Libanon: Armee verurteilt israelische Kampagne

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Die libanesische Armee reagierte am Mittwoch, den 2. September, stark auf Berichte, die den israelischen Medien über die Haltung einiger ihrer Offiziere im Süden zugeschrieben wurden. Die Kontroverse nahm zu, nachdem sich in Israel Erklärungen verbreitet hatten, dass libanesische Offiziere zu diesem Zeitpunkt nicht wünschen würden, die israelischen Streitkräfte aus Angst vor einer Rückkehr von der Hisbollah von bestimmten Positionen abzuziehen. Ohne die Einzelheiten dieser Anschuldigungen direkt zu wiederholen, bezeichnete das Armeekommando sie als erfundene Informationen und verurteilte eine Kampagne, um Zweifel innerhalb der Institution zu wecken und das Vertrauen der Bevölkerung zu schwächen. Die Episode kommt zu einem besonders heiklen Moment, in dem die Armee ihre Kontrolle über den Süden schrittweise verstärken muss und der israelische Rückzug unvollständig bleibt.

Libanesische Armee verurteilt « hergestellte Informationen »

Das Armeekommando veröffentlichte am Mittwoch eine ungewöhnlich feste Erklärung nach der Verbreitung neuer Informationen in den israelischen Medien. Die militärische Institution bezieht sich auf « Beschuldigungen, die den israelischen feindlichen Medien zugeschrieben werden » bezüglich ihrer Positionen und Missionen im Südlibanon sowie anderer Informationen, die sie als hergestellt präsentiert.

Die Armee erklärt, dass ihr Militärpersonal die Befehlsrichtlinien und die ihnen anvertrauten Missionen einhält. Es betont, dass sie im Rahmen ihrer nationalen Verantwortung handeln, um die Souveränität, Sicherheit und Stabilität des Libanon zu verteidigen, « weit entfernt von jeder anderen Berechnung oder Überlegung ».

Diese Formulierung reagiert direkt auf den Verdacht, dass israelische Informationen zu installieren versuchen: die der libanesischen Offiziere, die vor Ort eine andere Position einnehmen würden als die, die der Staat und das Militärkommando formell verteidigen.

Die offizielle libanesische Position bleibt eindeutig. Beirut fordert den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Territorium und den Einsatz der Armee in den betroffenen Gebieten. Die Darstellung von Offizieren, die die vorübergehende Beibehaltung israelischer Soldaten anstreben, ist daher gleichbedeutend mit der Annahme einer tiefen Divergenz innerhalb der Institution, die für die Wiederaufnahme dieser Positionen verantwortlich ist.

Libanesische Offiziere gegen den israelischen Rückzug?

Die neue Kontroverse entstand aus Nachrichtensendungen am Dienstag, dem 1. September, durch den israelischen öffentlichen Kanal Kan. Unter Berufung auf einen nicht identifizierten hochrangigen US-Beamten behaupteten die Medien, dass einige libanesische Armeeoffiziere zu diesem Zeitpunkt keinen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon wünschen würden.

Nach dieser Version befürchten sie, dass die Hisbollah den israelischen Abgang sofort ausnutzen wird, um die evakuierten Gebiete zu reinvestieren. Sie würden es daher vorziehen, dass die israelischen Streitkräfte vorübergehend an Ort und Stelle bleiben, bis die libanesische Armee über die notwendigen Mittel verfügt, um die Rückkehr der schiitischen Bewegung zu verhindern.

Die Erklärung ist politisch explosiv. Sie wird jedoch weder durch die Identität der betreffenden Offiziere noch durch ein libanesisches Armeedokument oder eine offizielle Erklärung der USA öffentlich unterstützt. Es basiert auf Aussagen, die von israelischen Medien einer anonymen amerikanischen Quelle zugeschrieben werden.

Das libanesische Kommando erkennt eine solche Abweichung nicht an. Sein Kommuniqué vom Mittwoch bekräftigt im Gegenteil die Einheit der Befehlskette und die Verpflichtung des Militärs, die ihnen zugewiesenen Missionen auszuführen.

Die Unterscheidung zwischen dem, was bestätigt wird, und dem, was berichtet wird, ist daher wesentlich. Es wird festgestellt, dass diese Behauptung in den israelischen Medien verbreitet wurde. Es ist nicht bekannt, dass libanesische Offiziere tatsächlich verlangten oder wünschten, die israelische Armee im Libanon aufrechtzuerhalten.

Eine besonders sensible Ladung für die Armee

Die Informationen beziehen sich auf eines der grundlegenden Prinzipien der offiziellen libanesischen Position: Die israelische Armee wird von Beirut als eine Truppe angesehen, die Teile des nationalen Territoriums besetzt, deren Rückzug erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang besteht der Wunsch der libanesischen Offiziere, diese erweiterte Präsenz zu sehen, darin, ihre institutionelle Position in Frage zu stellen. Dies könnte auch den Eindruck erwecken, dass ein Teil der Armee Israel als notwendiges Bollwerk gegen die Hisbollah ansieht.

Genau das will die Pressemitteilung vom 2. September neutralisieren. Das Kommando besteht auf der nationalen Verantwortung seines Militärs und behauptet, dass sie ihre Missionen ohne äußere Erwägungen durchführen.

Die Armee begnügt sich nicht damit, zu leugnen. Es greift den vermeintlichen Zweck der Kampagne an.

Ihr zufolge zeigt die Zeit, die gewählt wurde, um diese Informationen zu verbreiten, « die Schwere der Versuche gegen die Armee und ihr Kommando ». Ziel wäre es, « Zweifel innerhalb der Institution zu säen » und das Vertrauen zwischen den Streitkräften und den Libanesen zu untergraben.

Das verwendete Vokabular spiegelt die Empfindlichkeit der Datei wider. Für das Kommando geht es nicht nur darum, falsche Informationen zu korrigieren, sondern darauf zu reagieren, was es als eine Operation ansieht, die den Zusammenhalt der Institution beeinträchtigen könnte.

Hisbollah im Herzen der israelischen Geschichte

Das Argument, das den libanesischen Offizieren zugeschrieben wird, basiert auf einer realen und zentralen Frage in den Verhandlungen: Was passiert nach dem israelischen Rückzug?

Israel behauptet seit mehreren Monaten, dass sein Rückzug von Garantien begleitet sein muss, die die Hisbollah daran hindern, ihre militärischen Positionen in den evakuierten Gebieten wiederherzustellen. Die israelischen Behörden sind der Ansicht, dass der einzige Abzug ihrer Streitkräfte nicht ausreicht, wenn die Infrastruktur der Bewegung anschließend wiederhergestellt wird.

Der Libanon seinerseits bekräftigt, dass seine Armee die staatliche Autorität im Süden ausüben muss. Die Verhandlungen beinhalten daher die Fähigkeit der libanesischen Streitkräfte, die Rückkehr der evakuierten Gebiete in einen militärischen Raum außerhalb ihrer Kontrolle zu stationieren, zu sichern und zu verhindern.

In diesem Raum zwischen den israelischen und libanesischen Positionen werden die aktuellen Gerüchte eingefügt. Indem einige libanesische Offiziere die gleichen Bedenken wie die von Israel über die mögliche Rückkehr der Hisbollah zum Ausdruck gebracht haben, schlägt der israelische Bericht eine Konvergenz zwischen libanesischen Militärs und israelischen Beamten vor, die das libanesische Kommando ablehnt.

Ein Präzedenzfall im Juli gegen Armeeoffiziere

Die Kontroverse vom 2. September ist nicht isoliert. Anfang Juli wurden weitere Informationen über libanesische Armeeoffiziere in israelischen Medien verbreitet.

Den Informationen zufolge übermittelte Israel über die Vereinigten Staaten eine Liste mit den Namen hochrangiger libanesischer Offiziere und beantragte, diese von Einsätzen in bestimmten Teilen des Südlibanon auszuschließen.

Die vorgebrachte Rechtfertigung wurde erneut mit der Hisbollah in Verbindung gebracht. Die betroffenen Offiziere wurden in der Erzählung verdächtigt, Verbindungen zur Bewegung zu unterhalten oder nicht ausreichend gegen ihre Aktivitäten vorzugehen.

Eine libanesische Militärquelle bestritt diese Informationen am 6. Juli offiziell. Sie behauptete, die Informationen über eine angebliche israelische Liste von Offizieren seien unbegründet.

In weniger als zwei Monaten zielten zwei Narrative direkt auf das Verhalten der Armeekader im Süden ab. Der erste schlug vor, dass Israel einige Offiziere daran hindern wollte, ihre Pflichten dort zu erfüllen. Letzterer behauptet nun, dass einige libanesische Soldaten selbst den sofortigen Abzug der israelischen Streitkräfte nicht wollen würden.

Diese Wiederholung hilft, die Festigkeit der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung zu erklären.

Kontrolle des Südens ist das zentrale Thema

Diese Kontroversen entstehen zu einer Zeit, in der die libanesische Armee im Mittelpunkt des Mechanismus zur Stabilisierung des Südens steht. Ihr Einsatz muss den israelischen Rückzug begleiten und es dem libanesischen Staat ermöglichen, die Kontrolle über die betroffenen Sektoren wiederzuerlangen.

Der Mechanismus basiert auf einer Abfolge von Schritten. Die israelischen Streitkräfte müssen bestimmte Gebiete evakuieren. Die libanesische Armee muss dann eintreten, den Zugang sichern, nach Sprengstoff suchen und wieder Stellung nehmen. Der Prozess muss auch die Verlagerung nichtstaatlicher militärischer Infrastruktur verhindern.

Diese Sequenz ist besonders heikel, weil die Armee nicht einfach sofort in jedes verlassene Gebiet eindringen kann. Straßen, Gebäude und Land müssen möglicherweise vor dem vollständigen Einsatz inspiziert und geräumt werden.

Das Dorf Zawtar al-Gharbiyah lieferte im Juli ein konkretes Beispiel für diesen Mechanismus.

Zawtar al-Gharbiyeh, erster Test des Mechanismus

Am 21. Juli marschierte die libanesische Armee nach einem israelischen Rückzug im Rahmen eines Pilotprojekts in Zawtar al-Gharbiyeh ein. Das libanesische Militär begann mit Minenräumungs- und Sicherheitsoperationen vor dem umfassenderen Einsatz der Einheiten.

Erfahrungen sollten anderen Sektoren als Vorbild dienen. Es ermöglicht uns, die notwendige Koordination zu testen, um zu verhindern, dass ein israelischer Rückzug ein Sicherheitsvakuum schafft.

Genau um diese „Pilotzonen herum wurden Berichten zufolge die Bedenken, die den libanesischen Offizieren zugeschrieben wurden, in israelischen Berichten zum Ausdruck gebracht. Israel wäre mit dem Tempo der Operationen gegen die Infrastruktur der Hisbollah unzufrieden und würde der Ansicht sein, dass der Fortschritt in einigen Bereichen unzureichend sei.

Die Frage ist daher weniger die theoretische Präsenz der libanesischen Armee als ihre Fähigkeit, eine sofortige effektive Kontrolle über ein evakuiertes Gebiet zu übernehmen.

Dies hängt von verfügbarem Personal, Minenräumung, Geheimdienstinformationen, Zugang zu den verschiedenen Sektoren und der Sicherheitslage ab.

Israel sucht Garantien vor dem Rückzug

Israel behauptet, dass sein Rückzug mit Sicherheitsgarantien verbunden sein muss. Seine Regierung erklärte, sie wolle jeden Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in der Nähe der Grenze verhindern.

Diese Position erklärt die fortgesetzte Existenz israelischer Streitkräfte in mehreren Sektoren und die fortgesetzten Operationen im Südlibanon. Im Gegenteil, Beirut hält diese Präsenz für eine Verletzung seiner Souveränität und fordert seinen Rückzug.

Uneinigkeit schafft einen schwierigen Kreis zu brechen. Israel behauptet, dass es sich nicht ohne Garantien zurückziehen kann, dass die Hisbollah nicht zurückkehren wird. Der Libanon antwortet, dass seine Armee seine Souveränität nicht vollständig ausüben kann, solange die israelischen Streitkräfte anwesend sind und ihre Operationen fortsetzen.

Die Kontroverse um libanesische Offiziere beeinflusst diesen Widerspruch direkt. Wenn libanesische Soldaten Israel wirklich bitten würden zu bleiben, würde dies die israelische Position stärken. Die Verweigerung des Kommandos soll daher auch verhindern, dass diese Behauptung zu einem politischen Argument für die Fortsetzung israelischer Positionen wird.

Armee fordert internationale Unterstützung

Das Kommuniqué vom 2. September betonte auch das Vertrauen, das die Armee mit arabischen und ausländischen Ländern genießen würde, die sie unterstützten.

Das Kommando bekräftigt, dass befreundete Staaten weiterhin Hilfe leisten, weil sie ihre Rolle für wesentlich halten, insbesondere unter den außergewöhnlichen Umständen des Libanon.

Diese Passage ist nicht unbedeutend. Die Streitkräfte sind für einen Teil ihrer Ausrüstung, Ausbildung und operativen Fähigkeiten stark auf externe Hilfe angewiesen. Die Vereinigten Staaten sind einer ihrer wichtigsten internationalen Unterstützer.

Die von Kan verbreiteten Informationen werden jedoch genau einem hochrangigen amerikanischen Beamten zugeschrieben.

Indem das libanesische Kommando an das Vertrauen seiner internationalen Partner erinnert, widersetzt es sich implizit den anonymen Erklärungen, die einem amerikanischen Beamten die Realität der institutionellen Zusammenarbeit zwischen der Armee und ihren Partnern zugeschrieben werden.

Ein Kampf um die Glaubwürdigkeit der Institution

Die Polemik übersteigt somit die militärischen Bewegungen im Süden. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Armee, da sie zum zentralen Akteur bei der Grenzkontrolle wird.

Damit der Mechanismus funktioniert, muss die Armee als fähig angesehen werden, die Entscheidungen des libanesischen Staates unabhängig von der Hisbollah, Israel oder einer anderen Macht umzusetzen.

Alle Informationen, die darauf hindeuten, dass einige Offiziere einer anderen Linie folgen würden, schwächen diese Position.

Deshalb besagt das Kommando, dass Desinformationskampagnen, « egal, welche Partei hinter ihnen steht », den Zusammenhalt der Institution oder ihre Fähigkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, nicht verändern werden.

Die Armee fordert auch Politiker, Medien und Bürger auf, keine Gerüchte zu verbreiten und sich auf offizielle militärische Quellen zu beziehen, um Informationen über die Institution und ihr Kommando zu erhalten.

Eine Armee zwischen mehreren Druck gefangen

Die Situation bleibt jedoch für die libanesischen Streitkräfte besonders komplex. Sie müssen allmählich die Kontrolle über tief beschädigte Gebiete zurückgewinnen, explosive Kriegsreste verwalten und eine Wiederaufnahme der Kämpfe verhindern.

Gleichzeitig müssen sie den internationalen Erwartungen in Bezug auf das staatliche Waffenmonopol und die Sicherheit des Südlibanon entsprechen.

Israel fordert Ergebnisse gegen die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah. Die libanesischen Behörden fordern einen israelischen Rückzug. Internationale Partner wollen einen neuen Krieg vermeiden. Die Bewohner wollen in ihre Dörfer zurückkehren können, ohne Angst vor weiteren Operationen zu haben.

Diese Anfragen sind in ihrem Timing nicht immer kompatibel.

Eine zu langsame israelische Evakuierung wird als Besetzung durch den Libanon betrachtet. Ein rascher Rückzug ohne ausreichenden libanesischen Einsatz wird von Israel als Risiko der Rückkehr der Hisbollah dargestellt. Die Armee steht daher im Zentrum eines Prozesses, dessen jede Verzögerung von beiden Seiten genutzt werden kann.

Gerüchte berühren die wesentliche Verbindung des Geräts

In diesem Zusammenhang nimmt die am Mittwoch angeprangerte Kampagne ihren wahren Umfang an.

Wenn das libanesische Volk an der Loyalität einiger Offiziere zu zweifeln beginnt, verliert die Armee einen Teil der Autorität, die sie einsetzen muss. Wenn Israel behauptet, dass die Armee die Rückkehr der Hisbollah nicht verhindern kann, hat es ein zusätzliches Argument, um seine Positionen aufrechtzuerhalten. Wenn ausländische Beamte an der Kohäsion des Kommandos zweifeln, kann die internationale Hilfe selbst politischer werden.

Der Befehl versucht daher, diesen Bruch schnell zu schließen.

Er behauptet, dass das Militär weiterhin ihren Richtlinien unterliegt, dass ihre Missionen ausschließlich von ihrer Verantwortung gegenüber dem Libanon bestimmt werden und dass die Kampagnen, die auf die Institution abzielen, ihre Aktionen nicht ändern werden.

Kans Informationen basieren weiterhin auf einer anonymen amerikanischen Quelle. Kein libanesischer Offizier erklärte öffentlich, dass er die israelische Armee im Land behalten wolle.

Die unmittelbare Frage wird nun vor Ort sein. Die bevorstehenden israelischen Abzüge in die Pilotgebiete, gefolgt von der effektiven Stationierung der libanesischen Armee, werden dazu beitragen, zu messen, ob der Mechanismus echte Fortschritte macht. Auf diesem Boden wird die militärische Institution auch in der Lage sein, die Kontrolle über die evakuierten Gebiete wiederzuerlangen, ohne das Sicherheitsvakuum zuzulassen, auf das sich Israel berufen hat, um die Aufrechterhaltung seiner Streitkräfte zu rechtfertigen.