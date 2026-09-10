Libanon: Generalamnestie ausgesetzt

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Am Donnerstag, dem 10. September, setzte der Verfassungsrat das Inkrafttreten des kürzlich vom Parlament verabschiedeten allgemeinen Amnestiegesetzes aus und eröffnete einen neuen rechtlichen und politischen Kampf um einen Text, der bereits erhebliche Kontroversen ausgelöst hatte. Die Entscheidung ist vorläufig: Sie bedeutet nicht, dass das Gesetz endgültig aufgehoben wird. Es blockiert seine Wirkung, während Verfassungsrichter die Berufung gegen den Text prüfen und über seine Übereinstimmung mit der Verfassung entscheiden. In der Zwischenzeit kann keine der Bestimmungen der Amnestie die von ihren Begünstigten erwarteten Rechtswirkungen entfalten.

Die Beschwerde wurde am Mittwoch, den 9. September, vom Parlamentsblock « Libanon Fort » (Tayyar al-Watani al-Horr) unter dem Vorsitz des Abgeordneten Gebran Bassil eingereicht. Basil ging zum Verfassungsrat an der Spitze einer Blockdelegation und stellte den Antrag öffentlich in seinem Namen. Verfügbare Depeschen identifizieren formell den « starken Libanon » als Beschwerdeführer und Gebran Bassil als denjenigen, der die Einzahlung leitete. Sie veröffentlichen zu diesem Zeitpunkt nicht die vollständige Liste der parlamentarischen Unterschriften, die der Beschwerde beigefügt ist; Das Dokument leiht den Mitgliedern, deren Namen nicht veröffentlicht wurden, daher nicht einzeln eine Unterschrift.

Basil behauptet, dass die Abhilfe auf drei politischen Bedenken beruht: Gerechtigkeit, die Rechte der Opfer – einschließlich des Militärs und anderer Opfer von Verbrechen – und das Schicksal einer begrenzten Anzahl von islamistischen Gefangenen, die ohne Gerichtsverfahren bleiben. Er sagte, er unterstütze eine gezielte Lösung für die letztere Kategorie, beschuldigte aber das verabschiedete Gesetz, ihre Situation zu nutzen, um die Amnestie auf Personen und Straftaten auszudehnen, die nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun hätten.

Spezifische Beschwerden eingereicht von « starken Libanon »

Es gibt drei Hauptbereiche der Berufung. Die erste ist die Bildung des legislativen Willens. « Fort Lebanon » beruft sich insbesondere auf Artikel 36 der Verfassung und stellt die Art und Weise in Frage, in der die Abstimmung organisiert wurde, insbesondere die Einhaltung der öffentlichen namentlichen Abstimmung. Er argumentierte auch, dass die schließlich veröffentlichte Fassung gegenüber dem tatsächlich angenommenen Text geändert worden wäre, den der Rat materiell überprüfen müsste.

Die zweite Achse greift die Rechtsvorschriften an. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, dass mehrere Formulierungen zu vage sind, um eine einheitliche Anwendung zu ermöglichen, und berufen sich auf die Rechtsprechung des Verfassungsrates zur Verständlichkeit der Norm. Sie werfen auch die Frage der Gewaltenteilung auf: Bestimmte Bestimmungen würden sich auf gerichtliche oder administrative Entscheidungen auswirken, die über das hinausgehen, was ein Amnestiegesetz tun kann, und die Berufung behauptet insbesondere die mangelnde Konsultation des Obersten Rates der Justiz.

Der dritte Schwerpunkt liegt auf dem Inhalt. Die Berufung beruft sich auf das allgemeine Interesse, die Verbindung zwischen dem erklärten Ziel und den Begünstigten, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Verhältnismäßigkeit und die Rechte der Opfer. Insbesondere bestreitet er, dass eine bestimmte Situation – die von islamistischen Gefangenen, die seit langen Jahren nicht vor Gericht gestellt wurden – als Grundlage für eine viel umfassendere Amnestie dienen kann. Basil argumentiert, dass der text somit schweren straftätern oder personen zugute kommen könnte, die nie inhaftiert wurden, während einer der angegebenen gründe die Überfüllung war.

Was die Suspendierung heute bedeutet

Der Beschluss des Verfassungsrates vom 10. September ist vorläufig und nicht endgültig. Es blockiert die Anwendung des Gesetzes während der Überprüfung der Beschwerde. Personen, die von einer Amnestie profitieren sollten, können daher ihre Freilassung nicht allein auf der Grundlage des neuen Gesetzes erhalten, solange die Aussetzung besteht; die Strafverfolgung wird durch dieses Gesetz nicht aufgehoben und frühere Verurteilungen wirken weiterhin.

Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert, dass die Freigabe oder Löschung von strafrechtlichen Folgen schwer rückgängig gemacht werden kann, wenn der Rat anschließend das Gesetz zensiert. Drei Fragen bleiben: Ablehnung der Berufung und Umsetzung des Textes; teilweise Zensur von trennbaren Bestimmungen; oder breitere Ungültigkeit, wenn die akzeptierten Beschwerden die allgemeine Architektur des Gesetzes beeinflussen. Im Falle eines Mißtrauensantrags kann das Parlament die Akte übernehmen und für einen neuen Entwurf stimmen.

Diese Aussetzung tritt in einem besonders sensiblen Fall im Libanon auf. Amnesty-Befürworter präsentieren den Text als Antwort auf Gerichts- und Gefängnissituationen, die unhaltbar geworden sind, insbesondere für Gefangene, die viele Jahre im Gefängnis oder in Untersuchungshaft verbracht haben. Im Gegenteil, ihre Gegner verurteilen ein zu weit gefasstes Gesetz, das in der Lage ist, die schwere strafrechtliche Verantwortung zu beseitigen, Ungleichheiten zwischen Individuen zu schaffen und die Justiz in ein Instrument des politischen Kompromisses zu verwandeln. Widersprüchliche Berufungen haben seit der Parlamentsabstimmung zugenommen und verfassungsrechtliche Rechtsmittel weit über den rechtlichen Prozess hinaus gegeben.

Was die rechtliche Bedeutung des Rechtsmittels ist

Die Verweisung an den Verfassungsrat ist keine Berufung im Sinne eines ordentlichen Strafverfahrens. Dies ist ein verfassungsrechtliches Rechtsmittel gegen das vom Parlament verabschiedete Gesetz. Insbesondere erlaubt die libanesische Verfassung einer Gruppe von mindestens zehn Abgeordneten, ein Gesetz unter den in der Gesetzgebung des Rates festgelegten Bedingungen und Fristen anzufechten. Die Beschwerdeführer müssen daher nicht nachweisen, dass die Amnestie politisch schlecht ist, sondern dass eine oder mehrere ihrer Bestimmungen eine verfassungsmäßige Regel oder einen Grundsatz verletzen.

Die am 10. September beschlossene Aussetzung ist vorläufig. Es wird noch nicht festgestellt, ob die Argumente der Beschwerdeführer begründet sind. Es verhindert jedoch, dass das Gesetz während der Prüfung der Akte Auswirkungen hat. Im Falle einer Amnestie ist diese Vorsichtsmaßnahme entscheidend: Eine Freilassung, ein Ende der Strafverfolgung oder die Beseitigung der Folgen einer Verurteilung könnten schwer rückgängig gemacht werden, wenn das Gesetz nachträglich zensiert würde.

Was die Suspension sofort ändert

Solange die Suspendierung in Kraft bleibt, kann kein Häftling seine Freilassung allein auf der Grundlage des neuen Amnestiegesetzes erreichen. Verurteilungen haben weiterhin ihre Wirkung, Strafverfolgungen werden durch den ausgesetzten Text nicht gelöscht und die Gerichte wenden den bisherigen Rechtsrahmen an. Familien, die auf die baldige Umsetzung der Amnestie warten, müssen daher auf die Entscheidung über die Sache warten.

Für Gegner des Textes vermeidet die Aussetzung stattdessen, dass das Gesetz irreversible Situationen vor seiner Kontrolle schafft. Es ist ein Verfahrenssieg, aber noch kein rechtlicher Sieg: Der Rat kann die Berufung jederzeit ablehnen und das Gesetz validieren.

Drei mögliche Ausgänge

Das erste Szenario ist die Ablehnung der Berufung. Die Aussetzung endet dann und das Gesetz kann durchgesetzt werden. Die zweite ist eine teilweise Zensur: Wenn sich herausstellt, dass bestimmte Bestimmungen der Verfassung widersprechen, aber vom Rest getrennt werden können, kann der Rat sie aufheben, während andere bleiben dürfen. Die dritte ist eine breitere Ungültigkeit, wenn die zensierten Bestimmungen die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Textes beeinflussen oder nicht von ihm getrennt werden können.

Zensur würde das politische Problem nicht unbedingt beenden. Das Parlament könnte die ungültigen Artikel übernehmen und entsprechend den vom Rat festgelegten Gründen für einen neuen Wortlaut stimmen. Die Verfassungsentscheidung wird daher sowohl das unmittelbare Schicksal der potenziellen Begünstigten als auch die mögliche Notwendigkeit einer neuen Passage vor den Abgeordneten bestimmen.

Der Grundsatz der Gleichheit im Mittelpunkt der Herausforderung

Eine Amnestie schafft zwangsläufig Kategorien: Einige Fakten und einige Sträflinge profitieren, andere werden ausgeschlossen. Diese Unterscheidung muss auf Kriterien beruhen, die hinreichend konsistent sind, um die Gleichheit vor dem Gesetz zu respektieren. Im Libanon ist dieses Thema besonders sensibel, weil Amnestieprojekte seit langem sehr unterschiedliche Forderungen vereinen: nördliche Sicherheitsfälle, Bekaa wollte oder verurteilt, Waffen- und Betäubungsmitteldelikte und andere politisch verhandelte Kategorien.

Die konstitutionelle Kontrolle konzentriert sich daher darauf, wie das Parlament diesen politischen Kompromiss in rechtliche Kategorien umgewandelt hat. Werden Personen, die sich in vergleichbaren Situationen befinden, ohne objektive Begründung unterschiedlich behandelt oder schaffen die angewandten Kriterien die Verteidigung der Diskriminierung, so kann der Rat die betreffenden Bestimmungen zensieren.

Eine Aussetzung, noch keine Stornierung

Die erste Unterscheidung ist wesentlich. Der Verfassungsrat hat zu diesem Zeitpunkt das allgemeine Amnestiegesetz nicht für verfassungswidrig erklärt. Sie beschloss, ihren Antrag auf fristgerechte Prüfung der Beschwerde auszusetzen. Dieses Verfahren verhindert, dass ein angefochtenes Gesetz potenziell irreversible Auswirkungen hat, bevor die Richter in der Sache entschieden haben.

Im Falle einer Amnestie ist diese Vorsichtsmaßnahme von besonderer Bedeutung. Ein solches Gesetz kann zur Beendigung des Verfahrens führen, die Situation der verurteilten oder inhaftierten Personen verändern und die Freilassung ermöglichen. Wenn diese Auswirkungen unmittelbar vor einer möglichen Ungültigerklärung des Textes auftreten würden, würde ihre rechtliche Behandlung besonders komplex werden. Die Aussetzung hält daher die bestehende Situation bis zur endgültigen Entscheidung aufrecht.

Für diejenigen, die hofften, schnell von dem Gesetz zu profitieren, ist die Wirkung sofort: Sie werden warten müssen. Bereits geltende Gerichtsverfahren und Entscheidungen bleiben unter Bedingungen vor der Amnestie wirksam, vorbehaltlich individueller Entscheidungen der zuständigen Gerichte.

Ein politisch aufgeladenes Gesetz von seinem Ursprung

Die Generalamnestie ist seit mehreren Jahren eines der brisantesten Themen in der libanesischen Debatte. Hinter einem einzigen juristischen Ausdruck stehen die Kategorien von Gefangenen, Verurteilten und Flüchtlingen, deren Situationen sehr unterschiedlich sind. Gerade diese Vielfalt macht die Suche nach einem Kompromiss extrem schwierig.

Mehrere lokale politische Kräfte und Bewegungen fordern seit langem eine Lösung für Gefangene, deren Akten auf vergangene Sicherheitsepisoden zurückgehen. In einigen Regionen, einschließlich des Nordens und der Bekaa, ist die Frage der Gefangenen zu einer dauerhaften politischen und sozialen Forderung geworden. Familien berichten über übermäßig lange Untersuchungshaft, langwierige Prozesse und Unterschiede in der Behandlung zwischen den Fällen.

Diese Forderungen überschneiden sich mit der allgemeinen Krise des Gefängnissystems. Libanesische Gefängnisse leiden unter chronischer Überfüllung, degradierter Infrastruktur und unzureichenden finanziellen Ressourcen. Die Wirtschaftskrise hatte die Haftbedingungen weiter verschlechtert, während das langsame Funktionieren der Gerichte dazu beigetragen hatte, bestimmte Verfahren zu verlängern. Amnesty-Verteidiger argumentieren, dass eine außergewöhnliche Reaktion notwendig geworden ist. Aber gerade der Wechsel von der Justizreform zu einer allgemeinen Amnestie nährt Kritiker.

Kontroverse über diejenigen, dass das Gesetz Gerechtigkeit vermeiden könnte

Eine Amnestie ist keine Reform der Gerichte. Sie löscht für die von ihr erfassten Straftaten alle oder einen Teil der gesetzlich vorgesehenen strafrechtlichen Folgen. Dieser Unterschied erklärt die Virulenz der Debatte. Die Gegner des Textes sind besorgt, dass im Namen der Überfüllung der Gefängnisse oder der politischen Aussöhnung schwere Straftaten von einer kollektiven Behandlung profitieren könnten, die ihrer Art, ihren Opfern oder ihren individuellen Verantwortlichkeiten nicht mehr ausreichend Rechnung trägt.

Die Debatte konzentriert sich daher auf die im Gesetz vorgesehenen Ausschlüsse und darauf, wie die verschiedenen Kategorien von Straftaten definiert werden. Eine enge Amnestie kann einige alte Fälle lösen, ohne die gesamte Kriminalpolitik zu stören. Eine zu breite Amnestie kann andererseits als politische Auslöschung von Gerichtsentscheidungen angesehen werden.

Dieses Thema ist besonders heikel im Libanon, wo die Erinnerung an die nach dem Bürgerkrieg verabschiedete Amnestie nach wie vor sehr präsent ist. Das Gesetz von 1991 gewährte mit einigen Ausnahmen eine sehr breite Amnestie für Verbrechen, die während des Konflikts von 1975-1990 begangen wurden. Sie hatte das Ende des Krieges und die Rückkehr der Milizen in das zivile Leben begleitet, wurde aber auch seit über drei Jahrzehnten kritisiert, weil sie dazu beigetragen hatte, eine Kultur der Straflosigkeit zu etablieren.

Der Kontext von 2026 ist anders und das kürzlich verabschiedete Gesetz stellt keine Reproduktion der Nachkriegsamnestie dar. Aber der Präzedenzfall erklärt, warum der Begriff selbst politisch aufgeladen bleibt.

Opfer und ihre Familien im Zentrum der Einwände

Eine der stärksten Kritikpunkte betrifft den Platz, der den Opfern eingeräumt wird. Im ordentlichen Strafverfahren nehmen der mutmaßliche Täter, die Justiz und das Opfer jeweils einen gesetzlich definierten Platz ein. Eine allgemeine Amnestie führt eine legislative Entscheidung ein, die die strafrechtlichen Folgen unabhängig vom Willen der Opfer unterbrechen oder auslöschen kann.

Für Familien, die von schweren Verbrechen betroffen sind, wird die Frage konkret: Kann eine parlamentarische Mehrheit entscheiden, dass ein Fall abgeschlossen werden soll, während sie noch auf Gerechtigkeit warten? Amnesty-Verteidiger antworteten, dass die Texte Ausschlüsse enthielten und dass es nicht darum gehe, verurteilte Personen unterschiedslos freizulassen. Sie betonen die Notwendigkeit, die schwersten Verbrechen von Fällen im Zusammenhang mit bestimmten politischen, sicherheitspolitischen oder sozialen Umständen zu unterscheiden.

Die Schwierigkeit liegt in dieser Grenze. Wenn die Kategorien schlecht definiert sind, können sich zwei Personen, die vergleichbare Handlungen begangen haben, je nach gewählter Qualifikation in unterschiedlichen Situationen befinden. Diese Frage unterstützt direkt den verfassungsmäßigen Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz und kann daher vom Verfassungsrat geprüft werden.

Kumulierte regionale und gemeinschaftliche Forderungen seit Jahren

Im Laufe der Jahre wurde der Amnestiefall zwischen regionalen und gemeinschaftlichen Ansprüchen fragmentiert. Jedes Projekt musste sich mit mehreren Gruppen potenzieller Begünstigter befassen, was die rechtliche Debatte oft in politische Verhandlungen verwandelte.

Die Fälle im Zusammenhang mit den Zusammenstößen in Tripolis, Nahr el-Bared, islamistischen Gruppen, Personen, die in Syrien kämpften oder der Verbindungen zu bewaffneten Organisationen beschuldigt wurden, haben besonders einen Teil der sunnitischen Straße mobilisiert. Nordische Beamte fordern seit langem eine Unterscheidung zwischen denjenigen, die an schweren Terroranschlägen beteiligt sind, und denjenigen, die unter Umständen verfolgt oder inhaftiert werden, die sie für fragwürdiger halten.

In Bekaa betreffen andere Forderungen Personen, die wegen Straftaten wie Waffen, Betäubungsmitteln oder verschiedenen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gesucht oder verurteilt wurden. Amnesty-Verteidiger berufen sich manchmal auf die Anhäufung von Mandaten und den Mangel an Möglichkeiten für einige Menschen, ihre Situation zu regulieren.

Jedes Mal besteht das gleiche Risiko: Amnestie kann das Ergebnis eines Austauschs zwischen politischen Blöcken werden, von denen jeder versucht, eine Kategorie in den Text aufzunehmen, die seiner Wahlbasis oder seiner regionalen Basis entspricht. Es ist genau dieser Mechanismus, den seine Gegner anprangern, für den die Strafjustiz nicht zu einer Ergänzung konfessioneller Zugeständnisse werden sollte.

Amnestieforderungen beruhen auch auf einer echten Justizkrise

Eine Reduzierung der Befürworter des Textes auf eine klientelistische Logik wäre jedoch unzureichend. Ihre Argumente basieren auch auf echten Funktionsstörungen in der libanesischen Justiz. Die Dauer der Untersuchungshaft ist eines der am häufigsten gemeldeten Probleme. Menschen können sehr lange auf den Prozess warten, manchmal unter extrem schwierigen Gefängnisbedingungen.

Das Problem ist also nicht nur die Zahl der Gefangenen. Es ist die Geschwindigkeit, mit der die Justiz Fälle verarbeitet. Die Finanzkrise hat die Gerichte insgesamt getroffen. Abgewertete Löhne, Streiks, Ressourcenknappheit, Verkehrsprobleme und schlechte Infrastruktur haben den Justizprozess verlangsamt. Gleichzeitig mussten die Gefängnisse diese Akkumulation absorbieren.

Die Familien der Gefangenen und mehrere politische Führer argumentieren daher, dass es unmöglich ist, die betroffenen Personen zu bitten, auf unbestimmte Zeit auf eine umfassende Reform des Systems zu warten. Dies ist eines der stärksten Argumente für eine außergewöhnliche Maßnahme. Aber er stellt auch eine Frage: Sollten wir auf das Versagen des Justizsystems reagieren, indem wir seine Funktionsweise verbessern oder einige der Dateien löschen, die es nicht bearbeitet hat?

Gefängnisüberfüllung würde nicht mit einem einzigen Gesetz verschwinden

Amnesty kann die Zahl der Gefangenen schnell reduzieren. Es geht nicht unbedingt um die Ursachen, die Gefängnisse füllen. Wenn die Gerichte weiterhin langsam funktionieren, wenn die Untersuchungshaft weiterhin exzessiv ist und wenn die Gefängnisinfrastruktur nicht reformiert wird, können die Institutionen nach einigen Jahren wieder füllen.

Aus diesem Grund befürworten eine Reihe von Anwälten eine Reihe von Reformen: Beschleunigung der Verfahren, verstärkte Anwendung alternativer Strafen, Überarbeitung bestimmter Straftaten, Verbesserung der Bewährungsmechanismen und wirksame Begrenzung der Untersuchungshaft. Diese Maßnahmen sind politisch weniger dramatisch als eine allgemeine Amnestie. Sie sind auch viel länger umzusetzen.

Das Parlament war mit diesem Widerspruch konfrontiert. Der Gefängnisnotstand erfordert eine schnelle Reaktion, aber eine zu allgemeine Reaktion könnte mit den Konsequenzen umgehen, ohne das System zu reparieren.

Der Verfassungsrat wird zum Schiedsrichter des parlamentarischen Kompromisses

Die am Donnerstag angekündigte Suspendierung verschiebt die Debatte nun auf konstitutionellen Boden. Richter sind nicht dafür verantwortlich, festzustellen, ob Amnestie politisch wünschenswert ist. Sie müssen prüfen, ob das Gesetz den verfassungsmäßigen Vorschriften entspricht, einschließlich der dem Gesetzgeber auferlegten Grundsätze der Gleichheit, der Rechtmäßigkeit und der Verfahren.

Ein Gesetz kann politisch umstritten sein, während es konstitutionell ist. Umgekehrt kann ein von einer parlamentarischen Mehrheit unterstützter Kompromiss Bestimmungen enthalten, die mit der Verfassung unvereinbar sind. Die Aussetzung gibt dem Rat Zeit, diese Überprüfung durchzuführen, bevor Entlassungen oder Beendigungen von Verfahren eine schwierige reversible Situation schaffen.

Sie hat auch unmittelbare politische Auswirkungen. Die Formationen, die die Annahme des Textes erreicht hatten, müssen nun ihre rechtliche Konstruktion verteidigen, während ihre Gegner eine zusätzliche Zeit haben, um gegen bestimmte Bestimmungen zu mobilisieren.

Die Erinnerung von 1991 belastet immer noch das Wort « Amnestie »

Libanon hat eine besondere Beziehung mit der Idee der Amnestie. Im August 1991 hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das eine allgemeine Amnestie für einen Großteil der vor dem 28. März dieses Jahres begangenen politischen und militärischen Verbrechen gewährte. Diese Entscheidung war eine politische Notwendigkeit: die Milizen zu demobilisieren und dem Land zu ermöglichen, aus fünfzehn Jahren Bürgerkrieg herauszukommen.

Aber es hat auch eine dauerhafte Konsequenz gebracht. Ein Großteil der Kriegsgewalt wurde nie versucht. Milizbeamte hielten dann wichtige politische Positionen. Die Familien der Verschwundenen warten seit Jahrzehnten auf Antworten auf das Schicksal ihrer Lieben. Kein Prozess, der mit Wahrheitskommissionen vergleichbar ist, die in anderen Postkonfliktländern eingerichtet wurden, hat die Amnestie wirklich begleitet.

Dieser Präzedenzfall nährt ein tiefes Misstrauen gegenüber jedem neuen Gesetz, das denselben Begriff verwendet. Der Vergleich hat seine Grenzen, aber das Prinzip bleibt heikel in einem Land, in dem die gerichtliche Auslöschung bereits als Mechanismus zum Ausstieg aus der Krise gedient hat.

Die Suspendierung belebt die Appelle beider Seiten

Für Familien von Häftlingen und Beamten, die Amnestie verteidigen, bedeutet die Entscheidung des Verfassungsrates eine weitere Verzögerung nach Jahren des Wartens. Sie sollten ihre Rechtsmittel verstärken, damit die Überprüfung der Rechtsmittel rechtzeitig erfolgt und das Gesetz in Kraft treten kann, wenn es validiert wird. Ihr Druck könnte sich auch auf das Parlament übertragen, wenn bestimmte Bestimmungen zensiert würden.

Die Gegner des Gesetzes haben einen ersten Verfahrenssieg, aber noch keinen rechtlichen Sieg. Die Aussetzung ermöglicht es ihnen, weiterhin eine strengere Definition der Begünstigten, mehr Garantien für die Opfer und den unbestreitbaren Ausschluss der schwersten Verbrechen zu fordern.

Die Debatte findet in einem politischen Klima statt, das bereits durch die Diskussionen über das Waffenmonopol, die israelischen Operationen im Süden, die wirtschaftliche Situation und den Aufstieg mehrerer sozialer Bewegungen angespannt ist. Zusätzlich zu diesen Spannungen trägt die Frage der Häftlinge und Familien, die auf eine Entscheidung warten, eine besonders schwere Verantwortung für den Verfassungsrat.

Der nächste Schritt wird seine Entscheidung über die Sache sein. Bis dahin bleibt das vom Parlament verabschiedete Gesetz rechtlich ausgesetzt: Weder seine Anhänger noch seine Gegner können den Fall noch als erledigt betrachten.