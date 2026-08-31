NOISE PR Firm gibt seine exklusive Vertretung von SOLV im Libanon und in Syrien bekannt und stellt eine neue Generation geo-zielgerichteter digitaler Kommunikationstechnologien vor

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Fortschrittliche amerikanische Technologie, die von Polizeikräften, Strafverfolgungsbehörden, Regierungsinstitutionen und politischen Kampagnen eingesetzt wird, ist jetzt für Organisationen und Unternehmen im Libanon und Syrien über NOISE PR Firm zugänglich

Beirut – 31. August 2026: NOISE PR Firm, ein auf Öffentlichkeitsarbeit und strategische Kommunikation spezialisiertes Unternehmen, gibt die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit SOLV Technology bekannt, dem Entwickler der SOLV-Plattform, einer der fortschrittlichsten geo-zielgerichteten digitalen Kommunikationstechnologien der Welt, um sein exklusiver Vertreter im Libanon und in Syrien zu werden.

Diese Partnerschaft eröffnet Organisationen, Unternehmen, Banken, Finanztechnologieunternehmen, Universitäten, Nichtregierungsorganisationen, Kommunikationsagenturen, Regierungsinstitutionen, politischen Parteien und Veranstaltungsorganisatoren den Zugang zu einer beispiellosen digitalen Kommunikationsplattform, die in der Lage ist, Nachrichten mit extremer geografischer Genauigkeit, Rekordgeschwindigkeit und Echtzeit-Leistungsmessung an ein Zielpublikum zu übermitteln.

SOLV ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf groß angelegte geotargeted digitale Kommunikationstechnologien spezialisiert hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Werbeplattformen, die auf soziale Netzwerke, Abonnentenbasis oder digitale Plattformalgorithmen angewiesen sind, ermöglicht SOLV es Unternehmen, Smartphones innerhalb eines definierten geografischen Gebiets über Tausende von Websites und Anwendungen, die Einzelpersonen täglich nutzen, direkt zu erreichen – ohne vorheriges Abonnement oder Account-Tracking.

Die Plattform bietet die Möglichkeit, jedes geografische Gebiet anzuvisieren, von einem ganzen Land über eine Stadt, einen Bezirk, ein Viertel, eine Straße, ein Einkaufszentrum, einen Universitätscampus oder sogar einen Radius von einem Kilometer. In Sekundenschnelle wird digitale Werbung auf Smartphones in diesem Bereich sichtbar, mit einer garantierten und messbaren Anzahl von Drucken.

Die Stärke von SOLV liegt in seiner fortschrittlichen Geo-Targeting-Engine, die in Echtzeit Smartphones identifiziert, die mit dem gewünschten geografischen Bereich verbunden sind, und dann digitale Nachrichten über ein riesiges Netzwerk von Tausenden von Websites und die am häufigsten verwendeten Informations-, Sport-, Geschäfts- und Unterhaltungsanwendungen verteilt, wodurch eine breite Verbreitung und hohe Effizienz ohne Nutzung sozialer Netzwerke sichergestellt wird.

Die Stärke der Plattform ist nicht auf das erreichte Publikum beschränkt; Es erstreckt sich auf die Fähigkeit zur Leistungsmessung mit extremer Präzision. Am Ende jeder Kampagne erhält der Kunde detaillierte Daten über die Anzahl der tatsächlichen Impressionen, die abgedeckten geografischen Bereiche, die Anzahl der Klicks, die Engagement-Raten und die Messung der Conversions – sei es ein Website-Besuch, das Öffnen einer Seite in sozialen Netzwerken, ein über WhatsApp initiiertes Gespräch, ein Telefonanruf oder eine andere vom Kunden im Voraus über den Call-to-Action-Button (CTA) definierte Aktion.

Das Geschäftsmodell von SOLV ist eines der wettbewerbsfähigsten im Bereich der digitalen Kommunikation. Bei einem festen Preis von nur 5 Dollar pro 1000 Drucke (CPM) ist es möglich, eine Kampagne zu starten, die 100.000 Drucke für etwa 500 Dollar oder 1.000.000 Drucke für etwa 5.000 Dollar oder 5.000.000 Drucke für etwa 25.000 Dollar für alle Benutzer auf libanesischem Territorium abdeckt. Dieses Modell macht SOLV zu einer der fortschrittlichsten, zuverlässigsten und kostengünstigsten digitalen Kommunikationstechnologien, die im Vergleich zu vielen herkömmlichen Werbeinstrumenten ein beispielloses Maß an Präzision, Messbarkeit und Kapitalrendite bietet.

SOLV hat seine Wirksamkeit in einigen der weltweit anspruchsvollsten politischen, institutionellen und sicherheitspolitischen Umgebungen unter Beweis gestellt. Bei den britischen Parlamentswahlen 2024 nutzte die Liberaldemokratische Partei die Plattform, um mehr als 270 gezielte geografische Kampagnen zu verwalten, was mit einer Erhöhung der Parlamentssitze um 8 auf 72 Sitze das beste Wahlergebnis in ihrer jüngeren Geschichte erreichte. Mehr als 26 Polizeikräfte im Vereinigten Königreich – mehr als die Hälfte der britischen Territorialkräfte – haben aktive Konten auf der SOLV-Plattform, einschließlich der London Metropolitan Police, zusammen mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungsinstitutionen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland, die sie für die öffentliche Sicherheit, Sensibilisierung, Vermisste, Gemeindekampagnen und Regierungskommunikation verwenden.

Dr. Georges Najm, Gründer und CEO von NOISE PR Firm, sagte: « Wir stellen heute keine einfache neue Werbeplattform vor, wir bringen eine neue Generation digitaler Kommunikationswerkzeuge in den Libanon und nach Syrien. » Es ist eine echte Revolution in der Art und Weise, wie man ein Publikum erreicht, in der Geschwindigkeit der Kampagnenausführung, in der Genauigkeit des Targetings und in der Fähigkeit, Ergebnisse auf einem Niveau zu messen, das noch nie zuvor zugänglich war

Er fügte hinzu: « Es ist eine Ehre für uns, das Unternehmen zu sein, das diese Technologie im Libanon und in Syrien einführt, insbesondere angesichts der enormen Chancen, die der syrische Markt im Rahmen seiner schrittweisen Öffnung für die Weltwirtschaft bietet. » Wir sind zuversichtlich, dass SOLV die Regeln der Kommunikation und Werbung in der Region verändern wird, da es außergewöhnliche Leistung, hohe Zuverlässigkeit und Kosten kombiniert, die es sowohl für große Organisationen als auch für Startups zugänglich machen

Er fuhr fort: „Was SOLV auch auszeichnet, ist das Vertrauen, das es genießt. Ich persönlich kenne die Gründer und das technische Team, die diese Technologie entwickelt haben, und ich messe das Ausmaß der Expertise dahinter. Wenn eine Plattform mit dem Input führender Experten und ehemaliger Offiziere westlicher Militär- und Sicherheitsinstitutionen entworfen wurde und anschließend von Polizeikräften, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsinstitutionen in einigen der fortschrittlichsten Länder der Welt übernommen wird, ist dies ein beredtes Zeugnis ihrer Qualität und Zuverlässigkeit

Er schloss: « Was auch Bewunderung bringt, ist die Leichtigkeit, mit der diese Technologie getestet werden kann. » Jede Organisation kann eine Pilotkampagne für nur wenige hundert Dollar in einem begrenzten geografischen Gebiet starten und dann die Ergebnisse mit absoluter Genauigkeit messen. Ich bin sicher, dass jeder, der SOLV testen wird, schnell feststellen wird, dass es ermöglicht, mehr Menschen in kürzerer Zeit, mit größerer Präzision und zu niedrigeren Kosten zu erreichen, während er die wirklichen Auswirkungen jedes investierten Dollars kennen kann. Ich glaube, dass diese Technologie in den kommenden Jahren eine radikale Veränderung der Kommunikations-, Marketing- und Werbepraktiken im Libanon und in Syrien erfahren wird

Durch diese Partnerschaft zielt NOISE PR Firm auf mehrere Sektoren ab, darunter Finanztechnologie (FinTech), Banken, Telekommunikationsunternehmen, Technologieunternehmen, Universitäten, Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen, Kommunikationsagenturen, Hotel- und Vertriebsgruppen, Eventorganisatoren sowie politische Kampagnen und Regierungsinstitutionen.

Über NOISE PR Firm: NOISE PR Firm ist ein auf Öffentlichkeitsarbeit und strategische Kommunikation spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Beirut, mit einem operativen Büro in Paris und einer aktiven Präsenz im Nahen Osten, Europa und mehreren internationalen Märkten. Das Unternehmen unterstützt Regierungen, öffentliche Institutionen, lokale und internationale Unternehmen, Führungskräfte und internationale Organisationen in den Bereichen strategische Kommunikation, Medienarbeit, Krisenmanagement, Public Affairs, Reputationsmanagement, Content Creation und integrierte Kommunikationsberatung. NOISE PR Firm ist bekannt für seine Fähigkeit, sensible und komplexe Dateien professionell zu verwalten, Herausforderungen in leistungsstarke Botschaften, effektive Medienpräsenz und messbare strategische Ergebnisse umzuwandeln.

00 961 3 944 111

https://noise-lb.com/solv