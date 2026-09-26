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🏛️ Fresques oubliées de la vallée sainte de Qadisha

Versteckt unter dem Dorf Hadchit, eine Höhle verwandelt Kloster: Deir el Salib. Seine Fresken, die im Mittelalter von syrischen, jakobitischen und äthiopischen Mönchen gemalt wurden, gehören zu den seltensten Zeugnissen mittelalterlicher sakraler Kunst im Libanon.

Aber seit den 2000er Jahren hat der Inkivismus sie degradiert – die Augen und Münder der Evangelisten, die durch die Hand des Menschen ausgelöscht wurden.

Das Qadisha-Tal, seit dem 7. Jahrhundert ein christliches Refugium, birgt andere Geheimnisse: 8 natürlich mumifizierte Körper, die 1990 im Nationalmuseum entdeckt wurden. Seit 1998 bei der UNESCO klassifiziert, bleibt es ein fragiles Erbe.

Qadisha Valley, Libanon

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