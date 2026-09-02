- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In einem Text, der Maroun Youssef Ghannam gewidmet ist und den Joseph Salloum als « Carterdieb » darstellt, ist der Autor, ehemaliger Leiter des externen Nachrichtendienstes der freien Regionen, angeführt von Pierre Rizk, alias « Akram », innerhalb der Miliz derDr. Samir Geagea, Bewertungen mehrere Episoden im Zusammenhang mit Ghannam Reise. Diese externe nachrichtendiensteinheit in den freien regionen war an den sicherheits-, internen und externen politischen geheimdienst der geagea-miliz, spionage und nachrichtendienst angeschlossen. Salloum erinnert somit an mehrere Episoden, die er mit Ghannams Reise in Verbindung bringt und fordert auch Samir Geagea heraus, dessen Fotografie den Text begleitet.

Laut Salloum war Maroun Youssef Ghannaminformant eines libanesischen militärsVor seiner Tätigkeit unter dem Mandat Syriens. Er sagt auch, dass er später mit verwandt gewesen wäreMauritius Sehnaoui, im Text als Kauf der « Société Générale » dargestellt.

Salloum behauptet, dass Ghannam in einen Fall vondiebstahl und fälschung von schecks. – Er bezieht sich auch auf das Tragen von Operationen und behauptet, die betreffende Person sei geschützt worden, um der Haft zu entgehen.

Joseph Salloums Konto bewegt sich dann zuSamir GeageaDer Autor behauptet, er habe die Führung der libanesischen Streitkräfte « in Blut und Feuer » übernommen und sein Gefolge beschuldigt, eine Organisation, die er als auf einer Sache beruhend bezeichnete, in eine solche verwandelt zu haben« privatgesellschaft »zusammen

Salloum bezieht sich auch auf die Rolle, die Geageas Frau zugeschrieben wird, und behauptet, dass eine Institution um Waren herum gebildet wurde, die er als ursprünglich dem christlichen Volk der östlichen Region im Kontext des Bürgerkriegs gehörte.

Zwei Geschichten vom Krieg

Im letzten Teil seines Textes kontrastiert Joseph Salloum zwei Konten.

Er behauptet:« der erste »hätte den krieg damit verbracht, teppiche aus häusern zu stehlen, während« die zweite »es wurde berichtet, dass eine schlacht gegen einen israelischen einfall geführt wurde, bevor sie sich in ein leck verwandelte, das unter der« taktischer rückzug »zusammen

Für Salloum würden diese beiden Wege zu derselben Schlussfolgerung führen:„fälschen von fakten und umschreiben der geschichtezusammen