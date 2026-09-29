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Das Konzept einer « gelben Linie » setzt sich allmählich im Vokabular der Konfrontation im Südlibanon nieder. Sie entspricht jedoch nicht der internationalen Grenze oder der von den Vereinten Nationen gezogenen Blauen Linie. In seiner Ausgabe vom 29. September 2026 beschreibt Al Akhbar es als israelisches Militärgerät, das auf libanesischem Territorium errichtet wurde. Die Zeitung bezieht sich auf ein besetztes Gebiet, dessen Tiefe je nach Sektor zwischen fünf und zwölf Kilometern variiert. Israel würde es als eine « fortgeschrittene Verteidigungslinie » darstellen, die zuerst entworfen wurde, um sofortige Bedrohungen von seinen Grenzgemeinden zu entfernen.

Diese Beschreibung nimmt eine andere Dimension an, wenn sie mit den am selben Tag von Al Araby Al Jadid veröffentlichten Informationen in Einklang gebracht wird. Quellen der Zeitung zufolge hatte Premierminister Nawaf Salam während seiner Treffen am Rande der UN-Generalversammlung amerikanische Botschaften erhalten, wonach Israel beabsichtigte, seine Operationen fortzusetzen und in der Sicherheitszone zu bleiben, die es im Süden entworfen hatte. Diese Information ist keine offizielle Ankündigung aus Washington oder Israel. Sie zeigen jedoch, dass die Libanesen befürchten, dass sich ein Militärgerät, das als vorübergehend dargestellt wird, im Laufe der Zeit beruhigen wird.

Die Debatte wird nach den Äußerungen des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich noch heikler. Asharq Al-Awsat berichtet am 29. September 2026, dass er sich öffentlich auf die Annexion libanesischer Gebiete an die Litani bezog. Al Jumhouria geht auch auf diese Bemerkungen zurück und unterstreicht ihren Widerspruch zu der in den Verhandlungen enthaltenen israelischen Verpflichtung, die territorialen Ambitionen im Libanon nicht zu fördern. Drei Konzepte überschneiden sich, ohne gleichwertig zu sein: die « gelbe Linie », die derzeit besetzte Sicherheitszone und die Litani. Ihre Verwirrung könnte sehr unterschiedliche Ziele verschleiern.

Eine Tiefe von fünf bis zwölf Kilometern

Al Akhbar widmet detaillierte Entwicklung der militärischen Logik dieser « gelben Linie ». Die Zeitung behauptet, dass israelische Streitkräfte in Dörfern und Ortschaften präsent sind, die in das integriert sind, was Israel eine Pufferzone nennt. Seine Tiefe würde zwischen fünf und zwölf Kilometern variieren.

Der Zeitung zufolge beschränkten sich die Schwierigkeiten bei der siebten Sitzung der Verhandlungen in Rom nicht auf technische Details. Israel hat bereits ein militärisches Konzept auf der Grundlage dieser fortgeschrittenen Linie etabliert, während es eine gewisse Handlungsfreiheit darüber hinaus beibehält.

Der Schatten ist wichtig. Ein besetztes Gebiet wäre in dieser Lesung nicht unbedingt als neue politische Grenze gedacht. Es würde verwendet werden, um eine militärische Tiefe zwischen der Grenze und israelischen Orten zu schaffen.

Al Akhbar zitiert die Aussagen des israelischen Generalstabschefs Eyal Zamir. Es wurde berichtet, dass die der Armee anvertraute Mission eine Positionierung auf einer Linie war, die direktes Feuer gegen israelische Gemeinden verhinderte. Gleichzeitig erwähnte er Berichten zufolge die Fortsetzung der Operationen gegen Bedrohungen jenseits dieser Linie und sogar nördlich des Litani-Flusses.

Diese Unterscheidung ermöglicht es uns, das von der Zeitschrift beschriebene Gerät zu verstehen. Die « gelbe Linie » könnte einige Näherungsangriffe verhindern oder komplizieren. Es würde jedoch keine Waffen neutralisieren, die in der Lage sind, aus einer größeren Tiefe zu handeln.

Die israelische Bodenpräsenz würde daher eine begrenzte Funktion erfüllen. Es würde eine Überwachungs- und Interventionszone schaffen. Es allein würde sich nicht mit dem Problem von Raketen oder Drohnen befassen, die aus abgelegeneren Gebieten gestartet werden könnten.

Es ist genau diese Einschränkung, die den israelischen Willen erklären könnte, die Handlungsfreiheit über das besetzte Gebiet hinaus aufrechtzuerhalten.

Die früheren Höhen von Ali al-Taher

Al Akhbar benutzt die Höhen von Ali al-Taher, um diese Doktrin zu veranschaulichen. Nach einer Zerstörungsoperation in diesem Gebiet begann die israelische Armee, sich von der Erleichterung zurückzuziehen, um sich auf die « gelbe Linie » zu verlegen.

Laut der Zeitung war Israel dann in der Lage, das Gebiet durch Beobachtung und Feuer zu kontrollieren. Dieser Ansatz ist wichtig. Es bedeutet, dass eine dauerhafte Besetzung jeder Höhe nicht als notwendig angesehen wird, wenn die Armee die Fähigkeit behalten kann, aus der Ferne zu überwachen und zuzuschlagen.

Die « gelbe Linie » würde daher weniger als konventionelle Grenze als als Kontrollbasis funktionieren.

Dieser Ansatz gibt auch mehr Flexibilität für Verhandlungen. Eine militärische Linie kann theoretisch verschoben werden. Sie kann sich mit der Umsetzung der Regelungen verringern. Sie kann auch aufrechterhalten oder gestärkt werden, wenn die Verhandlungen scheitern.

Al Akhbar ist auch der Ansicht, dass dieser Mechanismus weiterhin mit einer politischen Lösung verbunden ist, die noch nicht ausgereift ist. Die Zeitung präsentiert es als provisorische Frontmanagement-Formel.

Das libanesische Problem ist genau in diesem Wort enthalten: provisorisch. Eine vorübergehende Militärpräsenz kann nachhaltig werden, wenn die Bedingungen für ihren Rückzug nicht erfüllt sind.

Nachrichten erhalten von Nawaf Salam

Die Informationen von Al Araby Al Jadid verstärken diese Frage.

In der Ausgabe vom 29. September 2026 heißt es in der Zeitung, dass Nawaf Salam während seines Aufenthalts in New York mehrere Nachrichten erhalten habe. Das Wichtigste wäre von amerikanischer Seite gekommen. Nach den zitierten Quellen würde Israel weiterhin entschlossen sein, seine Operationen fortzusetzen und seine Sicherheitszone im Süden aufrechtzuerhalten, bis der libanesische Staat aus der von diesen Gesprächspartnern berichteten Sicht ausreichend ernsthafte Maßnahmen in Bezug auf die Waffen der Hisbollah ergreift.

Laut Al Araby Al Jadid haben US-Beamte Berichten zufolge die von der libanesischen Regierung bereits unternommenen Schritte für unzureichend befunden. Berichten zufolge forderten sie eine Beschleunigung des Prozesses, Waffen unter staatliche Autorität zu stellen, und warnten davor, dass sich die Situation ansonsten weiter verschlechtern könnte.

Die genaue Art dieser Informationen muss beibehalten werden. Sie werden den Quellen der Zeitung zugeschrieben und entsprechen nicht einer offiziellen US-Erklärung. Ihre Bedeutung liegt gerade in der Kluft, die sie zwischen öffentlichen Erklärungen und Botschaften in diplomatischen Treffen vorschlagen.

Nawaf Salam verteidigt weiterhin den Verhandlungsprozess. Al Araby Al Jadid berichtet, dass offizielle libanesische Quellen diese Wahl für schwierig halten, aber ohne echte Alternative. Der Premierminister sollte die US-Beamten auffordern, Israel zu drängen, das am 26. Juni unterzeichnete Rahmenabkommen umzusetzen und die Verhandlungen fortzusetzen.

Zwei Logiken erscheinen daher von Angesicht zu Angesicht. Beirut möchte den ausgehandelten Rahmen nutzen, um einen Rückzug zu erreichen. Berichten zufolge verknüpft Israel seine Präsenz und Operationen mit der Entwicklung des Hisbollah-Falls.

Die « gelbe Linie » wird somit sowohl zu einem Druckinstrument als auch zu einem militärischen Gerät.

Von militärischen Arrangements zu politischen Ansprüchen

Bezalel Smotrichs Aussagen führen eine zusätzliche Dimension ein.

Asharq Al-Awsat vom 29. September 2026 berichtet, dass der israelische Finanzminister erklärte, er wolle die libanesischen Gebiete an die Litani annektieren. Die Zeitung stellt direkt die Frage: Ist es eine politische Auktion oder der Ausdruck eines tieferen territorialen Projekts?

Der pensionierte General Hicham Jaber, der von Asharq Al-Awsat interviewt wurde, glaubt, dass die israelischen Ideen über die Litani oder die Annexion von Teilen des Südens nicht neu sind. Sie ist jedoch der Ansicht, dass ihr Wiedererscheinen im gegenwärtigen Kontext eher darauf abzielt, die Schadensobergrenze anzuheben als eine sofort anwendbare Transaktion anzukündigen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Eine Ministererklärung ist keine Entscheidung der israelischen Regierung. Es kann auch nicht gesagt werden, dass die « gelbe Linie » die erste Stufe eines offiziellen Annexionsplans für die Litani sein würde.

Aber die Erklärung verändert den politischen Kontext, in dem der Militärapparat interpretiert wird.

Al Joumhouria vom 29. September 2026 hebt dieses Problem hervor. Die Zeitung glaubt, dass Smotrichs Kommentare dem Teil des ausgehandelten Rahmens widersprechen, in dem Israel kein libanesisches Territorium beansprucht. Der israelische Minister begnügt sich daher nicht damit, eine Tiefe der Sicherheit zu diskutieren. Es stellt die territoriale Frage in die öffentliche Debatte.

Das reicht aus, um die libanesischen Sorgen zu nähren.

Der Litani ist nicht die « gelbe Linie »

Die beiden Konzepte sollten jedoch nicht verwechselt werden.

Die Litani haben einen besonderen Platz in der Resolution 1701. Asharq Al-Awsat erinnert daran, dass es als geografischer Bezugspunkt für Sicherheitsvorkehrungen auf libanesischem Territorium dient. Diese Referenz verwandelt den Fluss nicht in eine internationale Grenze.

Die von Al Akhbar beschriebene « gelbe Linie » antwortet auf eine andere Logik. Es liegt weiter südlich und seine Tiefe variiert je nach Sektor. Seine Position ist militärisch. Es zielt darauf ab, eine Distanz zwischen israelischen Positionen und nahen Bedrohungen zu schaffen.

Schließlich bezieht sich die Sicherheitszone, auf die sich die Quellen von Al Araby Al Jadid beziehen, auf das Gebiet, in dem Israel den Informationen zufolge seine Präsenz in der gegenwärtigen Phase aufrechterhalten möchte.

Die drei Begriffe können sich im politischen Diskurs überschneiden. Sie sollten nicht als identisch dargestellt werden.

Diese Unterscheidung ist umso notwendiger, da die Idee, sich an die Litani zu halten, eine erhebliche Änderung des Maßstabs darstellen würde. Es würde nicht mehr einer Tiefe von fünf bis zwölf Kilometern entsprechen. Es würde einen viel größeren Teil des südlichen Libanon betreffen.

Die Quelldateien ermöglichen es nicht zu behaupten, dass eine offizielle israelische Entscheidung in diese Richtung getroffen wurde.

Andererseits zeigen sie, dass diese Annahme nun von einem israelischen Minister öffentlich gemacht und in der libanesischen und regionalen Presse diskutiert wird.

Ein Land, das sich weiter bewegt

Die territoriale Debatte findet statt, während militärische Operationen weitergehen.

Al Binaa vom 29. September 2026 berichtet von israelischen Streiks in mehreren Teilen des Südens. Die Zeitung erwähnt Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa, Zibqin, Yater, Mays al-Jabal, Haris und Hadatha. Es berichtet auch von einer großen Explosion durch israelische Streitkräfte in Mansuri.

Al Sharq beschreibt auch eine Abfolge von Bombenanschlägen und militärischen Bewegungen. Die Zeitung berichtet unter anderem von israelischen Panzerbewegungen im Arnun-Gebiet, begleitet von Feuer und Beschuss in Richtung Zawtar al-Sharqiyah. Es heißt auch, dass eine libanesische Armee-Ingenieureinheit eine israelische Spionagekamera mit einem Solargerät in der Nähe von Wadi Zibqin demontiert hat.

Diese Ereignisse verleihen der « gelben Linie » eine konkrete Dimension. In der Debatte geht es nicht um eine theoretische Karte, die für künftige Verhandlungen entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Gebiet, in dem immer noch Operationen durchgeführt werden und die Menschen weiterhin mit den direkten Folgen des Konflikts konfrontiert sind.

Diese Realität erschwert jede Unterscheidung zwischen vorübergehender Nutzung und nachhaltiger Installation.

Je länger das System besteht, desto mehr hängt der Rückzug von einer politischen Vereinbarung ab. Und je länger dieses Abkommen dauert, desto mehr gewinnt die militärische Situation ihre eigene Trägheit.

Der dreigliedrige Rahmen als Instrument des Austritts

In diesem Zusammenhang traf Nawaf Salam in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio zusammen.

Asharq Al-Awsat vom 29. September 2026 berichtet, dass der Premierminister die Aktivierung des dreigliedrigen Rahmens beantragt hat. Sie will die Grundsätze der Gegenseitigkeit und Progressivität in konkrete Maßnahmen umsetzen. Das erklärte Ziel ist zweierlei: den vollständigen israelischen Rückzug zu erreichen und sich in Richtung des staatlichen Waffenmonopols zu bewegen.

Salam forderte auch einen klaren Zeitplan für die Verpflichtungen. Er hoffte, dass ein Verifizierungsmechanismus ihre Umsetzung begleiten würde, um zu vermeiden, dass eine Verpflichtung nicht erfüllt wird, um den gesamten Prozess zu blockieren.

Diese Forderung offenbart das zentrale Problem.

Libanon versucht zu verhindern, dass der israelische Rückzug bis zum Abschluss aller Waffenmaßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Er will eine parallele Progression.

Auf israelischer Seite deuten die von Al Araby Al Jadid veröffentlichten Informationen im Gegenteil darauf hin, dass die fortgesetzte militärische Präsenz weiterhin mit der Bewertung der Aktionen Beiruts gegen das Hisbollah-Arsenal verbunden ist.

Die Reihenfolge der Schritte wird ebenso wichtig wie ihr Inhalt.

Wenn jede Partei verlangt, dass die andere zuerst handelt, kann die « gelbe Linie » an Ort und Stelle bleiben, auch wenn sie offiziell als vorübergehend dargestellt wird.

Eine militärisch nützliche, aber unzureichende Linie

Die von Al Akhbar veröffentlichte Analyse bringt hier ein wichtiges Element. Selbst aus der von der Zeitung beschriebenen israelischen militärischen Sicht löst die « gelbe Linie » nicht das ganze Problem.

Es beseitigt die unmittelbare Bedrohung der Erde. Es schafft eine Tiefe der Überwachung. Es macht es schwieriger, militärische Infrastruktur direkt an die Grenze zurückzugeben.

Aber es neutralisiert keine Waffen mit größerer Reichweite.

Diese Einschränkung erklärt, warum die Aufrechterhaltung eines besetzten Gebiets nicht unbedingt ausreichen würde, um Israels erklärte Sicherheitsziele zu erreichen. Eine Logik der Fernsteuerung und der Operationen jenseits der Linie könnte daher fortgesetzt werden.

Mit anderen Worten, die Debatte dreht sich nicht nur darum, wo israelische Soldaten sind. Es betrifft auch den Bereich, in dem Israel die Handlungsfreiheit aufrechterhalten will.

Eine Linie kann sich zurückziehen und gleichzeitig eine viel tiefere Reaktionskapazität ermöglichen.

Dies macht die zukünftige Vereinbarung für den Libanon besonders komplex.

Das Risiko einer vorläufigen Situation ohne Laufzeit

Keine der Quelldateien vom 29. September 2026 zeigt, dass die israelische Regierung beschlossen hat, die « gelbe Linie » in eine dauerhafte Grenze zu verwandeln. Es gibt keine weiteren Beweise dafür, dass ein offizieller Plan zur Annexion der Litani umgesetzt wird.

Die Quellen hingegen ermöglichen es, mehrere verschiedene Elemente zu etablieren.

Al Akhbar beschreibt eine israelische militärische Tiefe von fünf bis zwölf Kilometern. Die Zeitung präsentiert diese Linie als ein fortschrittliches Gerät, um israelische Gemeinden vor Bedrohungen zu schützen.

Al Araby Al Jadid berichtet auf der Grundlage seiner Quellen, dass Israel beabsichtigt, in der aktuellen Phase in der Sicherheitszone zu bleiben, und dass Washington Druck auf Beirut auf die Waffen der Hisbollah ausübt.

Asharq Al-Awsat und Al Jumhouria berichten von Smotrichs Erklärungen für eine Verlängerung der Litani, während sie sie in den Kontext der israelischen Innenpolitik und Verhandlungen stellen.

Schließlich beschreiben mehrere Zeitungen die Fortsetzung der militärischen Operationen im Süden.

Zusammengenommen zeigen diese Elemente nicht die Existenz eines einzigen territorialen Projekts. Sie zeigen jedoch, warum die Frage der Dauer zentral wird.

Eine militärische Präsenz kann als vorläufig angekündigt werden, kann aber für mehrere Monate oder Jahre bestehen bleiben. Eine Sicherheitslinie kann zu vollendeten Tatsachen werden, wenn kein Mechanismus die Bedingungen und den Zeitplan für ihre Demontage festlegt.

Genau das versucht Beirut zu vermeiden, indem es einen Zeitplan für die Anwendung des dreiseitigen Rahmens fordert.

Zwischen militärischem Druck und Verhandlungen

Die « gelbe Linie » erscheint schließlich als Hybridinstrument.

Es hat eine unmittelbare militärische Funktion. Es schützt israelische Positionen und beseitigt bestimmte Bedrohungen. Es ist auch ein Druckmittel in den Verhandlungen. Seine Rücknahme kann an die im Libanon beantragten Maßnahmen geknüpft sein.

Aber es entwickelt sich in einem politischen Umfeld, in dem einige israelische Beamte viel breitere territoriale Ziele verteidigen. Dies schürt natürlich libanesisches Misstrauen.

Die Herausforderung besteht daher nicht darin, die maximalistischsten Erklärungen mit der offiziell verabschiedeten Politik zu verwechseln, sondern sie nicht zu ignorieren.

Die Akten vom 29. September 2026 zeigen vor allem einen Kampf um die Umwandlung der vorläufigen in eine dauerhafte Vereinbarung. Für den Libanon muss der dreiseitige Rahmen zum vollständigen Rückzug Israels und zur Wiederherstellung der staatlichen Autorität führen. Für Israel bleiben nach Berichten mehrerer Zeitungen die Sicherheitsbedingungen und die Waffenbilanz kritisch.

Zwischen diesen beiden Positionen bleibt die « gelbe Linie » auf dem Boden.

Solange ein Rückzugsplan nicht umgesetzt wird, wird seine wahre Natur daher mehrdeutig bleiben: eine Militärlinie, die mit einem Abkommen verschwinden soll, eine Sicherheitszone, die andauern wird, oder ein Ausgangspunkt für umfassendere territoriale Anforderungen, die von einem Teil der israelischen politischen Klasse auferlegt werden.

Die verfügbaren Quellen ermöglichen diese drei Szenarien. Sie ermöglichen es noch nicht, zwischen ihnen zu entscheiden.

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