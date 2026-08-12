GRÜNDE FÜR LIBAN

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Wofür ist der Libanon?

Raison d’être, Mission des Staates und Vision eines Landes, das endlich entscheiden muss, was es sein will

Bernard Raymond Jabre

Der Libanon steckt seit Jahrzehnten in politischen, finanziellen, institutionellen und Identitätskrisen. Hinter jedem von ihnen steht jedoch eine grundlegendere Frage, die selten frontal aufgeworfen wird: Warum wollen wir immer noch im selben Staat zusammenleben, und welches gemeinsame Projekt rechtfertigt die Existenz des Libanon? Solange diese Frage unbeantwortet bleibt, bleiben die Reformen technisch, die Zwischenkompromisse und der Staat selbst herausgefordert.

Ein Land kann sich nicht lange reformieren, wenn es nicht weiß, warum es existiert, was es schützen muss und was es werden will.

Die libanesische Krise ist in erster Linie eine Zielkrise

Der Libanon spricht ständig von Verwaltungsreformen, richterlicher Unabhängigkeit, Bankenumstrukturierung, Dezentralisierung, Korruptionsbekämpfung, Souveränität und wirtschaftlicher Erholung. All diese Fragen sind von wesentlicher Bedeutung. Aber sie kommen nach einer tieferen Frage: Was ist der Zweck des Ganzen? Welcher Idee der libanesischen Gesellschaft sollen diese Reformen dienen?

Ein Staat ist nicht nur ein Territorium, eine Verfassung, eine Verwaltung und Grenzen. Es ist auch eine Vereinbarung, entweder explizit oder implizit, zwischen den Bürgern zu einigen höheren Zwecken. Die Bürger verpflichten sich, Steuern zu zahlen, Gesetze zu respektieren, das Gewaltmonopol gemeinsamen Institutionen anzuvertrauen und auf bestimmte Formen der Privatjustiz zu verzichten, weil sie glauben, dass der Staat etwas schützt, das geschützt werden muss: ihre Freiheit, ihre Sicherheit, ihre Würde, ihre Rechte, ihr Eigentum, ihre Zukunft und die ihrer Kinder.

Das libanesische Problem besteht darin, dass dieses substanzielle Abkommen unvollständig geblieben ist. Der Libanon hat Mechanismen zur Teilung der Macht aufgebaut, ohne jemals mit derselben Kraft eine gemeinsame Definition seines Zwecks aufzubauen. Das System hat daher oft die Frage « Wie soll der Staat verteilt werden? » beantwortet, bevor die Frage « Was soll der Staat dienen? » beantwortet wurde. Diese Umkehrung erklärt viele unserer Sackgassen.

Wenn das gemeinsame Ziel verschwindet, werden Institutionen zu Gebieten, die es zu erobern gilt. Das Ministerium wird zu einer Gemeinschaftsressource, die öffentliche Beschäftigung ist ein Instrument der Loyalität, der öffentliche Markt ist ein Mittel der Umverteilung, die Bank ist eine Nähe, der Richter ist ein Ansprechpartner, der Abgeordnete ist ein Vermittler und der politische Führer ist ein Versicherer letzter Instanz. Der Staat hört dann auf, der Schiedsrichter des Gemeinwohls zu sein und wird zum eigentlichen Gegenstand der Konkurrenz.

Mehrere Libanon koexistieren im selben Libanon

Seit mehr als einem Jahrhundert überschneiden sich mehrere Visionen des Landes. Einige sind edel, andere viel weniger. Sie erklären, warum Libanesen die gleichen Worte verwenden können, wenn sie von zutiefst unterschiedlichen Ländern sprechen.

Es gibt zunächst einen Libanon der Netzwerke. In dieser Vision, die selten behauptet wird, aber in der Praxis sehr präsent ist, besteht die Rolle der Macht darin, Verwandte, Familien, Kunden, Wirtschaftspartner oder Gemeinschaften zu schützen. Der Zugang zum Staat wird zu einer Form der Versicherung. Diejenigen, die eine Institution kontrollieren, können ihre eigenen belohnen, eine Untersuchung verlangsamen, eine Autorisierung erleichtern, einen Vertrag leiten oder ein Interesse schützen. Das ist natürlich kein nationaler Grund. Im Gegenteil, es ist die Privatisierung des Staates.

Es gibt dann einen Libanon von Gemeinschaften, konzipiert als eine Vereinigung von Gruppen, die sich bereit erklärt haben, sich nicht vollständig zu dominieren. Diese Logik hat eine historische Rolle bei der Erhaltung einer außergewöhnlichen religiösen Pluralität in der Region gespielt. Aber es stellt eine Gefahr dar: Wenn der Bürger politisch nur durch seine Gemeinschaft existiert, wird der Staat zum Zusatz von Vetorechten und Einflussbereichen. Koexistenz hört dann auf, ein Versprechen zu sein, eine Mechanik der Lähmung zu werden.

Es gibt auch einen Libanon von externen Mächten. Einige politische Kräfte haben im Laufe der Zeit Sicherheit, Legitimität oder Macht von ausländischen Sponsoren gesucht. Der Libanon wird dann weniger ein Thema der internationalen Politik als ein Raum für die Strategien anderer. Es kann ein Relais, eine Front, eine strategische Tiefe, ein Einflussmarkt oder eine Handelsplattform sein. Aber ein Land, das akzeptiert, der Schauplatz der Rivalitäten anderer zu sein, wird irgendwann die Fähigkeit verlieren, seine eigenen Interessen zu definieren.

Neben diesen Visionen ist der Libanon ein « Botschaftsland ». Der Ausdruck ist kraftvoll, weil er darauf hindeutet, dass die Koexistenz verschiedener religiöser und kultureller Gemeinschaften über das libanesische Territorium hinausgeht. Aber die Botschaft kann nicht einfach darin bestehen, Gemeinschaften gegenüberzustellen. Eine echte politische Botschaft wäre, zu zeigen, dass sie zusammenleben können, ohne dass jemand den Staat hat, ohne dass Milizen, Beschützer von außen oder Justizprivileg benötigt werden, um sich sicher zu fühlen.

Schließlich ist der Libanon eine Plattform: kommerzielle, finanzielle, akademische, medizinische, touristische, kulturelle, mediale oder technologische Plattform. Diese Berufung entspricht einem echten Teil der Geschichte des Landes und komparativen Vorteilen. Aber es beschreibt ein Wirtschaftsmodell und eine regionale Funktion, keine Daseinsberechtigung. Eine Plattform kann ein Land bereichern; Sie sagt nicht, warum ihre Bürger eine politische Gemeinschaft bilden wollen.

Differenzierung von Daseinsberechtigung, Mission, Vision und Wirtschaftsmodell

Ein Großteil der Verwirrung verschwindet, sobald vier Konzepte getrennt sind.

Die Daseinsberechtigung beantwortet die grundlegendste Frage: Warum sollte der Libanon als unabhängige politische Gemeinschaft existieren? Es muss tief genug sein, um einen Wechsel der Regierung, der Mehrheit, des Wirtschaftsmodells oder des regionalen Umfelds zu überleben.

Der Auftrag des Staates beantwortet eine weitere Frage: Was müssen die Behörden eigentlich garantieren, um diese Daseinsberechtigung zu erreichen? Sicherheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Souveränität, Währungsstabilität, Freiheiten, institutionelle Integrität und Eigentumsschutz sind keine Slogans; Das sind Pflichten des Staates.

Die Vision zeigt, was der Libanon langfristig werden will. Es verwandelt Prinzipien in ein Ziel. Ein Land kann eine stabile Existenzgrundlage haben und seine Vision an technologische, wirtschaftliche, demografische oder geopolitische Entwicklungen anpassen.

Schließlich bestimmt das Wirtschaftsmodell, wie es Wohlstand produziert. Libanon kann eine Wirtschaft von Dienstleistungen, Wissen, Finanzen, Tourismus, Gesundheit, Bildung, Technologie und Schöpfung sein. Dieses Modell kann sich entwickeln, ohne zu hinterfragen, warum das Land existiert.

Die Konsolidierung dieser vier Ebenen führt zu sterilen Debatten. Zu sagen, dass der Libanon eine Plattform sein sollte, beantwortet nicht die Frage der Staatsbürgerschaft. Zu sagen, dass es ein Rechtsstaat sein muss, reicht nicht aus, um seine historischen Ambitionen zu definieren. Zu sagen, dass es ein Botschaftsland ist, gibt nicht an, wie es seine Finanzen regeln soll. Wir müssen die vier artikulieren.

Ein Vorschlag der Daseinsberechtigung: Freiheit in Vielfalt organisieren

Wenn wir nach dem suchen, was der Libanon wirklich besitzt, kehren wir immer zur gleichen Realität zurück: einer sehr starken Vielfalt, die sich auf ein kleines Territorium konzentriert, kombiniert mit einer Tradition, mehrere Räume gleichzeitig zu öffnen. Der Libanon gehört zur arabischen Welt, zum Mittelmeer und zu einem riesigen Netzwerk von Diaspora. Es hat mehrere Sprachen, mehrere Erinnerungen, mehrere politische Kulturen und mehrere religiöse Zugehörigkeiten.

Diese Vielfalt wurde oft als Verwaltungsproblem behandelt. Es könnte das Herzstück des nationalen Projekts werden.

Ich schlage vor, die Daseinsberechtigung des Libanon wie folgt zu definieren: den Bürgern unterschiedlicher Herkunft, Religionen, Kulturen und Befindlichkeiten die Möglichkeit zu garantieren, frei, gleich und sicher in demselben souveränen Staat zu leben, der vom Gesetz regiert wird, und diese Vielfalt, Offenheit und Diaspora in eine Kraft der Schöpfung, des Wohlstands und des Einflusses zu verwandeln.

Diese Definition basiert auf einer einfachen Idee: Der Libanon existiert nicht, um Identitäten auszulöschen, sondern um zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig bekämpfen müssen. Sie existiert nicht, um Gemeinschaften zu unterdrücken, sondern um ihre Umwandlung in politische Schutzvorrichtungen unnötig zu machen. Es existiert nicht, um eine einzelne Identität aufzuzwingen, sondern um einen gemeinsamen Raum zu schaffen, der ausreichend solide ist, damit sich mehrere Identitäten frei entfalten können.

Mit anderen Worten, Diversität darf nicht länger die Architektur der Staatsteilung sein. Es muss zu einem vom Staat geschützten Reichtum werden.

Die Rechtsstaatlichkeit ist nicht Libanons Daseinsberechtigung; sie ist die Bedingung

Ein Rechtsstaat ist keine libanesische Besonderheit. Jede Demokratie, die diesen Namen verdient, sollte es sein. Im Falle des Libanon hat die Rechtsstaatlichkeit jedoch eine noch grundlegendere Funktion: Es ist der Mechanismus, der es ermöglicht, dass Vielfalt nicht zu einem permanenten Krieg konkurrierender Schutzmechanismen wird.

Wenn ein Bürger glaubt, dass sein Recht von seiner Gemeinschaft, Partei, Bank, Familie oder Beziehung abhängt, wird er oder sie natürlich den Schutz des Stärkeren suchen. Dieses Verhalten ist nicht nur kulturell; es ist rational in einem System, in dem die gemeinsame Regel unzuverlässig ist. Politische Klientel gedeiht genau dort, wo universelles Recht versagt.

Der wirkliche Übergang zur Rechtsstaatlichkeit kommt, wenn die Frage « Wen kennen Sie? » « Was ist dein Recht? » Von da an ändert sich die Funktion des politischen Führers, die des Richters, die der Verwaltung und die der Gemeinschaft.

Eine unabhängige Justiz wird dann viel mehr als eine sektorale Reform. Es wird zum Hauptinstrument der wirklichen Dekonfessionierung des täglichen Lebens. Solange ein Libanese seinen Gemeindeführer braucht, um Gerechtigkeit zu erlangen, wird die Staatsbürgerschaft unvollendet bleiben. Wenn der Richter ausreichend ist, beginnt der Bürger, den Kunden zu ersetzen.

Souveränität: Zur Welt gehören, ohne einer Macht anzugehören

Der Libanon kann seine Daseinsberechtigung nicht erfüllen, wenn die endgültige politische Entscheidung woanders liegt. Ein souveräner Staat bedeutet nicht einen isolierten Staat, neutral gegenüber jeglichem Einfluss oder geschlossen gegenüber Allianzen. Es bedeutet, dass Bündnisse von legitimen Institutionen gewählt werden, dass Außenpolitik eine nationale Politik ist und dass die Entscheidung über Krieg und Frieden dem Staat gehört.

Die libanesische Geschichte hat die Kosten eines Landes gezeigt, das regelmäßig zu einem Ort der Konfrontation mit ausländischen Strategien geworden ist. Das Problem ist nicht, dass der Libanon Beziehungen zu Frankreich, den Vereinigten Staaten, arabischen Ländern, dem Iran, Europa oder anderen Akteuren hat. Ein kleines offenes Land braucht mehrere Beziehungen. Das Problem beginnt, wenn eine externe Macht durch eine interne Kraft ein höheres Entscheidungsrecht erwirbt als das der nationalen Institutionen.

Der Libanon sollte daher eine offene Doktrin der Souveränität anstreben: Freundschaft mit all denen, die seine Unabhängigkeit respektieren, prinzipielle Feindseligkeit gegenüber der Person, automatische Ausrichtung auf die Person und Ablehnung der Nutzung seines Territoriums zur Lösung der Konflikte anderer.

Eine Formel könnte diese Doktrin zusammenfassen: offen für alle, niemandem untergeordnet. Diese Orientierung ist kein Leck aus der Welt. Im Gegenteil, es ist die Voraussetzung dafür, dass der Libanon ein Akteur und kein Thema wird.

Länderbotschaft muss institutionelle Realität werden

Libanon wird oft als Erfahrung der Koexistenz dargestellt. Diese Idee hat einen echten Wert, aber sie muss ihre Romantik loswerden. Die bloße Anwesenheit mehrerer Gemeinschaften auf demselben Territorium ist an sich keine Botschaft. Gruppen können koexistieren, während sie in Misstrauen, sozialer Trennung und der ständigen Suche nach Machtverhältnissen leben.

Die wirkliche Botschaft würde beginnen, wenn Identitäten geschützt sind, ohne dass Institutionen ihnen gehören. Es scheint, wenn ein Bürger seine politische Meinung ändern könnte, ohne seinen Schutz zu ändern, wenn ein Richter eine mächtige Person beurteilen könnte, ohne auf sein Geständnis zu schauen, wenn ein öffentlicher Bediensteter für seine Kompetenz eingestellt würde, wenn ein Unternehmer keinen politischen Vermittler brauchen würde, wenn eine Minderheit sich sicher fühlen könnte, nur weil die Verfassung und die Justiz funktionieren.

Die Länderbotschaft wäre daher nicht mehr das Land des interreligiösen Dialogs. Es würde das Land werden, in dem mehrere Identitäten zeigen, dass sie dasselbe Recht teilen können.

Diese Nuance ist entscheidend. Libanon wäre nicht wertvoll, weil es eine Sammlung von Gemeinschaften wäre. Es wäre, weil es zeigen würde, dass keine Gemeinschaft die andere dominieren musste, um zu überleben.

Libanon-Plattform: eine Wirtschaftsstrategie, keine Identität

Der Libanon hat Vorteile, die eine Plattformwirtschaft natürlich machen. Seine Geografie ist wichtig, aber im digitalen Zeitalter nicht mehr ausreichend. Sein wirklicher Vorteil ist menschlich: Mehrsprachigkeit, Diaspora, Unternehmenskultur, Geschäftsnetzwerke, Universitäten, freie Berufe, die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Kulturwelten zu zirkulieren.

Die Plattform des 21. Jahrhunderts sollte daher nicht die Reproduktion des Vorkrisenmodells sein, das auf Kapitalflüssen, Immobilien, Zinssätzen und weitgehend künstlicher Finanzstabilität basiert. Es muss eine Plattform für Fähigkeiten und Vertrauen sein.

Ein reformierter Libanon könnte sich auf regionale Hochschulbildung, Medizin, professionelle Dienstleistungen, Schiedsverfahren, Technologie, künstliche Intelligenz, Kreativwirtschaft, Kulturproduktion, regulierte Finanzen, Kulturerbemanagement, Qualitätstourismus, hochwertige Agrar- und Ernährungsdienstleistungen mit hohem Mehrwert spezialisieren.

Aber eine Plattform funktioniert nur unter einer Bedingung: Vertrauen. Es erfordert zuverlässige Gerichte, ausführbare Verträge, glaubwürdige Währung, berechenbare Verwaltung, verständliche Steuern, korrekte Infrastruktur und stabile Regeln. Selbst die Wirtschaftsstrategie bringt uns also am Ende zur institutionellen Frage zurück.

Der Libanon muss nicht am wenigsten reguliert werden. Er muss der zuverlässigste sein. In einer globalen Wirtschaft, in der sich Kapital und Talente sehr schnell bewegen können, wird Vertrauen zu einer ebenso wichtigen Infrastruktur wie Hafen, Flughafen, Strom oder Glasfaser.

Diaspora muss ein Stromnetz werden, kein Defizitfinanzierungsmechanismus

Seit Jahrzehnten wird die libanesische Diaspora oft durch ihre Finanztransfers betrachtet. Sie unterstützte Familien, nährte den Konsum, finanzierte Immobilien und beteiligte sich an Bankeinlagen. Dieser Beitrag war immens, aber die Beziehung zwischen dem Staat und seiner Diaspora blieb weitgehend passiv.

Der Libanon sollte nun seine Diaspora als globale Erweiterung seines Humankapitals betrachten. Libanesische und libanesische Nachkommen, die in Europa, Amerika, Afrika, dem Golf, Australien und anderswo präsent sind, bilden ein außergewöhnliches Netzwerk von Fähigkeiten, Unternehmen, Forschern, Ärzten, Finanziers, Ingenieuren, Künstlern und Unternehmern.

Das Ziel sollte nicht mehr nur sein, ihr Geld zurückzubringen, sondern ihr Wissen, ihre Netzwerke, ihre Glaubwürdigkeit und ihre Investitionen wieder in ein Land zu bringen, das vertrauenswürdig geworden ist.

Diese Transformation ist wichtig, weil sie die moralische Beziehung zwischen dem Libanon und seinen Auswanderern verändert. Die Diaspora sollte nicht länger aufgefordert werden, Systemausfälle zu finanzieren. Sie sollte aufgefordert werden, in ihren institutionellen und produktiven Wiederaufbau zu investieren.

Die libanesische Staatsmission

Aus diesem Grund wird die Staatsmission viel klarer. Seine erste Pflicht ist es, die Freiheit und Sicherheit jedes Bürgers zu schützen, ohne ihn zu fragen, zu welcher Gemeinschaft er gehört. Dies bedeutet, dass die nationale Sicherheit, Polizei, Justiz und Grundrechte universell sein müssen.

Die zweite Verpflichtung besteht darin, die Gleichheit vor dem Gesetz zu gewährleisten. Der Staat kann von den Bürgern nicht verlangen, dass sie sich selbst anerkennen, wenn er Bereiche der Immunität, der selektiven Justiz, der Pass-Rechte oder des politischen Schutzes akzeptiert.

Ihre dritte Verpflichtung ist die Ausübung der Souveränität. Keine Gruppe darf eine militärische, sicherheitspolitische oder diplomatische Macht haben, die der der gemeinsamen Institutionen überlegen ist. Diese Regel gilt nicht für eine bestimmte Gemeinschaft; Es ergibt sich einfach aus der Definition eines Staates selbst.

Seine vierte Verpflichtung ist der Schutz von Eigentum, Sparguthaben und Verträgen. Nach der Finanzkrise kann diese Dimension nicht mehr als zweitrangig betrachtet werden. Ein Staat, der die Ersparnisse mehrerer Generationen ohne einen klaren Mechanismus der Verantwortung verschwinden lässt, zerstört den Vertrauenspakt, auf dem jede moderne Wirtschaft beruht.

Seine fünfte Verpflichtung besteht darin, öffentliche Gelder als anvertraute Vermögenswerte und nicht als Beute zu verwalten. Der Haushalt, die Schulden, die öffentlichen Unternehmen, das öffentliche Auftragswesen und die Zentralbank müssen die Regeln der Transparenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht einhalten, die sowohl für die Mächtigen als auch für die anderen gelten.

Ihre sechste Verpflichtung besteht darin, Bedingungen für soziale Mobilität zu schaffen. Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Zugang zu digitaler Technologie und wirtschaftlicher Wettbewerb müssen es einem jungen Libanesen ermöglichen, durch seine Arbeit und nicht durch seine Zugehörigkeit voranzukommen.

Schließlich muss der Staat den gemeinsamen Raum bewahren. Das Land kann nicht auf eine informelle Föderation von Gemeinschaftsgebieten reduziert werden. Schule, Armee, Justiz, Verwaltung, öffentlicher Raum, Erbe, Umwelt und einige nationale Institutionen müssen eine gemeinsame Erfahrung des Libanon hervorbringen.

Was der Libanon nicht mehr sein darf

Eine Daseinsberechtigung zu definieren bedeutet auch, anzuerkennen, was das Land nicht mehr akzeptieren kann.

Es kann nicht länger ein Abgabestaat für Annuitäten sein, dessen implizites Ziel darin besteht, Kunden zu halten. Es kann nicht länger ein Schutzbund sein, in dem jeder Bürger sein Verhältnis zum Gesetz aushandeln muss. Es kann nicht länger ein Finanzsystem sein, das die zukünftigen Ressourcen kontinuierlich nutzt, um das Gleichgewicht der Gegenwart aufrechtzuerhalten. Es kann nicht länger ein Territorium sein, das den militärischen oder politischen Strategien anderer zur Verfügung gestellt wird. Es kann nicht länger ein Land sein, in dem die Auswanderung der einzige Mechanismus für die soziale Mobilität junger Menschen ist.

Auch sollte er seine Erlösung nicht in der umgekehrten Illusion der erzwungenen Uniformität suchen. Das Problem des Libanon ist nicht die Existenz seiner Gemeinschaften. Das Problem entsteht, wenn die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft zum Schlüssel für Zugangsrechte, Ressourcen und Sicherheit wird.

Das nationale Projekt besteht daher nicht darin, die Vielfalt abzuschaffen, sondern die soziale Vielfalt schrittweise von der politischen Abhängigkeit zu trennen.

Eine Vision für den Libanon von 2040

Wenn die Daseinsberechtigung auf das « Warum » antwortet, muss eine nationale Vision auf das « Was » antworten. Wir müssen in wenigen Sätzen das Land beschreiben können, das wir an die nächste Generation weitergeben wollen.

Der Libanon von 2040 sollte ein kleiner, souveräner, politisch pluralistischer, rechtlich solider und administrativ wirksamer Staat sein, in dem keine Gemeinschaft, Partei, Familie, Bank, Unternehmen oder ausländische Macht über dem Gesetz steht.

Seine religiöse und kulturelle Vielfalt sollte nicht mehr in erster Linie ein Mechanismus für die Zuweisung öffentlicher Arbeitsplätze und Ressourcen sein, sondern ein frei gelebter sozialer Reichtum. Die Bürger sollten in der Lage sein, ihr Eigentum zu behalten, ohne ihr Recht auf Sicherheit, Gerechtigkeit, Beschäftigung oder Investitionen festzulegen.

Seine Wirtschaft sollte offen, produktiv und mit der Region und der Welt verbunden sein, basierend auf Fähigkeiten und nicht auf Mieten. Beirut könnte wieder ein regionales Dienstleistungszentrum werden, aber ein Zentrum, das auf dem Ruf seiner Institutionen und nicht auf Undurchsichtigkeit aufbaut.

Seine Diaspora sollte als strategischer Partner in diese Vision integriert werden. Sein Bildungssystem sollte mehrere Sprachen, ein klares nationales Gedächtnis und eine Rechtskultur vermitteln. Ihre Verwaltung sollte ausreichend digitalisiert sein, um Korruptionsmöglichkeiten zu verringern und ausreichend professionell sein, um politischen Wechseln standzuhalten.

Der Libanon sollte endlich ein Land sein, das in seiner arabischen Umgebung leben kann, ohne seine Öffnung im Mittelmeerraum zu verlieren, das in der Lage ist, mit dem Westen zu sprechen, ohne sein Außenposten zu werden, das in der Lage ist, Beziehungen zum Iran zu unterhalten, ohne in seine Konfrontationen hineingezogen zu werden, und das in der Lage ist, internationale Freundschaften zu pflegen, ohne seine Souveränität zu übertragen.

Der neue libanesische Pakt sollte nicht länger nur eine Machtteilung sein

Der Nationalpakt von 1943, dann die Taif-Abkommen, versuchten, das Gleichgewicht zwischen Gemeinschaften und Institutionen zu organisieren. Ihre historische Logik ist verständlich. Aber das 21. Jahrhundert erfordert einen zusätzlichen Boden: einen Zweckpakt.

Dieser Pakt würde nicht von den Libanesen verlangen, ihre Differenzen zu leugnen. Er bittet sie, sich darauf zu einigen, was vom Wettbewerb zwischen den Gemeinschaften ausgeschlossen werden sollte: Justiz, Geld, Sicherheit, Finanzkontrolle, professionelle Verwaltung, Grundrechte, strategische Infrastruktur und Rechenschaftspflicht vor dem Gesetz.

Der nationale Kompromiss sollte sich nicht mehr nur auf die Frage konzentrieren, wer welche Funktion bekommt. Sie sollte sich mit der Frage befassen, welche Institutionen niemand besitzen darf.

Vielleicht ist das die tiefste Reform. Solange alle Institutionen verteilt, geteilt oder erobert werden können, wird kein Sektor wirklich unabhängig sein. Umgekehrt, wenn bestimmte Funktionen heilig werden, weil sie allen gehören, dann beginnt ein gemeinsamer Staat zu existieren.

Eine einfache Formel für ein nationales Projekt

Am Ende muss ein Grund von einem Studenten, Auftragnehmer, Beamten, Mitglied, Richter, Expatriate oder politischen Beamten verstanden werden. Es darf nicht wie ein Regierungsprogramm aussehen. Es muss ein Leitprinzip sein.

Es könnte wie folgt zusammengefasst werden: Der Libanon existiert, um verschiedenen Bürgern ein freies und gleichberechtigtes Leben in einem einzigen souveränen Staat zu ermöglichen, ihre Rechte und nicht ihr Eigentum zu schützen und ihre Vielfalt und Offenheit gegenüber der Welt in Wohlstand und Öffentlichkeitsarbeit umzuwandeln.

Seine Aufgabe lässt sich auf die gleiche Weise zusammenfassen: Schutz, Schiedsgerichtsbarkeit, Gerechtigkeit, Gewährleistung der Freiheiten, Gewährleistung der Souveränität, ehrliche Verwaltung der kollektiven Ressourcen und Schaffung der Bedingungen, damit jeder nach seinem Verdienst vorankommt.

Seine Vision könnte schließlich die eines Landes sein, in dem niemand jemanden kennen muss, um das zu bekommen, worauf er Anspruch hat; wo man keine Gemeinschaft mehr braucht, um sich geschützt zu fühlen; wo es keine Notwendigkeit gab, das Land zu verlassen, um sich eine Zukunft vorzustellen; und wo keine externe Macht anstelle der libanesischen Institutionen sprechen kann.

Fazit: Übergang von der staatlichen Teilung zum gemeinsamen Gebäude

Der Libanon sucht seit langem Frieden im Gleichgewicht der Ängste. Jede Gruppe wollte stark genug sein, um nicht von anderen dominiert zu werden. Diese Logik hat einige Kompromisse ermöglicht, aber es kann keine dauerhafte Vision sein.

Der nächste Schritt muss anders sein: einen Staat aufzubauen, der fair genug ist, damit alle zustimmen, ihn nicht zu besitzen.

Es ist eine riesige Transformation. Es geht darum, vom Gemeinschaftsschutz zum Rechtsschutz überzugehen, von der Miete zur Produktion, von der Vermittlung zum Gesetz, vom ausländischen Einfluss zur Souveränität, vom passiven Zusammenleben zur gemeinsamen Bürgerschaft.

Der Libanon soll daher nicht der Ort sein, an dem sich Gemeinschaften den Staat teilen. Es soll der Staat werden, der es Gemeinschaften erlaubt, nicht mehr ums Überleben kämpfen zu müssen.

Dieser Satz kann das Wesen des nationalen Projekts enthalten. Sie bittet die Libanesen nicht, zu vergessen, was sie sind. Sie bittet sie zu entscheiden, was sie gemeinsam bauen wollen.

Vor der Reform der Zentralbank, der Banken, der Justiz, der Verwaltung oder der Verfassung muss man wissen, für welches Projekt diese Reformen verwendet werden sollen. Sie werden ohne Grund eine Abfolge technischer Maßnahmen bleiben. Mit einer gemeinsamen Daseinsberechtigung werden sie zu Instrumenten einer Neugründung.

Somit ist das Problem des Libanon möglicherweise nicht nur daran gescheitert, seine Gesetze umzusetzen oder seine Institutionen zu modernisieren. Es ist, dass er die Definition seines politischen Vertrags nie abgeschlossen hat. Die Frage ist nicht mehr nur: Wie kann man das System retten? Welcher Libanon verdient es, gerettet zu werden?

Meine Antwort wäre: ein souveräner Libanon, weil er allen gehört, frei, weil dort keine Identität bedroht ist, nur weil niemand über dem Gesetz steht, offen, weil er keine Angst vor der Welt hat, und wohlhabend, weil er seine Vielfalt in kollektive Intelligenz und nicht in Konkurrenz von Klienteln verwandelt.

DER NEUE LIBANAIS-BÜCHEREin Staat, gleiche Bürger, freie Identitäten.Unabhängige Justiz, unteilbare Souveränität, offene Wirtschaft. Ein Land, das mit der Welt verbunden ist, aber niemandem untergeordnet ist. Ein Staat, der Gemeinschaften schützt, ohne einer von ihnen anzugehören.

Bernard Raymond Jabre