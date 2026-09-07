Libanon: 11 Tote in der Nacht von Sonntag auf Montag nach einem Streikwochenende

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Elf Menschen, darunter zwei Kinder und zwei Hilfskräfte, wurden in der Nacht vom Sonntag auf Montag, den 7. September in Kfar Remmane, Bezirk Nabatiyah, getötet. Ein israelischer Erstschlag zerstörte kurz nach Mitternacht ein Wohngebäude, tötete neun Menschen und verletzte fünf weitere. Ein zweiter Drohnenangriff zielte auf ein Zivilfahrzeug und tötete zwei Rettungskräfte. Diese Bombenanschläge, die ohne Warnung vor der gemeldeten Evakuierung durchgeführt wurden, stellen die tödlichste Episode eines Wochenendes dar, das durch eine scharfe Verschärfung der israelischen Angriffe im Südlibanon gekennzeichnet ist. Am Sonntag waren bereits sieben Menschen getötet worden, während das Krankenhaus Ghandour zerstört und die Räumlichkeiten des Finanzministeriums in Nabatiyah beschädigt wurden.

Kfar Remmane, elf Tote mitten in der Nacht

Die Kfar Remmane-Sequenz konzentriert sich nun auf den Libanon wegen seiner menschlichen Auswirkungen und der Art der betroffenen Ziele. Nach Angaben der libanesischen Nationalen Informationsagentur wurde das Wohngebäude kurz nach Mitternacht getroffen. Neun Menschen starben in dem Gebäude, darunter zwei Kinder, und fünf weitere wurden verletzt. Kurz darauf traf eine israelische Drohne ein Zivilfahrzeug in derselben Stadt. Zwei Rettungskräfte an Bord wurden getötet. Die israelische Armee hatte vor diesen beiden Angriffen keine Online-Warnung herausgegeben und am Montagmorgen noch keine detaillierte Erklärung der Ziele geliefert.

Der Kontrast ist umso ausgeprägter, als einige Stunden später eine Evakuierungswarnung für ein Gebäude in einer anderen südlichen Stadt ausgegeben wurde. Die israelische Armee behauptete dann, sie wolle Hisbollah-Einrichtungen angreifen. In Kfar Remmane war den Streiks, bei denen die elf Menschen ums Leben kamen, keine vergleichbare Maßnahme vorausgegangen. Dieser Unterschied wirft Fragen über die Zielbedingungen und die Anwesenheit von Zivilisten zum Zeitpunkt der Angriffe auf. Sie interveniert, wenn Israel behauptet, Überwachungs- und Präzisionsmunition einzusetzen, um das Risiko für die Bevölkerung zu verringern.

Drei Tage israelische Bombardierung im Libanon

Der Angriff vom Montag verlängert eine Reihe von Bombenanschlägen, die am Freitag, dem 4. September, begonnen wurden. An diesem Tag hatten mehrere israelische Streiks Teile des Südlibanon getroffen, insbesondere in der Region Nabatiyah. Der Abschlussbericht des libanesischen Gesundheitsministeriums berichtete von vier Todesfällen und 23 Verletzungen. Frauen, Kinder und Rettungskräfte waren unter den Verletzten. Israel hatte behauptet, Waffenlager der Hisbollah nach einem Drohnenangriff gegen seine Soldaten ins Visier genommen zu haben, ohne eine Warnung vor der Evakuierung vor den Angriffen.

Am Sonntag, dem 6. September, verschlechterte sich die Lage erneut. Sieben Menschen wurden bei verschiedenen israelischen Angriffen im Süden getötet. Zwei Männer starben in einer Stadt am Rande des von israelischen Streitkräften besetzten Gebiets. Im arabischen Salim wurden zwei Frauen getötet und sechs verletzt, darunter zwei Mädchen. Ein separater Drohnenangriff in Nabatiyah al-Tahta führte zu drei Toten. Die israelische Armee behauptete, als Reaktion auf zwei Sprengdrohnen der Hisbollah gegen ihre Streitkräfte im Südlibanon gehandelt zu haben.

Krankenhaus Ghandour in Nabatiyah zerstört

Neben dem menschlichen Einfluss prägten die Streiks am Sonntag die Köpfe der Infrastruktur in Nabatiyah. Das Krankenhaus Ghandour in Nabatiyah al-Fawqa wurde zerstört. Die Einrichtung beherbergte keine Patienten oder Personal zum Zeitpunkt des Angriffs. Israel bestätigte, dass es das Gelände ins Visier genommen hatte und behauptete, dass eine Hisbollah-Kommandozentrale in einem Gebäude operierte, das früher als Krankenhaus genutzt wurde. Nach Angaben der israelischen Armee operierten dort Mitglieder der Bewegung, die an Artillerie- und Überwachungsmissionen beteiligt waren.

Die Zerstörung des Krankenhauses war jedoch ein weiterer Schaden für eine Gesundheitsinfrastruktur für die libanesischen Behörden. Das Gesundheitsministerium verurteilte den Streik und erinnerte an den Schutz der Gesundheitseinrichtungen nach dem humanitären Völkerrecht. Die Tatsache, dass Ghandour zum Zeitpunkt der Bombardierung nicht mehr in Betrieb war, verhinderte einen zusätzlichen menschlichen Einschlag, aber seine Zerstörung verstärkte das Gefühl einer Ausweitung der Streiks auf die zivile Infrastruktur und die Dienste in der Region Nabatiyah.

Auch das Finanzministerium ist betroffen

In der gleichen Reihenfolge erlitten die regionalen Räumlichkeiten des Finanzministeriums erhebliche Schäden. Das Ministerium berichtete, dass das Gebäude der Regionaldirektion für Finanzen und Landwirtschaft in der Nähe des Geländes von der Explosion und den Auswirkungen des Bombenanschlags betroffen war. Türen und Fenster wurden zerstört, Büros beschädigt und Akten verteilt. Dutzende von nahe gelegenen Geschäften und Cafés haben ebenfalls Schäden erlitten.

Finanzministerin Yassine Jaber forderte die betroffenen Dienststellen auf, die Akten und Dokumente unverzüglich zu sichern und die Kontinuität der Verwaltungsarbeit zu gewährleisten. Er erklärte dann, dass die Angestellten unverletzt seien, der Streik habe vor ihrer Ankunft stattgefunden. Steuerzahler in der Region Nabatiyeh mussten ihre Akten vorübergehend bei den Saida-Finanzdiensten einreichen können, um Unterbrechungen zu vermeiden. Jaber beschrieb den Angriff auf Einrichtungen, die direkt den Bürgern dienen, als Angriff auf staatliche Institutionen.

Aoun, Berry und Salam verurteilen Klettern

Die Zerstörung verursachte eine Reaktion auf den Gipfel der libanesischen Institutionen. Präsident Joseph Aoun verurteilte am Sonntag eine « gefährliche Eskalation » und war der Ansicht, dass die Streiks nun Zivilverwaltungen, Gesundheitsstrukturen und vom Staat bereitgestellte Dienstleistungen betrafen. Er machte Israel für diese Entwicklung verantwortlich und forderte die Vereinigten Staaten und die internationale Gemeinschaft auf, einzugreifen, um die Angriffe zu stoppen. Für die Präsidentschaft hat der Angriff auf öffentliche Gebäude den seit mehreren Wochen gemeldeten Waffenstillstandsverletzungen eine zusätzliche Dimension verliehen.

Der Parlamentssprecher Nabih Berry reagierte auch auf die Todesfälle in mehreren Orten, die Zerstörung des Krankenhauses Ghandour und die Schäden des Finanzministeriums. Er beschuldigte Israel, keine der Waffenstillstandsoptionen zu respektieren, und forderte die libanesischen politischen Kräfte auf, die Situation im Süden als nationale Verantwortung zu betrachten. Berry verurteilte auch die fortgesetzte Zerstörung von Häusern und Dörfern in Nabatiyah, Marjayoun, Bint Jbeil und Tyrus.

Premierminister Nawaf Salam kontaktierte auch den Bürgermeister von Nabatiyah, um das Ausmaß der Schäden und die Situation der Bevölkerung zu beurteilen. Er behauptete, dass die Streiks die Bereitschaft der Regierung, die Rückkehr der Bewohner zu unterstützen und die Kontinuität der öffentlichen Dienste zu gewährleisten, nicht ändern würden. Salam sprach auch mit Yassine Jaber über das Finanzministerium und betonte die Notwendigkeit, jede Unterbrechung der Dienstleistungen für die Bürger zu vermeiden.

Die Reaktionen der libanesischen Öffentlichkeit konvergieren daher in zwei Punkten: den menschlichen Auswirkungen und den Schäden an der zivilen und staatlichen Infrastruktur. Die Regierung und die institutionellen Führer fordern eine stärkere internationale Reaktion, während der Waffenstillstand im Juni die Intensität der Kämpfe reduzierte, ohne die Streiks zu stoppen. Israel operiert weiterhin in einem Gebiet des Südens, das es als sicheres Gebiet darstellt, und greift weiterhin nördlich davon an. Die Hisbollah behauptet, die Intensivierung der israelischen Operationen ziele darauf ab, Druck auf Beirut im Rahmen der Diskussionen unter amerikanischer Vermittlung auszuüben.

Mindestens 22 Tote seit Freitag

In drei Tagen wuchs die Bilanz schnell. Vier Menschen wurden am Freitag, sieben Sonntage und elf in der Nacht von Sonntag auf Montag getötet. Mindestens 22 Tote wurden seit Freitag bei den verschiedenen Bombardements registriert. Die Zahl veranschaulicht die Beschleunigung der Gewalt, aber das zentrale Ereignis am Montag bleibt Kfar Remmane, wo neun Menschen in einem Wohngebäude und zwei Rettungskräfte in einem Zivilfahrzeug getötet wurden.

Am Montagmorgen wurde die Hilfs- und Schadensbewertung im Gebiet Nabatiyah fortgesetzt. Die israelische Armee hatte die Ziele der beiden Angriffe von Kfar Remmane noch nicht genau erklärt oder Fragen zum Mangel an Vorwarnung beantwortet. Nach der Zerstörung eines Krankenhauses, den Schäden an einer öffentlichen Verwaltung und den sieben Toten am Sonntag konfrontierten die elf Opfer der Nacht die Region mit einer neuen menschlichen Bewertung, während die Modalitäten für die Umsetzung des Waffenstillstands noch ausstehen.