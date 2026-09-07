LEBAN IST KEINE ARMUT: ERWEITERT IST

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Kommissionen für Projekte sind ein echter Krebs im Libanon

Der Libanon ist nicht nur ein Opfer der Krise.

Er ist ein Opfer eines Systems.

Ein System, in dem zu viele Projekte, zu viele Investitionen, zu viele Genehmigungen, zu viele Märkte ein fast banales Problem zu durchlaufen scheinen:

« Wie viel nehme ich? »

Vielleicht ist dies einer der Sätze, die den Libanon am meisten zerstört haben.

Denn hinter dieser kleinen Phrase stehen Kraftwerke, die nicht gebaut werden, Straßen, die immer noch baufällig sind, Infrastrukturen, die altern, Investoren gehen weg, Arbeitsplätze, die nie entstehen, und junge Menschen, die auswandern.

Dem Libanon fehlt es nicht nur an Geld.

Der Libanon wird zu oft losgekauft, bevor das Geld kommt.

Kommission nicht mehr « lokale Nutzung »

Wir müssen der Heuchelei ein Ende setzen.

Eine legitime, transparente, deklarierte kommerzielle Provision, die einer echten Dienstleistung entspricht, ist eine Sache.

Ein Betrag, der geltend gemacht wird, weil ein politischer, administrativer oder zwischengeschalteter Beamter eine öffentliche Entscheidung blockieren oder freigeben kann, ist ein anderer.

Das nennt man Bestechung. Eine Retrokommission. Korruption. Verkehrseinfluss.

Und die internationale Welt duldet solche Praktiken nicht mehr wie früher.

Große europäische, amerikanische und britische Unternehmen arbeiten derzeit unter extrem strengen Antikorruptionsgesetzen. Sie müssen ihre Vermittler erklären, ihre Zahlungen dokumentieren, ihre Begünstigten identifizieren, ihre Gebühren begründen und ihre Partner überwachen.

Die okkulte Zahlung an einen Beamten ist nicht mehr nur moralisch verwerflich. Es kann zu einem großen kriminellen Risiko werden.

Und hier wird das Verhalten einiger libanesischer Beamter wirtschaftlich selbstmörderisch.

Wer 10% fragt, kann 100% verlieren

Stellen Sie sich eine Investition von 200 Millionen Dollar vor.

Ein Vermittler behauptet 10%, um das Projekt zu « erleichtern ».

In seinem Kopf denkt er wahrscheinlich, dass er 20 Millionen machen wird.

Aber der internationale Investor weigert sich. Das Projekt verschwindet.

Der Libanon verliert nicht 20 Millionen. Er verliert 200 Millionen.

Er verliert den Bau. Er verliert Jobs. Er verliert Subunternehmer. Er verliert Steuereinnahmen. Er verliert Technologie. Es verliert die wirtschaftliche Aktivität, die um das Projekt herum geschaffen wurde. Er verliert vor allem das Vertrauen des nächsten Investors.

Deshalb stehlen okkulte Kommissionen nicht nur.

Sie sind eine Maschine, um nationale Investitionen zu zerstören.

Der wahre Skandal beginnt dann

Aber es gibt ein noch ernsteres Problem.

Wer muss über Antikorruptionsgesetze abstimmen? Die Abgeordneten.

Wer muss die Kontrollen verstärken? Politische Macht.

Wer sollte Transparenz einführen? Politische Macht.

Wer sollte der Justiz die Mittel geben, um die Begünstigten von okkulten Kommissionen zu verfolgen? Wieder politische Macht.

Und dann kommen wir zu der wesentlichen Frage: Was passiert, wenn diejenigen, die das System löschen müssen, selbst vom System profitieren?

Warum sollte ein Politiker, der durch Kommissionen Geld verdient, freiwillig für ein Gesetz stimmen, das seine eigene Einkommensquelle zerstört? Warum sollte er für die vollständige Transparenz seines Erbes stimmen? Warum sollte er den wirklichen Begünstigten jedes Unternehmens wissen wollen? Warum sollte er eine völlig unabhängige Justiz akzeptieren? Warum sollte er die Vermittler, von denen er profitiert, entfernen?

Hier ist die Falle. Und es ist riesig.

Wenn die Person, die das Gesetz schreiben muss, ein finanzielles Interesse daran hat, das Gesetz nicht zu ändern, wird Korruption institutionell.

Sie stiehlt nicht mehr nur den Staat. Es schützt politisch den Mechanismus, um es weiterhin zu stehlen.

Das ist der wahre Krebs

Libanons Krebs ist nicht nur der Korrupte, der Geld nimmt.

Es ist das System, das es den Korrupten ermöglicht, die Macht zu behalten, die notwendig ist, um Reformen zu verhindern, die sie sanktionieren könnten.

Der Kreis wird perfekt: Korruption produziert Geld; Geld produziert Einfluss; Einfluss schützt die Macht; Macht blockiert Reformen; und das Fehlen von Reformen lässt die Korruption weitergehen.

Das ist die Mechanik, die wir brechen müssen.

Libanon sollte eine Regel absoluter Einfachheit anwenden

Gewählten, Ministern, hohen Beamten oder Amtsträgern sollte es absolut untersagt sein, für ein Projekt, auf das sie öffentlichen Einfluss ausüben, direkt oder indirekt eine Vergütung zu erhalten.

Öffentliche Aufträge sollten zugänglich sein. Die wirtschaftlichen Eigentümer der Unternehmen sollten identifiziert werden. Bezahlte Intermediäre sollten gemeldet werden. Interessenskonflikte sollten öffentlich sein. Beamte sollten ihr Vermögen vor und nach ihrem Mandat erklären. Und jede unerklärliche Zunahme des Reichtums sollte einer echten und unabhängigen Untersuchung unterzogen werden.

Vor allem sollte jeder, der eine Bestechung anprangert, geschützt werden.

Heute werden zu oft diejenigen bestraft, die das System ablehnen, während diejenigen, die es verwenden, gedeihen. Diese Logik muss umgekehrt werden.

Ein Mitglied besitzt nicht sein Büro

Wir müssen uns an eine elementare Wahrheit erinnern.

Ein Abgeordneter hat keinen Sitz. Ein Minister besitzt sein Ministerium nicht. Ein Generaldirektor hat nicht seine Verwaltung. Eine Partei hat keinen Teil des Staates.

Der öffentliche Dienst ist kein kommerzielles Franchise. Es gibt kein Recht, eine Provision von der Republik zu verlangen.

Der Beamte verwaltet vorübergehend etwas, das den Bürgern gehört. Mehr nicht.

Der nächste Investor muss einen weiteren Satz hören

Wenn ein ausländisches Unternehmen morgen im Libanon ein Solarkraftwerk, ein Wassernetz, eine Fabrik, ein Rechenzentrum, eine digitale Infrastruktur oder ein Transportsystem bauen will, sollte es nicht mehr hören: « Wen kennen Sie? »

Sie sollte nicht mehr hören: « Wer ist Ihr Vermittler? »

Und vor allem sollte sie nie hören: « Was ist unser Anteil? »

Sie sollte hören: „Das ist das Gesetz. Hier sind die Regeln. Dies ist die Ausschreibung. Alle werden gleich behandelt

An diesem Tag wird der Libanon wieder Geld anziehen.

Weil das Kapital keine Angst vor Risiken hat. Er kann es berechnen. Was er hasst, ist willkürlich.

Die Frage muss jetzt öffentlich gestellt werden

Bei jedem großen Projekt, das auf mysteriöse Weise im Libanon blockiert wird, sollte eine Frage automatisch werden: Warum wird dieses Projekt blockiert?

Wer ist dagegen? Wer kontrolliert seine Zuordnung besser? Welche Intermediäre waren beteiligt? Wer sollte bezahlt werden? Wer ist der wirkliche wirtschaftliche Nutznießer?

Und vor allem, wer würde Geld verlieren, wenn die Regeln völlig transparent würden?

Vielleicht werden wir anfangen zu verstehen, warum einige Reformen so schwer zu wählen sind.

Libanon braucht kein Wunder

Er muss ein System beenden.

Der Libanon hat Unternehmer. Er besitzt Ingenieure. Er hat eine riesige Diaspora. Ihm gehören Universitäten. Er besitzt Kapital. Es hat eine außergewöhnliche geographische Lage. Es hat immer noch eine außergewöhnliche Rebound-Kapazität.

Was fehlt, ist einfacher: ein Staat, in dem niemand die Unterschrift des Staates verkaufen kann.

Der wirkliche wirtschaftliche Kampf im Libanon ist da.

Sie stellt sich nicht gegen die Rechte nach links. Sie widersetzt sich nicht einer Gemeinschaft zur anderen. Sie kontrastiert diejenigen, die den Staat als Gemeinwohl betrachten, mit denen, die ihn als Quelle privaten Einkommens betrachten.

Und eines Tages wirst du wählen müssen.

Entweder bleibt der Libanon ein Land, in dem einige eine Kommission für jedes Projekt nehmen.

Oder es wird schließlich ein Land, in dem jedes Projekt zum Wiederaufbau der Nation beiträgt.

Denn wenn man einen Prozentsatz von allem nimmt, scheinen einige eine grundlegende Realität vergessen zu haben: Man kann nicht für immer 10 % eines Landes nehmen, das allmählich auf Null reduziert wurde.

Bernard Raymond Jabre

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