Eine menschliche musikalische Zeremonie in Rowan zur Unterstützung des Libanon und der Europäischen Libanesischen Medizinischen Vereinigung dank der Initiative

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EINE MENSCHLICHE MUSIKALISCHE ZEREMONIE, DIE VON DEN CHOR’HUS-JUJAT- UND ORCHESTERKRANKENHÄUSERN UND DER UNIVERSITÄT ROWAN NORMANDIE ZUR UNTERSTÜTZUNG HUMANITÄRER MASSNAHMEN IM LIBANON ORGANISIERT WURDE, FAND IN DER FRANZÖSISCHEN STADT ROWAN IN EINER INITIATIVE STATT, DIE MUSIK UND SOLIDARITÄT ZUSAMMENBRACHTE.

Die Zeremonie fand in der Kirche von Saint-Maclou in Rowan statt, an der Musiker, Juroren und Einzelwissenschaftler teilnahmen, an einem Abend vor der Libanesischen Medizinischen Vereinigung (ELMS), um ihre humanitären Aktionen und Initiativen im Libanon zu unterstützen.

DER VIZEPRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN LIBANESISCHEN ÄRZTEKAMMER, DR. GLADYS SAEED, UND DR. GUSAN RIASHI, VERTRETER DER ELMS IN ROWAN UND AKTIVES MITGLIED DES HUMANITÄREN KOMITEES, NAHMEN AN DER ZEREMONIE TEIL.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG DANKTE DIE VERSAMMLUNG DEN CHOR’HUS, DEN ZIEGEN- UND ORCHESTERKRANKENHÄUSERN UND DER UNIVERSITÄT ROWAN NORMANDIE SOWIE ALLEN ORGANISATOREN, MUSIKERN UND PARTEITEILNEHMERN FÜR IHREN » EINSATZ, IHRE WÜRDE UND IHRE FÄHIGKEIT, MUSIK IN EINEN ECHTEN BEREICH DER SOLIDARITÄT MIT DEM LIBANON ZU VERWANDELN » .

Die Versammlung dankte auch Dr. Gusan Riashi für seine Rolle, sein Engagement und seinen Beitrag zur Unterstützung der humanitären Aktivitäten und Initiativen der Versammlung.

Die Europäische Libanesische Ärztevereinigung betonte, dass diese Initiative zeigt, wie kollektive Solidarität in konkrete Hilfe umgewandelt werden kann, und betonte, dass die aus dieser Initiative resultierende Unterstützung für ihre humanitäre Arbeit im Libanon in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Transparenz und Verantwortung und in einer Weise genutzt wird, die sich direkt auf die Bedürfnisse der Begünstigten auswirkt.

ABSCHLIESSEND DANKTE DIE VERSAMMLUNG CHOR’HUS, ORGANISATOREN, ORCHESTERLEITERN, MUSIKERN, CHORMITGLIEDERN, EINZELNEN PARTYS UND ALLEN, DIE ZUM ERFOLG DES ABENDS BEIGETRAGEN HABEN, UND BETONTE DIE BEDEUTUNG VON INITIATIVEN, DIE KULTUR UND MUSIK ZU EINER BRÜCKE DER SOLIDARITÄT MIT DEM LIBANON MACHEN.