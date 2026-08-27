Aoun fordert die Emirate auf, im Libanon zu investieren

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Präsident Joseph Aoun forderte die Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate auf, am Donnerstag, den 27. August, im Libanon zu investieren, indem er eine große Delegation des Baabda-Palastes unter der Leitung des emiratischen Außenhandelsministers Thani bin Ahmed Al Zeyoudi empfing. Der Staatschef stellte den Besuch als « Botschaft der Hoffnung » und des Vertrauens in die Stabilität des Landes dar. Al Zeyoudi gab auch bekannt, dass der Nicht-Öl-Handel zwischen den beiden Ländern erreicht wurde4,2 milliarden dollar im jahr 2025Eines der höchsten Niveaus der letzten 15 Jahre. Dieser zweitägige Besuch wird bereits von mehreren Absichtserklärungen und Diskussionen über einen breiteren wirtschaftlichen Rahmen zwischen Beirut und Abu Dhabi begleitet.

Joseph Aoun: « Der Libanon ist dein zweites Land »

Am Donnerstag, dem zweiten Tag des Wirtschaftsbesuchs des Emirats im Libanon, erhielt die Delegation von Joseph Aoun im Präsidentenpalast von Baabda eine politische Dimension. Der Präsident begrüßte Thani bin Ahmed Al Zeyoudi und die begleitenden Geschäftsleute und Investoren in Anwesenheit mehrerer libanesischer und emiratischer Wirtschaftsführer.

Joseph Aoun betonte die Tiefe der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und dankte den Emiraten für ihre Unterstützung für den Libanon. Er stellte die Anwesenheit einer Wirtschaftsdelegation dieser Bedeutung als ein Zeichen dar, das über die bloße Abhaltung von Handelstreffen hinausging. Ihm zufolge spiegelt es das Vertrauen in « die Stabilität des Libanon und seine Zukunft » wider und kann neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Investitionen eröffnen.

Der Präsident lud emiratische Unternehmer direkt ein, Projekte im Land durchzuführen. « Der Libanon ist Ihr zweites Land, wir laden Sie ein, in es zu investieren », sagte er. Er hob das libanesische Humankapital, die Dynamik des Privatsektors, die geografische Lage des Landes und die Bedeutung der Diaspora als Hauptvorteile hervor, die Investoren anziehen könnten.

Aoun dankte auch Präsident Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyane, für seine Unterstützung. Er behauptete, der emiratische Führer habe positiv auf die libanesischen Forderungen reagiert und sie als Manifestation der Verbindungen zwischen den beiden Ländern und ihrer Bevölkerung gesehen.

« Sicherheit und Investitionen sind miteinander verbunden »

Das Staatsoberhaupt hat jedoch eines der Haupthindernisse für die Rückkehr von ausländischem Kapital nicht vermieden. « Es besteht kein Zweifel, dass Sicherheit und Investitionen miteinander verbunden sind », räumte er der Delegation ein.

Diese Aussage findet in einem besonders sensiblen Kontext statt. Israelische Militäroperationen gehen im Südlibanon weiter, wo diese Woche erneut über Angriffe, Artilleriefeuer und Sprengungen berichtet wurde. Die Sicherheitslage ist daher eine unmittelbare Überlegung für Investoren, die langfristige Verpflichtungen in Betracht ziehen.

Joseph Aoun wollte jedoch die Existenz dieser Schwierigkeiten von der Unmöglichkeit der Investition trennen. Er fühlte, dass genügend politischer und wirtschaftlicher Wille sie überwinden könnte. « Solange es aufrichtigen Willen und Absicht gibt, werden Herausforderungen kein Hindernis sein », sagte er.

Seine Botschaft zielt darauf ab, die emiratischen Unternehmen davon zu überzeugen, dass der Libanon noch vor seiner vollständigen Erholung Chancen bieten kann. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem, den mehrere Regierungsmitglieder befürworten, die versuchen, arabische Investoren zurückzubringen und gleichzeitig institutionelle und wirtschaftliche Reformen durchzuführen.

4,2 milliarden dollar im nicht-öl-handel

Thani ben Ahmed Al Zeyoudi brachte eine wichtige Figur in diese Sequenz: Der Nicht-Öl-Handel zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon wurde erreicht4,2 milliarden dollar im jahr 2025. – Der Minister hat dieses Ergebnis als eines der höchsten Ergebnisse der letzten fünfzehn Jahre dargestellt.

Die auf dem Libanesisch-Emiratischen Wirtschaftsforum zur Verfügung gestellten Daten zeigen auch einen jährlichen Anstieg der Zahl der Frauen in Beschäftigung35,6 %2025. Dieser Anstieg zeigt, dass sich die Handelsbeziehungen trotz der libanesischen Wirtschaftskrise und der Spannungen, die die Beziehungen zwischen Beirut und mehreren Golfstaaten in den vergangenen Jahren geprägt hatten, weiter entwickelten.

Indikator Daten Nicht-Ölhandel Libanon-Emiraten im Jahr 2025 4,2 milliarden dollar Jahreswachstum 2025 35,6 % Erste angekündigte Delegationsgröße 67 wirtschaftsführer Auf dem Forum erwähnte Teilnehmer mehr als 70, bis zu etwa 90 nach den aufzeichnungen Am 26. August unterzeichnete Absichtserklärungen 5 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den Emiraten weltweit 38

Änderungen in der Anzahl der Delegationsmitglieder werden durch die verschiedenen Bereiche erklärt, die in den Ankündigungen verwendet werden. Ursprünglich genannte formale Zubereitungen67 emiratische führer und wirtschaftsführerIn den Beratungen des Forums am Mittwoch wurden dann mehr als 70 emiratische Teilnehmer gemeldet, von denen einige an etwa 90 Persönlichkeiten erinnerten, darunter alle Investoren, Manager und Mitglieder, die mit der Mission verbunden sind.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Besuchs wird daher nicht nur an seiner Größe gemessen. Dies ist vor allem auf das Profil der Teilnehmer und der vertretenen Sektoren sowie auf die bereits bei den Treffen in Beirut erzielten Vereinbarungen zurückzuführen.

Fünf Absichtserklärungen in Beirut unterzeichnet

Die Delegation kam nicht nur zu einer Reihe politischer Treffen. Der erste Tag des Besuchs, Mittwoch, 26. August, gipfelte in der Unterzeichnung desfünf memoranden des verständnissesim Rahmen des Libanesisch-Emiratischen Wirtschaftsforums in Beirut.

Der eine betrifft die Einrichtung des Gemeinsamen Wirtschaftsrats Libanon-Emiraten, der einen ständigen Rahmen für die Beziehungen zwischen den Privatsektoren beider Länder bilden soll. Zwei weitere Abkommen wurden zwischen der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer Beirut und dem Libanon und ihren Amtskollegen Abu Dhabi und Ras al-Khaimah abgeschlossen.

Zwei zusätzliche Protokolle betreffen die Emirati-Gruppe Elite Agro Holding. Eine davon ist die Zusammenarbeit mit der American University of Beirut in den Bereichen Ernährungssicherheit und Trockenlandwirtschaft. Der andere verbindet die Gruppe mit Jarjoura Dakkache & Sons rund um Gewächshauspflanzen.

Diese Vereinbarungen bleiben Absichtserklärungen und sollten nicht als fünf große Investitionen behandelt werden, die bereits finanziert und zugesagt wurden. Sie sind jedoch Instrumente, die es den betroffenen Unternehmen und Institutionen ermöglichen, die Diskussionen in konkrete Projekte umzusetzen.

Infrastruktur und Digitalisierung gehörten ebenfalls zu den diskutierten Sektoren. Zu diesen beiden Bereichen wurde jedoch nach dem ersten Tag keine spezifische Vereinbarung bekannt gegeben.

Al Zeyoudi will die logistische und technologische Verbindung stärken

Vor Joseph Aoun bezeichnete Thani Al Zeyoudi Treffen mit libanesischen Unternehmen und Investoren als « ausgezeichnet ». Ihm zufolge ermöglichten sie es der Delegation, die Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren der libanesischen Wirtschaft genauer zu identifizieren.

Der Minister betonte insbesondere das logistische Potenzial. Er glaubt, dass die in Beirut präsenten emiratischen Unternehmen dazu beitragen können, die Verbindungen zwischen dem Libanon, den Emiraten und Unternehmen, die auf anderen internationalen Märkten tätig sind, zu stärken. Der Technologiesektor ist einer der Bereiche, die er für vielversprechend hält.

Dies steht im Einklang mit der internationalen Handelsstrategie von Abu Dhabi. Die Emirate haben in den letzten Jahren ihr Netz von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen aufgebaut. Ihr Programm zählt jetzt38 umfassende wirtschaftspartnerschaftsabkommenerleichterung des marktzugangs und abbau von handelshemmnissen.

Al Zeyoudi präsentierte die Emirate nicht nur als potenzielle Kapitalquelle, sondern auch als Plattform für libanesische Unternehmen, um auf ein viel größeres kommerzielles Netzwerk zuzugreifen.

Libanesische Fähigkeiten hervorgehoben

Der Minister Emirati betonte auch die Rolle der Libanesen in der Wirtschaft der Emirate. Er lobte ihre Expertise und ihren Beitrag zur Entwicklung emiratischer Unternehmen und Institutionen, einschließlich der Gestaltung von Strategien und Projektmanagement.

Diese Präsenz der Diaspora ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die libanesischen Behörden versuchen nun, dieses Humankapital als Brücke zu nutzen, um die Rückkehr von Investitionen in den Libanon zu erleichtern.

Al Zeyoudi präsentierte den Besuch seiner Delegation als eine Form der Anerkennung dieses Beitrags. « Unsere Anwesenheit ist ein Beweis für die Liebe der Emirate zum Libanon », sagte er und bezog sich auch auf die Bereitschaft, einen Teil dessen zurückzugeben, was die Libanesen zur Entwicklung seines Landes beigetragen haben.

Der Minister übermittelte Joseph Aoun die Grüße von Präsident Mohammed bin Zayed Al Nahyane, Vizepräsident und Premierminister Mohammed bin Rachid Al Maktoum und Mansour bin Zayed Al Nahyane, Vizepräsident und stellvertretender Premierminister.

Die Aufhebung des Reiseverbots als erstes Signal

Der gegenwärtigen wirtschaftlichen Annäherung ging eine wichtige politische Entscheidung voraus: die Aufhebung des Verbots, das die emiratischen Bürger daran hinderte, den Libanon zu besuchen. Al Zeyoudi betonte am Donnerstag die positiven Auswirkungen dieser Maßnahme auf die bilateralen Beziehungen.

Diese Entscheidung erleichtert direkt den Tourismus, Geschäftsreisen und Investorenkontakte. Es hat auch eine symbolische Bedeutung, da es eine Verbesserung der emiratischen Bewertung der libanesischen Situation nach mehreren Jahren der Umsicht widerspiegelt.

Im Juli hatte der emiratische Botschafter im Libanon, Fahad Salem Saeed Al Kaabi, mit Joseph Aoun bereits die Stärkung der bilateralen Beziehungen erwähnt. Der libanesische Präsident dankte Abu Dhabi dafür, dass er seinen Staatsangehörigen erlaubte, in den Libanon zurückzukehren.

Die derzeitige Bewegung beginnt daher nicht allein mit der Delegation vom 26. und 27. August. Dies stellt vielmehr eine Beschleunigung und wirtschaftliche Errungenschaft einer in den vergangenen Monaten schrittweise eingeleiteten Annäherung dar.

Auf dem Weg zu einem umfassenderen Wirtschaftsabkommen

Eine der wichtigsten Entwicklungen ist die Bereitschaft, über sektorale Protokolle hinauszugehen. Thani Al Zeyoudi erwähnte die Notwendigkeit, mit der Arbeit an einemumfassendes wirtschaftsabkommenals rahmen für bilaterale beziehungen dienen.

Auch der libanesische Wirtschafts- und Handelsminister Amer Bisat hob diese Perspektive hervor. Bei dem Treffen in Baabda erklärte er, dass sich die Diskussionen auf die Schaffung eines breiteren Investitionsrahmens konzentriert hätten, und wies darauf hin, dass die Arbeit nach dem Besuch fortgesetzt würde.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies also kein bereits abgeschlossenes Abkommen. Beide Seiten untersuchen die mögliche Form eines gestärkten wirtschaftlichen Rahmens. In den nächsten Schritten müssen sein Anwendungsbereich, die betroffenen Sektoren und alle damit einhergehenden Handels- oder Regulierungsmaßnahmen festgelegt werden.

Für den Libanon könnte ein solcher Mechanismus den emiratischen Investoren mehr Sichtbarkeit verschaffen. Für Abu Dhabi würde es ermöglichen, den libanesischen Markt enger in sein regionales und internationales Netzwerk von Partnerschaften zu integrieren.

Privatsektor im Zentrum der Annäherung

Beide Regierungen geben dem Privatsektor eine zentrale Rolle. Al Zeyoudi war der Ansicht, dass es die Hauptantriebskraft für die Umsetzung der Projekte und die « allgemeine Berichterstattung » der Wirtschaftsbeziehungen mit den verschiedenen libanesischen Parteien sein sollte.

Dieser Ansatz macht es möglich, den aktuellen Besuch von der direkten finanziellen Unterstützung zu unterscheiden, die die Golfstaaten dem Libanon in früheren Perioden leisten konnten. Diesmal konzentriert sich die Rede mehr auf Investitionen, Partnerschaften, Unternehmen und die Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Projekte.

Für Beirut ist dies sowohl eine Chance als auch eine Forderung. Privatkapital anzuziehen bedeutet, profitable Projekte vorzuschlagen, aber auch ein ausreichend berechenbares Regulierungs-, Banken-, Justiz- und Sicherheitsumfeld.

Die Anwesenheit des Ministers für Technologie und Künstliche Intelligenz, Kamal Shehadi, neben Amer Bisat in Baabda verdeutlicht auch den libanesischen Wunsch, die Diskussionen über traditionelle Wirtschaftsbereiche hinaus zu erweitern.

Ein politisches Signal, aber Investitionen müssen noch realisiert werden

Der Besuch ist zweifellos ein Zeichen der Annäherung zwischen Beirut und Abu Dhabi. Es bringt eine wichtige Wirtschaftsdelegation zusammen, interveniert nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen und hat bereits fünf Absichtserklärungen erstellt. Die Handelsstufe bietet auch eine echte Grundlage für diese Beziehung, mit4,2 milliarden dollar im nicht-öl-handel im jahr 2025.

Es wäre jedoch verfrüht, diese Sequenz als massive und bereits erworbene Rendite der emiratischen Investitionen darzustellen. Die Protokolle müssen noch in Errungenschaften umgesetzt werden, und das Projekt für einen umfassenden wirtschaftlichen Rahmen muss noch entwickelt werden. Die Sicherheitslage, die Joseph Aoun selbst mit Investitionen in Verbindung gebracht hatte, blieb ebenfalls ein entscheidender Faktor.

Genau in diesem Punkt macht die Rede des Präsidenten Sinn. Aoun leugnet die Risiken für den Libanon nicht, sondern versucht, Investoren davon zu überzeugen, dass sie keine Initiative unmöglich machen. Sein Appell an emiratische Unternehmen basiert auf der Idee, dass die wirtschaftliche Erholung beginnen kann, bevor alle politischen und Sicherheitsprobleme gelöst sind.

Die Delegation muss ihren zweitägigen Besuch in Beirut am Donnerstag abschließen. Der nächste Indikator wird nun weniger die Zahl der anwesenden Beamten sein als die Umwandlung der fünf unterzeichneten Protokolle, der sektoralen Diskussionen und des Wirtschaftspartnerschaftsprojekts in Investitionen, die tatsächlich im Libanon getätigt werden.