Israelische Bombe tötet Kind im Südlibanon

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Mohammad Ali Ibrahim erlag seinen Wunden nach der Explosion einer israelischen Submunition in Habush, Bezirk Nabatiyah. Das Kind wurde mit einem anderen Minderjährigen verletzt, als am Montag eine verbliebene Streubombe explodierte. Sein Vater war bereits bei einem israelischen Angriff im Südlibanon getötet worden. Dieser neue Tod ereignete sich, als die israelische Armee ihre Streiks und vor allem ihre Sprengoperationen im Süden fortsetzte: Am einzigen Tag des 1. September wurden in etwa 10 Orten Zerstörungen gemeldet, darunter sechs Operationen in Houla und weitere Explosionen in Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Deir Seryan und Haddatha.

Mohammad Ali Ibrahim erliegt nach der Explosion in Habush

Mohammad Ali Ibrahim starb infolge seiner Verletzungen nach der Explosion einer verbliebenen israelischen Fragmentierungsbombe in der Al-Arid Nachbarschaft von Habush, Nabatiyah Distrikt. Die Explosion ereignete sich am Montag, dem 31. August, während das Kind mit einem anderen Minderjährigen zusammen war. Beide wurden verletzt. Mohammad Ali Ibrahim erlag dann, während keine detaillierten Informationen über den Zustand des zweiten Kindes zur Verfügung gestellt wurden.

Die libanesische nationale Informationsagentur schrieb die Explosion einer Submunition zu, die durch israelische Angriffe hinterlassen wurde. Der Vater des Opfers, Ali Ibrahim, war selbst bei einem israelischen Angriff auf den Süden getötet worden. Dieselbe Familie wird zweimal getroffen: zuerst durch einen direkten Angriff und dann durch einen Sprengstoff, der nach militärischen Operationen aktiv blieb.

Der Ort des Dramas unterstreicht das Ausmaß des Problems. Habush ist kein Dorf direkt hinter der israelischen Grenze. Die Stadt liegt im Gebiet von Nabatiyah, nördlich des Grenzbandes, das am stärksten von Landoperationen betroffen ist. Die Anwesenheit einer verbliebenen Streubombe in diesem Sektor zeigt, dass die Gefahr von Blindgängern weit größer ist als die einzigen Orte, die derzeit besetzt sind oder Gegenstand von Sprengungen sind.

Splitterbombe kann lange nach dem Schlag töten

Submunitionen sind eine besondere Gefahr, weil sie in ihrer Anzahl über ein weites Gebiet verteilt sind. Nicht alle explodieren zum Zeitpunkt des Aufpralls. Einige bleiben auf dem Boden, in Feldern, Gärten, Trümmern oder Vegetation und können detonieren, wenn sie verdrängt, betroffen oder einfach gestört werden.

Für Bewohner, die in bombardierte Gebiete zurückkehren, verwandeln diese Geräte scheinbar ruhige Räume in potenziell gefährliches Land. Landwirte sind ausgesetzt, wenn sie wieder an Land arbeiten. Die Arbeiter sind, wenn sie die Trümmer räumen. Kinder sind besonders anfällig, wenn ein kleiner Sprengstoff wie ein verlassenes Objekt aussieht, dessen Gefahr sie nicht messen.

Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim erinnert uns daher daran, dass die Ergebnisse eines Streiks nicht aufhören, wenn die Flugzeuge abfliegen. Submunition kann ein neues Opfer mehrere Tage, Monate oder Jahre nach dem Gebrauch verursachen. Diese Gefahr ist von besonderer Bedeutung im Libanon, wo die Folgen der im Krieg 2006 eingesetzten Splitterbomben jahrelange Aufräumaktionen erforderten.

Dynamiting nimmt im Südlibanon zu

Der Tod des Kindes geschieht hauptsächlich in einem Kontext, in dem die Zerstörung am Boden in einem stetigen Tempo weitergeht. Die letzten verfügbaren Umfragen für den Tag des 1. September zeigen eine israelische Aktivität, die sich über mehrere südlibanesische Casas verteilt. Es kombiniert Luftangriffe, Artillerie, gepanzerte Bewegungen, Harken und Sprengen von Gebäuden.

An den Zerstörungsaktionen vom 1. September waren Deir Seryan und Qantara, Rashaf zweimal, Mansuri, Hula sechsmal, Taybeh zweimal, Yohmor al-Shqif, Mais al-Jabal, Kfar Tibnit und Haddatha zweimal beteiligt. Gleichzeitig wurden Rechenoperationen in Haddatha, Zawtar al-Sharqiya, Markaba und Kfar Tibnit gemeldet.

Diese Konzentration ist wichtig. Es ist keine isolierte Explosion, die mit einem einmaligen Ziel verbunden ist. Operationen finden gleichzeitig oder nacheinander in mehreren Gebieten der Bezirke Marjayoun, Bint Jbeil, Nabatiyah und Reifen statt. Sie bezeugen die Fortsetzung einer bodengestützten Abrisskampagne, die zu den Bombenanschlägen beiträgt.

Hula scheint einer der am stärksten betroffenen Sektoren an diesem Tag zu sein, mit sechs berichteten Sprengoperationen. Die Zerstörungen in Taybeh und Haddatha wurden ebenfalls wiederholt. In Qantara fügen Explosionen mehrere Tage der Zerstörungen hinzu, die bereits bestimmte Gebiete des Ortes grundlegend verändert haben.

Qantara, Taybeh und Kfar Tibnit bleiben dynamisch

Die Operationen vom 1. September erstrecken sich direkt ab dem 31. August. Am Vortag waren bereits erhebliche Sprengungen zwischen Qantara und Taybeh, Bezirk Marjayoun, und Kfar Tibnit, Bezirk Nabatiyah, und Byout al-Siyad, Bezirk Reifen gemeldet worden.

In Qantara betreffen die aufeinanderfolgenden Zerstörungen nicht mehr nur einige wenige Konstruktionen. Wiederholte Operationen haben die Landschaft des Sektors verändert. Gebäude und Land waren betroffen, als sich die Explosionen entfalteten, während die israelischen Militäraktivitäten in der Region nach wie vor von Bedeutung sind.

Kfar Tibnit durchläuft auch wiederholte Operationen. Der Ort erscheint regelmäßig in den Bombardements und Sprengaufzeichnungen der letzten Wochen. Es befindet sich in einem strategischen Gebiet in der Nähe von Nabatiyah und dem Shqif, wo die israelischen Streitkräfte seit der Wiederaufnahme der Offensive zahlreiche Operationen durchgeführt haben.

In Taybeh ereignete sich die neue Zerstörung nach mehreren ähnlichen Episoden im August. Wiederholte Explosionen zeigen, dass die israelischen Streitkräfte nicht unbedingt die vollständige Zerstörung eines Sektors in einer Operation durchführen. Sie kehren zu den gleichen Orten zurück und zerstören nach und nach Gebäude und Infrastruktur.

Eine besonders intensive Kampagne seit Ende August

Diese Methode erscheint deutlich in der Chronologie der letzten Tage. Am 25. August wurden bereits umfangreiche Zerstörungsaktionen in Majdal Zun, Mansouri, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Ainata und Sarbine gemeldet. Mehrere dieser Operationen wurden von Artilleriefeuer begleitet.

In Mansuri, im Bezirk Tyrus, hatte die Dynamitierung eine besondere Größe angenommen. Ein Merkava-Panzer rückte dann vor und nahm Stellung im Bezirk Rabeh. In Zawtar al-Sharqiya war eine weitere große Explosion gemeldet worden, während der Ort in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zerstörungswellen erlitten hatte.

Die Operationen wurden am 26. August in Majdal Zoun und mehreren Bereichen von Bint Jbeil fortgesetzt. Dann gingen sie bis zum Ende des Monats weiter. Am 31. August waren Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit und Byout al-Siyad erneut betroffen. Am 1. September verbreitete sich das Strahlen in etwa 10 Ortschaften oder wiederholte sich.

Die Namensfolge ist aufschlussreich: Einige Lokalitäten erscheinen mehrmals in wenigen Tagen. Daher ist die Zerstörung keine Reihe unabhängiger Vorfälle. Sie bilden eine kontinuierliche Kampagne, in der die gleichen Dörfer mehrmals energetisiert werden können.

Brennende Häuser zusätzlich zum Sprengen

Die Zerstörung beruht nicht nur auf Sprengstoffen. Am Abend des 1. September wurden auch im Süden Hausbrände durch israelische Streitkräfte gemeldet. Gepanzerte Fahrzeuge wurden in mehreren Bereichen eingesetzt, während Maschinengewehre und neue Explosionen gemeldet wurden.

Diese Methoden werden zusätzlich zu den Bulldozern für mehrere Monate beobachtet. Israelische Streitkräfte benutzen Bauausrüstung, um Gebäude zu zerstören, Passagen zu öffnen, Böschungen zu bewegen oder bestimmte Länder zu verändern. Bäume und landwirtschaftliche Flächen wurden auch in den in Betrieb befindlichen Gebieten zerstört.

Der kumulative Effekt übersteigt daher die physische Zerstörung einer Wohnung. In mehreren Dörfern umfassen Operationen gleichzeitig Wohnen, Straßen, öffentliche Infrastruktur, landwirtschaftliche Flächen und Vegetation. Diese Kombination macht die Rückkehr der Bewohner viel schwieriger, auch wenn ein Gebiet vorübergehend nicht mehr bombardiert wird.

Es erhöht auch das Risiko von explosiven Überresten. Jedes neu bombardierte oder dynamifizierte Gebiet muss inspiziert werden, bevor sich die Bewohner normal dorthin bewegen können. Gravats können Munition verstecken, während Landoperationen bereits vorhandene Sprengstoffe transportieren können.

Zawtar al-Sharqiya: Schule, Klinik und Rathaus zerstört

Zawtar al-Sharqiya illustriert das Ausmaß dieser Kampagne. Im August traf die israelische Zerstörung das Gemeindegebäude, die öffentliche Schule, ein Gesundheitszentrum, eine Kindertagesstätte und mehrere Häuser.

Die libanesische Armee selbst verurteilte die Zerstörung. Sie vertrat die Auffassung, dass sie ihren Einsatz verhinderten und die Rückkehr der Bevölkerung erschwerten. Diese Dimension ist wichtig: Die Zerstörung betrifft nicht nur Privateigentum, sondern auch die Ausrüstung, die für das Funktionieren einer Gemeinde unerlässlich ist.

Eine zerstörte Schule verhindert die normale Rückkehr von Familien. Eine zerstörte Klinik beraubt die Bewohner der Gemeinschaftspflege. Eine zerstörte Gemeinde beeinträchtigt die Verwaltungsdienste. Wenn diese Gebäude gleichzeitig mit Häusern verschwinden, geht es nicht mehr nur darum, einige Häuser wieder aufzubauen, sondern alle Funktionen wiederherzustellen, die für das Leben eines Dorfes notwendig sind.

Israel behauptet, dass seine Operationen auf die von der Hisbollah genutzte Infrastruktur abzielen und militärische Anforderungen erfüllen. Die libanesischen Behörden bestreiten diese Rechtfertigung, wenn sie Wohngebiete und öffentliche Gebäude betrifft.

Majdal Zoun, ein wahrnehmbares Sprengen für Meilen

Majdal Zoun ist ein weiteres Beispiel für die Kraft der verwendeten Explosionen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni hatte eine große israelische Operation eine Deflagration in mehreren umliegenden Dörfern verursacht. Israel hatte die Zerstörung einer unterirdischen Hisbollah-Infrastruktur angekündigt, die etwa 200 Meter lang ist und nach Angaben seiner Armee Waffen und Trägerraketen enthält.

Die Kraft des Sprengens hatte den Sektor grundlegend verändert. Die Bewohner beschrieben das Dorf als physisch halbiert durch das zerstörte Gebiet. Die Explosionen waren in Mansouri, Haniyeh und mehreren abgelegenen Orten zu spüren.

Die israelischen Streitkräfte kehrten dann mehrmals in das Gebiet zurück. Majdal Zoun ist immer noch einer der Orte, die an den Operationen Ende August beteiligt sind. Diese regelmäßige Rückkehr zeigt, dass eine erste Massenvernichtung nicht unbedingt zu einem Ende der militärischen Aktivitäten vor Ort führt.

Der Fall Majdal Zoun veranschaulicht auch Israels Rechtfertigung: die Zerstörung der Untergrundinfrastruktur, die der Hisbollah zugeschrieben wird. Es bleibt jedoch die Frage nach dem Ausmaß der Schäden an der Oberfläche und ihrem Verhältnis zu dem angekündigten militärischen Ziel.

Bei Chqif, eine Explosion entspricht einer Größenordnung Erdbeben 3.8

Die Kraft einiger Explosionen konnte wissenschaftlich gemessen werden. In der Nacht vom 30. zum 31. Juli erzeugte ein israelisches Sprengen in der Region Shqif Wellen, die vom gesamten libanesischen seismischen Netzwerk aufgezeichnet wurden.

Das Nationale Geophysikalische Zentrum, dem Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung angeschlossen, zeichnete das Signal bei 0002 Stunden auf. Die freigesetzte Energie erzeugte ein Signal, das mit dem eines Erdbebens der Stärke 3,8 vergleichbar ist.

Diese Maßnahme gibt einen konkreten Hinweis auf den Umfang bestimmter Vorhaben. Die Detonationen, die mehrere Kilometer entfernt zu hören sind, resultieren nicht immer aus der Zerstörung einer einzigen Wohnung. Einige beinhalten große Mengen an Sprengstoffen und können gleichzeitig mehrere Gebäude oder Infrastrukturen betreffen.

Sie erzeugen auch Effekte jenseits des direkt zerstörten Umfangs. Vibrationen können Gebäude schwächen, die bereits durch frühere Bombardements beschädigt wurden, während Trümmer und Bodenbewegungen den Zugang zu den betroffenen Sektoren weiter erschweren.

Dhayra: 71 Prozent der Gebäude zerstört

Um zu messen, was in aufeinanderfolgenden Monaten der Sprengung passieren kann, bleibt Dhayras Präzedenzfall einer der am besten dokumentierten. Eine von Amnesty International durchgeführte Satellitenbildanalyse hatte 264 Gebäude identifiziert, die zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 in der Gemeinde zerstört wurden.

Dies stellte etwa 71% der Dhayra Konstruktionen.

Diese Zahl bedeutet nicht, dass 71 Prozent des Dorfes bei einer einzigen Explosion zerstört wurden. Im Gegenteil, es zeigt, wie aufeinanderfolgende Bombardements, Sprengungen und Abrisse den größten Teil eines Ortes allmählich beseitigen können.

Diese Unterscheidung ermöglicht es uns, die aktuelle Kampagne zu verstehen. Die Explosionen in Hula, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Haddatha oder Mansouri müssen nicht unbedingt einzeln spektakulär sein, um nach einigen Wochen eine massive Zerstörung des gebauten Gewebes zu erzeugen.

Kfar Killa und Maroun al-Ras bereits tief zerstört

Andere Grenzdörfer zeigen die gleiche Entwicklung. In Kfar Kila hatten Satellitenanalysen 897 zerstörte Strukturen identifiziert, oder etwa 36 Prozent der untersuchten Struktur. In Maroun al-Ras waren etwa 700 Strukturen verschwunden, was fast 31 Prozent der Konstruktionen entspricht.

Diese Zerstörungen waren nicht nur das Ergebnis direkter Kämpfe. Gebäude waren auch abgerissen worden, nachdem israelische Streitkräfte die betroffenen Gebiete mit Bulldozern und Sprengstoff betreten hatten.

Genau dieser Punkt wirft rechtliche Fragen auf. Das humanitäre Völkerrecht erlaubt die Zerstörung von Zivileigentum, wenn eine zwingende militärische Notwendigkeit dies unter bestimmten Umständen rechtfertigt. Eine systematische Zerstörung zivilen Eigentums in einem bereits kontrollierten Gebiet erfüllt wesentlich strengere Kriterien.

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben Untersuchungen zu einigen dieser Zerstörungen gefordert, um festzustellen, ob sie Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder sogar Kriegsverbrechen darstellen könnten. Israel behauptet, dass die Hisbollah zivile Wohnungen und Infrastruktur für militärische Zwecke nutzte.

Dynamiting erschwert den Einsatz der libanesischen Armee

Die Zerstörungskampagne hat auch eine unmittelbare politische Konsequenz. Das am 26. Juni ausgehandelte Abkommen sieht einen schrittweisen Rückzug Israels aus bestimmten Sektoren im Austausch für den Einsatz der libanesischen Armee und die Übernahme von Waffen und militärischer Infrastruktur in den betroffenen Gebieten vor.

Die erste Erfahrung in Zawtar al-Gharbiya zeigte die Schwierigkeit des Prozesses. Die libanesische Armee trat am 21. Juli nach dem israelischen Rückzug ein. Sie entdeckte jedoch eine Stadt, die weitgehend zerstört und mit Blindgängern kontaminiert war.

Die Soldaten mussten zuerst den Boden sichern und den Sprengstoff neutralisieren, bevor sie eine breitere Rückkehr ermöglichten. Drei Soldaten wurden am 8. August während einer Operation zur Neutralisierung von Blindgängern in Zawtar al-Gharbiya verletzt.

Die Erfahrung fasst das Problem des Libanon zusammen: Ein Dorf zurückzuerobern bedeutet nicht, dass es es sofort an die Bewohner zurückgeben kann. Zuerst müssen wir die Gebäude überprüfen, die Straßen räumen und die Überreste des Krieges neutralisieren. Habushs Drama zeigt, was passieren kann, wenn ein Sprengstoff zugänglich bleibt.

Zerstörung jenseits von Häusern

Die Transformation des Südens wird nicht nur an der Anzahl dynamischer Gebäude gemessen. Militärische Operationen betrafen auch landwirtschaftliche Flächen, Olivenhaine und bewaldete Gebiete.

Daten des libanesischen Nationalrats für wissenschaftliche Forschung schätzen das Gebiet, das seit Oktober 2023 durch israelische Militäraktivitäten verbrannt wurde, auf etwa 160 Quadratkilometer oder 16.000 Hektar. Etwa die Hälfte wäre Agrarland.

Hunderte von Olivenbäumen wurden auch in einigen Orten entwurzelt. Bulldozer und Brände verändern das Land, von dem ein Teil der ländlichen Wirtschaft des Südens abhängt.

Die Zerstörung eines Obstgartens hat andere Folgen als ein Gebäude. Ein Haus kann wieder aufgebaut werden, wenn eine Finanzierung vorhanden ist. Ein erwachsener Olivenbaum braucht Jahre, um durch einen Baum mit vergleichbarem Ertrag ersetzt zu werden. Der wirtschaftliche Verlust setzt sich daher auch noch lange nach Betriebsende fort.

Bewohner kehren in ein noch gefährliches Gebiet zurück

Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim muss in dieser Realität gesehen werden. Im Südlibanon ist die Unterscheidung zwischen Krieg und Nachkrieg unklar. Dörfer werden immer noch bombardiert oder dynamisiert, während einige Kilometer weiter entfernt bereits Familien versuchen, ein normales Leben wieder aufzunehmen.

Diese Koexistenz erhöht die Risiken. Die Bewohner können in ein Gebiet zurückkehren, das nicht mehr direkt angegriffen wird, in dem aber Submunition, Granaten oder andere Sprengstoffe verbleiben. Kinder können auf Land zugreifen, das noch nicht vollständig inspiziert wurde. Landwirte haben manchmal die Wahl zwischen dem Warten auf vollständige Aufräumarbeiten und der Rückkehr zu einer Tätigkeit, die für ihr Einkommen unerlässlich ist.

In Habush hat diese Bedrohung nun einen Namen. Mohammad Ali Ibrahim überlebte, als die Munition zerstreut oder aufgegeben wurde. Seine anschließende Explosion war tödlich. Sein Vater war bereits bei einem israelischen Angriff getötet worden.

Unterdessen Operationen Du hast Recht. Ich mache weitergenau nach dem ort, an dem die erste version unterbrochen wurdeohne ersatz oder wiederholung.

Dynamiting unterhält militärische Aktivitäten am Boden

Die Fortsetzung der Sprengungen in Grenzgebieten zeigt, dass die israelischen Aktivitäten im Südlibanon nicht nur auf Luftangriffen basieren. Diese Maßnahmen erfordern eine Präsenz am Boden oder einen direkten Zugang zu den betreffenden Gebäuden. Sie spiegeln somit eine Situation wider, in der bestimmte Sektoren trotz der Mechanismen, die zu einer schrittweisen Stabilisierung der Grenze führen sollen, weiterhin militärischen Interventionen unterliegen.

Für den Libanon ist eine solche Zerstörung auch eine Frage der Souveränität. Beirut fordert den israelischen Rückzug von Positionen auf seinem Territorium und die Rückkehr der libanesischen Armee in alle betroffenen Sektoren. Israel seinerseits bekräftigt, dass seine Operationen die Sicherheitsanforderungen erfüllen und die Notwendigkeit, die Hisbollah daran zu hindern, militärische Fähigkeiten in der Nähe der Grenze wieder aufzubauen.

Die Folgen für die Bewohner sind unmittelbar. Jedes dynamische Gebäude erhöht das Zerstörungsvolumen in Dörfern, die bereits viele unbewohnbare Häuser haben. Straßen, Stromnetze, Wasseranlagen und landwirtschaftliche Flächen können ebenfalls betroffen sein. Der Wiederaufbau hängt daher sowohl von der verfügbaren Finanzierung als auch von der physischen Möglichkeit eines sicheren Zugangs zu den betreffenden Vierteln ab.

Eine Grenze, an der sich mehrere Risiken überschneiden

Die aktuelle Situation im Südlibanon ist das Ergebnis mehrerer Bedrohungen. Israelische Angriffe gehen punktuell gegen Personen oder Orte weiter, die von Israel als mit der Hisbollah verbunden identifiziert wurden. Drohnen bleiben am Himmel. Landoperationen und Sprengungen halten die Spannungen im Grenzstreifen aufrecht. Zusätzlich werden Minen, Bomben, Granaten und andere explosive Überreste hinzugefügt, die von den verschiedenen Phasen der Kämpfe hinterlassen wurden.

Diese Kombination erklärt, warum die Rückkehr der Bewohner nicht unbedingt eine Rückkehr zur Sicherheit bedeutet. Ein Ort darf nicht mehr täglich bombardiert werden, während er wegen einer vergrabenen Munition, eines instabilen Gebäudes oder der Nähe zu einem Gebiet, in dem noch militärische Operationen durchgeführt werden, gefährlich bleibt.

Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim verdeutlicht genau diesen Unterschied zwischen dem Rückgang der Kämpfe und dem Verschwinden der Gefahr. Das Kind wurde nicht während eines weiteren Streiks gegen Habush getötet. Er wurde durch ein Gerät, das nach dem Gebrauch aktiv blieb, tödlich verletzt.

Die libanesische Armee steht vor der Herausforderung der Minenräumung

Die libanesische Armee und die spezialisierten Teams müssen die betroffenen Gebiete inspizieren, bevor sie als sicher angesehen werden können. Dabei geht es nicht nur um die Beseitigung konventioneller Minen. Es umfasst auch nicht explodierte Luftbomben, Granaten, Raketen, Granaten, Submunitionen und verschiedene militärische Komponenten, die gefährlich bleiben können.

Die Größe des betreffenden Territoriums erschwert diese Mission. Die Bombardierungen betrafen städtische Gebiete, Hügel, Täler und große landwirtschaftliche Gebiete. Etwas Munition kann sichtbar sein. Andere sind begraben, in Vegetation verborgen oder unter Trümmern eingeschlossen.

Die Minenräumung muss auch mit dem Wiederaufbau koordiniert werden. Bevor sie Tonnen von Trümmern mit mechanischer Ausrüstung bewegen, müssen die Besatzungen sicherstellen, dass keine Munition explodiert. Die gleiche Vorsicht ist notwendig, bevor die Landwirte zu bestimmten Parzellen zurückkehren.

Kinder, die besonders explosiven Überresten ausgesetzt sind

Kinder sind eine der am stärksten gefährdeten Gruppen für Blindgänger. Sie können ein militärisches Objekt nicht identifizieren oder ignorieren, dass ein scheinbar inertes Gerät noch explodieren kann.

Diese Bedrohung ist besonders wichtig, wenn Munition klein ist. Submunitionen, die durch Fragmentierungswaffen zerstreut sind, können sehr unterschiedliche Formen und Dimensionen haben als herkömmliche Bomben. Einige können teilweise durch Land oder Vegetation verborgen sein.

Die Behörden und Fachorganisationen bestehen daher in der Regel auf einer einfachen Regel: Berühren, Bewegen oder Aufnehmen eines verdächtigen Objekts und melden Sie seine Anwesenheit unverzüglich den Sicherheitskräften. In Dörfern, in denen Familien nach monatelangen Kämpfen zurückkehren, wird dieses Bewusstsein zu einem wesentlichen Bestandteil des Katastrophenschutzes.

Die Habush-Explosion zeigt jedoch die Grenzen der Prävention, wenn explosive Überreste bereits in von der Bevölkerung frequentierten Gebieten verstreut sind.

Der 2006 schwere Fragmentierung Bombe Präzedenzfall

Die Gefahr von Submunitionen findet im Libanon besondere Resonanz. Während des Krieges 2006 war der südliche Teil des Landes stark mit Streumunition kontaminiert. Einige der kleinen verstreuten Bomben waren nicht sofort explodiert und waren nach der Einstellung der Feindseligkeiten aktiv geblieben.

Diese Geräte hatten später zu Todesfällen und Verletzungen bei Zivilisten und Minenräumungsspezialisten geführt. Landwirtschaftliche Flächen waren besonders betroffen, mit nachhaltigen wirtschaftlichen Folgen für Familien, die von ihren Kulturen abhängig sind.

Die Reinigung hatte mehrere Jahre gedauert. Dieser Präzedenzfall erklärt, warum die Entdeckung von Munition, die im Verdacht steht, eine Submunition zu sein, im Süden unmittelbare Besorgnis auslöst.

Im Falle von Habush bleibt die genaue Qualifizierung der Ausrüstung wichtig. Verfügbare Informationen deuten darauf hin, dass eine nicht explodierte israelische Munition detonierte. Wenn seine Identifizierung als Submunition aus einer Fragmentierungsbombe offiziell bestätigt wird, wird sich der Fall von Mohammad Ali Ibrahim direkt in dieser Frage widerspiegeln, die bereits tief in der jüngsten Geschichte des Südlibanon verwurzelt ist.

Gleiche Familie zweimal getroffen

Habushs Drama nimmt eine besondere Dimension an, weil Mohammad Ali Ibrahim bereits seinen Vater im Konflikt verloren hatte. Ali Ibrahim wurde bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon getötet.

Der Vater wurde Opfer eines direkten Angriffs, während sein Sohn an den verzögerten Folgen einer Militäroperation starb. Diese Folge fasst zusammen, wie der Krieg weiterhin Opfer über den genauen Zeitpunkt der Bombardierungen hinaus produziert.

Für die Familie war die Unterscheidung zwischen aktivem Krieg und Nachkriegskrieg daher nicht abstrakt. Das Verschwinden von Flugzeugen oder die vorübergehende Reduzierung von Streiks reicht nicht aus, wenn Sprengstoff am Boden bleibt.

Das zweite bei der Explosion am Montag verletzte Kind erinnert sich auch daran, dass Mohammad Ali Ibrahim nicht das einzige Opfer des Vorfalls war. Sein Zustand und seine medizinische Entwicklung sind jetzt ein weiteres Element, dem man folgen muss.

Der Wiederaufbau des Südens bedeutet zunächst, dort leben zu können

Die Zerstörung von Häusern und Infrastruktur ist der sichtbarste Aspekt der Schäden im Südlibanon. Der physische Wiederaufbau kann jedoch nur dann normal beginnen, wenn die betroffenen Gebiete sicher sind.

Ein Haus, das inmitten eines mit Munition kontaminierten Gebiets wieder aufgebaut wurde, bleibt unzugänglich. Ein Feld kann nicht wieder zugeschnitten werden, wenn der Durchgang eines Traktors einen Sprengstoff auslösen könnte. Eine freie Straße kann nicht in den Verkehr zurückgeführt werden, wenn die Umgebung nicht inspiziert wurde.

Israelische Sprengungen in den Grenzgebieten verschärfen diese Schwierigkeit, indem sie die während der Kämpfe angehäuften Zerstörungen weiter verstärken. Sie können auch die Zeit verzögern, wenn libanesische Teams vollen Zugang zu bestimmten Bereichen haben werden.

Die Stabilisierung des Südens hängt daher von einer Reihe von Operationen ab, die gemeinsam voranschreiten müssen: der Abzug der israelischen Streitkräfte, der Einsatz der libanesischen Armee, die Minenräumung, die Sicherheit der Dörfer und der Wiederaufbau der Infrastruktur.

Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim erinnert uns daran, dass die Gefahr bestehen bleibt

Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim verwandelt eine verlassene Munition in eine neue menschliche Auswirkung des Konflikts. Die Explosion ist keine abstrakte Spur von Kämpfen. Sie tötete ein Kind mehrere Tage oder Wochen nach der Operation, in der das Gerät verwendet wurde.

Dies ist auch eine Warnung an andere betroffene Gemeinschaften. Solange die bombardierten Gebiete nicht systematisch inspiziert wurden, bleibt es unmöglich, mit Sicherheit die Anzahl der Fahrzeuge zu kennen, die wahrscheinlich nicht explodiert sind.

Die Fortsetzung der israelischen Sprengungen und Operationen in bestimmten Grenzgebieten bedeutet auch, dass diese Kontamination nicht nur der Vergangenheit angehört. Weitere Zerstörungen werden weiterhin erzeugt, während libanesische Teams immer noch an denen arbeiten, die von früheren Phasen des Konflikts zurückgelassen wurden.

In Habush muss die technische Identifizierung des Geräts verwendet werden, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Submunition aus einer Splitterbombe handelte. In den Dörfern der Front bleibt die Herausforderung gleichzeitig der Zugang zu Häusern und Land. Der Tod von Mohammad Ali Ibrahim erinnert daran, dass die Sicherheit für die Menschen im Südlibanon nicht nur an der Anzahl der an einem Tag registrierten Angriffe gemessen wird, sondern auch daran, was nach Beendigung der Bombardierungen im Boden verbleibt.