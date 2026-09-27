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Libanon: Ein Waffenstillstand, der kein Waffenstillstand ist

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🚨 Libanon: der Waffenstillstand, der kein Waffenstillstand ist

Auf dem Papier ein Waffenstillstand. Am Boden, fast täglich israelische Streiks im südlichen Libanon. Mitte September: neue Angriffe auf Nabatiyah al-Fawqa, Artilleriebeschuss auf vier Distrikte an einem Tag, ein Kontrollpunkt der libanesischen Armee, der zum Rückzug gezwungen ist.

Laut UNIFIL unterhält Israel fast 30 militärische Positionen im Süden, darunter 8 befestigte Basen. Die Truppe der Vereinten Nationen muss sich Ende 2026 zurückziehen – ein Vakuum, das die libanesische Armee allein füllen muss, während die Entwaffnung der Hisbollah stillsteht.

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