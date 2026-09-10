Pater Joseph Moukarzel, Rektor der Universität des Heiligen Geistes von Kaslik (USEK), gewählter Präsident des Nahen Ostens C2R des AUF für 2 Jahre

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Beirut, 10. September 2026Pater Joseph Mukarzel o.l.m, Rektor der Holy Spirit University of Kaslik (USEK), wurde für eine zweijährige Amtszeit zum Präsidenten der Regionalkonferenz der Rektoren (C2R) der Mitgliedsinstitutionen des Nahen Ostens AUF gewählt, die den Zeitraum 2027-2028 abdeckt.

Seine Wahl erfolgte nach einer Handshow auf der General Elective Conference of the C2R Middle East, die am Mittwoch, den 9. September 2026 in Anwesenheit von Pater François Boëdec s.j., scheidender Präsident der C2R Middle East und Rektor der Saint Joseph University von Beirut der Rektoren der Institutionen Mitglieder der Konferenz, und Jean-Noël Baléo, Regionaldirektor des AUF Middle East.

Pater Mukarzel folgt damit dem Rektor der Saint-Joseph-Universität von Beirut nach. Seine Wahl ist eine Fortsetzung der vom C2R initiierten Dynamik, um die Zusammenarbeit zwischen den Hochschuleinrichtungen des AUF in der Region zu stärken, den Erfahrungsaustausch zu fördern und zur Entwicklung gemeinsamer Projekte im Dienste der wissenschaftlichen Frankophonie beizutragen.

Eine Reise zu Hochschulbildung, Kultur und Erbe

Seit Juli 2025 promoviert Moukarzel in Geschichte an der Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Seit 2001 ist er Professor und Forscher am USEK und hat mehrere akademische und institutionelle Aufgaben inne, unter anderem Leiter der Bibliothek, des Universitätsmuseums und des Phoenix Centre for Lebanon Studies.

Seine Arbeit umfasst die Geschichte des Libanon und des Nahen Ostens, das Manuskripterbe, syrische Studien und islamisch-christliche Beziehungen. Er beteiligte sich an zahlreichen Forschungsprojekten, betreute Diplomarbeiten, betreute wissenschaftliche Arbeiten und saß in Jurys an mehreren Universitäten im Ausland. Er hat auch an einer Reihe von internationalen Initiativen mitgewirkt, darunter das Studium und die Bewertung orientalischer Manuskripte.

Er ist auch ein ausländischer Forscher am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Frankreich.

Über den C2R Middle East

Jede AUF-Regionaldirektion besteht aus einer regionalen Rektorenkonferenz (C2R), einem Austausch- und Konsultationsgremium, dessen Aufgabe es ist, die ersten Leiter der AUF-Mitgliedsinstitutionen zusammenzubringen, um zur Entwicklung der wissenschaftlichen Frankophonie beizutragen.

C2R ist ein regionales Forum mit dem AUF Middle East, das sich der Reflexion über strategische Fragen im Bereich der Hochschulbildung widmet und einen Raum für Konfrontation und Verbreitung von Ideen und Lösungen bietet. Es hat auch eine operative Rolle, mit einer Reihe von Aktivitäten, die von seinen verschiedenen thematischen Kommissionen geleitet werden:Forschung; Internationalisierung; Qualitätssicherung und Akkreditierung; Mediation und Konfliktmanagement.

Das C2R Middle East vereint 53 Rektoren, Präsidenten von Universitäten und Direktoren von Universitätsinstitutionen des Nahen Ostens, Mitglieder des AUF, in 13 Ländern der Region.