Tag für Tag: 12. August 2006 Israels Krieg geht nach 1701 weiter

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Am 12. August 2006 akzeptiert die libanesische Regierung die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates. Das Ende des Krieges ist jetzt gekennzeichnet durch die Einstellung der Feindseligkeiten, den Rückzug der israelischen Streitkräfte, den Einsatz von 15.000 libanesischen Truppen im Süden und die Stärkung der UNIFIL. Doch gleichzeitig setzt Israel seine Offensive fort. Seine Flugzeuge schlagen weiterhin den Libanon, sein Artilleriefeuer und seine Bodentruppen versuchen, weiter in Richtung Litani vorzudringen. Die Hisbollah ihrerseits setzt ihr Raketenfeuer auf Israel fort und kämpft gegen israelische Soldaten im Libanon. Der Waffenstillstand muss erst am 14. August um 8 Uhr in Kraft treten, so dass fast zwei weitere Tage für einen Krieg bleiben, dessen politischer Ausgang bereits bekannt ist.

Diese Chronologie verleiht den letzten Stunden des Konflikts eine besonders umstrittene Dimension. Die Resolution 1701 wurde am 11. August von den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates einstimmig angenommen. Beirut akzeptiert es am nächsten Tag. Israel wird am 13. August offiziell zustimmen. Rechtlich ist die Einstellung der Feindseligkeiten am 12. noch nicht in Kraft getreten, und auch die Hisbollah setzt ihre Operationen fort. Aber politisch hat sich die Situation geändert: Israel weiß, dass ein Mechanismus für seinen Rückzug jetzt vom Libanon akzeptiert wird, dass die libanesische Armee eine Position im Süden einnehmen muss und dass eine verbesserte UNIFIL diesen Einsatz begleiten muss. Dies hindert die IDF nicht daran, bestimmte Operationen bis in die letzten Stunden zu intensivieren. Noch schwerer ist, dass etwa 90 Prozent der israelischen Streumunitionsangriffe während des Krieges in den letzten 72 Stunden des Konflikts stattgefunden haben, so spätere internationale Bewertungen.

Am 11. August die Resolution zur Beendigung des Krieges

Einen Monat zuvor, am 12. Juli, führte eine Hisbollah-Operation an der Grenze zur Festnahme von zwei israelischen Soldaten und zum Tod mehrerer anderer. Israel hatte mit einer massiven Militärkampagne gegen den Libanon reagiert. Die Bombenanschläge beschränkten sich nicht auf Hisbollah-Positionen im Süden: Die südlichen Vororte von Beirut, die Bekaa, Brücken, Straßen, Kraftwerke und der internationale Flughafen Beirut wurden getroffen. Mehrere hunderttausend Libanesen hatten ihre Häuser verlassen, als sich die Kämpfe ausbreiteten.

Nach 30 Tagen Krieg endeten die internationalen Verhandlungen schließlich am 11. August. Der Sicherheitsrat verabschiedete die Resolution 1701 ohne Einspruch oder Enthaltung. Sie fordert eine « vollständige Einstellung der Feindseligkeiten », insbesondere auf der Grundlage der sofortigen Einstellung aller Angriffe der Hisbollah und aller israelischen offensiven Militäroperationen. Die Sprache ist wichtig: Die Vereinten Nationen fordern nicht nur die Eröffnung zusätzlicher Verhandlungen. Sie legt den genauen Rahmen fest, unter dem die Kämpfe aufhören müssen.

Der Text sieht dann vor, dass die libanesische Armee und die UNIFIL im Süden stationiert werden, wenn sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen. UNIFIL hat eine Stärke von bis zu 15.000 Soldaten. Der Libanon selbst hat zugesagt, 15.000 Soldaten einzusetzen. Das Gebiet zwischen der Blauen Linie und der Litani muss von jeglicher bewaffneten Präsenz oder militärischer Ausrüstung außerhalb der libanesischen Regierung oder der internationalen Truppe befreit werden.

Die Resolution bekräftigt auch die Autorität des libanesischen Staates auf seinem gesamten Territorium. Er erinnert an die Notwendigkeit, frühere internationale Beschlüsse über bewaffnete Gruppen umzusetzen, und sieht Maßnahmen vor, um den Zugang von Waffen ohne Genehmigung der Regierung in den Libanon zu verhindern. Es ist daher das gesamte Sicherheitsgleichgewicht des Südens, das nach dem Krieg neu organisiert werden muss.

Libanon akzeptiert israelischen Rückzugsmechanismus am 12. August

Am nächsten Tag nahm der Ministerrat unter dem Vorsitz von Fouad Siniora die Resolution an. Diese Entscheidung ist nicht unbedeutend. Fünf Tage zuvor, am 7. August, hatte die Regierung bereits ihre Bereitschaft angekündigt, 15.000 Soldaten parallel zum israelischen Rückzug in den Süden zu entsenden. Am 12. August wurde dieser Vorschlag zu einem integralen Bestandteil des von Beirut akzeptierten internationalen Mechanismus.

Die in der Regierung vertretene Hisbollah blockiert die Entscheidung nicht. Hassan Nasrallah akzeptiert das Prinzip der Einstellung der Feindseligkeiten, wenn es tatsächlich in Kraft tritt, während er mehrere Vorbehalte zum Text beibehält. Insbesondere ist die Bewegung der Ansicht, dass sie das Recht behält, israelische Streitkräfte zu bekämpfen, solange sie auf libanesischem Territorium tätig sind. Das Feuer der Hisbollah auf Nordisrael ging daher weiter, bis der Waffenstillstand in Kraft trat.

Diese Realität muss erwähnt werden, um die Sequenz genau zu verstehen. Am 12. August um 12.00 Uhr gab es noch keinen rechtlich wirksamen Waffenstillstand, den Israel formell verletzen würde, indem es alle seine Operationen fortsetzte. Aber diese Klarstellung reicht nicht aus, um die politische Frage des israelischen Verhaltens auszuräumen: Der Libanon hat gerade die wichtigsten Bestimmungen akzeptiert, die darauf abzielen, die von Israel geltend gemachten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, während die israelische Armee ihre Offensive auf libanesischem Territorium weiter ausweitet.

UN-Generalsekretär Kofi Annan legt dann das Inkrafttreten der Einstellung der Feindseligkeiten am Montag, den 14. August um 8 Uhr Beiruter Zeit fest. Von da an kennt jeder die Frist. Der Krieg hat jetzt eine Stunde des Endes. Für Zivilisten im Süden gibt es jedoch fast zwei Tage Bombardierung und Kampf, um zu überqueren.

Israel beschließt, vor dem Zeitlimit voranzukommen

Anstatt seine Operationen schrittweise zu verlangsamen, verfolgt Israel eine große Bodenoffensive. Die letzte Phase der Kampagne zielt darauf ab, die IDF-Eindringtiefe zu erweitern und die Litani zu erreichen oder sich ihnen zu nähern. Zusätzliche Einheiten werden stationiert und Hubschrauberoperationen werden durchgeführt, um Soldaten auf libanesischem Territorium zu deponieren. Die israelischen Mitarbeiter wollen die letzten verfügbaren Stunden nutzen, um die Hisbollah weiter anzugreifen und ihre Positionen vor der Einstellung der Feindseligkeiten zu verbessern.

Das militärische Ziel kann verstanden werden: Nach einem Monat Krieg feuert die Hisbollah weiterhin Raketen auf Israel ab und behält eine wichtige Fähigkeit, Bodeneinheiten zu bekämpfen. Die Regierung von Ehud Olmert versucht, die Kampagne abzuschließen, indem sie diese Kapazitäten so weit wie möglich reduziert. Aber der Kalender macht die Wahl besonders fragwürdig. Die internationale Resolution, die den israelischen Rückzug organisiert, existiert bereits, und die libanesische Regierung hat sie gerade akzeptiert. Die in den folgenden Stunden eroberten Positionen müssen daher definitionsgemäß aufgegeben werden, wenn die libanesische Armee und die UNIFIL stationiert werden.

Israel engagiert Soldaten in extrem harte Kämpfe, um Boden zu erobern, von dem seine eigene Regierung weiß, dass sie ihn in dem jetzt angenommenen diplomatischen Rahmen nicht aufrechterhalten kann. Israelische Soldaten werden in dieser Phase getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Hisbollah erlitt auch Opfer, während sie das Raketenfeuer fortsetzte. Für die libanesische Zivilbevölkerung ist die Folge eine weitere Intensivierung der Operationen in Gebieten, die bereits seit einem Monat getroffen wurden.

Die Frage ist daher nicht zu leugnen, dass auch die Hisbollah den Krieg bis zum Waffenstillstand fortsetzt. Sie besteht darin, die Entscheidung einer ausländischen Armee zu prüfen, ihre Offensive auf libanesischem Territorium fortzusetzen und auszuweiten, während Beirut gerade den internationalen Mechanismus für den genauen Abzug dieser Armee und die Stationierung libanesischer Staatskräfte akzeptiert hat.

Die Litani, ein militärisches Ziel, von dem Israel weiß, dass es sich zurückziehen muss

Der Litani gewinnt in diesen Stunden eine Bedeutung, die über seine Geographie hinausgeht. Es wird zur nördlichen Grenze des Gebiets, in dem die Resolution 1701 die Einrichtung eines neuen Sicherheitsmechanismus anstrebt. Zwischen dem Fluss und der Blauen Linie müssen die einzigen zugelassenen Streitkräfte der libanesische Staat und die UNIFIL sein.

Für Israel ermöglicht der Fortschritt in diesem Bereich vor dem Waffenstillstand einen endgültigen Schlag gegen die Positionen der Hisbollah und mehr Boden zu besetzen, wenn der Rückzug beginnt. Aber das ändert nichts am politischen Ergebnis. Am 12. August ist das Prinzip bereits etabliert: Die IDF wird den Süden verlassen müssen, wenn die libanesische Armee und die UNIFIL stationiert werden.

Dieser Widerspruch erklärt zum Teil die Kritik, die nach dem Krieg aufkommen wird, sogar in der israelischen Debatte. Die letzte Offensive kostet Leben, ohne den entscheidenden strategischen Wandel herbeizuführen, der eine solche Beschleunigung hätte rechtfertigen können. Die Hisbollah wird nicht eliminiert, ihr Arsenal wird nicht zerstört und ihr Feuer wird nicht vollständig durch militärische Aktionen bis zum 14. August unterbrochen.

Die Einstellung der Feindseligkeiten wird letztlich durch den diplomatischen Mechanismus erreicht, dessen Konturen bereits festgelegt sind, wenn die Offensive fortgesetzt wird. Dies schmälert nicht die Verantwortung der Hisbollah für den Ausbruch des Konflikts und sein wahlloses Raketenfeuer auf israelische Zivilgebiete. Es macht es jedoch schwieriger, die israelischen Operationen vom 12. und 13. August als unverzichtbar für das Erreichen eines bereits bestehenden Abkommens darzustellen.

Die letzten 72 Stunden und die Submunitionsflut

Das gravierendste Problem ist jedoch Streumunition. Nach dem Krieg stellten die Vereinten Nationen und mehrere internationale Organisationen fest, dass90 prozent der israelischen angriffe mit diesen waffen wurden in den letzten 72 stunden des konflikts durchgeführtMit anderen Worten, der größte Teil ihrer Anwendung findet in dem Moment statt, in dem die Resolution 1701 angenommen, vom Libanon akzeptiert und von Israel gebilligt wird.

Der Einsatzumfang ist beträchtlich. Häufig ausgewählte Auswertungen zeigen:4 millionen submunitionswährend des Krieges im Libanon verstreut. bis1 miokonnte nicht sofort explodiert sein. Israel benutzt verschiedene Transportmittel: Artillerie, Bodenraketen und Bomben, die aus der Luft fallen. Kleine Lasten werden auf teilweise ausgedehnten Oberflächen verteilt.

Das Prinzip solcher Waffen stellt eine besondere Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Eine Hauptmunition öffnet sich im Flug und setzt viele kleine Bomben frei. Einige explodieren sofort, andere bleiben intakt auf dem Boden. Sobald die Kämpfe vorbei sind, können sie immer noch detonieren, wenn ein Bewohner sie berührt, wenn ein Landwirt sein Land bearbeitet oder wenn ein Kind ein Objekt manipuliert, das er nicht erkennt.

Nachkriegsforschung wird den Einsatz israelischer Submunition in über 40 Städten und Dörfern identifizieren. Menschenrechtsorganisationen werden zu dem Schluss kommen, dass mehrere Angriffe unter willkürlichen oder unverhältnismäßigen Bedingungen durchgeführt wurden. Human Rights Watch wird sogar in Betracht ziehen, dass bestimmte Fälle Kriegsverbrechen darstellen könnten, eine Charakterisierung, die auf den Regeln des humanitären Völkerrechts basiert und nicht bedeutet, dass ein Strafgerichtshof Israel für jede dieser Handlungen verurteilt hat.

Wenn der Waffenstillstand kommt, bleiben die Bomben

Hier wird das Vermächtnis der letzten Stunden am greifbarsten. Am 14. August um 0800 Stunden stoppte das Flugzeug ihre Streiks und die gegnerischen Einheiten unterbrachen die meisten ihrer Kämpfe. Aber nicht explodierte Submunitionen sind mit Kofi Annans Zeitplan nicht vertraut.

Hunderttausende von Vertriebenen beginnen fast sofort, in den Süden zurückzukehren. Viele entdecken ihre Dörfer, bevor Minenräumungsteams Häuser, Straßen und Ackerland inspizieren konnten. Sprengsätze finden sich in Gärten, Feldern, in der Nähe von Häusern und manchmal sogar in Wohngebieten.

Die ersten Opfer nach dem Waffenstillstand treten rasch auf. Zivilisten wurden von Submunitionen getötet oder verstümmelt, die während der Kämpfe nicht explodiert waren. Landwirte müssen warten, bevor sie bestimmte Parzellen betreten. Kinder gehören aufgrund der geringen Größe und des Aussehens einiger Geräte zu den am stärksten exponierten Populationen.

Im Januar 2008, fast200 zivile opferwurden nach dem Krieg wegen Submunitionen identifiziert. Unter ihnen:,61 waren unter 18 jahre altnach den von den Minenräumorganisationen verwendeten Daten. Mindestens 42 zivile oder militärische Minenräumer waren ebenfalls bei Aufräumaktionen getötet oder verletzt worden.

Der israelische Krieg endete nicht ganz für diese Opfer am Morgen des 14. August. Eine Waffe, die einige Stunden zuvor abgefeuert wurde, kann Wochen oder Monate später explodieren. Der politische Kalender sagt, der Krieg ist vorbei; das Feld eines Bauern enthält weiterhin seine Munition.

Mehr als 37.000 Submunitions in weniger als einem Jahr zerstört

Das Ausmaß der Minenräumung ist ein wesentliches Maß für die Kontamination. Ab 20. Juni 2007, weniger als ein Jahr nach dem Krieg, hatten Teams im Süden bereits zerstört37 055 submunitionenDiese Zahl stellte nur einen Teil der im gesamten Gebiet verstreuten Ausrüstung dar.

Die Operationen betreffen die libanesische Armee, die Vereinten Nationen und mehrere spezialisierte Organisationen. Jeder Bereich muss identifiziert, markiert und dann methodisch gereinigt werden. Es reicht nicht aus, ein Haus wieder aufzubauen oder eine Straße zu reparieren: Es muss überprüft werden, ob die Bewohner in ihrem Garten spazieren gehen oder zurückkehren können, um ihre Oliven zu pflücken, ohne eine Explosion auszulösen.

Wirtschaftliche Kosten tragen zum menschlichen Gleichgewicht bei. Im Süden ist ein großer Teil der Familien von der Landwirtschaft abhängig. Oliven, Tabak, Obst- und Gemüsepflanzen erfordern einen regelmäßigen Zugang zu Land. Ein kontaminiertes Grundstück kann eine ganze verlorene Saison darstellen.

Der massive Einsatz von Submunition in den letzten Stunden verleiht somit einer Offensive, deren Termin bereits bekannt war, eine bleibende Dimension. Israel konnte die Operationen am 14. August einstellen, aber zuvor zerstreute Geräte setzten ihre Auswirkungen auf die libanesische Bevölkerung fort.

Am 13. August sagte Israel seinerseits ja

Am Sonntag, den 13. August, genehmigte die israelische Regierung offiziell die Resolution 1701. Aufgrund dieser Entscheidung gibt es keine formelle Meinungsverschiedenheit zwischen Beirut und Israel mehr über den Grundsatz des Mechanismus zur Einstellung der Feindseligkeiten. Beide Regierungen haben den Text angenommen, und der Zeitpunkt für sein Inkrafttreten ist festgelegt.

Doch die Kämpfe gehen weiter. Die Hisbollah feuert Raketen ab und kämpft gegen israelische Einheiten. Israel setzt seine Bodenoperationen und Streiks bis zum Stichtag fort. Die Soldaten und Zivilisten, die in den letzten Stunden ums Leben gekommen sind, tun dies daher, während die beiden betroffenen Regierungen bereits den Mechanismus akzeptiert haben, der den Krieg am nächsten Tag beenden wird.

Diese Situation ist nicht einzigartig in der Militärgeschichte: Vielen Waffenruhen gehen Versuche der Kriegführenden voraus, ihre Positionen bis zum letzten Moment zu verbessern. Aber es wird besonders sensibel im libanesischen Fall wegen des Ausmaßes der verwendeten Mittel und der Kontamination, die von den Submunitionen hinterlassen wird.

Daher muss zwischen formaler Legalität und politischer Verantwortung unterschieden werden. Der Waffenstillstand vom 14. August um 8 Uhr war am 12. August noch nicht anwendbar. Aber es gab nichts, was Israel mechanisch dazu zwang, jede verbleibende Stunde auszunutzen, um seine Offensive auszuweiten, noch zwang irgendetwas die Hisbollah, ihr Raketenfeuer auf Israel bis zum letzten Moment fortzusetzen. Dies sind militärische Entscheidungen, die zwischen dem diplomatischen Abkommen und seinem Inkrafttreten getroffen werden.

Am 14. August um 8 Uhr: Eine Million Vertriebene können endlich zurückkehren

Am Montag, den 14. August um 0800 Uhr tritt die Einstellung der Feindseligkeiten in Kraft. Die Veränderung ist fast unmittelbar. Nach dreiunddreißig Tagen des Krieges, massive Bombenanschläge und Kämpfe in den meisten der Gegend aufgehört. Hunderttausende Binnenvertriebene reisen schnell nach Süden, oft ohne darauf zu warten, dass ihre Dörfer vollständig gesichert sind.

Fast eine Million Menschen waren während der Kämpfe im Libanon vertrieben worden. Sie entdecken ein Gebiet, das von Streiks geprägt ist: zerstörte Häuser, schwer beschädigte Nachbarschaften, Straßen, zerstörte Brücken und beschädigte zivile Infrastruktur. Nicht explodierte Munitionskontamination fügt eine unsichtbare Gefahr für diese Landschaft hinzu.

Die Bilanzen unterscheiden sich je nach verwendeten Methoden, aber um1.200 Tote im Libanonmit einer Mehrheit der Zivilisten nach internationalen Einschätzungen. Mehrere tausend weitere wurden verletzt. In Israel starben mehr als 160 Menschen, darunter eine Mehrheit des Militärs. Hisbollah-Raketenfeuer tötete israelische Zivilisten, beschädigte Städte und zwang mehrere hunderttausend Menschen, den Norden vorübergehend zu verlassen oder regelmäßig in Unterkünften zu leben.

Die Einstellung der Feindseligkeiten stoppte somit zwei Formen der Gewalt: die israelische Bombardierung und Offensive im Libanon, aber auch das Feuer der Hisbollah auf Israel. Es ist jedoch weder ein Friedensvertrag noch eine endgültige Lösung des Konflikts.

Libanesische Armee stationiert, wo Israel sagt, dass es eine neue Realität will

Die Umsetzung der Resolution beginnt dann. Israel muss seine Streitkräfte abziehen, während die libanesische Armee und die UNIFIL im Süden stationiert sind. Beirut verpflichtet sich15.000 soldatenvor der Annahme des Textes angekündigt. UNIFIL beginnt auch, seine Stärke mit der Ankunft zusätzlicher Truppen zu erhöhen.

Für den Libanon ist dieser Einsatz eine große Veränderung. Die Armee muss wieder eine bedeutende Präsenz in einer Region aufnehmen, die sukzessive von der israelischen Besatzung und der militärischen Vorherrschaft der Hisbollah geprägt ist. Sie muss sich an die Blaue Linie wenden und mit der internationalen Truppe zusammenarbeiten, um die Bestimmungen der Resolution umzusetzen.

Für Israel entspricht die Vereinbarung einem wesentlichen Teil der Ziele, die während des Krieges formell vorgebracht wurden: Hisbollah-Kämpfer von der Grenze zu entfernen und ihre sichtbare Präsenz durch die libanesische Armee und eine gestärkte internationale Truppe zu ersetzen. Dieses Ergebnis ist jedoch auf den diplomatischen Mechanismus zurückzuführen, den Beirut am 12. August akzeptiert hat, und nicht auf die langfristige Besetzung von Positionen, die in den letzten Stunden eingenommen wurden.

Diese Realität nährt rückwirkend die Kritik an der finalen Offensive. Israel schickte weiterhin Soldaten tiefer in den Libanon, als der libanesische Staat bereits zugestimmt hatte, seine eigenen Streitkräfte in der Region einzusetzen. Das zusätzliche Gelände ist nicht erhalten; es wird nach und nach in Übereinstimmung mit dem System 1701 evakuiert.

Eine Resolution nie vollständig umgesetzt

Die Resolution 1701 beendete den Krieg von 2006, aber sie brachte nie die endgültige Regelung hervor, die sie vorbereiten musste. In den folgenden Jahren behielt die Hisbollah ihre Waffen und baute ein viel größeres Arsenal wieder auf. Israel verurteilt diese Entwicklung regelmäßig als Verletzung der Bestimmungen, die das Fehlen nicht autorisierter Streitkräfte im Süden und die Entwaffnung bewaffneter Gruppen vorsehen.

Gleichzeitig berichten Libanon und die Vereinten Nationen über eine große Anzahl israelischer Verletzungen des libanesischen Luftraums. Israelische Flugzeuge und Drohnen fliegen weiterhin über dem Territorium. Mehrere Punkte der Blauen Linie bleiben umstritten, während die Frage der Shebaa-Farmen politisch sensibel bleibt.

1701 wird somit zu einem paradoxen Text. Es gelang ihm, den Krieg von 2006 zu stoppen und half, eine relativ lange Periode ohne Konflikte gleichen Ausmaßes zu etablieren. Aber die militärischen und politischen Ursachen der Konfrontation verschwinden nicht. Die Hisbollah und Israel bereiten sich weiterhin auf einen möglichen neuen Konflikt vor.

Diese spätere Geschichte darf jedoch nicht auf den Tag des 12. August projiziert werden, um zu löschen, was dort geschieht. An diesem Tag stimmte die libanesische Regierung zu, die Armee im Süden einzusetzen und in den UN-Mechanismus einzutreten. Israel entschied sich jedoch, seine Kampagne bis zu der vereinbarten Zeit zwei Tage später fortzusetzen.

Am 12. August 1982, ein Präzedenzfall im libanesischen Gedächtnis

Das Datum hat eine zusätzliche historische Resonanz. 24 Jahre zuvor, die12. august 1982West Beirut hatte einen der heftigsten Tage der israelischen Belagerung durchgemacht, während die Verhandlungen über den Austritt der Palästinensischen Befreiungsorganisation bereits sehr weit fortgeschritten waren.

Die Situation ist nicht die gleiche. 1982 saß die israelische Armee in Beirut und suchte unter anderem die Evakuierung von Yasser Arafat und palästinensischen Kämpfern. 2006 liegt das Zentrum des Konflikts im Süden und der Hauptgegner ist die Hisbollah. Aber die beiden Tage haben eine historische Ähnlichkeit: Die diplomatische Lösung ist bereits identifizierbar, während sich die israelische Militärmacht weiterhin auf libanesischem Territorium ausübt.

Im August 1982 wird die Evakuierung der PLO einige Tage später wirksam. Palästinensische Kämpfer werden Beirut schrittweise unter internationaler Aufsicht verlassen und Yassir Arafat wird am 30. August gehen. Am 12. August jedoch war es durch Bombardements solcher Intensität gekennzeichnet, dass sie am Ende der Belagerung verbunden bleiben würden.

Im August 2006 war der Mechanismus anders, aber der Sinn der Chronologie war ähnlich: Der Krieg ging weiter, während der politische Ausgang bereits in Sicht war.

11, 12, 13 und 14 august: vier daten, um das ende des krieges zu verstehen

Die genaue Chronologie ermöglicht es uns, die Verantwortung jeder Entscheidung zu messen, ohne die Geschichte zu verändern.11. AugustDer Sicherheitsrat verabschiedet einstimmig die Resolution 1701.12. AugustDie libanesische Regierung akzeptiert den Text, und der Einsatz ihrer Armee im Süden ist Teil des internationalen Mechanismus.13. AugustIsrael wiederum unterstützt die Resolution.14. August um 8 Uhrdie einstellung der feindseligkeiten offiziell in kraft tritt.

Die Hisbollah feuert und kämpft bis zum Waffenstillstand. Diese Tatsache gehört ganz zur Geschichte dieser Tage. Aber Israel hat eine ungemessene Fähigkeit zur Zerstörung auf libanesischem Territorium und beschließt, eine Land- und Luftoffensive zu verfolgen, deren Begriff jetzt bekannt ist. Es ist dieses Missverhältnis der Mittel und vor allem der massive Einsatz von Submunition während der letzten 72 Stunden, die am Ende des Krieges seinen besonders schweren Charakter verleihen.

Das Paradoxon zeigt sich im Text der Entschließung. Der Sicherheitsrat fordert bereits die sofortige Einstellung der Hisbollah-Angriffe und der israelischen offensiven Militäroperationen. Der praktische Mechanismus zur Beendigung der Kämpfe ist jedoch für den 14. August festgelegt. Zwischendurch nutzen die Mitarbeiter die Frist.

Für Israel werden diese Stunden genutzt, um die Hisbollah wieder anzugreifen, die Offensive auszuweiten und neue Positionen zu erreichen. Für die Hisbollah dienen sie dazu, den Widerstand gegen die israelischen Streitkräfte fortzusetzen und das Raketenfeuer aufrechtzuerhalten. Für Zivilisten bieten sie keinen messbaren strategischen Nutzen: Sie verlängern einfach das Risiko, vor der Stunde des Waffenstillstands zu sterben.

Und für den Libanon werden einige dieser Stunden nicht am 14. August enden. Kleine Bomben im Süden verstreut bleiben in den Feldern und Dörfern. Hunderte Menschen werden nach dem Konflikt getötet oder verletzt, Zehntausende Fahrzeuge müssen neutralisiert werden und die Landwirte müssen warten, bis die Minenräumer auf ihr Land zurückkehren.

Der 12. August 2006 bleibt ein entscheidendes Datum. Der Frieden ist noch nicht legal in Kraft getreten, aber er ist beschlossen. Die libanesische Regierung hat die Resolution akzeptiert, die den Rückzug Israels und die Rückkehr seiner Armee in den Süden ermöglicht. Doch Israel setzt seinen Krieg für die verbleibenden Stunden fort, bis es in den letzten Tagen einen massiven Teil der Submunitionen zerstreut hat, die das Territorium kontaminieren werden. Am 14. August um 0800 Uhr wurde die Bombardierung gestoppt. In einigen Gebieten im Südlibanon werden die letzten Bomben des Krieges Jahre warten, bevor sie neutralisiert werden.