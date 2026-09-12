Libanon-Rallye: Roger Feghali führt

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Roger Feghali und sein Beifahrer Joseph Matar beendeten am Samstag den 12. September und führten die 48. Ausgabe der internationalen Rallye Libanon an und fuhren ihren Toyota GR Yaris. Der Rennrekordler schlug Bassel Abu Hamdan um rund 37 Sekunden und Alex Feghali um 1 Minute und 10 Sekunden in der vorläufigen Wertung. Sechs Specials bleiben am Sonntag vor Ankunft und Preisverleihung in Kaslik.

Roger Feghali wird daher über den letzten Tag derRallye Libanonposition. Zusammen mit Joseph Matar beendete der libanesische Fahrer den zweiten Tag mit einer kumulativen Zeit von 54 min 05 Sekunden mit seinem Toyota GR Yaris.

Hinter ihm belegten Bassel Abu Hamdan und Firas Elias den zweiten Platz auf dem Skoda Fabia RS in 54 Minuten und 41 Sekunden. Alex Feghali und Marc Haddad komplettieren vorübergehend das Podium auf einem weiteren Skoda Fabia RS mit einer Zeit von 55 Minuten und 15 Sekunden.

Die vom libanesischen Automobil- und Tourenclub unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Joseph Aoun organisierte Kundgebung soll am Sonntagabend enden. Diese 48. Ausgabe ist die vierte Runde der Middle East Rally Championship 2026.

Roger Feghali hält 36 Sekunden voraus

Die Schlacht bleibt vor den letzten sechs Etappen offen. Mit 36 Sekunden Abstand zwischen der kombinierten Zeit von Roger Feghali und Bassel Abu Hamdan hat der Führer einen erheblichen Spielraum, ohne den gesamten letzten Tag bewältigen zu können.

Alex Feghali seinerseits liegt eine Minute 10 Sekunden hinter dem ersten. Hinter dem Lead-Trio belegten Joseph Hindi und Vicken Kanledjian auf dem Citroën C3 den vierten Platz mit einer Zeit von 55 min 44 Sekunden. Sie bleiben 29 Sekunden von Alex Feghali und 1 Minute 39 Sekunden vom Kopf entfernt.

Der fünfte Platz ist Karl Rizk und Karim Abu Elias auf Mitsubishi Lancer Evo X, in 56 min 02 s. Elias Dehni und Thierry Rouhana folgen ihnen nur für eine Sekunde auf ihrem Skoda Fabia RS.

Daher bleiben die Unterschiede in der Gruppe nach den ersten drei relativ gering. Ein Fehler, ein mechanisches Problem oder ein Einstich während der langen Etappen am Sonntag können immer noch mehrere Positionen verändern.

Der zweite Tag fand in der Sommerhitze statt und vor einer großen Menschenmenge, die kam, um den Crews entlang des Kurses zu folgen.

Eine 19. Libanon-Rallye im Fokus

Für Roger Feghali kann der letzte Tag zu einem neuen persönlichen Rekord führen. Libanesischer Pilot zählt bereits18 Siege bei der Rallye Libanoneine aufzeichnung im ereignis.

Sein vorläufiger erster Platz ermöglicht es ihm, am Sonntag mit der Möglichkeit zu beginnen, einen neunzehnten Erfolg in seine Liste aufzunehmen.

Es muss jedoch Bassel Abu Hamdan enthalten, der unter saudischer Lizenz mit seinem libanesischen Co-Piloten Firas Elias engagiert ist. Mit 36 Sekunden vom Führer nach den am Samstagabend angekündigten provisorischen Zeiten bleibt der zweite nah genug, um den Druck aufrechtzuerhalten.

Die Anwesenheit von Alex Feghali auf dem dritten Platz fügt diesem letzten Tag eine weitere Herausforderung hinzu. Mit drei Teams, die durch 1 min 10 Sekunden getrennt sind, ist das Podium nicht definitiv vor den letzten sechs Etappen gesetzt.

Die vorläufige Einstufung nach dem zweiten Tag

Am Ende des Wettbewerbs am Samstag platzierte Roger Feghali in der inoffiziellen Wertung vor Bassel Abu Hamdan und Alex Feghali. Joseph Hindi belegte den vierten Platz vor Karl Rizk und Elias Dehni.

Tarek Younes und Salim Jleilati sind Siebter auf Skoda Fabia in 58 min 14 s. Roderick Raï und Gary Kondakjian waren Achter auf Mitsubishi Lancer Evo X in 59:50.

Rhea Dagher und Nadim Abu Elias sind Neunte auf Renault Clio, mit einer Zeit von 59 Minuten 58 Sekunden. Jad Aawar und der Jordanier Moussa Jihirian komplettieren die Top 10 auf dem Mitsubishi Launcher Evo X in 1 h 00 min 04 s.

Hinter ihnen stehen Ahmad Khaled, Chadi Fakih, Robert Aaraj, Henry Kaai, Alex Sehnaoui und mehrere jordanische und omänische Besatzungen.

Insgesamt 21 Besatzungen befinden sich nach dem zweiten Tag noch in der vorläufigen Einstufung.

Libanon-Rallye: Sechs weitere Specials am Sonntag

Der letzte Tag wird besonders dicht sein. Das erste Auto wird am Sonntag um 7 Uhr den Gerichtsparkplatz Jounieh verlassen, um den Assistenzbereich des Sportkomplexes Präsident-Fouad-Chehab zu erreichen.

Die Teilnehmer werden dann die Richtung von Nahr Ibrahim vor dem Start des sechsten Specials, 14,62 km lang, nehmen. Die Route verbindet Nahr Ibrahim mit Machane, einschließlich Adonis.

Die betreffende Straße wird am Sonntag zwischen 0638 und 0938 Stunden gesperrt.

Das siebte Special wird dann die Besatzungen von Zandouqa nach Baabdat für 16,85 Kilometer führen. Die Route umfasst Qornayel, Knessé, Arabaniyé und das Dleibe-Gebiet vor der Ankunft in Baabdat. Die Straße wird zwischen 0818 und 1118 Stunden gesperrt.

Das achte Special findet zwischen Zabbougha und Marj Baskinta auf 15,74 Kilometern statt. Zu den Wettbewerbern gehören Kfaraaqab und Wadi el-Karm. Die Straßensperrung ist zwischen 0909 und 1209 geplant.

Die Autos werden dann in die Jounieh-Assistenzzone eintreten, bevor sie den zweiten Teil des Tages beginnen.

Nahr Ibrahim, Zandouqa und Zabbougha ein zweites Mal

Im neunten Special wird die 14,62 Kilometer lange Strecke zwischen Nahr Ibrahim, Adonis und Machane fortgesetzt. Die Straße wird zwischen 1213 und 1513 Stunden gesperrt.

Die Crews werden dann zum zehnten Special nach Zandouqa fahren. Diesmal endet die 17,56 km lange Strecke in Bzebdine, nachdem sie unter anderem Qornayel, Knessé, Arabaniyé, Dleibe und Hasbaya überquert hat. Die Straße wird von 14:06 Uhr bis 17:06 Uhr geschlossen.

Nach einer Rallye in Metn starten die Autos zum letzten Special der 48. Ausgabe.

Das elfte Special bringt die Teilnehmer auf die 15,74 km lange Strecke zwischen Zabbougha und Marj Baskinta zurück. Sie muss die letzte wahre Gerechtigkeit der Kundgebung sein. Die Straße wird zwischen 1552 und 1852 Stunden geschlossen.

Am Ende werden die Crews Jounieh und dann Kaslik beitreten.

Eine erwartete Ankunft um 19 Uhr in Kaslik

Die Preisverleihung soll am Sonntag um 19 Uhr am Hauptsitz des Automobile and Touring Club of Lebanon in Kaslik beginnen.

Die Gewinner müssen dann um 20 Uhr an einer Pressekonferenz in der großen Clubhalle teilnehmen.

InsgesamtRallye Libanon 2026dies entspricht einer Gesamtstrecke von 678,29 Kilometern. Die elf zeitgesteuerten Sonderveranstaltungen umfassen 197,91 Kilometer.

Vor den letzten sechs Etappen hat Roger Feghali den chronometrischen Vorteil. Aber mit Bassel Abu Hamdan bei 36 Sekunden nach provisorischen Zeiten und Alex Feghali bei 1 min 10 Sekunden bleibt der Sieg auf den Straßen von Nahr Ibrahim, Zandouqa und Zabbougha zu bestätigen.

Sonntagabend in Kaslik wird Roger Feghali wissen, ob er eine19. Rallye Libanondie achtzehn siege, die bereits die aufzeichnung des ereignisses bilden.