Der erste von AstraZeneca organisierte Onkologie-Gipfel im Libanon bringt regionale Experten zusammen, um das Krebsmanagement voranzutreiben

- Advertisement -

44

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Beirut, 7. September 2026Der erste Onkologie-Gipfel, der von AstraZeneca im Libanon unter dem Thema « Öffnen des Weges für die Zukunft des Krebsmanagements » organisiert wurde, brachte führende Onkologieexperten aus dem Libanon und Libyen zusammen mit Mitgliedern internationaler Fakultäten für zwei Tage wissenschaftlichen Austauschs und Zusammenarbeit zusammen, um die Krebsbehandlung voranzutreiben und die Patientenergebnisse zu verbessern. Der Gipfel führte zu Diskussionen über die Entwicklung von Managementstandards, neue wissenschaftliche Fortschritte und multidisziplinäre Ansätze bei Lungenkrebs, Magen-Darm-Krebs, Brustkrebs und Eierstockkrebs.

« Wissenschaftliche Treffen wie diese sind wichtig, um die Praxis der Onkologie voranzutreiben », sagtedr. Arafat Tfayli, Vorsitzender des Ausschusses für die Umsetzung des libanesischen Nationalen Krebskontrollplans. Sie ermöglichen es Gesundheitsfachkräften, Erfahrungen auszutauschen, neueste Daten zu diskutieren und von regionalen und internationalen Experten zu lernen. Durch die Stärkung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs können wir die Qualität der Patientenversorgung in unserer Region weiter verbessern

« Die Herausforderungen, vor denen wir im Umgang mit Krebs stehen, werden von vielen Ländern geteilt, ebenso wie die Möglichkeiten für Fortschritte », sagte Drdr. Abdelmnam Elbarathi, Direktor des Krebszentrums von Tripolis, spricht im Namen der libyschen Delegation„Das Treffen von Experten aus Libyen und dem Libanon schafft echte Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Lernen und beruflichen Austausch, die letztlich zu einer besseren Patientenversorgung beitragen können. Wir freuen uns darauf, diese Verbindungen zu stärken und weiterhin zusammenzuarbeiten, um die Praxis der Onkologie in der gesamten Region voranzutreiben

Diese wegweisende Veranstaltung unterstrich das Engagement von AstraZeneca, die onkologische Gemeinschaft durch Innovation, Wissenschaft und Partnerschaften zu unterstützen, und bekräftigte gleichzeitig die Rolle des Libanon als regionale Plattform für medizinische Exzellenz und wissenschaftlichen Dialog.

« Der Libanon ist seit langem für seine medizinische Expertise anerkannt und wir sind stolz darauf, zu seiner Rolle als Zentrum der wissenschaftlichen Führung und Innovation beizutragen », sagte erAgnar Aboujaoude, Direktorin von AstraZeneca im Libanon, die die entscheidenden Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Zukunft des Krebsmanagements hervorhob. « Wir sind stolz darauf, führende Onkologieexperten aus dem Libanon, Libyen und der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammenzubringen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: das Leben von Krebspatienten zu verbessern. » Durch die Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und der regionalen Zusammenarbeit können wir dazu beitragen, die Einführung bewährter Verfahren zu beschleunigen, Gesundheitsökosysteme zu stärken und letztendlich Patienten und ihren Familien neue Hoffnung zu geben

Der Gipfel bot Gesundheitsexperten eine Plattform, um Wissen auszutauschen, neue Daten zu untersuchen, reale klinische Erfahrungen zu diskutieren und innovative Ansätze zu erkunden, die dazu beitragen, das Krebsmanagement auf der ganzen Welt neu zu definieren. Während der Diskussionen untersuchten die Teilnehmer die Entwicklung der onkologischen Landschaft und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse durch Frühdiagnose, Präzisionsmedizin, multidisziplinäre Versorgung und die Fortsetzung wissenschaftlicher Fortschritte.

« Bei AstraZeneca ist es unser Ziel, Krebs als Todesursache zu beseitigen », sagte erMark Farid, Direktor für Onkologie für den Nahen Osten und Maghreb bei AstraZeneca,hervorhebung des langfristigen engagements des unternehmens zur transformation des krebsmanagements durch wissenschaftliche innovation.« Wir investieren weiterhin in eines der größten Portfolios und Pipelines der Branche und fördern die innovative Wissenschaft in verschiedenen Tumorarten und Behandlungsmodalitäten. » Durch die Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten, Forschern und Gesundheitssystemen arbeiten wir daran, die Ergebnisse zu transformieren und Patienten einer Zukunft näher zu bringen, in der Krebs früher erkannt, effektiver behandelt und letztendlich geheilt werden kann

Über AstraZeneca:

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein internationales wissenschaftsbasiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in der Onkologie, Seltenen Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren- und Stoffwechsel sowie Atemwegs- und Immunologie, widmet. Mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, werden die innovativen Medikamente von AstraZeneca in über 125 Ländern vermarktet und von Millionen von Patienten weltweit verwendet. Bitte konsultieren Sie astrazeneca.com und folgen Sie dem Unternehmen in den sozialen Netzwerken @AstraZeneca.