Deir Mimas: libanesische Armee zieht sich gegen Israel zurück

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Die libanesischen Streitkräfte mussten am Freitag, dem 18. September, eine neu installierte Position am Stadtrand von Deir Mimas, Bezirk Marjayoun, aufgeben, nachdem die israelischen Streitkräfte ihre Evakuierung gefordert hatten. Zwei israelische Panzer näherten sich dem libanesischen Apparat, während ohrenbetäubende Granaten in der Nähe der Soldaten geworfen wurden. Das libanesische Militär zog sich zurück, bevor es sich im Bereich der Burj al-Muluuk-Straße neu positionierte. Die israelischen Streitkräfte durchsuchten dann mehrere Häuser, bevor sie zu ihrer Position in Tall al-Nahhas zurückkehrten. Der Vorfall ist ein besonders sensibler Test für die libanesische Armee, die im Rahmen des Abkommens mit Israel allmählich die Kontrolle über den Süden übernehmen wird.

Deir Mimas, zwei Armeen von Angesicht zu Angesicht

Der Vorfall begann am Freitagmorgen in der Nähe von Deir Mimas, einem Dorf im östlichen Sektor des Südlibanon an der Grenze des derzeit von Israel besetzten Gebiets. Die libanesische Armee hatte gerade eine neue Position auf einer Achse festgelegt, die unter anderem Deir Mimas mit Burj al-Muluk verbindet.

Eine israelische Truppe hat sich auf diese Position zubewegt. Zwei Panzer rückten auf die Straße, bevor sie vor einem Damm anhielten, hinter dem sich Fahrzeuge der libanesischen Armee befanden. Der Abstand zwischen den beiden Geräten wurde stark reduziert.

Die libanesische Armee schickte Verstärkungen. Die Situation hat sich seit mehreren Stunden in eine direkte Konfrontation verwandelt, ohne den Austausch von scharfer Munition zwischen den beiden Armeen.

Das israelische Militär warf jedoch sechs ohrenbetäubende Granaten um die Position. Berichten mehrerer libanesischer Medien zufolge hatte Israel zuvor die Evakuierung des neuen libanesischen Militärs beantragt.

Das Kräfteverhältnis war besonders unausgewogen. Die israelische Armee hatte Panzer in unmittelbarer Nähe des Geräts eingesetzt, während die libanesischen Soldaten die Aufgabe erhalten hatten, eine Position am Rande eines vom israelischen Militär kontrollierten Gebiets zu halten.

Israel fordert Rückzug der libanesischen Position

Es ist diese israelische Forderung, die dem Vorfall von Deir Mimas seine politische Bedeutung verleiht. Es war nicht nur eine israelische Patrouille, die in der Nähe eines libanesischen Postens vorbeikam. Die Konfrontation betraf direkt die Möglichkeit für die libanesische Armee, eine Position in dem Gebiet zu etablieren, das sie kontrollieren soll.

Nach verfügbaren Informationen hat Israel die Einrichtung dieses Punktes angefochten und seine Evakuierung beantragt. Lokale Berichte deuteten auch auf eine Bedrohung der Position hin, wenn libanesische Soldaten sich weigerten zu gehen.

Die libanesische Armee zog sich schließlich zurück. Die Schätzungen der Entfernung des Rückzugs unterscheiden sich von einem Zeugen zum anderen. Ein Fotograf vor Ort berichtete von einer Neupositionierung von rund 100 Metern in einer ersten Phase. Andere lokale Berichte bezogen sich auf eine größere Bewegung nach Norden und die Burj al-Muluk Straße.

Es wird festgestellt, dass das in der Nähe von Deir Mimas installierte Gerät nicht mit Waffen verteidigt wurde, als die israelischen Streitkräfte vorrückten. Die libanesische Armee hat den Rückzug und den Einsatz von Verbindungsmechanismen befürwortet, um eine direkte Konfrontation zu verhindern.

Diese Episode als « Kapitulation » zu qualifizieren, ist daher eine politische Einschätzung. Militärisch zeigen die Fakten:unter dem druck einer fremden kraft, ohne die bewaffnete verpflichtung der libanesischen armee, die position aufrechtzuerhalten.

Libanesische Soldaten mit ohrenbetäubenden Granaten angegriffen

Die Episode beschränkte sich nicht auf eine statische Konfrontation. Als das libanesische Militär versuchte, ihre Präsenz aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, feuerten die israelischen Streitkräfte ohrenbetäubende Granaten in ihre unmittelbare Umgebung.

Sechs solcher Granaten wurden gemeldet. Es wurde kein Schusswechsel zwischen den beiden Armeen gemeldet und in den ersten verfügbaren Informationen wurden keine Opfer unter dem libanesischen Militär gemeldet.

Die Bewohner wurden während der Konfrontation zu Hause blockiert. Die Bewegungen am Eingang zu Deir Mimas wurden stark gestört, während israelische Panzer den Zugang zu dem Gebiet besetzten.

Der Vorfall bewegte sich dann um die Häuser in der Nähe der verlassenen Position. Israelische Soldaten durchsuchten mehrere Häuser. Die libanesische Armee positionierte sich dann in Richtung der Hauptstraße von Burj al-Muluuk.

Die israelischen Streitkräfte verließen schließlich das Gebiet, in dem sie vorrückten, und kehrten nach Tall al-Nahhas zurück. Die libanesische Armee behielt ihre Präsenz auf der Achse Burj al-Muluuk und in anderen Positionen um Deir Mimas.

Der « Mechanismus » verwendet, um Konfrontation zu verhindern

Kontakte wurden während der Konfrontation durch den Mechanismus zur Behandlung von Zwischenfällen zwischen den Parteien initiiert. Sie halfen zu verhindern, dass das Angesicht zu Angesicht im Austausch für Feuer degeneriert.

Dies steht im Einklang mit der Doktrin, die bisher von der libanesischen Armee gegen israelische Streitkräfte verfolgt wurde. Die militärische Institution beteiligt sich nicht direkt am Krieg gegen Israel und versucht, eine konventionelle Konfrontation zu vermeiden, für die sie weder politische Ordnung noch die materiellen Mittel erhalten hat.

Diese Vorsicht nimmt jedoch in Deir Mimas eine neue Dimension an. Die libanesische Armee stand nicht vor einem Angriff auf eine Hisbollah-Position. Es war seine eigene Siedlung, die vom israelischen Militär bestritten wurde.

Die Episode wirft somit eine konkrete Frage auf: Wie weit kann die Armee tatsächlich in den Gebieten stationiert werden, in denen sie die anderen Streitkräfte schrittweise ersetzen und die ausschließliche Autorität des Staates wiederherstellen soll?

In Deir Mimas wurde diese Grenze am Freitag von israelischen Streitkräften vor Ort festgelegt.

Ein Vorfall im Herzen des Abkommens mit Israel

Die Präsenz ist Teil des besonders sensiblen Rahmens des am 26. Juni nach mehreren Verhandlungsrunden unter amerikanischer Vermittlung geschlossenen Abkommens. Die Vereinbarungen beinhalten den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den von ihnen kontrollierten Gebieten im Südlibanon und den Einsatz der libanesischen Armee.

Sie ist auch mit der Entwaffnung der Hisbollah und der Wiederherstellung des staatlichen Waffenmonopols verbunden.

Auf dem Papier müssen die beiden Bewegungen daher reagieren: israelischer Rückzug auf der einen Seite, Ausweitung der Autorität der libanesischen Armee auf der anderen. Im Feld bleibt ihre Synchronisation viel schwieriger.

Israel behielt die Kontrolle über Gebiete im Südlibanon und rechtfertigte seine Anwesenheit mit der Notwendigkeit, Bedrohungen gegen sein Territorium zu verhindern. Gleichzeitig führt die israelische Armee weiterhin Streiks, Bodenoperationen und Zerstörungen in mehreren Gebieten durch.

Auch die libanesische Armee will ihren Einsatz schrittweise ausweiten. Aber der Vorfall von Deir Mimas zeigt, was passiert, wenn sich diese beiden Logiken physisch treffen: Eine libanesische Position kann direkt mit einer israelischen Kraft konfrontiert werden, die ihre Regelung ablehnt.

Das Paradoxon der Abrüstung der Hisbollah

Der Vorfall steht in direktem Zusammenhang mit der Debatte über die Abrüstung der Hisbollah. Der von den libanesischen Behörden vertretene Grundsatz beruht auf dem Verteidigungsmonopol des Staates und der Stationierung der Armee in Gebieten, in denen die militärischen Strukturen der Hisbollah verschwinden müssen.

Diese Strategie setzt jedoch voraus, dass die Armee ihre Autorität in dem betreffenden Gebiet effektiv ausüben kann.

Deir Mimas stellt diese Bedingung auf die Probe. Wenn die libanesische Armee schrittweise die Hisbollah in bestimmten Gebieten ersetzt, dann aber eine Position aufgeben muss, wenn Israel seinen Rückzug fordert, wird die Frage nach ihrer Fähigkeit, die staatliche Souveränität effektiv zu sichern, unvermeidlich.

Dies bedeutet nicht, dass das libanesische Militär am Freitag eine Mission hatte, das Feuer zu eröffnen. Eine solche Entscheidung hätte eine direkte militärische Konfrontation zwischen Libanon und Israel auslösen und zu einer viel größeren Eskalation führen können.

Aber die gewählte Alternative hat auch einen politischen Preis. Die Bilder einer libanesischen Armee, die sich gegen israelische gepanzerte Fahrzeuge positioniert, können die Argumente der Gegner der Hisbollah-Abrüstung anheizen, die seit langem behaupten, dass die reguläre Armee nicht die Mittel hat, das Territorium allein zu schützen.

Der Vorfall kommt daher zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für die libanesischen Behörden, die versuchen, mehr Ressourcen für die militärische Institution zu erhalten.

Der Vorfall ereignete sich nach den Pariser Treffen

Der Zeitplan ist besonders auffällig. Deir Mimas wird nach Konsultationen in Paris über die internationale Unterstützung der libanesischen Armee von Angesicht zu Angesicht behandelt.

Präsident Joseph Aoun traf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und König Abdullah II. von Jordanien. Vorbereitende Gespräche konzentrierten sich auch auf die internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte.

Am Freitagmorgen berichtete Joseph Aoun Premierminister Nawaf Salam über diese Treffen. Beide Beamten bezogen sich speziell auf die Situation im Süden und die Fortsetzung der israelischen Angriffe.

Ein paar Stunden zuvor traf das libanesische Militär in Deir Mimas auf israelische Panzer.

Diese Abfolge von Ereignissen verdeutlicht die Kluft zwischen dem diplomatischen Ziel und der militärischen Realität. Internationale Partner fordern die libanesische Armee auf, mehr Verantwortung im Süden zu übernehmen. Beirut fordert Ausrüstung, Finanzierung und politische Unterstützung. Aber sein Einsatz findet in einer Umgebung statt, in der die israelische Armee eine beträchtliche militärische Überlegenheit behält und immer noch Teile des libanesischen Territoriums kontrolliert.

Eine Armee, die eine direkte Konfrontation vermeidet

Das Fehlen einer libanesischen Antwort ist keine Neuheit in der Doktrin der Armee seit Beginn des Krieges. Die libanesischen Streitkräfte versuchten, außerhalb der Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah zu bleiben, selbst wenn militärische oder militärische Positionen betroffen waren.

Diese Haltung basiert auf einer strategischen Realität. Die militärischen Fähigkeiten beider Armeen sind nicht vergleichbar. Israel hat unter anderem ein Kampfflugzeug, beträchtliche Intelligenz, schweres gepanzertes Personal und eine viel höhere Feuerkraft.

Eine lokale Entscheidung, das Feuer in Deir Mimas zu eröffnen, hätte das Dorf schnell übertroffen. Sie hätte den libanesischen Staat direkt in eine militärische Konfrontation mit Israel verwickeln können.

Die Frage, die am Freitag aufgeworfen wurde, ist daher nicht nur das Verhalten einiger Soldaten an einem Damm. Es geht um die politischen Anweisungen, die der Armee gegeben werden, wenn eine israelische Truppe über eine libanesische Position vorrückt und ihre Evakuierung fordert.

Am Freitagnachmittag gab es keine offizielle Ankündigung, dass die Armee befohlen worden sei, israelische Streitkräfte in solchen Situationen zu engagieren.

Israel zieht sich zurück, behält aber die Initiative

Die Konfrontation endete ohne Feuerwechsel. Nach dem Vorrücken, dem Auferlegen eines Rückzugs von der libanesischen Position und dem Durchsuchen der Häuser verließen die israelischen Streitkräfte die unmittelbare Umgebung von Deir Mimas und kehrten zu ihrer Position in Tall al-Nahhas zurück.

Die libanesische Armee blieb auf der Hauptstraße nach Burj al-Muluuk stationiert. Daher hat es nicht das gesamte Gebiet verlassen und der Vorfall kann nicht als eine Aufgabe von Deir Mimas durch die militärische Institution beschrieben werden.

Aber der Verlauf der Konfrontation bleibt bedeutsam. Die umstrittene libanesische Position wurde gegen den israelischen Vormarsch nicht aufrechterhalten. Israel konnte das Gebiet betreten, ohrenbetäubende Granaten starten, Durchsuchungen durchführen und sich dann ohne Konfrontation mit der Armee zurückziehen.

Es ist diese Sequenz, mehr als die Dauer des Einfalls, die Deir Mimas zu einem Präzedenzfall macht. Der schrittweise Einsatz der libanesischen Armee im Süden muss notwendigerweise zu anderen Situationen führen, in denen ihre Positionen näher an den noch von Israel kontrollierten Gebieten sein werden.

Der nächste Test wird daher sein, ob der Koordinierungsmechanismus es ermöglicht, Regeln festzulegen, die die Wiederholung solcher Situationen verhindern, oder ob eine neue libanesische Siedlung in der Nähe des besetzten Gebiets von Israel vor Ort angefochten werden kann.

Am Freitagabend waren israelische Panzer nach Tall al-Nahhas zurückgekehrt, und die libanesische Armee blieb auf der Achse Burj al-Muluq präsent. Aber die Position hinter der Konfrontation hatte innerhalb weniger Stunden die Schwierigkeit gezeigt, das Prinzip des Einsatzes des Staates im Süden in eine effektive Kontrolle des Territoriums zu verwandeln.