Aoun und Salam bereiten diplomatische Fristen vor

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Der libanesische Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam diskutierten am Freitag, den 18. September im Baabda-Palast über die Lage im Südlibanon, die Ergebnisse der Konsultationen in Paris und die bevorstehenden diplomatischen Fristen des Landes. Zu den Gesprächen gehörten die Vorbereitung der internationalen Konferenz zur Unterstützung der Armee und der internen Sicherheitskräfte, die Teilnahme der Libanesen an der UN-Generalversammlung in New York und ein bevorstehendes Treffen zum Libanon in Washington. Beide Beamten diskutierten auch die fortgesetzte Überprüfung des Haushalts durch die Regierung.

Aoun und Salam ziehen Bilanz des Südlibanon

Die Sicherheitslage im Südlibanon nahm einen wichtigen Platz im Interview zwischen Joseph Aoun und Nawaf Salam ein. Der Präsident der Republik betonte die anhaltenden israelischen Angriffe auf Dörfer und Orte im Süden, in einem Kontext, in dem die Frage der Stabilität in der Region weiterhin im Zentrum der libanesischen diplomatischen Aktion steht.

Diese Situation hat direkte Auswirkungen auf mehrere Themen, die Beirut mit seinen internationalen Partnern verteidigen muss. Insbesondere versuchen die libanesischen Behörden, die militärischen Fähigkeiten zu stärken, deren Rolle im Süden eines der Hauptelemente der Gespräche mit den Vereinigten Staaten, Frankreich und anderen internationalen Partnern im Libanon ist.

Das Interview zwischen den beiden Beamten findet somit vor mehreren wichtigen diplomatischen Treffen statt. Joseph Aoun informierte Nawaf Salam über die Ergebnisse seiner Treffen in Paris und die Vorbereitungen für eine internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Militär- und Sicherheitsinstitutionen.

Aoun präsentiert Salam die Ergebnisse seiner Treffen in Paris

Der Staatschef informierte den Ministerpräsidenten über die Ergebnisse seiner Gespräche in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und König Abdullah II. von Jordanien. Zu diesen Konsultationen gehörten die Behandlung der libanesischen Situation und der notwendigen Bedingungen zur Stärkung der Stabilität des Landes.

Joseph Aoun berichtete auch über die vorbereitenden Diskussionen für die internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte. Diese Initiative soll internationale Hilfe für beide Institutionen mobilisieren, während die Behörden ihnen eine zentrale Rolle bei der Wiederherstellung der staatlichen Autorität und der inneren Sicherheit zuweisen.

Die Vorbereitung dieser Konferenz findet in einer für die Armee besonders heiklen Zeit statt. Die Mission muss ihre Missionen im ganzen Land durchführen und gleichzeitig ihren Einsatz im Süden verstärken, wo die Situation aufgrund der israelischen Angriffe nach wie vor instabil ist.

Insbesondere muss die Unterstützung von außen dazu beitragen, die Einsatzfähigkeit der libanesischen Streitkräfte zu erhalten. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die das Land seit 2019 getroffen hat, hat die Ressourcen des Staates stark reduziert und die Einkommen des Militärs und der Sicherheitskräfte beeinträchtigt.

Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Programm

Joseph Aoun und Nawaf Salam bereiteten auch die Teilnahme des Libanon an den Treffen der UN-Generalversammlung in New York vor, deren hochrangige Woche am Dienstag, dem 22. September, beginnen soll.

Der Premierminister wird die libanesische Delegation leiten. Diese Präsenz wird Beirut die Möglichkeit geben, seine Positionen gegenüber seinen internationalen Partnern zu einer Zeit zu präsentieren, in der mehrere Fragen, die das Land direkt betreffen, offen bleiben, einschließlich der Situation im Süden und der Unterstützung staatlicher Institutionen.

Die New Yorker Agenda sollte auch Nawaf Salam eine Reihe von Kontakten außerhalb der Generalversammlung ermöglichen. Das jährliche Treffen bringt Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister zusammen und ist eines der wichtigsten multilateralen diplomatischen Treffen des Jahres.

Für den Libanon kommt diese Sequenz nach den von Joseph Aoun erwähnten Pariser Konsultationen und vor anderen internationalen Treffen. Die Behörden versuchen daher, die libanesische Situation auf der Tagesordnung der Gespräche mit ihren Partnern zu halten.

Auch ein Treffen zum Libanon in Washington geplant

Beide Beamten bezogen sich auf ein Treffen in Washington, DC, zur libanesischen Situation. Die Einzelheiten dieses Treffens wurden im Kommuniqué der Präsidentschaft nicht näher erläutert, aber es ist Teil einer breiteren diplomatischen Sequenz, an der mehrere libanesische Partner beteiligt sind.

Washington behält eine wichtige Rolle in Angelegenheiten, die den südlichen Teil des Landes und die libanesische Armee betreffen. Die Vereinigten Staaten gehören auch zu den wichtigsten internationalen Gesprächspartnern in Beirut bei den Diskussionen über Stabilität und Sicherheit.

Das geplante Treffen in den Vereinigten Staaten findet neben einer weiteren libanesischen Agenda in Washington an der wirtschaftlichen Front statt. Finanzministerin Yassine Jaber kündigte am Freitag eine bevorstehende Abfolge von Treffen mit den internationalen Finanzinstitutionen an, während Beirut sich um eine neue Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds bemüht.

Diese verschiedenen Treffen stellen die libanesische Diplomatie vor eine Reihe von engen Fristen, sowohl in New York als auch in Washington, während die Behörden gleichzeitig versuchen, Sicherheitsunterstützung zu gewährleisten und Finanzreformen voranzutreiben.

Auch das Vertrauen des Parlaments wurde erwähnt

Joseph Aoun gratulierte auch Nawaf Salam nach dem erneuten Vertrauen in seine Regierung durch die Abgeordnetenkammer nach der Parlamentsdebatte.

Diese politische Sequenz kommt zu einer Zeit, in der die Exekutive mehrere dringende Themen gleichzeitig bewältigen muss: Spannungen im Süden, Finanzverhandlungen, Umstrukturierung des Bankensektors, Vorbereitung des Haushalts und die internationalen Verpflichtungen des Libanon.

Insbesondere muss die Salam-Regierung die Finanzreformen, die nach der Verabschiedung der Bankenumstrukturierungsgesetze erwartet werden, weiter umsetzen. Das Projekt zur Behandlung des « Finanzfehlers », also der Verteilung der akkumulierten Verluste im System, ist heute einer der heikelsten Wirtschaftsfälle.

Am selben Tag beendete eine Mission des Internationalen Währungsfonds vier Tage Treffen in Beirut. Die Gespräche konzentrierten sich auf weitere Reformen und Vorbereitungen für ein mögliches IWF-Dienstleistungsabkommen.

Die Regierung muss den Haushalt weiter prüfen

Bei dem Treffen zwischen Joseph Aoun und Nawaf Salam ging es schließlich um die weitere Prüfung des Haushalts durch den Ministerrat. Die Regierung arbeitet derzeit am Haushalt 2027, parallel zu Diskussionen über Steuerreformen.

Diese Gleichzeitigkeit könnte sich auf den legislativen Zeitplan auswirken. Am Freitag hat der Finanzminister angekündigt, dass der Haushaltsentwurf dem Parlament am 2. Oktober übermittelt werden soll. Seine Prüfung könnte den Beginn der parlamentarischen Diskussionen über den Text der Finanzlücke verzögern, ohne nach Angaben der Regierung die Bereitschaft in Frage zu stellen, dieses Thema voranzubringen.

Die Vorbereitung des Haushaltsplans findet in einem Umfeld statt, in dem der Libanon versucht, die Funktionsweise seiner Finanzinstitutionen schrittweise wiederherzustellen und seine internationalen Partner von der Realität der eingeleiteten Reformen zu überzeugen.

Die nächsten Wochen werden somit mehrere Fristen für die Exekutive konzentrieren. Nawaf Salam wird ab nächster Woche die libanesische Delegation bei der UN-Generalversammlung leiten, während die internationalen Konsultationen zur Unterstützung der Armee und zu wirtschaftlichen Fragen fortgesetzt werden müssen. Gleichzeitig muss der Ministerrat in Beirut seine Prüfung des Haushaltsplans fortsetzen, bevor er dem Parlament Anfang Oktober seine geplante Übermittlung übermittelt.