehnung der Partei in den Augen Israels eine Rechtfertigung für die fortgesetzte Besatzung werden kann. Es bedeutet auch, dass die Armee zwischen zwei gegnerischen Konten platziert wird. Für die Regierung verkörpert sie die Rückkehr des Staates. Für die Hisbollah darf sie nicht zum Werkzeug eines äußeren Zwangs werden. Für Israel muss es noch getestet und überwacht werden.

Eine politische Szene ohne stabiles Zentrum

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 zeigt, dass die Debatte über die klassischen Blöcke hinausgeht. Der maronitische Patriarch Bechara Rai aus Rom dankt Gott für die Vereinbarung und fordert, dass er unter den Schutz des Friedens gestellt wird. Samir Geagea stellte dies als einen wichtigen Schritt dar, um die Sackgasse des Libanon zu durchbrechen. Im Gegensatz dazu antwortet Ali Hassan Khalil, dass derjenige, der die Zwietracht minimiert, nicht versteht, dass sein Feuer niemanden verschonen wird. Diese Positionen fassen den Bruch zusammen. Ein Teil der christlichen und Regierungsszene sieht den Text als Chance, eine Kriegssequenz zu schließen und den Staat wiederherzustellen. Ein Teil des schiitischen Lagers und seiner Verbündeten sieht es als eine Falle, die zu einer zivilen Krise führen kann. Dazwischen versuchen mehrere Akteure, eine Sprache der Vorsicht beizubehalten. Joseph Aoun forderte den Dialog als einzigen Weg, Konflikte zu lösen. Nabih Berri fordert, Zwietracht zu vermeiden und sagt, er wolle die Konfrontation in Institutionen führen. Nawaf Salam muss eine Regierungsmehrheit erhalten, die groß genug ist, um das Abkommen nicht in eine Kabinettskrise zu verwandeln.

Al Jumhouria vom 29. Juni 2026 stellt fest, dass der Kontakt zwischen Nabih Berri und dem Präsidenten des iranischen Parlaments Mohammad Bagher Qalibaf den libanesischen Fall mit umfassenderen regionalen Garantien verband. Diese Dimension irritiert die Anhänger eines Libanon, der von der iranischen Agenda getrennt ist. Es beruhigt jedoch diejenigen, die glauben, dass nur ein amerikanisch-iranisches Gleichgewicht Israel zum Rückzug zwingen kann. Lokalpolitik ist daher zwischen zwei Szenen gefangen. Im ersten spricht die Regierung von Souveränität, Armee und Wiederaufbau. In der zweiten sprechen die Hisbollah und ihre Verbündeten über regionales Gleichgewicht, Garantien und die Verweigerung der Normalisierung. Die Blockade kam von dort. Das Wort Souveränität wird von allen geteilt. Aber es bedeutet nicht dasselbe. Für Baabda bedeutet es staatliche Autorität. Für Ain el-Tineh bedeutet es auch den Schutz der inneren Einheit. Für die Hisbollah bedeutet dies die Weigerung, die Streitkräfte vor dem vollständigen Rückzug Israels abzugeben. Diese Divergenz reicht aus, um das Rahmenabkommen nicht zu einer unmittelbaren lokalen Lösung, sondern zu einem Machttest zu machen.

Zitat und Rede von politischen Persönlichkeiten: umstrittene Souveränität, Angst vor Zwietracht und Wortkampf um das Rahmenabkommen

Baabda spricht Staatssprache

Al-Liwa Der US-Präsident begrüßte das Abkommen und bekräftigte, dass Washington die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Integrität und staatliche Autorität des Libanon durch seine Streitkräfte unterstützen werde. Joseph Aouns Antwort ist in einem vorsichtigen Register formuliert. Er dankt Washington. Aber er forderte auch die Vereinigten Staaten auf, jede israelische Verletzung zu verhindern und sich aus den besetzten Gebieten im Süden zurückzuziehen. Diese Rede richtet sich daher an zwei Publikum. Sie wendet sich zunächst außerhalb des Landes, um zu bestätigen, dass der libanesische Staat einen diplomatischen Weg akzeptiert. Sie spricht sich auch innen an und sagt, dass Baabda kein weißes Singen an Israel unterschreibt. Daher bleibt das zentrale Wort Souveränität. Aber diese Souveränität wird als Projekt präsentiert, nicht als erworbene Tatsache.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 zeigt die gleiche Besorgnis in einem anderen Register. Joseph Aoun verurteilt die Angriffe auf Bahrain und Kuwait. Sie werden als Verletzung der staatlichen Souveränität und als direkte Bedrohung der regionalen Sicherheit bezeichnet. Dann forderte er Dialog und diplomatische Mittel als einziges Mittel der Siedlung. Die Präsidentenrede vermeidet daher Lagerrhetorik. Sie will den Libanon auf die Seite der arabischen Stabilität und der internationalen Legalität stellen. Diese Vorsicht hat jedoch auch eine lokale Funktion. Es versucht, die interne Debatte einzudämmen, während sich die Straße erwärmt und die Hisbollah sich weigert, zuzustimmen. Das Wort « Dialog » wird dann zu einem internen Schutzinstrument. Es dient dazu, zu verhindern, dass der Streit um das Abkommen zu einer Konfrontation zwischen Libanesen wird.

Nabih Berri verwandelt das Abkommen in eine nationale Warnung

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 gibt Nabih Berri die härteste Formel des Tages. Der Präsident des Parlaments hielt das Abkommen für schlechter als das vom 17. Mai 1983 und erklärte, dass es nicht durchgeführt würde. Er warnt auch vor jedem Versuch, mit der Armee zu spielen oder mit der Idee zu scherzen, seinen Kommandanten zu entlassen. Dieses Wort ist zentral. Er beschränkt sich nicht auf die Ablehnung des Textes. Es soll verhindern, dass die Armee zum Instrument eines internen Konflikts wird. Berri spricht nicht nur mit dem Regierungslager. Er spricht auch mit seinem eigenen Publikum. Er sagte ihm, dass die Antwort politisch und institutionell bleiben müsse. Das Wort « Zwietracht » wird dann zum nationalen Alarm. Er schlägt vor, dass die Hauptgefahr nicht nur der in Washington unterzeichnete Text ist, sondern auch, was seine Anwendung im Inneren verursachen könnte.

Al Bina Er antwortete Samir Geagea und sagte, dass er enttäuscht sei, dass Berris Warnung vor Zwietracht von mehr Spaltung begrüßt wurde. Er behauptet, dass Berri nicht vor einer Illusion warnt, sondern vor einer Gefahr, dass alle Libanesen den Preis kennen. Er fügt hinzu, dass diejenigen, die Zwietracht unterschätzen, nicht verstehen, dass ihr Feuer niemanden verschonen wird. Der Satz hat eine klare politische Bedeutung. Es macht die Verteidigung des zivilen Friedens zu einem Argument gegen das Abkommen. Sie sagte auch, dass die Debatte über den Süden nicht von der Erinnerung an den inneren Krieg getrennt werden könne. Damit wird die Vereinbarung nicht mehr nur als Sicherheitseinrichtung gelesen. Es wird zu einem Test der nationalen Koexistenz.

Hisbollah verfolgt rote Linien

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Naim Kassem die Verbindung zwischen einem israelischen Rückzug und der Entwaffnung der Hisbollah ablehnt. Der Parteisekretär hält diesen Zustand für sehr gefährlich und behauptet, dass er die roten Linien überschreitet. Er stellt es als einen Versuch dar, den Libanon in ein Werkzeug in den Händen Israels zu verwandeln. Die Logik der Rede ist klar. Die Hisbollah diskutiert nicht nur einen Kalender oder eine Karte. Er bestreitet das Prinzip, das seine Waffe in den Mittelpunkt des Abkommens stellt. Er versucht auch, die Debatte zu bewegen. Für seine Gegner steht die staatliche Autorität auf dem Spiel. Für ihn geht es um die Ablehnung einer von Israel auferlegten Bedingung. Dieser Unterschied im Vokabular macht die Mediation schwierig. Die gleichen Worte wie Souveränität und Sicherheit beziehen sich nicht auf die gleiche Realität in den Lagern.

Al Liwa vom 29. Juni 2026 berichtet von einer noch offensiveren Formel von Naim Kassem. Er beschreibt das Rahmenabkommen als eine Demütigung, eine Schande und eine Aufgabe der Souveränität. Er behauptet, dass sich jede Vereinbarung auf den Umgang mit der Situation südlich des Litani-Flusses beschränken sollte, ohne in die libanesischen inneren Angelegenheiten oder die Hisbollah-Waffenakte einzusteigen. Dieses Scoping zielt darauf ab, den israelischen Rückzug aus der nationalen Debatte über das Gewaltmonopol zu trennen. Gleichzeitig zitierte Al Bina am 29. Juni 2026 die Minister Mohammad Haidar und Rakan Nassereddine. Beide bekräftigen ihre Weigerung, direkt mit Israel zu verhandeln, und versichern, dass der Ministerrat kein Verhandlungsmandat diskutiert hat. Ihre Worte dienen dazu, eine Grenze der Regierung zu setzen. Sie sagte, die Unterschrift sei kein totaler Konsens.

Die Befürworter des Abkommens sprechen von Frieden, Ausstieg aus der Krise und Realismus

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 berichtet aus Rom die Predigt des maronitischen Patriarchen Bechara Rai. Er bat Gott für das Abkommen zu danken, das vom Libanon, den Vereinigten Staaten und Israel genehmigt wurde. Er sagt, er wolle dieses Abkommen in Gottes Hand legen, weil der Weg zum Frieden schwierig sei. Sein Wort ist keine Frage der diplomatischen Technik. Er will dem Abkommen eine moralische Dimension verleihen. Sie spricht von Frieden nach Jahrzehnten des Krieges und der Angst. Aber es erkennt auch an, dass nicht jeder es akzeptieren wird. Dieser Schatten ist wichtig. Rai leugnet die Fraktur nicht. Er versucht, es mit religiöser und pastoraler Sprache zu bedecken. In seiner Rede verteidigte er das Abkommen, ohne auf die Details von Testgebieten, Rückzug oder Abrüstung einzugehen.

Im gleichen politischen Raum berichtet Ad Diyar vom 29. Juni 2026, dass Samir Geagea das Rahmenabkommen als einen wichtigen Schritt zur Überwindung der Sackgasse des Libanon darstellt. Diese Lesart schließt sich der eines Teils des Lagers an, der die ausschließliche Autorität des Staates bevorzugt. Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 erwähnt auch die positiven Reaktionen von Fouad Makhzoumi und Ashraf Rifi, die von einem historischen Meilenstein sprechen und glauben, dass es nicht länger akzeptabel ist, dass die libanesische Entscheidung als Geisel des Iran bleibt. Das Vokabular hier ist das des Aufbrechens. Es geht nicht nur darum, ein Abkommen zu unterstützen. Es geht darum zu sagen, dass der Staat die Entscheidung für Krieg und Frieden zurückgewinnen muss. Gegner sehen sich dieser Sprache als Provokation gegenüber. Sie lesen dort einen Versuch, die Hisbollah zu isolieren, bevor der israelische Rückzug garantiert ist.

Jumblatt und Frangieh verschieben die Weigerung in Richtung Balance Ground

Al Bina, 29. Juni 2026, gibt Walid Jumblatt einen besonderen Platz. Die Zeitung berichtet, dass ihr Urteil über das Abkommen sorgfältig von diplomatischen Quellen gelesen wurde, da es nicht von einem organischen Verbündeten der Hisbollah stammt. Jumblatt beschreibt das Abkommen als dreigliedrig in seiner Form, aber einseitig in seinem Inhalt. Die Formel ist politisch. Es bedeutet, dass der Libanon und die Vereinigten Staaten am Tisch sitzen, aber der wirkliche Nutzen würde hauptsächlich Israel zugute kommen. Diese Position erlaubt es einem Teil des politischen Zentrums, das Abkommen abzulehnen, ohne die gesamte Sprache der Hisbollah zu übernehmen. Es macht Ablehnung zu einer ausgewogenen Kritik. Sie fragte, ob der Text dem Libanon wirklich Garantien gebe oder ob er ihm Verpflichtungen auferlegte.

Die gleiche Zeitung berichtet, dass auch Sleiman Frangieh den Weg bis zur Vereinbarung kritisiert. Ihm zufolge ist das Problem nicht das Verhandlungsprinzip, sondern der Weg, an den Tisch zu gehen, nachdem man die Elemente der Stärke des Libanon verschwendet hat. Er glaubt, dass Widerstand als Handelskarte hätte benutzt werden sollen, anstatt Gegenstand von Verhandlungen zu werden. Dieses Wort unterscheidet sich von dem von Naim Kassem. Sie lehnt die Diplomatie als solche nicht ab. Sie fordert das Gleichgewicht der Macht heraus. Es zeigt eine breitere Besorgnis im Lager gegen das Abkommen. Mehrere Akteure befürchten, dass der Staat zugestimmt hat, die Waffe der Hisbollah zu behandeln, bevor er einen klaren, vollständigen und datierten israelischen Rückzug erhält.

Regionale Stimmen bringen Libanon zurück in den amerikanisch-iranischen Arm

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 berichtet über Donald Trumps Drohungen gegen den Iran im Kontext amerikanischer Angriffe und iranischer Reaktionen um Hormuz. Der US-Präsident sagt, der Iran könnte verschwinden, wenn Washington den Krieg wieder aufnehmen würde. Diese Rede erhöht den Druck auf die libanesische Akte. Es bedeutet, dass das Washingtoner Abkommen nicht nur in Beirut gespielt wird. Es ist Teil eines breiteren Duells, bei dem die Vereinigten Staaten die regionalen Landkarten Teherans einschränken wollen. Als Reaktion darauf sagte Abbas Araghchi zu Bagdad, dass jeder Versuch, separate Arrangements für Hormuz zu schaffen, die Situation komplizieren würde. Er fügte hinzu, dass die Einstellung der Angriffe auf den Libanon und der israelische Rückzug zu den zu erfüllenden Bedingungen gehörten.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 meldet schließlich die Berufung zwischen Mohammad Bagher Qalibaf und Nabih Berri. Der Präsident des iranischen Parlaments bestätigt, dass Teheran seine Bemühungen mit regionalen und internationalen Garanten fortsetzen wird, um Israel zu zwingen, seinen Krieg gegen den Libanon zu beenden. Er verwies auch auf eine technische Kommission, an der Iran, die Vereinigten Staaten und der Libanon beteiligt waren. Diese Rede widerspricht der amerikanischen Logik der Trennung von Akten. Es erinnert daran, dass der Iran bei der Nachverfolgung der libanesischen Front präsent bleiben will. Al Akhbar vom 29. Juni 2026 zitiert Benjamin Netanjahu, der das Abkommen als Anerkennung des Rechts Israels darstellt, ein sicheres Gebiet so lange wie nötig zu behalten. In dieser Schnittstelle des Diskurses spricht jede Seite von Frieden, Sicherheit oder Souveränität. Aber jede Seite gibt diesen Worten eine entgegengesetzte Bedeutung.

Diplomatie: Washington, Teheran und arabische Hauptstädte bestreiten den Rahmen der libanesischen Siedlung

Washington verhängt Trennungsdiplomatie

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 stellt die diplomatische Sequenz als einen amerikanischen Versuch dar, die libanesische Datei von der iranischen zu trennen. Die Zeitung berichtet, dass das Rahmenabkommen zwischen dem Libanon und Israel unter amerikanischem Einfluss abgeschlossen wurde, mit dem Ziel, Teheran die libanesische Landkarte zu entziehen, zu einer Zeit, in der die Krise um Hormus im Vordergrund steht. Diese Lesung stellt Washington in den Mittelpunkt einer Doppelstrategie. Einerseits wollen die Vereinigten Staaten einen israelischen Rückzugs- und Einsatzmechanismus der libanesischen Armee in Testgebieten organisieren. Andererseits versuchen sie zu verhindern, dass der Iran die libanesische Front als Hebel in breiteren Diskussionen über Navigation, Sanktionen und regionale Sicherheit benutzt. Bei der amerikanischen Diplomatie geht es also nicht nur um Grenzen. Sie versucht, den Platz Libanons im regionalen Machtgleichgewicht neu zu gestalten.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 bestätigt diese Logik, indem er das Rahmenabkommen als einen Text beschreibt, in dem Israel eine starke Hand in den experimentellen Bereichen behält. Laut der Zeitung besteht die Rolle der Vereinigten Staaten darin, die Ausführung zu überwachen, die Schritte zu überprüfen und die libanesische Armee dazu zu bringen, die Verantwortung für den Boden zu übernehmen. Der gleiche Bericht weist darauf hin, dass Donald Trumps Anruf an Joseph Aoun nach der Unterzeichnung dem Abkommen direktes politisches Gewicht verliehen hat. Al Liwa Joseph Aoun antwortete, indem er die Vereinigten Staaten aufforderte, israelische Verstöße zu verhindern und Israel zum Rückzug zu drängen. So versucht die libanesische Diplomatie, das amerikanische Engagement in eine Garantie zu verwandeln. Aber diese Garantie bleibt mit Washingtons Bereitschaft verbunden, der Hauptschiedsrichter zu bleiben.

Der amerikanische Kanal ersetzt allmählich den UN-Rahmen

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 besteht auf einer wichtigen Entwicklung: dem Übergang vom Rahmen der Resolution 1701 zu einem de facto dreiseitigen Abkommen zwischen Washington, Beirut und Tel Aviv. Die Zeitung stellt fest, dass das Abkommen nicht die klassische Logik der internationalen Gewalt im Süden aufgreift. Es reduziert die Rolle der Vereinten Nationen auf eine begrenztere Überwachungsfunktion. Diese Veränderung ist wichtig für die libanesische Diplomatie. Seit 2006 hat Beirut Resolution 1701 als internationale Referenz für die Einstellung der Feindseligkeiten und die Anwesenheit der Armee verwendet. Mit dem Rahmenabkommen wird nun ein politischerer Mechanismus unter Führung der Vereinigten Staaten mit Sicherheitsschritten und Überprüfungen eingeführt. Das Risiko ist klar. Der Libanon gewann einen starken Sponsor, verlor aber einen Teil des multilateralen Netzes, das es ermöglichte, israelische Verletzungen vor ein breiteres internationales Forum zu bringen.

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 stellt diesen Übergang als Übergang vom Krisenmanagement zum Lösungsmanagement dar. Die Zeitung zitiert einen Diplomaten, der das Abkommen als einen neuen Ansatz betrachtet, der auf dem staatlichen Waffenmonopol und der Ausweitung der Rolle der Armee basiert. Der erwartete Besuch des amerikanischen Admirals Brad Cooper im Libanon illustriert diesen Schritt. Sie überwacht die Anwendung der Testbereiche und spezifiziert die praktischen Mechanismen. Dieser Besuch verleiht dem Abkommen eine militärische, aber auch diplomatische Dimension. Es bedeutet, dass Washington vor Ort handeln will, nicht nur in den Verhandlungsräumen. Das bedeutet auch, dass die libanesische Regierung auf konkrete Anfragen reagieren muss. Die Rede über Souveränität wird Karten, Einheiten, Inspektionen und Kalender umfassen.

Teheran versucht, im großen Abkommen wieder in den Libanon einzureisen

Al Binah vom 29. Juni 2026 unterstreicht die iranische diplomatische Antwort. Abbas Araghchi sagte bei seinem Besuch in Bagdad, dass jede externe Intervention in die Verwaltung von Hormus die Situation komplizieren und die vollständige Wiedereröffnung der Straße verzögern würde. Er fügte hinzu, dass das Memorandum mit Washington das Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, vorsieht. Dieser Satz ist zentral. Der Iran weigert sich, Washington den libanesischen Fall separat behandeln zu lassen. Für Teheran müssen der israelische Rückzug aus dem Süden und die Einstellung der Operationen gegen den Libanon mit der amerikanisch-iranischen Verständigung verbunden bleiben. Die Botschaft an Washington ist daher zweifach. Der Iran will das Management von Hormus behalten. Sie will auch ihre Rolle bei der Überwachung der libanesischen Front bewahren.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 berichtet in gleicher Weise über die Berufung zwischen Mohammad Bagher Qalibaf und Nabih Berri. Der Präsident des iranischen Parlaments erklärte, Teheran werde seine Bemühungen mit regionalen und internationalen Garanten fortsetzen, um Israel zu zwingen, seinen Krieg gegen den Libanon zu beenden. Er verwies auch auf eine technische Kommission, an der Iran, die Vereinigten Staaten und der Libanon beteiligt waren. Dieser Vorschlag ist eine direkte Antwort auf den Washingtoner Ansatz. Sie will den Iran im Anschluss an den libanesischen Fall wieder einführen. Es gibt auch Nabih Berri einen politischen Spielraum. Der Präsident des Parlaments kann also feststellen, dass der israelische Rückzug nicht nur vom Washingtoner Abkommen abhängt, sondern auch von einem regionalen Machtgleichgewicht, in dem der Iran weiterhin präsent ist.

Bagdad, Doha, Riad und Kairo wollen die Eskalation eindämmen

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 berichtet, dass der irakische Außenminister Fouad Hussein vorschlägt, ein Treffen zwischen den Golfstaaten, dem Iran und dem Irak auszurichten, um die regionalen Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen zu diskutieren. Dieses irakische Angebot ist eine Frage der Nachbarschaftsdiplomatie. Bagdad will verhindern, dass die Konfrontation um Hormus zu einem größeren Krieg führt. Sie will auch ihre Rolle als Brücke zwischen Teheran und den arabischen Ländern bewahren. Gleichzeitig kann der Irak die libanesische Tragweite des Falls nicht ignorieren. Wenn die amerikanisch-iranische Konfrontation wieder aufgenommen wird, wird der Libanon zu einem der Schauplätze, an denen diese Spannung so schnell wie möglich übersetzt werden kann.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 meldet einen Anruf zwischen Mohammad bin Salman und Emmanuel Macron. Beide Staats- und Regierungschefs bestehen auf der Freiheit der Schifffahrt und der Unterstützung diplomatischer Bemühungen, die Eskalation zu reduzieren. Diese Sequenz verleiht dem Dossier eine europäische und arabische Dimension. Frankreich, das traditionell dem Libanon folgt, ist auch Hormuz verpflichtet, weil die Energiefrage den gesamten Weltmarkt betrifft. Die Zeitung berichtet auch über saudi-pakistanischen Austausch rund um die gleiche Sequenz. Al Jumhouria vom 29. Juni 2026 verweist seinerseits auf Kontakte zwischen Washington, Riad, Doha und anderen Hauptstädten während der Verhandlungen. Diese Vermittlungen zeigen, dass das libanesische Abkommen nicht in einem isolierten Kopf-an-Kopf geboren wurde. Er wurde von Hauptstädten begleitet, die den Süden stabilisieren, die iranischen Margen schwächen und einen offenen regionalen Krieg vermeiden wollten.

Arabische Verurteilung verschärft diplomatischen Status im Iran

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 und Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichten von einer Welle arabischer Verurteilungen nach den iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain. Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Ägypten, Jordanien, Libanon und die Arabische Liga verurteilen Souveränitätsverletzungen und rufen dazu auf, eine Erweiterung des Konflikts zu verhindern. Diese Reaktionen sind keine bloßen Solidaritätserklärungen. Sie bilden eine diplomatische Front, die den Iran zu einer Zeit isoliert, in der Teheran seine Rolle in Hormus und Libanon verteidigen will. Indem der Libanon die Angriffe verurteilt, schließt er sich einer arabischen Position des Schutzes für die Golfstaaten an. Diese Wahl diente Joseph Aoun Präsidentschaft. Es zeigt, dass Beirut ein verantwortungsbewusster Staat sein will, der dem Völkerrecht und der regionalen Stabilität verpflichtet ist.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Joseph Aoun Dialog und diplomatische Mittel als einziges Mittel der Siedlung fordert. Die Formel ist konservativ. Sie verurteilt die Angriffe, ohne den Libanon in eine Konfrontation mit Teheran zu drängen. Der libanesische Präsident sucht daher ein schwieriges Gleichgewicht. Sie muss die Verbindung zu den arabischen Ländern aufrechterhalten, deren Hilfe für die Armee und den Wiederaufbau von entscheidender Bedeutung sein wird. Aber sie muss auch vermeiden, den inneren Bruch mit der Hisbollah und ihren Verbündeten zu verschärfen. Die libanesische Diplomatie ist daher in einem engen Bereich. Sie muss als souveräner Staat sprechen, ohne einen inneren Schock auszulösen. Sie muss auf den Vereinigten Staaten und den arabischen Ländern aufbauen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass der Libanon zum Boden für die Umsetzung eines regionalen Plans gegen den Iran wird.

Libanon zwischen Hilfsversprechen und Risiko der Vormundschaft

Al-Liwa Dieses Versprechen ist diplomatisch entscheidend. Es gibt der Regierung ein Argument gegen interne Kritik. Das Abkommen wäre nicht nur ein sicherer Text. Es könnte den Weg für Unterstützungskonferenzen für die Armee und den Wiederaufbau ebnen. Diese Hilfe wird jedoch einen politischen Preis haben. Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 stellt fest, dass die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Partner die Unterstützung der Armee als die wesentliche Investition betrachten, um das Abkommen erfolgreich abzuschließen. Die Golfstaaten ihrerseits verbinden jede wirtschaftliche Anstrengung mit dauerhafter Stabilität und einer einheitlichen Sicherheitsentscheidung. Die Finanzdiplomatie wird daher zu einem Druckmittel. Sie ermutigt den Staat, aber sie bittet um Ergebnisse.

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 gibt eine entgegengesetzte Lesung. Die Zeitung glaubt, dass Washington nicht nur versucht, den Staat zu unterstützen, sondern das Abkommen in ein Druckinstrument gegen die Hisbollah zu verwandeln. Er behauptet, dass das Washingtoner Abkommen verwendet wird, um den Libanon von dem amerikanisch-iranischen Memorandum zu trennen und die Armee unter strenger Überwachung zu stellen. Diese Kritik schließt sich den Vorbehalten von Nabih Berri an, berichtet von derselben Zeitung, die im amerikanisch-iranischen Kanal den einzig realistischen Weg sieht, einen vollständigen israelischen Rückzug durchzusetzen. Die libanesische Diplomatie ist daher zwischen zwei konkurrierenden Versprechen aufgeteilt. Die erste verspricht westliche und arabische Hilfe, wenn der Staat vorankommt. Die zweite verspricht ein besseres Kräftegleichgewicht, wenn der Libanon mit den großen Verhandlungen mit dem Iran verbunden bleibt.

Libanesische Diplomatie unter nationaler Überwachung

Nida Der unterzeichnete Text löscht die Krise nicht aus. Er führt einen Hinrichtungstest durch. Die libanesische Diplomatie wird nun beweisen müssen, dass die Unterschrift echte Auswirkungen haben kann. Sie wird sich zurückziehen, Verstöße begrenzen, die Armee unterstützen und die Menschen im Süden davon überzeugen müssen, dass der Prozess die Rückkehr ermöglichen kann. Sie wird auch die Weigerung der Hisbollah, Nabih Berris Reserven und die Erwartungen der arabischen Hauptstädte bewältigen müssen. Dort wird der eigentliche Test gespielt. Die Vereinbarung wurde in Washington unterzeichnet, aber ihr Wert wird davon abhängen, was in Frun, Zawtar Al Gharbiya und den Kanzleien, die die Fortsetzung finanzieren oder blockieren, überprüft wird.

Internationale Politik: Hormuz, Gaza und Bagdad im Herzen einer instabilen regionalen Sequenz

Die Straße von Hormuz kehrt zur Hauptachse des amerikanisch-iranischen Eisenarms zurück

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 beschreibt eine Region, die am Rande einer direkten Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran steht. Die Zeitung berichtet, dass beide Länder am zweiten Tag in Folge Streiks ausgetauscht haben, nachdem Angriffe auf die Navigation um die Straße von Hormuz stattgefunden hatten. Laut dieser Quelle behauptet Washington, auf den Angriff eines Öltankers reagiert zu haben, während Teheran auf US-Militärstandorte in Kuwait und Bahrain reagierte. Donald Trump hebt dann den Ton an. Sie droht, die Militäroperation bis zum Ende zu führen, wenn der Iran das vorläufige Abkommen zur Beendigung des Krieges nicht einhält. Diese Rhetorik gibt der Krise einen größeren Rahmen. Sie beschränkt sich nicht mehr nur auf die maritime Sicherheit. Es beeinflusst auch die Zukunft des Dialogs zwischen Washington und Teheran.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 besteht auf dem Kern des Streits: der die Passage durch die Straße von Hormuz kontrolliert. Die Zeitung berichtet, dass die Ankündigung einer « sicheren Südpassage » durch Oman und die internationale Schifffahrtsorganisation am 24. Juni 2026 von Teheran als Versuch wahrgenommen wurde, seine Autorität über die Schifffahrt zu umgehen. Die Vereinigten Staaten betrachten dies als Sicherheitsmaßnahme. Der Iran sieht darin einen Verstoß gegen den Inhalt des mit Washington unterzeichneten Memorandum of Understanding. Der Konflikt konzentriert sich daher auf einen bestimmten Punkt. Der Iran will, dass die Schiffe die Straßen benutzen, für die er gültig ist. Washington unterstützt eine alternative Passage. Diese Divergenz reicht aus, um den gesamten Verhandlungsprozess zu schwächen.

Golf-Hauptstädte verurteilen iranische Angriffe

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet von einer Welle der Empörung nach dem iranischen Feuer auf Bahrain und Kuwait. Die kuwaitischen Behörden berichten, dass sie zwei ballistische Raketen ohne Schäden oder Verluste abgefangen haben. Bahrain meldet Sachschäden in einem Wohngebäude in Muharraq. Der Golf-Kooperationsrat, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Ägypten, Jordanien und die Arabische Liga verurteilen die Angriffe. Das verwendete Vokabular ist das der Souveränität. Die arabischen Staaten verurteilen eine Verletzung des Völkerrechts und eine Gefahr für die regionale Sicherheit. Diese Reaktion isoliert Teheran diplomatisch, da der Iran versucht, seine Verwaltung von Hormuz als strategisches Recht darzustellen.

Al Bina Er erklärt, dass jede Intervention von außen in das Management von Hormus die Situation komplizieren und die vollständige Wiedereröffnung der Straße verzögern wird. Sie fordert die anderen Parteien auf, das vereinbarte Memorandum nicht aus ihrem Rahmen zu streichen. Sein irakischer Amtskollege, Fouad Hussein, schlägt ein Treffen zwischen den Golfstaaten, dem Iran und dem Irak vor, um die regionalen Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen zu erörtern. Bagdad versucht daher, eine Ausweitung der Krise zu vermeiden. Der Irak spricht als Nachbarland des Iran, als arabischer Staat und als Akteur, der militärischen Schocks ausgesetzt ist.

Gaza sinkt in eine humanitäre und diplomatische Krise

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet über die Fortsetzung der israelischen Angriffe auf Gaza, trotz eines Waffenstillstands. Die Zeitung berichtet, dass drei Palästinenser in 24 Stunden getötet wurden. Es bezieht sich auch auf Schießen, Artillerie-Bombardierungen und Zerstörungsoperationen in Gebieten östlich von Gaza-Stadt. Die medizinische Situation bleibt blockiert. Israel annulliert die Ausreise einer neuen Gruppe von Patienten, die im Ausland behandelt werden sollen. Das Ministerium für soziale Entwicklung warnt parallel vor der Verschärfung der humanitären und gesundheitlichen Katastrophe mit der Ankunft des Sommers. Die Krise ist also nicht nur militärisch. Es beeinflusst den Zugang zu Pflege, Wasser, Wärme, Unterkunft und dem täglichen Überleben.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Gaza-Fraktionen auf eine teilweise Ablehnung der von Nikolai Mladenov, dem Vertreter des Friedensrates, vorgeschlagenen Änderungen hinarbeiten. Quellen in der Nähe der Akte deuten darauf hin, dass die erwartete Reaktion in Kairo in mehreren Punkten negativ sein wird, ohne den gesamten Text abzulehnen. Dieser Schatten zählt. Die Fraktionen schließen die Tür nicht vollständig. Sie halten die Änderungsanträge jedoch für ungünstig. In derselben Zeitung heißt es, dass die Mediatoren selbst mit der neuen Version nicht zufrieden sind. Die Verhandlungen kehren daher zum Ausgangspunkt zurück. Die Akteure sprechen immer noch von einem Waffenstillstand, aber der Boden bringt neue Opfer. Der diplomatische Kalender erscheint spät zur humanitären Notlage.

Syrien bleibt israelischen Operationen ausgesetzt

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet über eine neue israelische Operation in Südsyrien. Die israelische Armee behauptet, zwei bewaffnete Männer im Gebiet von Quneitra getötet zu haben. Sie beschreibt das Gebiet als defensiven Sicherheitsraum. Lokale Quellen berichten von Schießereien im Hader-Gebiet im nördlichen Teil der Provinz. Damaskus betrachtet diese Bewegungen als Verletzungen des Rückzugsabkommens von 1974 und der syrischen Souveränität. Diese Episode zeigt, dass die südsyrische Grenze trotz des Rückgangs mehrerer Fronten instabil bleibt. Israel rechtfertigt seine Übergriffe, indem es Bedrohungen verhindert. Syrien betrachtet sie als direkten Angriff auf sein Territorium.

Diese syrische Sequenz ist Teil einer größeren Umgebung. Die Spannungen um den Libanon, Gaza, Hormus und Syrien nähren sich zusammen. Die gleichen Kräfte kommen in jeder Datei zurück. Die USA versuchen, den Iran einzudämmen. Israel vervielfacht die Logik der Sicherheitszonen. Der Iran versucht, die Isolation seiner Verbündeten zu verhindern. Die arabischen Länder wollen einen offenen regionalen Krieg vermeiden. Syrien bleibt in diesem Zusammenhang ein gefährdeter Raum. Es unterliegt militärischen Operationen, während es an echten diplomatischen Hebeln mangelt, um sie zu stoppen. Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 gibt diesem Ereignis einen zweitrangigen Platz, aber es beleuchtet die Kontinuität der israelischen Angriffe außerhalb von Gaza und Libanon.

Bagdad startet spektakuläre Antikorruptionskampagne

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet von einer umfangreichen Kampagne von Verhaftungen im Irak. Irakische Spezialeinheiten führen Morgendämmerungsoperationen in Bagdad durch, einschließlich in der grünen Zone, aber auch in wohlhabenden Vierteln und mehreren Provinzen. Die offizielle irakische Agentur berichtet, dass 47 Menschen verhaftet wurden. Dazu gehören Abgeordnete, Beamte, ehemalige gewählte Beamte und Persönlichkeiten im Zusammenhang mit administrativer und finanzieller Korruption. Die Zeitung zitiert auch den Einsatz von gepanzerten und anti-terroristischen Kräften in der grünen Zone. Diese Inszenierung gibt der Operation eine starke politische Belastung. Die Macht will zeigen, dass sie an der Spitze zuschlägt.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 liest diese Kampagne mit mehr Abstand. Die Zeitung stellt fest, dass sie auf eine alte Forderung auf der irakischen Straße reagiert, aber auch eine politische Dimension hat. Er verwies auf die Rolle des neuen Regierungsteams von Ali Al Zaydi, die amerikanischen Erwartungen und den Wunsch, Netzwerke im Zusammenhang mit Mohammed Shia Al Sudani zu reduzieren. Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 erinnert daran, dass Korruption nach wie vor eine der größten Herausforderungen des Irak seit 2003 ist, mit niedrigen Rankings bei den Transparenzindikatoren. Die Frage ist daher, ob diese Operation glaubwürdigen Prüfungen unterzogen wird oder ob sie eine Demonstration von Gewalt bleiben wird.

Sudan fordert amerikanische Kriegslesung heraus

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die sudanesische Regierung die Präsentation von Massad Boulos, einem amerikanischen Gesandten für afrikanische Angelegenheiten, vor dem Sicherheitsrat ablehnt. Khartoum hält diese Darstellung für falsch. Die sudanesischen Behörden behaupten, sie hätten den amerikanischen Plan für einen Waffenstillstand nicht abgelehnt. Sie sagten, sie hätten eine Antwort und detaillierte Kommentare geschickt. Die Akte steckt also in einem Kampf der Narrative fest. Washington spricht von einer sudanesischen Ablehnung. Khartum spricht von einem diskutierten Text. Diese Divergenz erschwert den Vermittlungsaufwand. Es zeigt auch, dass der sudanesische Krieg nicht mehr auf das Schlachtfeld beschränkt ist. Sie wird im Sicherheitsrat, in regionalen Hauptstädten und bei der Festlegung von Verantwortlichkeiten eingesetzt.

Die sudanesische Krise bleibt weniger sichtbar als Hormuz oder Gaza in den Quellen vom 29. Juni 2026, bleibt aber schwer. Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 bezieht sich auch auf sudanesische Anschuldigungen gegen Israel im Konflikt. Dieser Punkt fügt ein sensibles regionales Element hinzu. Es spiegelt den Grad des Verdachts um ausländische Einmischung. Der Sudan versucht, seine Version vor internationalen Foren zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten versuchen, einen Waffenstillstandsrahmen voranzutreiben. Dazwischen bleiben Zivilisten in einem langen, fragmentierten und schwer zu fassenden Krieg gefangen.

Ägypten und Europa stehen vor sichtbaren internen Krisen

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 widmet auch ein Thema Eisenbahnunfälle in Ägypten. Die Zeitung stellt fest, dass Unfälle trotz massiver Kosten für Transport- und große Infrastrukturprojekte weitergehen. Er zitiert die Entgleisung von vier Wagen eines Kairo-Alexandria-Zuges in Kafr Al Zayat. Er erinnerte auch an die Kollision zwischen einem Auto und einem Zug in der Provinz Suez, bei der zwei Wochen zuvor acht Menschen ums Leben kamen. Derselbe Artikel stellt diese Unfälle in einer Serie dar, die mit dem Brand am Hauptbahnhof von Kairo im Jahr 2019 begann und dann von den Dramen von Sohag und Toukh geprägt war. Das Thema geht über die Tatsache hinaus. Er stellt die Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben und die Sicherheit der Grundversorgung in Frage.

Die Auswirkungen der Hitzewelle in Europa werden auch von Al Liwa am 29. Juni 2026 berichtet. Die Zeitung berichtet von dreihundertsiebenundzwanzig Toten in Spanien und einem starken Druck auf die Hilfe in Frankreich. Öffentliche Krankenhäuser in Paris berichten von einem deutlichen Anstieg der Anrufe und der außergewöhnlichen Teilnahme an Notfällen. Der Artikel erwähnt auch französische Departements, die in Alarmbereitschaft versetzt werden, und fordert in Deutschland auf, Städte an die Auswirkungen von Hitze anzupassen. Diese Informationen erweitern die internationale Sektion auf eine andere Art von Krise. Sie ist nicht militärisch. Sie ist nicht diplomatisch. Aber es zeigt, dass Staaten auch nach ihrer Fähigkeit beurteilt werden, Menschen vor Klima- und Gesundheitsrisiken zu schützen.

Wirtschaft: Bankenreform, Rückkehr des Golfs und Wiederaufbau unter politischen Bedingungen

Banken bleiben der zentrale Test der IWF-Beziehungen

Nidauous Al Watan vom 29. Juni 2026 stellt die Bankdatei an die Spitze ihrer Wirtschaftsseite. Die Zeitung fragte nach den angeblich abgelehnten Änderungen des Bankgesetzes und ob die Abgeordneten der Meinung des Internationalen Währungsfonds entsprechen würden. Dieses Scoping zeigt, dass es in der libanesischen Wirtschaftsdebatte nicht nur um Zahlen geht. Sie konzentriert sich zunächst auf die Glaubwürdigkeit des Staates. Der Bankensektor bleibt der Kern der Krise. Einlagen, Verluste, Umstrukturierungen und die Verantwortung öffentlicher und privater Akteure blockieren weiterhin jede solide Vereinbarung mit dem IWF. Das Parlament steht daher vor einer schweren Entscheidung. Es kann eine interne Kompromisslogik übernehmen, die Banken und großen Einlegern hilft. Sie kann auch versuchen, internationale Bedingungen zu erfüllen, auf die Gefahr hin, einen sozialen und politischen Konflikt über die Verteilung der Verluste zu eröffnen. In beiden Fällen bleibt die Wirtschaft von einem Gesetz suspendiert, das sagen muss, wer zahlt, wer kleine Einleger schützt und wer vergangene Fehler annimmt.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 erweitert diese Lesung. Die Zeitung zitiert einen Finanzbeamten, dass die beiden Wege, politisch und wirtschaftlich, jetzt miteinander verbunden sind. Das Ziel des staatlichen Waffenmonopols ist mit dem Ziel verbunden, die Rechtmäßigkeit der Finanz- und Handelstätigkeiten wiederherzustellen. Dieser Ansatz verleiht dem IWF eine führende Rolle. Nach der gleichen Quelle muss die klare Einhaltung internationaler Anforderungen die Mobilisierung externer Unterstützung ermöglichen, um als unmittelbare Priorität aus dem Krieg hervorzugehen und dann in eine Erholungsphase einzutreten. Die Zeitung fügt hinzu, dass dieser Kurs auch dem Libanon helfen muss, aus der tiefen Verschlechterung seiner souveränen und finanziellen Rankings herauszukommen. Somit kann die Bankenreform nicht mehr als isoliertes technisches Dossier behandelt werden. Sie wird zur Bedingung für eine Rückkehr zu Krediten, Beihilfen und Investitionen.

Bank of Lebanon will wieder Transparenz erlangen

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet auch, dass die Bank of Lebanon unter der Aufsicht von Karim Suaid eine Prüfung bei den Alvarez & Marsal anvertrauten Finanz- und Justizministerien eingeleitet hat. Der Anwendungsbereich beschränkt sich nicht auf die Beträge, die von der Zentralbank zur Finanzierung der alten Förderprogramme gezahlt werden. Sie umfasst auch Zahlungen, die bis Ende 2023 geleistet werden, Beträge, die durch internationale Überweisungen an Banken überwiesen werden, und Zahlungen, die im Auftrag des Staates geleistet werden. In der Zeitung heißt es, dass die Bank of Lebanon mit den Justizbehörden zusammenarbeitet und ihnen die finanziellen Informationen und Analysen zur Verfügung stellt, die das Gesetz zu kommunizieren erlaubt. Das ist wichtig. Sie verleiht der Reform eine juristische Komponente. Es geht nicht mehr nur darum, die Bilanzen zu korrigieren. Es geht auch darum, die Kanäle der Entscheidungsfindung, Zahlung und Überweisung zu finden.

Dieser Ansatz kann zwei Zwecken dienen. Sie kann zunächst auf Forderungen nach Transparenz vom Beginn der Krise an reagieren. Es kann dann einen stärkeren Boden für die Diskussion mit dem IWF vorbereiten. Aber seine Wirkung wird von der Zukunft abhängen. Ein Audit ohne eindeutigen gerichtlichen Gebrauch kann zu einem anderen Dokument werden. Im Gegenteil, eine Folgeprüfung kann dazu beitragen, die Verantwortlichkeiten des Staates, der Bank des Libanon, der Geschäftsbanken und der politischen Entscheidungsträger zu unterscheiden. Die Schwierigkeit bleibt die gleiche. Der Libanon muss Beweise vorlegen, nicht nur Absichten. Sie muss auch den selektiven Einsatz von Transparenz gegenüber einem Lager vermeiden. Die wirtschaftliche Notwendigkeit ist einfach: Vertrauen wiederherstellen. Der politische Weg bleibt schwerer.

Saudisches Signal öffnet ein Fenster für Exporteure

Al Jumhouria vom 29. Juni 2026 widmet ein Thema der Aufhebung der saudischen Beschränkungen für libanesische Produkte. Die Zeitung sieht es als wirtschaftliches und politisches Signal. Laut der zitierten Analyse kann diese Entscheidung die libanesischen Exporte wiederbeleben, die in den Jahren der Auflösung den saudischen Markt verloren hatten. Es kennzeichnet auch Riads Bereitschaft, die Beziehungen zum libanesischen Staat wieder aufzunehmen und einen Reformweg zu unterstützen. Der Text betont den Anwendungsbereich dieser Maßnahme für die Erzeuger. Die Rückkehr auf den saudischen Markt kann den Rechtssektoren helfen, Währung zu bringen und ein Teil des arabischen Vertrauens wiederherzustellen. Die Zeitung spricht von einer seltenen Gelegenheit, besteht aber auch auf einer Bedingung: Der Libanon muss zeigen, dass er weiß, wie er seine Grenzen kontrolliert und den Schmuggel bekämpft.

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 geht noch weiter und verknüpft diese Entscheidung mit der Realwirtschaft. Die Zeitung erklärt, dass sechs Jahre Unterbrechung die produktiven Sektoren belastet haben. Die Aufhebung der Beschränkungen kann die Beschäftigung fördern, die Produktion ankurbeln, den Eintritt in legale Währungen erhöhen und eine schrittweise Rückkehr der Golftouristen vorbereiten. Tourismus, Hotels und Immobilien werden als Sektoren genannt, die von einem günstigeren Klima profitieren können. Aber der Artikel warnt, dass die Auswirkungen nicht sofort sein werden. Sie werden von der Fähigkeit des Staates abhängen, das Land zu stabilisieren, Land-, Luft- und Seeüberquerungen zu kontrollieren, den Menschenhandel zu bekämpfen und Reformen fortzusetzen. Die Botschaft ist also doppelt. Der Golf kann eine Tür wieder öffnen. Aber es wird keine Wirtschaft finanzieren, in der der Staat keine Flüsse oder Risiken kontrolliert.

Wiederaufbau des Südens wird zu einer großen finanziellen Herausforderung

Die wirtschaftliche Debatte ist mit der Rückkehr der Menschen im Süden verbunden. Die Zeitung befragt die Hisbollah nach der konkreten Alternative, die sie vorschlägt, wenn das Rahmenabkommen abgelehnt wird. Die aufgeworfene Frage betrifft die Befreiung der besetzten Gebiete, die Rückkehr der Vertriebenen und die Einleitung des Wiederaufbaus. Diese Frage verleiht der wirtschaftlichen Frage eine soziale Dimension. Der Süden ist nicht nur eine Front. Es ist eine Region, in der Haushalte Häuser, Einkommen, Land, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten verloren haben. Die Finanzierung des Wiederaufbaus kann nicht auf vagen Versprechungen beruhen. Es erfordert Geber, minimale Sicherheit, Arbeitsgarantien und eine Verwaltung, die in der Lage ist, die Mittel zu verwalten.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 besteht auf dem Umfang des Projekts. Die Zeitung erinnert an einen Wiederaufbau des Südens, der bis zu zwanzig Milliarden Dollar im Zusammenhang mit massiver Zerstörung und längerer Vertreibung erfordern könnte. Diese Schätzung, auch wenn sie in einen redaktionellen Rahmen fällt, gibt eine Vorstellung von der Größe des Problems. Libanon hat jetzt nicht die Haushaltsmittel für eine solche Operation. Sie wird daher auf eine Kombination aus arabischer Hilfe, westlicher Unterstützung, internationaler Finanzierung und privaten Beiträgen angewiesen sein. Diese Ressourcen werden nicht ohne einen politischen Rahmen auskommen. Die Geber fordern eine identifizierbare öffentliche Behörde, Kontrollmechanismen und Sicherheit, die das Wiederauftreten der Zerstörung verhindert.

Außenhilfe hängt von der Stabilität und Rolle der Armee ab

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 stellt das Rahmenabkommen als mögliches Tor zu Hilfs- und Investitionsprogrammen vor. Die Zeitung stellt fest, dass die Golfstaaten Stabilität als Voraussetzung für langfristiges wirtschaftliches Engagement betrachten. Er fügte hinzu, dass offizielle Institutionen in der Lage sein müssen, Sicherheit und Wirtschaft weit entfernt von doppelter Entscheidungsfindung zu verwalten. Dieser Satz beleuchtet die libanesische Frage. Die Mittel werden nicht nur gebraucht. Sie werden mit der Entscheidungsfähigkeit des Staates verbunden sein. In dieser Lesung wird die Armee zu einer indirekten wirtschaftlichen Institution. Sein Einsatz kann den Weg für Hilfe ebnen. Sein Versagen kann die Finanzierung blockieren.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 beschreibt auch die Verbindung zwischen Sicherheit, Wirtschaft und externer Unterstützung. Die Zeitung berichtet, dass die Behörden internationale Anforderungen erfüllen müssen, um externe Unterstützung zu mobilisieren. Diese Forderung betrifft den IWF, aber auch Investoren, Golfstaaten und westliche Partner. Der Libanon muss daher an mehreren Fronten gleichzeitig handeln. Er muss die Banken reformieren. Er muss die Verluste klären. Sie muss die Finanzströme kontrollieren. Er muss die Armee unterstützen. Er muss den Süden wieder aufbauen. Sie muss vor allem beweisen, dass öffentliche Entscheidungen nicht durch ein bewaffnetes Machtverhältnis oder einen undurchsichtigen Kompromiss umgestoßen werden. Diese Akkumulation macht den Ausweg aus der Krise langsam. Es zeigt aber auch, warum das wirtschaftliche Dossier nicht mehr vom institutionellen Dossier getrennt werden kann.

Öffentliche Finanzen suchen gezielte Einnahmen

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 befasst sich mit einem anderen Aspekt der öffentlichen Wirtschaft mit der Debatte über Abfallbewirtschaftungskosten. Die Zeitung berichtet, dass die Ministerien für Umwelt, Finanzen und Wirtschaft eine Erklärung abgegeben haben, um auf Kritik zu reagieren. Nach dieser Erklärung schafft das Dekret keine neue Steuer zur Erhöhung der Einnahmen des Staates. Sie setzt das Gesetz Nr. 38 von 2026 um und zielt auf die Finanzierung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft ab. Die gesammelten Mittel dürfen nicht in den Consolidated Revenue Fund eingehen. Sie sollten der Infrastruktur für integrierte Abfallbewirtschaftung, Sortierung, Behandlung, Recycling und Gesundheitslagerung vorbehalten sein.

Diese Debatte zeigt eine klassische Spannung in einer erschöpften Wirtschaft. Der Staat braucht Einnahmen, um Dienstleistungen zu finanzieren. Haushalte und Unternehmen stehen bereits unter starkem Druck. Jeder neue Beitrag wird daher als Last aufgenommen. Die Regierung versucht, eine Logik der Allokation zu verteidigen. Er sagt, das Geld wird an einen bestimmten Dienst gehen. Aber das Vertrauen bleibt schwach. Damit ein solcher Mechanismus funktioniert, sind lesbare öffentliche Konten, transparente Verträge und sichtbare Ergebnisse erforderlich. Abfallwirtschaft ist auch ein wirtschaftlicher Test. Sie betrifft Gemeinden, Unternehmen, die öffentliche Gesundheit, den Tourismus und das Image des Landes. Sie kann zu einer nützlichen Reform werden. Es kann auch als zusätzliches Beispiel angesehen werden, wenn sich der Dienst nicht ändert.

Hormus, Golfmärkte und Währungsrisiko

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Golf-Aktienmärkte nach der militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in verteilter Reihenfolge geschlossen wurden. Die Zeitung berichtet, dass iranische Angriffe auf US-Basen in Kuwait und Bahrain das Vertrauen der Investoren erschüttert haben. Die gleiche Datei bezieht sich auf den Ausstieg eines CMA CGM-Unternehmens aus der Hormuz-Straße in einer Umgebung, die als komplex gilt und ständige Wachsamkeit erfordert. Für den Libanon zählt dieser Kontext. Jeder anhaltende Anstieg der Spannungen am Golf kann sich auf Transportkosten, Energie, Transfers und den regionalen Tourismus auswirken.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet parallel dazu über den Aufruf zwischen Mohammed bin Salman und Emmanuel Macron zur Schifffahrtsfreiheit und zur Reduzierung des Kletterns. Die Zeitung hebt auch die Energiebeziehungen zwischen Riad und Tokio hervor, mit einem japanischen Interesse an der Stabilität des Weltölmarktes. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass sich der Libanon in einer regionalen Wirtschaft entwickelt, die sehr empfindlich auf Seerouten, Öl und politisches Vertrauen reagiert. Wenn sich der Golf stabilisiert, kann sich das Fenster für libanesische Exporte, Tourismus und Investitionen erweitern. Wenn Hormus eine Zone der Konfrontation bleibt, werden sich die regionalen Prioritäten in Richtung Energiesicherheit bewegen, und der Libanon riskiert, wieder ein zweitrangiges Thema zu werden.

Justiz: Irakische Korruption, Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren und Justizisierung regionaler Konflikte

Bagdad verwandelt Antikorruption in eine Kraftoperation

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 stellt die Verhaftungskampagne im Irak als eine beispiellose Gerichts- und Sicherheitssequenz vor. Die Zeitung berichtet, dass Panzer und gepanzerte Fahrzeuge die Grünfläche Bagdads umgaben, während gemeinsame Kräfte Häuser und Villen überfielen. Die Operationen zielten auf Politiker, Parlamentarier, Geschäftsleute und Persönlichkeiten im Zusammenhang mit Korruption und Einflussmissbrauch. Die irakischen Behörden behaupten, dass die Festnahmen auf der Grundlage von gerichtlichen Haftbefehlen durchgeführt wurden. Die Federal Integrity Commission stellt auch sicher, dass alle Verfahren in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt wurden. Diese Präzision ist wichtig. Sie versucht zu verhindern, dass die Operation als politische Säuberung gelesen wird. Aber der militärische Einsatz, die Schließung des Zugangs und die Anwesenheit von Anti-Terror-Kräften geben dem Fall einen Spielraum, der über das normale Verfahren hinausgeht. Gerechtigkeit erscheint hier mit ihren Richtern, Mandaten und Untersuchungen. Aber sie rückt unter schwerer eskorte in einen machtraum vor, in dem die verdächtigen zu den am meisten geschützten kreisen des staates gehören.

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Operationen zur Festnahme von 47 Personen, darunter Abgeordnete und Beamte, wegen des Verdachts auf administrative und finanzielle Korruption geführt haben. Die Zeitung stellt fest, dass die Operation im Morgengrauen in der grünen Zone, aber auch in wohlhabenden Gebieten Bagdads stattfand. Die Inszenierung zählt genauso viel wie die Namen. Es bedeutet, dass der Staat zeigen will, dass kein Ort außer Reichweite ist. Dieses Bild reagiert auf eine alte populäre Wut. Seit Jahren wird die Korruption im Irak als eine der Ursachen für die Schwächung der öffentlichen Dienste, das Exil junger Menschen und den Vertrauensverlust in die Institutionen angesehen. Doch die Kraft der Operation schafft eine andere Frage. Kann die Justiz unabhängig bleiben, wenn ihr Handeln zu einem Ereignis der nationalen Sicherheit wird? Die Antwort wird weniger von der Anzahl der Festnahmen als von der Weiterverfolgung abhängen. Die Ermittlungen müssen Beweise vorlegen, die Verfahren müssen öffentlich sein und die Vermögenswerte müssen nach dem Gesetz zurückgefordert werden.

Adnan Al Jumailis Geständnis öffnet eine Dateikette

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 verbindet die Kampagne mit der vorherigen Festnahme von Adnan Al Jumaili, dem ehemaligen leitenden Ölsektorbeamten. Die Zeitung berichtet, dass die Haftbefehle auf der Grundlage ihrer Aussagen und Ermittlungsbeweise ausgelöst wurden. Quellen, die von der Tageszeitung zitiert werden, sprechen von einer gemeinsamen Kraft von Anti-Terrorismus-, Militär- und Integritätsdiensten. Diese Kombination verleiht dem Fall eine sensible Dimension. Der Ölsektor bleibt das Finanzzentrum des irakischen Staates. Während Verdachtsmomente Märkte, Posten, Verträge und Umleitungskanäle betreffen, befasst sich die Justiz nicht nur mit Einzelfällen. Es beeinflusst die Art und Weise, wie die öffentliche Miete funktioniert. Dieselbe Zeitung berichtet, dass die bei der Untersuchung von Al Jumaili beschlagnahmten Beträge zehn Millionen Dollar und einunddreißig Milliarden irakische Dinar erreichten, nachdem zusätzliche Beträge entdeckt worden waren und der Versuch, Gelder zu verlieren, fehlgeschlagen war.

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 enthält eine genauere Liste der betroffenen Personen. Die Zeitung zitiert Muthanna Al Samarrai, Bahaa Al Nouri, Mohammad Al Karbouli, Alia Nassif, Mohammad Jamil Al Mayahi, Hassan Al Khafaji, Abdel Rahman Al Loueizi, Mudhar Al Karawi, Hind Al Abbasi, Mohammad Farman Al Joubori, Bushra Al Qaisi, Mohammad Al Sayhoud, Ali Maarij und Ibrahim Al Soumaidaie. Er erklärte, dass die Festnahmen auf den Aussagen von Adnan Al Jumaili beruhten, der seit Anfang Juni 2026 inhaftiert war. Diese Anhäufung von Namen erzeugt einen politischen Schock. Es zeigt, dass der Fall mehrere Ströme und mehrere Leistungsstufen beeinflusst. So kann es zu einem Wendepunkt werden. Aber es kann auch ein Feld der Rache werden. Die Justiz wird beweisen müssen, dass sie ihre Ziele nicht nach dem Gleichgewicht des Augenblicks wählt. Das Risiko ist umso größer, als mehrere Figuren zu alten Netzwerken gehören, die mit früheren Regierungen und aktuellen Rivalitäten verbunden sind.

Die entscheidende Frage bleibt die der Prozesse

Al Arabi Al Jadid vom 29. Juni 2026 betont, dass der Erfolg der Operation nicht an der Zahl der festgenommenen Personen gemessen werden wird. Es wird an der Fähigkeit der Justiz gemessen, die Verantwortlichen zu erreichen, die umgeleiteten Mittel zurückzugeben und evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Die Zeitung zitiert Analysen, die die Operation als politischen Wendepunkt sehen, der auch durch amerikanischen Druck angeheizt wird. Diese Lesart führt zu einer Schwierigkeit. Der Kampf gegen Korruption ist populär. Es kann auch ein Werkzeug zur Reorganisation der Macht werden. Wenn die Richter unter Druck arbeiten, wird der Effekt fragil sein. Wenn Untersuchungen einer Intervention widerstehen, kann die Operation eine neue Phase eröffnen. Die Herausforderung besteht also nicht darin, schnell aufzuhören. Es ist richtig zu urteilen.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 erinnert daran, dass die Korruption seit 2003 eine der größten Herausforderungen des Irak ist. Das Land rangiert bei den internationalen Transparenzindikatoren niedrig. Die Regierung von Ali Al Zaydi sagt, sie wolle dies zu einer Priorität machen. Der ehemalige Premierminister Haider Al Abadi seinerseits fordert einen globalen, dauerhaften und unpolitischen Kampf. Diese Antwort bietet einen nützlichen Rahmen. Eine erfolgreiche Kampagne muss über das juristische Spektakel hinausgehen. Sie muss stabile Regeln für öffentliche Aufträge, Ernennungen, Ölverträge, beschlagnahmtes Eigentum und parlamentarische Kontrolle festlegen. Ohne dies können Verhaftungen die Straße für ein paar Tage beruhigen. Sie ändern nicht die tiefe Ordnung der Straflosigkeit.

Samah Hajjawis Verwaltungshaft enthüllt Gerechtigkeit ohne öffentliche Anklage

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die israelischen Behörden die Verwaltungshaft von Samah Bilal Abdel Rahman Hajjawi, einer 27-jährigen Palästinenserin aus Qalqilya, zum dritten Mal verlängert haben. Die Verlängerung umfasst weitere sechs Monate und hält sie bis zum 29. September 2026 im Gefängnis. Die Zeitung erinnert daran, dass Verwaltungshaft eine Haft ohne öffentliche Anklage oder Gerichtsverfahren ist, die auf einer geheimen Aufzeichnung beruht, zu der weder der Häftling noch sein Anwalt Zugang haben. Dieser Punkt ist zentral für eine Justizabteilung. Das ist nicht nur eine Gefängnisentscheidung. Dies ist ein Regime, bei dem die Sicherheitsbehörde die Anklage ersetzt. Der Häftling muss Beweise anfechten, die er nicht kennt. Das Recht auf Verteidigung wird sehr eingeschränkt.

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 fügt hinzu, dass Samah Hajjawi bereits zum ersten Mal seit siebeneinhalb Monaten und ein zweites Mal seit dreieinhalb Monaten inhaftiert war. Sie wurde am 19. Januar 2025 in der ersten Phase eines Gefangenenaustauschs im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand in Gaza freigelassen. Sie wurde anschließend am 1. April 2025, weniger als drei Monate nach ihrer Freilassung, erneut verhaftet und dann in Verwaltungshaft gebracht. Seine Berufung gegen die Verlängerung wurde von einem israelischen Gericht zurückgewiesen. Derselbe Artikel berichtet, dass sie zwischen mehreren Orten der Haft, darunter Damon, Jalameh und Sharon, ohne in Frage gestellt wurde. Die palästinensische Gefängnisbehörde beschreibt diese willkürlichen Transfers.

Haftbedingungen werden zu einer Menschenrechtsfrage

Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Samah Hajjawi behauptet, nach einer Durchsuchung des Hauses der Familie verhaftet worden zu sein. Sie behauptet auch, Misshandlungen, Beleidigungen und demütigenden Durchsuchungen in Sharons Gefängnis ausgesetzt gewesen zu sein. Sie berichtete weiter, dass Verstöße gegen Gefangene im Damon-Gefängnis fortgesetzt wurden. Diese Elemente bewegen den Fall vom Verfahren zu den Haftbedingungen. Es geht nicht mehr nur darum, warum eine Person ohne Anklage festgehalten wird. Es ist auch wichtig zu wissen, wie sie behandelt wird, sobald sie unter gefängnisaufsicht gestellt wird. Die Zeitung fügt hinzu, dass fast 49 Prozent der in israelischen Gefängnissen inhaftierten palästinensischen Gefangenen ohne Anklage festgehalten würden, entweder unter dem Status illegaler Kämpfer oder unter Verwaltungshaft. Diese Daten geben dem Fall Hajjawi einen kollektiven Umfang.

Der gleiche Fall zeigt, dass Gerechtigkeit auch in der Gaza-Krise gefangen ist. Al Quds Al Arabi vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Israel die Ausreise einer neuen Gruppe von Patienten aus Gaza abgesagt hat, die im Ausland behandelt werden sollten. Die Zeitung berichtet auch, dass ein erheblicher Teil des Dialysegeräts im medizinischen Komplex Al Shifa gestoppt wurde, weil es an Material mangelte, das für seinen Betrieb notwendig war. Diese Tatsachen sind in erster Linie humanitärer Natur. Sie beinhalten aber auch die rechtliche Verantwortung einer Macht, die Bewegungen, Zugänge und Autorisierungen kontrolliert. Wenn eine kranke Person nicht gehen kann und wenn ein lebenswichtiger Dienst blockiert wird, schließt sich die Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung der des Gesetzes an.

Im Jemen und im Iran wird Gerechtigkeit zur Kriegssprache

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Huthis ihre Wirtschaft der Erhebung und Kontrolle öffentlicher Güter ausweiten. Die Zeitung beschreibt neue Gebühren für Landwirte und Eigentümer, die Anspruch auf Umweltgenehmigungen haben. Er bezog sich auch auf die Umwandlung von Bereichen unter öffentlichen und militärischen Institutionen in kommerzielle Projekte, die von Verwandten der Führer der Bewegung verwaltet werden. In diesem Fall ist das rechtliche Problem das des öffentlichen Eigentums, des Missbrauchs von Autorität und der Einnahme von Ressourcen. Die Bewohner sprechen von gewaltsamen Anklagen. Die zitierten Wirtschaftsquellen sehen darin eine Erhöhung der Finanzierung von de facto Macht. Das Recht ist daher als Schutz abwesend, aber als Mangel vorhanden. Öffentliches Eigentum wird nicht mehr durch eine neutrale Behörde garantiert. Sie werden zu umverteilten Vermögenswerten entsprechend der politischen Macht.

Al Sharq Al Awsat vom 29. Juni 2026 berichtet schließlich, dass die iranischen Behörden die amerikanischen und israelischen Angriffe gegen den Iran legalisieren wollen. Die Zeitung zitiert Appelle zur Strafverfolgung der für diese Streiks Verantwortlichen vor nationalen und internationalen Gerichten. Der physische, psychische, materielle und moralische Schaden, den die Iraner erlitten haben, wird als Gerichtsakten dargestellt. Angriffe auf Gesundheits- und Dienstleistungszentren sowie der Tod von Zivilisten werden als mögliche Elemente von Beschwerden genannt. Dieser Ansatz zeigt, wie Gerechtigkeit zu einer weiteren Konfliktfront wird. Es wird verwendet, um die Geschichte eines Opfers zu erstellen, Wiedergutmachung zu suchen und Verantwortlichkeiten festzulegen. Sie kann Dateien produzieren. Aber seine Wirksamkeit wird vom Zugang zu Beweismitteln, der Gerichtsbarkeit und der Fähigkeit abhängen, die bloße Logik der Propaganda zu überschreiten.

Gesellschaft: Prekäre Rückkehr, fragiles Wohnen und ziviles Leben unter Druck

Der Süden zwischen erwarteter Rückkehr und unmöglichem Wiederaufbau ohne Garantien

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 beschreibt die wichtigste soziale Frage des Augenblicks durch die Notlage der Vertriebenen aus dem Süden. In der Zeitung heißt es, dass es wichtig ist, nicht mehr als eine Million Menschen zu vergessen, die von ihren Dörfern und Städten entfernt sind, in Zelten oder Schulen leben, mit Lebensmitteln und lebenswichtigen Bedürfnissen, die offen bleiben. Er fügt hinzu, dass das Wiederaufbauprojekt zwanzig Milliarden Dollar erreichen könnte, da die Zerstörung in seinem Leitartikel mit der eines sehr großen Krieges verglichen wird. Diese Schätzung bringt die Krise des Südens in eine andere Skala. Es ist nicht mehr nur ein militärisches Dossier oder die Verhandlung von Testgebieten. Dies sind verlorene Häuser, Schulen unterbrochen, Geschäfte gestoppt, verlassene Bauernhöfe und Familien, die darauf warten, ob die Rückkehr vor dem nächsten Herbst, der nächsten Saison oder der nächsten Kältewelle möglich ist. Die gleiche Quelle erinnert auch an die Frage der von Israel inhaftierten Gefangenen. Dieser Punkt fügt der Datei eine menschliche Belastung hinzu. Vertriebene Familien fragen nicht nur nach Karten und Garantien. Sie fragen nach einer Antwort über die Lebenden, die Toten, die Gefangenen und die Häuser.

Al-Liwa Die Zeitung glaubt, dass die politische Verhandlungsverweigerung ohne einen praktischen Vorschlag für die Bewohner des Südens nicht vollständig sein kann. Er fragte, wie die verbleibenden besetzten Gebiete befreit würden, wie die Vertriebenen zurückkehren würden, woher die Wiederaufbaumittel kommen würden und wie weitere Zerstörungen vermieden werden könnten. Derselbe Text betont die Notwendigkeit einer echten arabischen und internationalen Unterstützung, die sich nicht auf Erklärungen beschränkt. Er betont, dass die libanesische Armee nicht die alleinige Verantwortung für den Einsatz und die Sicherheit in einem weiten und zerstörten Gebiet ohne militärische, logistische und finanzielle Mittel übernehmen kann. Somit ist die Zivilgesellschaft im Süden unter drei Bedingungen ausgesetzt. Wir brauchen einen überprüfbaren israelischen Rückzug. Schnelle finanzielle Unterstützung ist notwendig. Sie erfordert auch eine öffentliche Behörde, die in der Lage ist, die Hilfe zu verwalten, ohne den Wiederaufbau in einen neuen Raum des Klientelismus oder der Rivalität zu verwandeln.

Frun, Zawtar Al Gharbiya und die trauernden Dörfer

Al-Liwa Die Zeitung beschreibt eine Straße, die allmählich zu einer Kreuzung des Schadens wird. Nach Bourj Rahhal, Deir Qanoun Al Nahr, Maaroub und Srifa bezieht er sich auf Häuser, die auf beiden Seiten der Straße zerstört wurden, zerstörte Gebäude und dann Geschäfte und Häuser, die in Al Ghandouriya fielen. Der Artikel berichtet auch von Bewohnern, die Rituale im Zusammenhang mit Ashura organisieren, mit Wasser, Kaffee, Mahlzeiten und Anzeichen von Trauer. Diese Szene fasst eine Gesellschaft zusammen, die ihre Rituale nicht verlässt, auch wenn der Raum, der sie trägt, gebrochen ist. Dörfer sind nicht nur Punkte auf einer Militärkarte. Sie sind Netzwerke von Familien, Friedhöfen, Moscheen, kleinen Gewerben und Souvenirs. Wenn ein Haus fällt, ist es nicht nur Privateigentum, das verschwindet. Es ist oft ein Familienarchiv, eine Nachbarschaft und ein Zugehörigkeitsnachweis.

Die Kontroverse um Frun verstärkt diese Spannung. Al Liwa vom 29. Juni 2026 berichtet, dass die Gemeinde und die Bewohner die Idee der Integration der Stadt in ein Testgebiet ablehnen, weil sie nicht besetzt ist und sich außerhalb der gelben Linie befindet. Die Zeitung fügt hinzu, dass Frun von ein paar Familien bewohnt wird, die in die Häuser zurückkehrten, die sie hielten. Es stellt auch die Abwesenheit von israelischen Streitkräften und bewaffneten Elementen in der Lokalität fest. Die gesellschaftliche Debatte entsteht genau aus dieser Lücke. Für Handelskarten kann Frun Teil eines Sicherheitsgeräts werden. Für die Bewohner bleibt es ein verletztes Dorf, das versucht, eine minimale Präsenz aufrechtzuerhalten. Die von der Zeitung gestellte Frage nach der Wahl von Frun und Zawtar Al Gharbiya spiegelt somit eine breitere Besorgnis wider. Dörfer haben Angst davor, als technische Gebiete behandelt zu werden, da sie bereits eine Krise des Wohnens, der Trauer und der Rückkehr erleben.

Die südlichen Vororte besetzen die Ruinen

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 widmet einen Bericht den südlichen Vororten von Beirut, wo das Leben inmitten der Trümmer wieder aufgenommen wird. Die Zeitung beschreibt die Rückkehr der Staus, der Bäckereien, die wieder aus dem Brot kommen, der Cafés, die mit Kunden gefüllt sind, die Weltcup-Spiele sehen, der Obstverkäufer, die ihre Stände lagern, und der Motorräder, die sich zwischen Autos schleichen. Diese scheinbare Normalität verbirgt keinen Schaden. Der gleiche Bericht berichtet, dass die Trümmerhaufen zwischen den zerbrochenen und offenen Gebäuden am Himmel verbleiben. Er erklärt, dass Familien mitten in der Nacht, zum Zeitpunkt des Essens vor dem Fasten des Ramadan, an die Küste, andere Viertel, andere Städte oder Häuser von Verwandten flohen. Die Rückkehr ist in diesem Zusammenhang kein Ende der Krise. Es ist eine Möglichkeit, in eine Nachbarschaft zurückzukehren, deren Sehenswürdigkeiten immer noch gebrochen sind.

Der gleiche Bericht von Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 zeigt, dass die Wiederbelebung des Lebens mit dem religiösen und gemeinschaftlichen Gedächtnis verbunden ist. Zehn Nächte lang versammeln sich die Bewohner auf den Plätzen der Nachbarschaft, um zu beten, zu singen, Reden zu hören und kaltes Wasser, Kaffee und Mahlzeiten zu verteilen. Ein Bewohner, Ali Al Alawieh, sagt, dass das Gedenken an Achoura lehrt, keine Angst zu haben, während er erkennt, dass die diesjährige Ausgabe eine große Traurigkeit trägt. Die Zeitung sagt jedoch, dass nicht alle zurückgekehrt sind. Viele bleiben vertrieben, weil ihre Häuser beschädigt sind. Ältere Menschen bleiben lieber weg, um den Zyklus von Koffern, Flug und Rückkehr nicht zu wiederholen. Dieser Satz sagt soziale Müdigkeit. Displacement ist keine Episode mehr. Es wird zu einer Wiederholung, die Körper, Bindungen und Vertrauen verwendet.

Wohnen, alte Mieten und nicht genehmigte Bauten

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 spricht eine weitere soziale Krise an, die weniger spektakulär ist als die Zerstörungen des Südens, aber schwer für Haushalte: die ehemaliger Wohnpachtverträge. Die Zeitung berichtet, dass die Gerichte zahlreiche Urteile erlassen, in denen diese Mietverträge freigegeben und Mieter angewiesen werden, ihre Häuser zu verlassen. Er erklärt, dass die Interpretation, die von einem Teil des Gerichts angenommen wurde, den Beginn der gesetzlichen Verlängerungsfrist für das Gesetz von 2017 darstellt, was zu dem Schluss führt, dass die neunjährige Frist im Februar endete. Laut dem Artikel gilt dieser Ansatz im Kontext eines Mangels an Wohnungspolitik und sozialem Sicherheitsnetz. In der Zeitung zitierte Anwälte glauben, dass ehemalige Mieter Ungerechtigkeit erleiden, wenn die Gerichte das Gesetz strikt durchsetzen, unabhängig von den wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Bedingungen des Landes.

Al Akhbar vom 29. Juni 2026 zitiert auch den Präsidenten der libanesischen Immobilienbehörde Andira Al Zouhairi, wonach die Zahl der vor 1992 gemieteten Wohnungen, die auf etwa 64 Tausend geschätzt wurden, stark gesunken ist. Die Zeitung berichtet, dass nur in Bourj Hammoud mehr als 100 Wohnungen geleert wurden, von denen einige sogar noch vor dem Inkrafttreten bestimmter Entscheidungen. Dieser Fall betrifft einen sensiblen Bereich der libanesischen Gesellschaft. Die Eigentümer berufen sich auf ihre Rechte und die alte Schwäche der Mieten. Mieter berufen sich auf das Fehlen von Alternativen, den Preisanstieg und die Angst vor der Stilllegung. Zwischen beiden bleibt der Staat als Schutzakteur abwesend. Eine Rechtskrise wird daher zu einer Krise des Alters, der städtischen Armut und der erzwungenen Mobilität. Es kann eine stille Form der inneren Verschiebung erzeugen, diesmal ohne Bombardement.

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 weist parallel auf den relativen Rückgang des nicht genehmigten Baus in Akkar in den letzten zwei Jahren hin, dank strengerer Kontrollen in mehreren Sektoren. In der Zeitung heißt es jedoch, dass die Gemeinden nicht über ausreichende Befugnisse verfügen, um Straftaten direkt zu verhindern. Ihre Rolle beschränkt sich oft auf die Überwachung und Berichterstattung, während die Verantwortung für die Umsetzung von Entscheidungen bei den zuständigen Behörden und den Sicherheitskräften liegt. Der Artikel fügt hinzu, dass Arbeitsstillstand oft nach Beginn der Baustelle auftritt und dass die Zerstörung auf kleine Strukturen beschränkt bleibt. Dieser Fall zeigt eine Schwäche des öffentlichen Handelns. Der Wohnungsbedarf, die mangelnde Planung und das langsame Tempo der administrativen Umsetzung erzeugen Grauzonen. Sie schüren dann Konflikte zwischen Bewohnern, Gemeinden, Eigentümern und dem Staat.

Verwaltung, Diaspora und unsichtbare Gewalt

Ad Diyar vom 29. Juni 2026 berichtet, dass Innenminister Ahmad Al Hajjar zum ersten Mal außerhalb des Landes einen biometrischen Fingerabdruckdienst für Pässe von der libanesischen Botschaft in Kuwait ins Leben gerufen hat. Begleitet wurde er von General Security Director Hassan Choucair, Botschafter Ghadie Khoury und Sicherheitsbeamten. Der Minister stellt diese Maßnahme als einen Schritt zur Modernisierung der Verwaltung und zur Verbesserung der Dienstleistungen für Expatriates vor. Die Regelung soll es den im Ausland lebenden Libanesen ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, ihre Fingerabdrücke in ihrem Wohnsitzland abzunehmen und sie elektronisch an den Libanon zu übermitteln. Die Erfahrung muss dann auf andere Botschaften und Konsulate am Golf und anderswo ausgedehnt werden. Diese Maßnahme ist sowohl sozial als auch administrativ. Es reduziert die Reisekosten. Es unterhält eine Verbindung mit der Diaspora. Es gibt dem Staat auch ein seltenes Bild von nützlichem Dienst.

Al Joumhouria vom 29. Juni 2026 öffnet schließlich eine Akte über häusliche Gewalt, die von Männern erlitten wird. Die Zeitung stellt fest, dass dies nicht dazu gedacht ist, das Leiden von Frauen mit dem von Männern zu vergleichen oder Gewalt gegen Frauen zu minimieren. Vielmehr wird daran erinnert, dass Gewalt ein abgelehntes Verhalten bleibt, unabhängig von der Identität des Opfers oder Täters. Nach dem Text nimmt solche Gewalt oft nicht-physische Formen an: wiederholte Beleidigungen, Entwertung, Spott über Rolle, Aussehen oder Fähigkeiten, ständiges Infragestellen von Entscheidungen und emotionale Erpressung. Der Artikel weist