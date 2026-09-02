Libanon: Netflix und ChatGPT bald besteuert?

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Die libanesische Regierung öffnet einen explosiven Steuerbereich wieder: digitale Dienstleistungen, die von Haushalten und Unternehmen bezahlt werden. Während der Haushaltsentwurf für 2027 gerade an die Ratspräsidentschaft weitergeleitet wurde, deuten mehrere Lesungen des Textes und Reaktionen von Wirtschaftsjournalisten auf eine Ausweitung der Steuererhebung auf digitale Dienste aus dem Ausland hin, mit Plattformen wie Netflix, ChatGPT und anderen Online-Abonnements im Betrachter. Technisch gesehen geht es weniger darum, eine völlig neue Steuer zu erfinden, als diese Dienstleistungen systematischer in den Anwendungsbereich der bestehenden Steuern, insbesondere der Mehrwertsteuer, einzubeziehen. Politisch mag der Schatten viel weniger hörbar sein: Im Libanon weckt jede digitale Nutzungssteuer sofort die Erinnerung an die „WhatsApp-Steuer vom Oktober 2019, die als Funke für eine viel breitere nationale Herausforderung gedient hatte.

Der Haushaltskontext erklärt, warum dieser Weg wieder aufgetaucht ist. Finanzministerin Yassine Jaber übermittelte dem Ministerrat am 31. August den Haushaltsentwurf 2027. Die Regierung versucht, ein Budget ohne ein offensichtliches Defizit zu erhalten, da der Finanzierungsbedarf steigt. Die öffentlichen Ausgaben werden bis 2027 auf mindestens 7 Milliarden US-Dollar geschätzt, nachdem die öffentlichen Gehälter, die Sozialhilfe, die kriegsbedingten Bedürfnisse und die Regierungsmaßnahmen gestiegen sind. Gleichzeitig wurde das erwartete Umsatzwachstum im Jahr 2026 durch die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten und die Verlangsamung der Aktivität behindert.

Diese Einschränkung drängt die Exekutive, nach Einnahmen zu suchen, wo sie noch nicht in der Sammlung sind. Ausländische digitale Dienstleistungen sind gerade ein schwer zu kontrollierender Steuerbereich. Ein kostenpflichtiges Abonnement für eine ausländische Plattform erfordert nicht unbedingt einen im Libanon niedergelassenen Lieferanten. Die Zahlung kann per Karte, über einen Anwendungsshop oder direkt bei der ausländischen Firma erfolgen. Die Steuerverwaltung muss daher den Lieferanten identifizieren, den Standort des Verbrauchers bestimmen und einem Unternehmen, das manchmal keine lokale rechtliche Präsenz hat, einen Inkassomechanismus auferlegen.

Dazu gehören Streaming, Software, Online-Speicherung, digitale Werbung, künstliche Intelligenz und verschiedene Plattformen. Netflix und ChatGPT sind die am häufigsten zitierten Beispiele geworden, weil sie von der Öffentlichkeit weithin identifizierbar sind, aber das potenzielle Problem ist viel breiter. Jede Ausweitung des Steuersystems auf importierte digitale Dienste kann Dutzende von Bezahlplattformen und schließlich professionelle Abonnements von libanesischen Unternehmen umfassen.

Eine « neue Steuer », die die Regierung sonst präsentiert

Paradox ist, dass Verwandte des Finanzministeriums gleichzeitig behaupten, dass der Haushalt 2027 keine « neuen Steuern » enthält. Ein Ministerberater erklärte in dieser Woche erneut, dass das Hauptziel darin bestehe, die Erhebung bestehender Steuern und Abgaben zu verbessern, die Flucht zu bekämpfen und die Einnahmen zurückzuerhalten, die jetzt aus dem Finanzministerium ausstehen. Diese Darstellung ist rechtlich mit einer Ausweitung der Mehrwertsteuererhebung auf ausländische digitale Dienstleistungen vereinbar: Der Satz kann unverändert bleiben, während Transaktionen berührt werden, die in der Praxis noch nicht erhoben wurden.

Für Verbraucher ist die Unterscheidung jedoch viel weniger klar. Wenn ein Netflix-, ChatGPT- oder anderer Online-Dienst steigt, weil eine libanesische Mehrwertsteuer jetzt systematisch hinzugefügt oder erhoben wird, ist das Ergebnis eine höhere Rechnung. Der Nutzer unterscheidet nicht notwendigerweise zwischen einer neu geschaffenen Steuer und der neuen Anwendung einer bestehenden Steuer auf einen Aufwand, der zuvor in der Praxis weitgehend ausgenommen war.

Diese Zweideutigkeit nährt bereits Kritiker. Libanesische Wirtschaftsjournalisten haben in sozialen Netzwerken betont, dass der Haushaltsentwurf nach wie vor in hohem Maße von indirekten Abgaben abhängig ist, d. h. Steuern, die vom Konsum getragen werden, anstatt Abgaben auf Gewinne, Wohlstand oder hohe Einkommen. Einer von ihnen berechnete, dass fast 78,5 Prozent der geplanten Steuereinnahmen aus indirekten Steuern stammen würden, verglichen mit 21,5 Prozent für direkte Steuern. Nach dieser Berechnung würde der Staat etwa 3,65 US-Dollar an Verbrauchersteuern für jeden Dollar aus direkten Steuern erheben.

Derselbe Journalist stellte fest, dass die erwarteten Einkommen aus der Einkommensteuer auf Löhne und Gehälter um 66 Prozent steigen würden, verglichen mit etwa 22 Prozent für Einkommensteuereinnahmen. Diese Struktur verstärkt das Argument derjenigen, die der Regierung vorwerfen, die am einfachsten zu sammelnden Einkommensquellen zu bevorzugen, anstatt die Steuern in Richtung Wohlstand, hohe Gewinne und Sektoren, in denen Flucht nach wie vor wichtig ist, auszugleichen.

Über 5 Millionen Internetnutzer potenziell betroffen

Der potenzielle Umfang der Besteuerung digitaler Dienstleistungen ist im Libanon beträchtlich. Das Land hatte bis Ende 2025 etwa 5,38 Millionen Internetnutzer oder 91,8 Prozent der Bevölkerung. Die Frage betrifft daher nicht mehr den Grenzverbrauch, der einer kleinen Kategorie von Haushalten vorbehalten ist. Streaming, künstliche Intelligenz, Online-Speicherung, professionelle Software und Cloud-Dienste sind heute Teil der täglichen Nutzung einer weit vernetzten Bevölkerung.

Es gibt jedoch keine ausreichend genaue öffentliche figur, um die genaue anzahl der libanesischen abonnenten von netflix oder die anzahl der bezahlten nutzer von chatgpt zu ermitteln. Internationale Gruppen veröffentlichen in der Regel keine Marktabonnements für den Libanon. Eine genaue Schätzung sollte daher als solche und nicht als offizielle Daten vorgelegt werden.

Darüber hinaus geht die Steuerfrage weit über diese beiden Marken hinaus. Mit mehr als fünf Millionen Internetnutzern umfasst der potenzielle Markt Abonnements für Streaming-Plattformen, Tools für künstliche Intelligenz, Speicherdienste, professionelle Software, Videokonferenzplattformen und Bezahlanwendungen. Für den Consolidated Revenue Fund können sogar niedrige durchschnittliche monatliche Ausgaben für mehrere hunderttausend Abonnements jedes Jahr mehrere Millionen Basisdollar steuerpflichtig sein.

Wenn 500.000 bezahlte digitale Abonnements monatlich durchschnittlich 10 US-Dollar kosten würden, würde der jährliche Wert der Transaktionen 60 Millionen US-Dollar erreichen. Bei einer Mehrwertsteuer von 11% würde der maximale theoretische Ertrag etwa 6,6 Millionen US-Dollar pro Jahr betragen, vor Ausnahmen, Sammlungsmängeln und Verbrauchsunterschieden. Mit einer Million Abonnements würde die steuerpflichtige Basis 120 Millionen Dollar und die theoretische Mehrwertsteuer 13,2 Millionen erreichen. Diese Zahlen sind nur Szenarien zur Messung der Größenordnung: Sie entsprechen nicht einer offiziellen Schätzung der Anzahl der Abonnenten.

Dieser Unterschied ist in der politischen Debatte wichtig. Eine digitale Steuer mag attraktiv erscheinen, weil sie einfach auf elektronische Zahlungen zurückgreifen und für die Verbraucher schwer zu umgehen ist. Seine Leistung bleibt jedoch als Reaktion auf den Haushaltsbedarf der Regierung von Milliarden von Dollar relativ begrenzt. Dies verstärkt das Argument derjenigen, die dies eher als eine einfache Einnahmensuche als eine Strukturreform der öffentlichen Finanzen betrachten.

Das WhatsApp-Steuerspektrum 2019

Die Parallele zum Oktober 2019 ist politisch unvermeidlich. Damals hatte die Regierung eine Abgabe von 20 Cent pro Tag für Anrufe über Internet-Sprachanwendungen, einschließlich WhatsApp, genehmigt. Mit dieser Maßnahme sollten zusätzliche Einnahmen in einen Staat gebracht werden, der sich bereits in einer akuten Finanzkrise befindet.

Das Projekt wurde sehr schnell zurückgezogen, aber zu spät, um die Wut zu stoppen. Am 17. Oktober 2019 brachen Demonstrationen in Beirut aus, bevor sie das gesamte Land gewannen. Die WhatsApp-Steuer war nicht die Ursache des Aufstands. Vielmehr war es der Auslöser einer angehäuften Wut auf Korruption, die Verschlechterung der öffentlichen Dienste, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und eine politische Klasse, die beschuldigt wurde, die Bürger anzuklagen, anstatt den Staat zu reformieren.

Sieben Jahre später ist der Kontext anders, aber einige Quellen bleiben vertraut. Die Kaufkraft wurde durch den Währungszusammenbruch zerstört, die Einleger haben immer noch nicht den größten Teil ihres Bankvermögens zurückgewonnen, die öffentlichen Dienstleistungen bleiben fragil und ein großer Teil der Bevölkerung ist jetzt direkt auf digitale Werkzeuge angewiesen, um zu arbeiten, zu kommunizieren oder professionelle Dienstleistungen zu nutzen. Die Besteuerung dieser Verwendungen kann daher als eine einfache Steuerwahl für diejenigen angesehen werden, deren Zahlungen nachvollziehbar sind.

Die Einnahmen steigen, aber wohin geht das Geld?

Das heikelste Thema ist nicht nur die Höhe der Steuern. Es geht um ihr Ziel. Die Regierung hatte mehrere im Jahr 2026 beschlossene Steuererhöhungen mit der Notwendigkeit begründet, die schrittweise Anhebung der Löhne und Renten des öffentlichen Sektors zu finanzieren. Insbesondere sei eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und anderer Abgaben diskutiert worden, um befristete Vergütungen und Ausgleichszahlungen abzudecken.

Die Organisationen, die Arbeitnehmer und Rentner im öffentlichen Sektor vertreten, warnten jedoch, dass sie nicht wollen, dass ihre Rechte durch neue Verbrauchssteuern finanziert werden. Sie fordern die Regierung auf, verlorene Einnahmen aus Schmuggel, Zoll, öffentlichem See- und Flussgeschäft oder Steuerhinterziehung zurückzuerhalten, anstatt die Rechnung an alle Verbraucher zu übertragen.

Eine weitere Lesung kursiert in Wirtschaftskreisen. Laut einer Analyse, die Libnanews unter dem Deckmantel der Anonymität übermittelt wurde, würde der Anstieg der Steuereinnahmen nicht nur oder in erster Linie den versprochenen Lohnerhöhungen dienen. Ein Teil der zusätzlichen Mittel würde indirekt über die Finanzierungsmechanismen zwischen dem Finanzministerium, dem Bankensystem und der Libanesischen Zentralbank die Fortsetzung von Rundschreiben zur Organisation von Teilrückzahlungen für blockierte Bankeinlagen unterstützen.

Dies sollte von einer offiziell nachgewiesenen Mittelzuweisung unterschieden werden. Steuereinnahmen sind Teil der allgemeinen Ressourcen des Staates, und es gibt derzeit keine öffentliche Rückverfolgbarkeit, um zu behaupten, dass ein Dollar aus einer bestimmten Steuer direkt an ein bestimmtes Rundschreiben der Bank of Lebanon überwiesen wird. Aber die Annäherung zwischen der Erhöhung der Abgaben, dem Liquiditätsbedarf des Systems und der Fortsetzung der Rückerstattungsmechanismen hat eine breitere Frage aufgeworfen: Sammelt der Staat mehr, um Dienstleistungen und Löhne zu finanzieren oder sich schrittweise an der Lösung der Bankenkrise zu beteiligen?

Bank of Lebanon weiterhin Teilrückzahlungen

Dieses Thema wird noch wichtiger, da die Bank of Lebanon weiterhin ihre Einlagenrückzahlungsmechanismen ändert. Am 4. Juni 2026 veröffentlichte sie zwei neue Zwischenrundschreiben über die schrittweise Rückzahlung von Fremdwährungseinlagen und über außergewöhnliche Maßnahmen für Einlagen, die vor dem 30. Juni 2023 eingerichtet wurden. Diese Texte erweitern eine Architektur, die seit mehreren Jahren besteht, um begrenzte Abhebungen in einem System zu ermöglichen, in dem Einleger nach wie vor einen Großteil ihrer Mittel verlieren.

Die Bank of Lebanon hat im August auch ein zentrales Depotregister eingerichtet. Dieser Trend zielt darauf ab, die Begünstigten und die betreffenden Beträge zu einem Zeitpunkt besser zu identifizieren, zu dem die Debatte über die Verteilung der Bankverluste noch offen ist. Es interveniert auch, wenn die öffentlichen Behörden nach Lösungen suchen, um eine schrittweise Rückkehr zu finanzieren, ohne eine massive neue Geldschöpfung oder einen Rückgang der Reserven zu verursachen.

Die Debatte über neue Staatseinnahmen kann daher nicht von der Bankdatei getrennt werden. Seit 2019 ist eines der wichtigsten ungelösten Probleme die Verteilung der Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Geschäftsbanken, ihren Aktionären und Einlegern. Jede nachhaltige Aufstockung der Mittel des Finanzministeriums belebt mechanisch die Angst, dass der Staat aufgefordert wird, einen wachsenden Anteil dieser Rechnung zu tragen.

Ein Haushalt, der immer noch von indirekten Steuern dominiert wird

Die Struktur des Haushalts 2027 verstärkt dieses soziale Anliegen. Die Daten, die seit der Übertragung des Projekts veröffentlicht wurden, zeigen eine massive Verwendung indirekter Steuern, während die Regierung versprochen hatte, sich in Richtung eines gerechteren Systems zu bewegen. Verbrauchsabgaben haben den Vorteil, dass sie relativ einfach zu erheben sind. Sie haben auch den Nachteil, dass sie einen proportional höheren Einfluss auf bescheidene und mittlere Haushalte haben, die einen größeren Teil ihres Einkommens für laufende Ausgaben ausgeben.

Die digitale Besteuerung ist Teil dieses Problems. Die Mehrwertsteuer auf Netflix kann als Freizeitsteuer angesehen werden. Eine chatgpt-steuer, professionelle software, speicherlösung oder cloud-service kann jedoch zu zusätzlichen kosten für ein unabhängiges, kleines unternehmen, studenten oder start-up werden. Digital ist keine homogene Kategorie des optionalen Konsums mehr.

Dieser Unterschied sollte bei der Erörterung des Entwurfs im Ministerrat und dann im Parlament Gewicht haben. Die Besteuerung von im Libanon erzielten Gewinnen durch große ausländische Plattformen hat nicht die gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen wie die direkte Erhebung der Mehrwertsteuer an den Endverbraucher. Im ersten Fall könnte das Ziel ein besserer Beitrag der multinationalen Unternehmen sein. In der zweiten besteht das Risiko, dass das Unternehmen einfach die gesamte Steuer auf den Abonnementpreis übergibt.

Regierung steht vor der einfachsten Wahl

Die Debatte, die sich eröffnet, geht daher über Netflix oder ChatGPT hinaus. Sie beeinflusst das seit Beginn der Krise gewählte Steuermodell. Die Regierung kann ihre Einnahmen schnell steigern, indem sie sichtbarere Transaktionen, Mitarbeiter, Verbraucher, Kraftstoffe und jetzt digitale Abonnements besteuert. Sie kann auch schwierigere Einnahmen anstreben, um im Kampf gegen Zollbetrug, illegale Besetzung des öffentlichen Eigentums, unterdeklarierte Gewinne und unzureichend besteuerte Vermögenswerte einzuziehen.

Jüngste Zahlen zeigen das Ausmaß des Problems. Die Zolleinnahmen im Jahr 2025 bleiben im Verhältnis zum Importvolumen deutlich niedriger als vor der Krise. Eine im Frühjahr veröffentlichte Schätzung schätzte etwa 1,26 Millionen US-Dollar pro Tag als Differenz zwischen den Einnahmen, die auf der Grundlage der Leistung 2016 hätten erzielt werden können, und denen, die tatsächlich im Jahr 2025 erzielt wurden. Die Wiedereinziehung einiger dieser Beträge kann mehr sein als einige neue kleine Steuern.

Die Erinnerung an 2019 ist genau diese Wahrnehmung. Die WhatsApp-Steuer hat nicht allein den politischen Zusammenbruch der Zeit verursacht. Es symbolisierte einen Staat, der nicht in der Lage war, seine eigenen Strukturen zu reformieren, aber in der Lage war, ein paar Dutzend Cent im Telefon jedes Bürgers zu finden. Im Jahr 2026 könnte die Besteuerung von Netflix, ChatGPT und anderen digitalen Diensten die gleiche symbolische Wirkung haben, wenn sie als Ersatz für versprochene Reformen angesehen wird.

Der Haushaltsentwurf 2027 muss nun von der Regierung überprüft werden, bevor er an das Parlament übertragen wird. In diesem Stadium müssen der genaue Umfang der betreffenden digitalen Dienste, der Erhebungsmechanismus, der angewandte Tarif, die Haftung ausländischer Plattformen und die tatsächlichen Auswirkungen auf die Rechnungen der Abonnenten geklärt werden. Die politische Frage wird ebenso wichtig sein: Kann der Libanon nach sieben Jahren Krise noch zusätzliche Einnahmen in den täglichen Ausgaben der Bürger suchen, ohne parallel zu zeigen, wohin genau die bereits gesammelten Mittel gehen?