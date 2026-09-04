Ansonsten gehen wir durchs Feuer

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Woher kommt dieses diffuse Gefühl, das, ohne Lärm zu machen, in unserem täglichen Leben ein wenig intensiver wird und uns den Eindruck vermittelt, mehr als Bauern zu sein, wir Unschuldigen, wir Harmlosen, wir Armen, wir Unpolitischen, Ungebundenen, Friedlichen, wir die Art? Woher kommt diese Angst, Schattengeiseln zu werden?

Ein viel bedrohlicherer Schatten als jene, die im Nachkriegs-Berlin vorherrschten, ein Nest von Spionen und ein Zentrum aller Kaufleute und Kaufleute des Kalten Krieges.

Ja, ein bedrohlicherer Schatten, denn unsere Kriege sprudeln!

Nach vier Jahren heftiger Kämpfe, Hunderttausenden von Menschenleben, verwüsteten Städten, schärfen Russland und die Ukraine weiterhin neue Waffen und verursachen gegenseitige Verluste. Putin will gewinnen und Selenskyj will nicht verlieren..

Netanyahu aus Gaza sagt, er wolle Frieden, aber tatsächlich sät er weiterhin Feuer, weil er den Krieg ernten muss. Der Südlibanon brennt weiter unter Augen, die lieber woanders hinschauen.

Trump beschoss den Iran, um, sagte er, dem iranischen Volk zu helfen, sich vom Joch der Mullahs zu befreien … die Ernährung zu ändern … das nukleare Potenzial des Iran zu zerstören … die Straße von Hormus zu ergreifen … die Straße von Hormus zu entsperren, die Straße vor dem Krieg zu öffnen ..

Der Iran will Amerika bestrafen, Satan demütigen und Trump rächen

Die Araber, die Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben haben, um von Uncle Sam verteidigt und geschützt zu werden, finden sich beraubt,

unter der ständigen bedrohung durch das persische reich.

So geht das Leben. Machen Sie unser Leben, wo immer wir sind.

Und um alles zu vervollständigen, entfesseln sich die Elemente auf der ganzen Welt und der Klimawandel in Frankreich

zum beispiel sind wir drei beispiellosen hitzewellen und drei monate lang unverminderten temperaturen ausgesetzt.

Aber im Libanon, einem widerstandsfähigen Land, einem anderen Land, kann nichts weder das Fest noch die Hochzeitssaison stören, und trotz der Trägheit

ungewöhnlich im sommer, verheiratet und gesellig gesungen, um den kopf im regen und sprang hoch und stark in den pfützen, bis mehr durst..

eine note der freude und frische in einer kochenden welt.

*Mona Makki Direktor – Produzent Programm Espace francophone