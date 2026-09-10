Alfa-Touch: Was steckt hinter den Aufladungen

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Die Polemik in den Nachrichten vom Mittwoch, in denen das bevorstehende Ende der Dollartransfers zwischen Alfa und Touch angekündigt wurde, machte es schnell schwierig zu verstehen, was wirklich entschieden wird. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine generelle Abschaffung kleiner Nachladungen, kein « obligatorisches Laden » durch vollständige Karte und kein Inkrafttreten am 1. Oktober offiziell gestoppt. Das Telekommunikationsministerium hingegen hat ein spezifisches Problem bestätigt: Ein Teil der von den Nutzern im Prepaid-Ladekreis gezahlten Beträge würde nicht beide Betreiber und damit das Finanzministerium erreichen. Charles Hage bat Alfa und Touch, einen Mechanismus vorzuschlagen, um dieses Einnahmenleck zu schließen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Salden, die derzeit auf den Linien liegen, bei den Abonnenten bleiben.

Nuancen sind essentiell. Die Datei befasst sich derzeit nicht mit einer neuen mobilen Preisgestaltung. Es konzentriert sich auf das Verteilungsökosystem, das sich um Prepaid-Leitungen herum entwickelt hat, und insbesondere auf die kommerzielle Nutzung eines Dienstes, der ursprünglich dazu gedacht war, einem Abonnenten die Übertragung eines kleinen Teils seines Kredits an einen anderen zu ermöglichen. In einer Wirtschaft, in der viele Haushalte ein paar Dollar oder Gültigkeitstage auf einmal kaufen, ist dieser Mechanismus zu einer Form der Mikroladung geworden. Genau diesen Zwischenmarkt will das Ministerium übernehmen. Die Gefahr besteht darin, dass die Reform durch die Beseitigung einer finanziellen Anomalie auch eine Flexibilität beseitigt, die sozial nützlich geworden ist.

Informationen noch nicht formalisiert

Am Mittwoch, den 9. September, kündigten mehrere Medien- und Social-Media-Accounts an, dass Alfa und Touch planen, die Überweisung von Dollar zwischen Prepaid-Linien ab Oktober zu verbieten. Nach diesen Informationen konnte der Abonnent nicht mehr ein paar Dollar Kredit oder Tage der Gültigkeit separat kaufen und sollte sich auf die von den Betreibern vorgegebenen Karten oder Formeln verlassen. Der Begriff « obligatorische Ladung » wurde schnell eingeführt.

Diese Präsentation erweckte den Eindruck, dass bereits eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Das bestätigte das Ministerium nicht. Charles Hage erklärte, dass er beiden Unternehmen Anweisungen gegeben hatte, um mit einem « Leckage » in Prepaid-Aufladeeinnahmen umzugehen. Der Minister sagt, dass die Bürger für den Dienst bezahlen, aber dass ein Teil der Einnahmen nicht die Konten der Betreiber oder letztlich die öffentlichen Einnahmen erreicht. Er bat Alfa und Touch, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens einen vollständigen Vorschlag einzureichen. Die Abteilung wird dann entscheiden.

Die Informationen über eine Entfernung der Überweisung von Dollar, separate Tage oder Mikroaufladungen beschreiben daher ein gemeldetes Szenario, aber noch keine endgültige Regelung. Das einzige Prinzip ist der Wunsch, einen Kreislauf zu schließen, den die Abteilung als Gewinnquelle außerhalb des normalen Verteilungsrahmens betrachtet. Gleichzeitig garantierte Charles Hage, dass die bereits vorhandenen Salden auf den Linien beibehalten würden.

Ladekarte und Überweisung: zwei verschiedene Operationen

Ein großer Teil der Verwirrung ergibt sich aus dem besonderen Betrieb der libanesischen Prepaid-Linien. Eine Ladekarte und eine Überweisung sind nicht die gleiche Operation. Aufladen ist ein Produkt, das vom Betreiber verkauft wird: Es schreibt eine Zeile nach einem Wert und je nach Produkt einer bestimmten Dauer gut. Die Überweisung von Guthaben ermöglicht es einem Abonnenten, der bereits über ein Guthaben verfügt, einen kleinen Betrag auf eine andere Leitung zu verschieben.

Alfa bestätigt offiziell die Existenz dieses Dienstes. Ein Prepaid-Abonnent kann einen Kredit an einen anderen Abonnenten per SMS, USSD-Code, Anwendung oder Online-Service übertragen. Der übertragbare Betrag ist auf $ 3 begrenzt und die Transaktion kostet $ 0,14. Der Dienst war daher für kleine Transaktionen zwischen Benutzern konzipiert, nicht als Parallelverteilnetz.

In der Praxis hat dieses Merkmal einen anderen Nutzen erlangt. Point of Sale kann einen Kunden treffen, der keine volle Standardgebühr kaufen möchte. Der Verbraucher kommt mit einem spezifischen Bedürfnis: seine Nummer beibehalten, ein paar zusätzliche Tage bekommen oder eine kleine Summe hinzufügen. Diese Fragmentierung des Produkts entspricht besonders gut einer Krisenwirtschaft, in der die Ausgaben oft täglich verwaltet werden.

Hier liegt der Kern der Kontroverse. Wenn die Abteilung nur die missbräuchliche kommerzielle Nutzung der Übertragung unter Beibehaltung offizieller Mikroaufladungen verbietet, können die Auswirkungen auf den Abonnenten gering bleiben. Wenn die Reform sowohl die kommerziell genutzte Übertragung als auch die Möglichkeit, sehr kleine Werte zu kaufen, beseitigt, muss der Verbraucher für jede Nachladung einen größeren Betrag zahlen. Der offizielle Tarif wird nicht unbedingt gestiegen sein, aber das Mindestpreisticket wird gestiegen sein.

Ein Leak von Einnahmen noch nicht öffentlich

Das Argument der Abteilung ist ernst, aber eine zentrale Figur fehlt noch. Charles Hage gibt an, dass ein Teil des von den Verbrauchern gezahlten Geldes nicht von Alfa und Touch stammt. In den vorliegenden Erklärungen wurde jedoch kein spezifischer öffentlicher Betrag dieses Lecks angegeben. Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, sein Gewicht an den Einnahmen des Sektors zu messen oder festzustellen, ob es wirtschaftlich eine vollständige Überarbeitung des Systems rechtfertigt.

Dieser Mangel an Verschlüsselung ist wichtig. Alfa und Touch sind keine zwei gewöhnlichen Privatunternehmen, die frei auf einem Markt konkurrieren. Beide Netze gehören dem libanesischen Staat und ihre Einnahmen haben eine Haushaltsdimension. Ein Einnahmeverlust beraubt Betreiber von Ressourcen für Wartung und Investitionen und reduziert, was dem Finanzministerium zufallen könnte. In einem Bereich, der seine Antennen modernisieren, beschädigte Standorte wieder aufbauen und die Erweiterung der Abdeckung finanzieren muss, ist die Kontrolle der Einnahmenkette eine Frage der öffentlichen Politik.

Alfa berichtete Anfang September, dass es seit dem Start seines Programms unter dem Mandat von Charles Hage 93 neue Standorte eingerichtet habe, 46 davon seit Januar 2026. Diese neuen Websites transportieren 47 Terabyte Daten oder etwa 7% des täglichen Datenverbrauchs in ihrem Netzwerk. Mehr als die Hälfte wurde in Bereichen installiert, in denen die Abdeckung verbessert werden muss. Diese Investitionen erinnern uns daran, dass mobile Einnahmen auch ein teures physisches Netzwerk finanzieren müssen.

Aber das Argument der Investitionen reicht nicht aus, um eine Reform zu rechtfertigen. Um die Maßnahme bewerten zu können, müssen der tatsächlich verlorene Betrag, die Akteure, die diese Marge erzielen, der Anteil an irregulären Praktiken und der Anteil an der normalen Vergütung der Vertriebsgesellschaften bekannt sein. Ohne diesen Zusammenbruch bleibt der Begriff « Leckage » wirtschaftlich unvollständig.

Der echte soziale Einsatz: der Mindestbetrag, um Ihre Linie zu halten

Die wichtigste Frage für die Verbraucher ist viel einfacher als die Debatte über Karten: Welcher Mindestbetrag wird benötigt, um nach der Reform eine aktive Linie beizubehalten?

Für viele Benutzer, insbesondere solche mit niedrigen oder unregelmäßigen Einkommen, werden Mobiltelefone nicht in Form eines stabilen monatlichen Abonnements bezahlt. Die Ausgaben werden an die verfügbaren Barmittel angepasst. Ein haushalt kann diese woche eine linie und eine andere in der folgenden woche neu laden, ein paar dollar an ein kind überweisen oder eine nummer mit möglichst geringen kosten beibehalten.

Diese Praxis ist eine direkte Folge der Wirtschaftskrise. Seit 2019 ist ein Teil des libanesischen Verbrauchs fragmentiert: Die Haushalte kaufen bei jeder Transaktion weniger und vermitteln mehr zwischen den wesentlichen Ausgaben. Mobile gehört jetzt zu den wesentlichen Diensten, da es Zugang zu Kommunikations-, Bank-, Verwaltungs-, Arbeits- und Messaging-Anwendungen bietet. Die Flexibilität des Ladens hat daher einen wirtschaftlichen Wert an sich.

Eine Reform, die diese Granularität im offiziellen Netzwerk aufrechterhält, könnte relativ neutral sein. Alfa und Touch könnten direkt die kleinen Beträge anbieten, die Kunden heute von Vermittlern kaufen. Der Verbraucher würde weiterhin bei Bedarf bezahlen, während die Transaktion beim Betreiber registriert würde. Die Abteilung würde dann ihr Ziel der Rückverfolgbarkeit erreichen, ohne einen höheren Aufwand aufzuerlegen.

Umgekehrt, wenn die verfügbaren Werte deutlich höher werden als die aktuellen Mikro-Aufladungen, wird die Reform einen regressiven Effekt haben. Haushalte mit komfortablen Einkommen werden praktisch keinen Unterschied sehen. Die Kosten der Maßnahme werden sich auf diejenigen konzentrieren, die ihre Einkäufe genau deshalb aufteilen, weil ihnen die Liquidität fehlt.

Warum sich ein Parallelmarkt entwickelt hat

Die Abteilung beschreibt den Missbrauch des Systems als Schwarzmarkt. Der Begriff bezieht sich auf eine mögliche Einnahme, aber es muss auch verstanden werden, warum dieser Markt existiert. Ein Zwischenmarkt erscheint normalerweise, wenn ein offizielles Produkt nicht genau der Nachfrage entspricht. Hier möchte der Abonnent manchmal einen kleineren Betrag als die verfügbaren Standardformate kaufen oder einen Teil seines Guthabens übertragen.

Der Vermittler antwortet auf diese Anfrage, indem er das Produkt aufteilt. Er kann eine Marge für diesen Dienst berechnen. Diese Marge wird problematisch, wenn sie auf einem Missbrauch des Mechanismus, auf undurchsichtigen Preisen oder auf einer Tätigkeit beruht, die außerhalb der Vorschriften liegt, die den zugelassenen Händlern auferlegt werden. Es bedeutet jedoch nicht, dass der wirtschaftliche Bedarf, den es anspricht, künstlich ist.

Das Entfernen des Vermittlers, ohne seinen Dienst offiziell zu replizieren, kann daher das Problem verschieben, anstatt es zu lösen. Der Verbraucher verliert an Flexibilität, während der Betreiber pro Transaktion mehr Einnahmen erzielt. Genau das speist den Vorwurf der « Pflichtladung »: Gegner des Projekts befürchten, dass der Kampf gegen den Parallelmarkt freiwillig oder nicht dazu dienen wird, den Durchschnittswert jedes Nachladens zu erhöhen.

Zu diesem Zeitpunkt ist diese Konsequenz nicht festgestellt. Es wird ganz vom Vorschlag von Alfa und Touch abhängen. Die Reform heute als bereits beschlossene Preiserhöhung darzustellen, wäre daher ungenau, da sie keine Auswirkungen auf die Haushalte hätte.

Zwei öffentliche Netzwerke, eine komplexe Vertriebskette

Die Kontroverse erinnert an ein besonderes Merkmal des libanesischen Mobilfunksektors. Alfa und Touch bilden ein öffentliches Duopol. Der Staat besitzt die Netzwerke und kontrolliert die breiten Tariforientierungen, aber das Marketing geht über mehrere Kanäle: Betreibershops, lizenzierte Distributoren, Anwendungen, Online-Dienste, Banken und Outlets.

Die beiden Unternehmen mussten bereits bei früheren Kartenspannungen daran erinnern, dass die Nachfüllungen zum offiziellen Preis in ihren Geschäften, bei ihren autorisierten Händlern und elektronisch gekauft werden konnten. Dieses Beharren hat bereits das Problem der Vervielfachung der Zwischenhändler und der Preisunterschiede der Verbraucher aufgezeigt.

Die vorgeschlagene Reform könnte daher eine breitere Rechtfertigung haben: die vom Abonnenten geleistete Zahlung mit der tatsächlichen Buchhaltung der Betreiber in Einklang zu bringen. In einem vollständig rückverfolgbaren System sollte jeder Dollar der Aufladung einem erfassten Umsatz entsprechen, abzüglich nur der offiziellen Verteilungsgebühren. Die Abteilung hätte dann eine bessere Sichtbarkeit der Einnahmen und die Betreiber könnten ihre Investitionen besser vorhersagen.

Diese Rationalisierung bedeutet jedoch, Rückverfolgbarkeit nicht mit Starrheit zu verwechseln. Ein modernes digitales Netzwerk kann Mikroladungen ohne physische Karten verkaufen. Alfa- und Touch-Anwendungen, USSD-Codes und elektronische Plattformen bieten technisch eine feine Auswahl an Größen. Das Problem ist daher weniger technologisch als kommerziell und regulativ.

Was ist bestätigt und was bleibt zu entscheiden

Die Verwirrung der letzten 24 Stunden ist darauf zurückzuführen, wie die Akte in der öffentlichen Debatte veröffentlicht wurde. Inoffiziellisierte Informationen wurden erstmals als praktisch erworbene Abschaffung von Überweisungen ab Oktober präsentiert. Soziale Netzwerke verwandelten diese Maßnahme dann in eine allgemeine Verpflichtung, vollständige Karten zu kaufen. Die Abteilung reagierte, indem sie das Einnahmenproblem bestätigte, aber ohne den Mechanismus zu veröffentlichen, den sie annehmen wollte.

Es kursieren also mehrere verschiedene Vorschläge, als wäre es ein einziger Beschluss. Die Abschaffung der Überweisung von Krediten zwischen Einzelpersonen, das Verbot ihrer kommerziellen Nutzung, der separate Kauf von Tagen, die Beseitigung von Mikroaufladungen und der Kauf einer Standardkarte sind jedoch fünf verschiedene Maßnahmen. Sie haben weder das gleiche Ziel noch die gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen.

Charles Hages Antwort klärt zwei Punkte: bestehende Salden werden nicht beschlagnahmt und das Ministerium will Einnahmen zurückerhalten, die derzeit nicht im offiziellen Kreislauf sind. Im Übrigen müssen Alfa und Touch ihren Vorschlag noch einreichen.

Dieser Vorschlag muss drei Fragen beantworten, die die tatsächlichen Auswirkungen der Reform bestimmen werden. Ist ein Transfer zwischen zwei Personen möglich? Können Abonnenten immer noch sehr kleine Kredit- oder Gültigkeitswerte kaufen? Vor allem, was wird der Mindestbetrag zu zahlen, um eine aktive Linie zu halten?

Solange diese Antworten nicht bekannt sind, ist das Sprechen über eine « neue Pflichtkarte » als Entscheidung verwirrend. Aber die Sorge der Abonnenten ist nicht unbegründet: Wenn der Kampf gegen Einnahmenlecks zur Abschaffung von Split-Käufen führt, ohne gleichwertige offizielle Alternativen zu schaffen, werden die tatsächlichen Kosten der Telekommunikation für die Nutzer steigen, die die geringsten Mittel haben.

Das nächste konkrete Element wird der Vorschlag sein, den Alfa und Touch dem Ministerium vorlegen müssen. Damit können wir wissen, ob es bei der Reform nur darum geht, die Kontrolle über einen Parallelmarkt zurückzugewinnen, oder ob sie die Art und Weise, wie Prepaid-Abonnenten ihr Telefonbudget verwalten, wirklich verändert.