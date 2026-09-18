Libanon-IWF: Das Schicksal der Lagerstätten im Mittelpunkt der Diskussionen

- Advertisement -

15

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Mission des Internationalen Währungsfonds endete am Freitag, dem 18. September, an vier Tagen der Diskussionen im Libanon mit einer Priorität: das Gesetz voranzubringen, das die seit dem finanziellen Zusammenbruch angesammelten Verluste aufteilen und den Weg für die Rückzahlung der Einleger ebnen muss. Finanzministerin Yassine Jaber macht nun deutlich, dass der Beginn der Rückgabe von Einlagen von der Annahme dieses Gesetzes abhängt. Der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, gibt bekannt, dass 8,1 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 durch Rundschreiben 158 und 166 an die Einleger zurückgegeben wurden. Aber die zentrale Frage bleibt: Wer wird die zig Milliarden Dollar Systemverluste tragen und wie viel können Einlagen tatsächlich zurückgegeben werden?

Der Tag zeigte auch die politischen Spannungen rund um den nächsten Text. In Ain al-Tiné bekräftigte der Leiter der IWF-Mission, Ernesto Ramirez Rigo, der Sprecher der Kammer, Nabih Berry, dass jedes Gesetz « die Rechte der Einleger und aller ihrer Einlagen » garantieren müsse. Diese Anforderung kommt daher, dass die Bank of Lebanon einen Ansatz verteidigt, der auf den tatsächlich verfügbaren Ressourcen basiert. Karim Souaid betonte am Freitag die Notwendigkeit, den Einlegern keine Versprechungen zu machen, die die Institutionen nicht liefern könnten.

IWF beendet viertägige Gespräche im Libanon

Die IWF-Delegation tagte vom 15. bis 18. September in Beirut. Die Gespräche fanden hauptsächlich im Finanzministerium und im Hotel Phoenicia statt. Sie brachten libanesische Beamte, die für öffentliche Finanzen, Banken, Steuern, Schulden, Haushalt und Zoll zuständig sind, sowie Vertreter des Privatsektors zusammen.

Das letzte Treffen fand am Freitag im Finanzministerium statt. Es brachte Yassine Jaber, Minister für Wirtschaft und Handel Amer Bisat, Gouverneur der Bank of Lebanon Karim Suaid, Vertreter der Präsidentschaften der Republik und des Ministerrats sowie die zuständigen Verwaltungen zusammen. Ernesto Ramirez Rigo leitete die IWF-Delegation.

Das unmittelbare Ziel ist noch nicht die Unterzeichnung eines endgültigen Finanzprogramms. Beirut will zunächst einevereinbarung auf dienststellenebene, oderPersonalvereinbarung(SLA), mit dem Fonds. Der Libanon hatte bereits im April 2022 ein solches Abkommen erhalten, konnte aber die Bedingungen für seine Umwandlung in ein vollständiges IWF-finanziertes Programm nicht erfüllen.

Die Situation war 2026 anders. Mehrere lang erbetene Texte sind vorangekommen, unter anderem zum Bankgeheimnis und zur Umstrukturierung von Finanzinstituten. Das Parlament hat auch wichtige Änderungen am Rahmen für die Bankenumstrukturierung im August angenommen. Der heikelste Fall bleibt jedoch offen: der der Erfassung und Verteilung von Verlusten.

Financial Gap Act: Text wird entscheidend

Yassine Jaber bestätigte am Freitag, dass sich die Gespräche mit dem IWF auf die Finanzierungslücke konzentriert hätten. Hinter diesem technischen Ausdruck steht das größte ungelöste Problem seit dem Zusammenbruch von 2019: die große Lücke zwischen den Dollar-Verpflichtungen des Finanzsystems und den tatsächlich verfügbaren Vermögenswerten, um sie zu erfüllen.

Geschäftsbanken halten große Forderungen an die Bank of Lebanon. Sie haben gleichzeitige Verpflichtungen gegenüber ihren Bewerbern. Die Zentralbank selbst hat erhebliche Verluste angehäuft, nachdem sie die Währungen, die seit Jahren vom System angezogen werden, verwendet hat, um den Staat zu finanzieren, die Parität des Pfunds aufrechtzuerhalten und das Finanzmodell zu unterstützen. Schließlich ist der Staat im März 2020 mit seinen Fremdwährungsschulden in Verzug geraten.

Die Feststellung des Vorliegens von Verlusten reicht daher nicht mehr aus. Das künftige Gesetz muss festlegen, wie sie anerkannt und unter dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und nach den schließlich angenommenen Mechanismen den Einlegern verteilt werden.

Dies erklärt, warum dieses Gesetz jetzt praktisch alle nächsten Schritte bedingt. Bankenumstrukturierungen können nicht abgeschlossen werden, ohne den tatsächlichen Wert der Vermögenswerte der Institute zu kennen. Einleger können den Anteil und den Zeitpunkt ihrer Vermögenswerte nicht kennen, bis die Verluste betroffen sind. Und der IWF kann kein nachhaltiges Programm mit einem Finanzsystem abschließen, dessen Verbindlichkeiten weitgehend ungelöst bleiben.

Jaber verbindet Rückzahlungen direkt mit der Verabschiedung des Gesetzes

Yassine Jaber stellte am Freitag eine explizite Verbindung zwischen der Annahme des Textes und der Rückgabe von Einlagen her. Nach Ansicht des Finanzministers hängt der Beginn des Rückforderungsverfahrens von der Annahme des Financial Gap Act ab.

Diese Erklärung ist wichtig, weil sie die Erstattung von Antragstellern in einen umfassenden Gesetzgebungsmechanismus einbezieht. Seit 2019 werden Auszahlungen hauptsächlich von Rundschreiben der Bank of Lebanon und von Institutionen angewandten Regeln organisiert, ohne dass die kumulierten Verbindlichkeiten endgültig beglichen wurden.

Der Minister ist der Ansicht, dass das neue Gesetz den Übergang von diesen Übergangsmechanismen zu einer organisierten Behandlung der Krise ermöglichen sollte. Er erklärt, dass die Bank des Libanon eine zentrale Rolle in diesem Prozess spielen wird und dass die Regierung die Zentralbank bei der Umstrukturierung des Sektors, der Wiederherstellung von Einlagen und der Wiederherstellung des Vertrauens unterstützen wird.

Jaber räumt jedoch ein, dass der parlamentarische Kalender den Text noch verzögern könnte. Die Regierung arbeitet parallel zum Haushalt 2027, der am 2. Oktober an das Parlament weitergeleitet werden soll. Die Überprüfung des Projekts zur Finanzierungslücke darf daher nicht sofort beginnen.

Diese Einschränkung kommt nach sieben Jahren der Krise. Am Freitag wies der Minister selbst darauf hin, dass die Bearbeitung der Bankakte nicht mehr verzögert werden könne.

Berry fordert Sicherheit für alle Einlagen

Ein paar Stunden zuvor hatte Nabih Berry eine viel stärkere politische Forderung auf den Tisch gelegt. Der Sprecher der Kammer empfing in Ain el-Tiné Ernesto Ramirez Rigo, begleitet von dem IWF-Residenten im Libanon, Yassine Said, und Ratsmitglied Maya Shueiri.

Das Treffen konzentrierte sich auf den Stand der Verhandlungen nach der Annahme des Bankenumstrukturierungsrahmens und den Beginn der Studie des Gesetzes über die Finanzlücke. Nabih Berry wiederholte gegenüber der Delegation, dass jeder Text die Rechte der Antragsteller und ihre Einreichungen in ihrer Gesamtheit garantieren sollte.

Diese Position wird entscheidend sein, wenn der Entwurf dem Parlament vorgelegt wird. Es wirft jedoch sofort die Frage der Ressourcen auf. Die rechtliche Garantie aller Forderungen der Einleger reicht nicht aus, um die zig Milliarden Dollar zu schaffen, die zur Rückzahlung benötigt werden. In der künftigen Vereinbarung wird daher festgelegt werden müssen, wer die Vermögenswerte zur Erfüllung dieser Garantie bereitstellt, wie lange und wie sie besteht.

Genau in diesem Punkt bleiben die Verhandlungen mit dem IWF heikel. Der Fonds verteidigt seit mehreren Jahren den Grundsatz der Verlusthierarchie: Aktionäre und nachrangige Gläubiger müssen Verluste absorbieren, bevor sie den Einlegern auferlegt werden können. Während seiner Mission im Februar 2026 hatte der IWF auch die Notwendigkeit betont, dem Staat keinen Beitrag aufzuerlegen, der die Staatsverschuldung wieder untragbar machen würde.

Die Debatte konzentriert sich daher nicht nur auf den Schutz der Antragsteller. Es konzentriert sich darauf, wie dieser Schutz finanziell machbar gemacht werden kann.

Karim Souaid: 8,1 Milliarden Dollar wurden Ende 2026 zurückgegeben

Karim Souaid hat in dieser Diskussion am Freitag eine genaue Zahl vorgestellt. Nach Angaben des Gouverneurs der Bank von Libanon,8,1 milliarden us-dollar werden bis ende 2026 an die einleger zurückgegebenunter den rundschreiben 158 und 166.

Diese beiden Mechanismen ermöglichen es bestimmten Kategorien von Einlegern, schrittweise auf einen Teil ihrer Fremdwährungsaktiva zu von der Zentralbank festgelegten Grenzen und Bedingungen zuzugreifen. Sie sind einer der wenigen kanäle, die immer noch eine regelmäßige rückgabe von dollar von seit der krise blockierten konten ermöglichen.

Die 8,1 Milliarden Dollar müssen jedoch richtig interpretiert werden. Es bedeutet nicht, dass die Einlagenkrise nach dem künftigen Gesetz in Höhe von 8,1 Milliarden gelöst wurde. Sie entspricht den Beträgen, die nach Ansicht der Libanesischen Zentralbank bis Ende 2026 schrittweise über die bestehenden Mechanismen zurückgegeben wurden.

Gleichzeitig gibt der Gouverneur an, dass es eine « klare Mechanik » für den Umgang mit Einlagen gibt. Allerdings hat er am Freitag nicht alle Parameter angegeben. Er betonte die Notwendigkeit, einen Mechanismus aufzubauen, der mit den Ressourcen des Finanzsystems kompatibel ist.

Zwischen Berrys Versprechen und Suaids Vorsicht

Die Aussagen von Nabih Berry und Karim Suaid heben somit die beiden Einschränkungen hervor, die dem künftigen Gesetz auferlegt werden. Die erste ist politisch und rechtlich: die Rechte der Antragsteller so weit wie möglich zu wahren. Die zweite ist die Buchhaltung: zu bestimmen, welche Ressourcen tatsächlich vorhanden sind, um diese Zölle in Erstattungen umzuwandeln.

Der Gouverneur wählte am Freitag ein vorsichtiges Vokabular. Die Bank des Libanon, erklärte er, erkundet die Möglichkeiten der Rückzahlung mit einem « rationalen » Ansatz, während die für den Betrieb des Finanzsystems erforderliche Liquidität erhalten bleibt. Die Arbeit muss fortgesetzt werden, noch bevor das Gesetz endgültig verabschiedet wird.

Karim Souaid hat die Logik unmöglicher Finanzierungsversprechen weitgehend implizit abgelehnt. Seiner Ansicht nach müssen Institutionen gegenüber Einlegern Verpflichtungen eingehen, die sie tatsächlich einhalten können. Die Verlangsamung bestimmter Entscheidungen würde somit ihre Durchführbarkeit sicherstellen, anstatt die Lösung der Krise auf unbestimmte Zeit zu verzögern.

Diese Vorsicht bezieht sich direkt auf das Problem, das die verschiedenen Pläne blockiert hat, die seit 2020 entwickelt wurden. Das Erkennen des Nominalwerts einer Einzahlung ist eine Sache. Die Identifizierung der liquiden Vermögenswerte, um sie in Dollar zurückzuzahlen, ist eine andere.

Der eigentliche Konflikt betrifft die Verteilung der Verluste

In den letzten sieben Jahren war diese Frage für einen Großteil der Blockade verantwortlich. Der erste im Jahr 2020 entwickelte Regierungsplan hatte bereits das Ausmaß der Verluste des Finanzsektors erkannt. Die folgenden Regierungen, die Bank des Libanon, das Parlament, die Geschäftsbanken und der IWF gingen dann bei ihrer Einschätzung und vor allem bei ihrer Verteilung auseinander.

Die Debatte ist besonders heikel, weil jede Option die Kosten in eine andere Kategorie verschiebt. Ein massiver staatlicher Beitrag läuft darauf hinaus, einen Teil der Rechnung an die öffentlichen Finanzen und potenziell künftige Steuerzahler zu übertragen. Die Absorption von Verlusten durch Banken betrifft ihre eigenen Mittel und Aktionäre. Eine übermäßige Belastung der Libanesischen Zentralbank kann ihre Bilanz und ihre Fähigkeit zur Wahrung der Währungsstabilität gefährden. Eine Verringerung der Forderungen der Einleger führt unmittelbar zu Verlusten für die Sparer.

Die im Jahr 2026 verabschiedete Bankenumstrukturierung begann, eine Hierarchie zu etablieren. Insbesondere müssen Aktionäre Verluste absorbieren, bevor Einleger und Banken einzeln bewertet werden müssen. Aber dieser Rahmen bestimmt immer noch nicht die endgültige Verteilung des finanziellen Lochs. Dies ist die erwartete Rolle des nächsten Gesetzes.

Diese Artikulation erklärt die Bedeutung der gerade abgeschlossenen Mission. Der IWF verhandelt nicht mehr nur mit Beirut über eine allgemeine Liste von Reformen. Diskussionen sind Teil der Mechanik der Verteilung von Verlusten.

Einleger bleiben in der Mitte des Arms

Das Thema ist umso sensibler, als die Bewerber bereits seit 2019 einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben. Mehrere Jahre lang führten Buchentnahmen zu niedrigeren Marktpreisen zu erheblichen Rabatten. Andere Einleger verkauften ihre Bankforderungen für Bargeld mit großen Verlusten. Diejenigen, die ihre Konten geführt haben, unterliegen weiterhin Beschränkungen.

Die Kreise 158 und 166 haben den Zugang zu bestimmten Beträgen verbessert, aber sie sind keine allgemeine Lösung für das Problem. Ihr Betrieb bleibt gedeckelt und im Laufe der Zeit verteilt. Sie beantworten auch nicht die grundlegende Frage nach dem endgültigen Wert, der für Einlagen anerkannt werden soll.

Deshalb wird Berrys Behauptung aller Einlagen konkrete Konsequenzen während der parlamentarischen Prüfung haben. Wenn diese Anforderung zu einem im Gesetz verankerten Grundsatz wird, muss der Gesetzgeber gleichzeitig die Vermögenswerte, Fristen und Mechanismen für die Einhaltung festlegen.

Umgekehrt könnte ein Text, der Forderungen formell anerkennt, ohne einen glaubwürdigen Rückzahlungsmechanismus bereitzustellen, die derzeitige Situation einfach verlängern.

IWF will Einleger daran hindern, Aktionäre zu übergeben

Die offizielle Position, die der IWF zu seiner früheren Mission zum Ausdruck gebracht hat, macht es möglich, eine der angestrebten Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen. Im Februar 2026 erinnerte das Institut daran, dass kein Verlust den Einlegern zugewiesen werden sollte, bis er von Aktionären und niedrigeren Gläubigern absorbiert wurde.

Dieser Grundsatz bedeutet nicht, dass der IWF die vollständige Rückzahlung aller Einlagen garantiert. Es legt eine Reihenfolge fest, in der die Verluste getragen werden müssen. Unterschiede sind unerlässlich.

Der Fonds hatte auch davor gewarnt, dass die Restrukturierungsstrategie mit der tatsächlich verfügbaren Liquidität vereinbar bleiben sollte. Eine zu schnelle Freigabe von Einlagen ohne die entsprechenden Dollars könnte Druck auf die Reserven, Wechselkurse und die Finanzstabilität ausüben.

Die Diskussion mit Beirut besteht daher zwischen mehreren Anforderungen: Verlusten Rechnung zu tragen, die Gläubigerhierarchie zu schützen, Einlagen schrittweise wiederherzustellen, lebensfähige Institutionen zu rekapitalisieren und zu vermeiden, dass der Beitrag des Staates untragbare Staatsschulden reproduziert.

Ein Service Level Agreement als nächster Schritt

Yassine Jaber bestätigte, dass das nächste Ziel darin bestand, ein neues Serviceabkommen mit dem IWF zu bekommen. Im Gegensatz zu 2022 glaubt die Regierung, dass sie diesmal in der Lage sein wird, mehrere bereits beschlossene Reformen und keine bloßen Verpflichtungen einzuführen.

Eine ALS würde jedoch ein Zwischenschritt bleiben. Die mit dem Fonds festgelegten Voraussetzungen müssten dann erfüllt sein, bevor ein von seinem Verwaltungsrat genehmigtes Programm erreicht und der Zugang zu Finanzmitteln ermöglicht wird.

Für Beirut übersteigen die Zinsen den Betrag, der direkt vom IWF verliehen werden könnte. Eine Vereinbarung wird von den Behörden als ein Mittel angesehen, um einen Teil der finanziellen Glaubwürdigkeit des Landes wiederherzustellen und den Zugang zu anderen internationalen Finanzierungen zu erleichtern.

Es wird erwartet, dass Jaber die Gespräche in Washington im Laufe des Monats fortsetzen wird. Er kündigte an, den Premierminister bei Treffen mit dem geschäftsführenden Direktor des IWF und dem Präsidenten der Weltbank zu begleiten. Die Regierung hofft, diese Sequenz nutzen zu können, um die Verhandlungen zu beschleunigen.

Das Gesetz muss nun eine konkrete Frage beantworten

Die Mission vom 15. bis 18. September konnte daher keine endgültige finanzielle Einigung erzielen. Auf der anderen Seite hat es die Debatte über das Thema verschärft, das seit 2019 eine Bedingung für einen dauerhaften Ausstieg aus der Krise ist: Wie können die akkumulierten Verluste in eine Architektur verwandelt werden, die Einlagen wirklich wiederherstellen kann?

Die am Freitag geäußerten Positionen legen bereits die Grenzen der nächsten parlamentarischen Schlacht dar. Nabih Berry verlangt, dass die Rechte der Einleger und alle ihre Vermögenswerte garantiert werden. Yassine Jaber behauptet, dass die Rückzahlung mit der Verabschiedung des Financial Gap Act beginnen wird. Karim Suaid kündigt 8,1 Milliarden Dollar an, die bis Ende 2026 zurückgegeben wurden, während er sich weigerte zu versprechen, was die Bank des Libanon nicht finanzieren konnte.

Die nächste Sitzung wird daher legislativer Natur sein. Die Regierung muss den Text voranbringen, während sie den Haushaltsplan 2027 fertigstellt, der Anfang Oktober im Parlament erwartet wird. Bei der Erarbeitung dieses Gesetzes, dann bei den Änderungsanträgen, die von den Abgeordneten diskutiert werden, muss die Antwort erscheinen, die am Freitag noch fehlt: nicht nur, wie viel Antragsteller zurückerhalten können, sondern wer tatsächlich die notwendigen Dollars mitbringt und wie lange.