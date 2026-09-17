Libanesische Armee: Hinter israelischen Kritikern findet in Washington eine Schlacht statt

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Die Armee nun direkt in den Arm des Südens gezielt

Die Debatte über die Entwaffnung der Hisbollah verlagert einen Teil des Drucks auf eine andere Institution: die libanesische Armee. Die Erklärungen Israels vor dem Sicherheitsrat haben zugenommen, da Beirut im Gegenteil versucht, es zu einem zentralen Bestandteil der Sicherheitsvorkehrungen im Südlibanon zu machen. Diese Konfrontation findet in einem besonders heiklen Moment statt. Paris bringt Libanons Partner zusammen, um eine dauerhafte Unterstützung für die militärische Institution vorzubereiten. Washington vermittelt weiterhin zwischen Libanon und Israel. Vor Ort müssen die sogenannten Versuchsgebiete genutzt werden, um einen verstärkten Einsatz der Armee zu testen. Dennoch gibt es eine wachsende Meinungsverschiedenheit über seine Aktion.

Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet, dass der israelische Generalstabschef Eyal Zamir glaubt, dass die libanesische Armee nicht willens oder in der Lage zu sein scheint, die Hisbollah zu entwaffnen. Diese Erklärung kommt, da die Verhandlungen zwischen Beirut und Israel über die Reihenfolge der zu ergreifenden Maßnahmen blockiert bleiben. Der Libanon fordert einen Stopp der israelischen Operationen und einen Rückzug, bevor er weitere Schritte unternimmt. Israel verbindet seine eigenen Bewegungen mit Fortschritten in der Frage der Waffen und der effektiven Autorität des Staates.

Ad Diyar vom 17. September 2026 beschreibt eine breitere Kampagne. Laut Quellen, die von der Tageszeitung zitiert wurden, beschuldigten israelische Geheimdienstberichte, die nach Washington geschickt wurden, die libanesische Armee angeblich des Verhaltens, das als unzureichend kooperativ angesehen wurde. Die Zeitung geht noch weiter und verweist auf den erneuten Druck in der US-Hauptstadt gegen das Armeekommando.

Diese letzte Information ist die sensibelste. Es umreißt die mögliche Existenz einer Schlacht, die weit über israelische öffentliche Erklärungen hinausgeht. Die eigentliche Frage wäre dann, ob die Kritik an der Armee beginnt, Relais innerhalb des amerikanischen Apparats zu finden und ob sie die versprochene Militärhilfe im Libanon beeinflussen kann.

Paris bereitet Unterstützung vor, während Israel die Ergebnisse herausfordert

Der Kalender versetzt die Armee in eine paradoxe Situation. Während Israel seine Aktion kritisiert, organisiert Frankreich ein internationales Treffen, um seine Bedürfnisse zu definieren.

Nahar vom 17. September 2026 veröffentlicht ein Interview mit dem Generalstabschef der französischen Streitkräfte Fabien Mandon. Sie stellt die libanesische Armee als eine für die Stabilität des Landes wesentliche Institution dar. Er sagt, er habe tiefen Respekt vor seinem Militär und betont ihre Rolle in der nationalen Einheit. Das Treffen in Paris soll die Mittel identifizieren, die für die Durchführung größerer Missionen erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf das Ende des Finales.

Aber internationale Unterstützung ist nicht mehr eine Frage der Ausrüstung. Fabien Mandon selbst stellt staatliche Souveränität und ausschließliche Gewaltanwendung in den Mittelpunkt der Debatte. Frankreich ist daher der Ansicht, dass die Stärkung der Armee den Prozess der Konzentration der Waffen in den Händen des Staates begleiten muss.

Der Unterschied zu israelischen Kritikern liegt hauptsächlich in der Methode und dem Timing.

Paris verteidigt einen progressiven Ansatz. Nach den Kommentaren von Fabien Mandon, die Nahar am 17. September 2026 veröffentlichte, erfordert die Frage der Souveränität und der Anwendung von Gewalt einen komplexen Prozess, der auf dem Aufbau von Vertrauen basiert. Der französische Beamte warnt vor einer Vervielfachung von Bedingungen, die jeden Fortschritt unmöglich machen würden.

Diese Formulierung steht im Gegensatz zum israelischen Druck. Israel fordert Ergebnisse gegenüber der Hisbollah, um weitere Maßnahmen vor Ort zu rechtfertigen. Frankreich ist der Ansicht, dass die Institution, die für diese Ergebnisse verantwortlich ist, gleichzeitig gestärkt werden sollte.

Die Armee befindet sich somit zwischen zwei Überlegungen. Die erste ist, ihr die Mittel zu geben, bevor sie mehr fordert. Der zweite ist der Ansicht, dass sein Verhalten zunächst seine Bereitschaft zum Handeln unter Beweis stellen muss, bevor Beihilfen und Zugeständnisse folgen können.

Zawtar, erstes Konfrontationsgelände

Unterschiede treten bereits in experimentellen Bereichen auf.

Ad Diyar vom 17. September 2026 berichtet, dass der Fall Zawtar al-Gharbiyah nach dem Einsatz der Armee und der Rückkehr der Bewohner israelische Einwände hervorrief. Laut täglichen Berichten schätzte Israel, dass die Hisbollah indirekt an den Ort zurückkehrte. Kritik angeblich enthalten die Aktivität der Islamic Health Association und die Anwesenheit von einigen Bewohnern als nah an der Partei.

Die Episode zeigt ein großes Problem für die Armee. Wenn es ihre Aufgabe ist, die Anwesenheit von Waffen und Kämpfern zu verhindern, kann sie Kontrolloperationen durchführen, nach Lagerstätten suchen und das Territorium sichern. Wenn sich die Anforderung auf das Verschwinden einer Hisbollah-bezogenen sozialen Organisation oder die Rückkehr von Bürgern erstreckt, die mit ihr sympathisieren, ändert sich die Art der Mission.

Die Armee wäre dann eingeladen, in einem viel größeren politischen und sozialen Raum einzugreifen.

Ad Diyar beschreibt diese Entwicklung als einen der Gründe für die neue israelische Kampagne. Die Zeitung glaubt, dass das Ziel wäre, die Armee in schwierige Bedingungen zu bringen und dann ihre Aktion als unzureichend darzustellen.

Das Problem geht über Zawtar hinaus. Wenn die gleichen Kriterien auf die nächsten Versuchsgebiete angewendet werden, kann jede Populationsrückkehr zu einer weiteren Herausforderung führen. Der Einsatz der Armee würde nicht mehr ausreichen, um den israelischen Rückzug auszulösen. Eine positive Bewertung des lokalen politischen und sozialen Umfelds sollte ebenfalls erreicht werden.

Diese Frage wird für die Fortsetzung der Verhandlungen von entscheidender Bedeutung sein.

Der israelische Verdacht erstreckt sich auf die Rolle der Armee selbst

Ad Diyar vom 17. September 2026 beschreibt eine radikalere israelische Lesart. Laut Zeitung würde sich die Kritik an der Armee nicht mehr nur auf ihre Wirksamkeit konzentrieren. Sie würden seinen Platz im zukünftigen Südapparat allmählich in Frage stellen.

Die Tageszeitung verbindet diese Kampagne mit Diskussionen über eine mögliche Sicherheitszone und Informationen über weitere israelische Umsiedlungen. Sie ist der Ansicht, dass das Ziel die Möglichkeit einer wirksamen libanesischen Kontrolle über die betreffenden Gebiete schwächen würde.

Diese Lesung erhält eine besondere Dimension mit dem angekündigten Ende der Mission des Finul. Wenn die internationale Präsenz abnimmt und die libanesische Armee gleichzeitig als unfähig angesehen wird, die von Israel geforderten Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten, wird die Frage der Landkontrolle offen bleiben.

Jetzt verteidigt Joseph Aoun genau das gegenteilige Szenario. In seinen Erklärungen, die Ad Diyar, Al Quds und Nahar am 17. September 2026 berichteten, stellte der Präsident die Armee als Hauptinstrument für die Rückkehr des Staates vor. Dem israelischen Rückzug muss der Einsatz des libanesischen Militärs folgen. Um diese Kapazitäten aufzubauen, muss ausländische Unterstützung genutzt werden. Jede künftige internationale Truppe muss der Armee helfen, anstatt ihren Platz einzunehmen.

Der Streit geht daher jetzt um das Sicherheitsmodell selbst.

Für Beirut liegt die Lösung in einer stärkeren Armee und einem progressiven israelischen Rückzug. Für Israel bestimmt die Fähigkeit dieser Armee, die militärische Präsenz der Hisbollah zu neutralisieren, die Glaubwürdigkeit dieses Modells.

Die Frage des Kommandos kommt hinter den amerikanischen Kulissen

Auf diesem Boden erscheinen die explosivsten Informationen, die von Ad Diyar veröffentlicht wurden.

Die Zeitung vom 17. September 2026 zitiert diplomatische Quellen, die sich auf einen erneuten Druck in Washington gegen den Armeekommandanten beziehen, der von seinen Kritikern als unzureichend kooperativ mit den israelischen Forderungen dargestellt wurde.

Die Zeitung gibt nicht die Identität der amerikanischen Beamten an, die einen solchen Ansatz unterstützen würden. Er erwähnt auch keine formelle Entscheidung der Donald Trump-Regierung gegen das libanesische Kommando. Die Information beschreibt somit einen Druck hinter den Kulissen, nicht eine angekündigte amerikanische Politik.

Ihre Bedeutung liegt jedoch im Kontext.

Die Vereinigten Staaten sind einer der Hauptpartner der libanesischen Streitkräfte. Sie spielen auch eine zentrale Rolle bei Verhandlungen mit Israel. Eine israelische Kampagne, die auf die militärische Institution abzielt, kann daher weitaus größere Auswirkungen haben, wenn sie von Tel Aviv nach Washington zieht.

Die Frage der finanziellen Unterstützung ist bereits eine konfrontative Frage.

Al Jumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass Washington die Hilfe für die Armee mit konkreten Fortschritten im Waffenmonopol verbindet. Die Zeitung erwähnt unter anderem einen Umschlag von 150 Millionen Dollar, der noch nicht veröffentlicht wurde. Nach den veröffentlichten Informationen waren US-Beamte der Ansicht, dass das Haupthindernis für militärische Aktionen nicht nur der Mangel an Ausrüstung, sondern auch die politische Entscheidungsfindung war.

Frankreich versucht, einen anderen Ansatz zu verteidigen. Paris will Unterstützung und Maßnahmen vor Ort gleichzeitig vorantreiben. Die Idee ist, der Armee die notwendigen Fähigkeiten zu geben und sie gleichzeitig zu bitten, Fortschritte bei der Umsetzung staatlicher Entscheidungen zu erzielen.

Hinter dem Pariser Treffen erscheint daher eine viel tiefere Debatte über das Verhältnis zwischen Mitteln und Ergebnissen.

« Nicht fähig » oder « nicht erlaubt »: das Herz der Meinungsverschiedenheiten

Kritik an der Armee basiert auf zwei Anschuldigungen, die unterschieden werden müssen.

Der erste betrifft seine Fähigkeit. Verfügt sie über die erforderlichen Arbeitskräfte, Informationen, Ausrüstung, Überwachung und Finanzierung, um den Süden und die Grenzen nachhaltig zu kontrollieren?

Die zweite betrifft seinen Willen oder sein Mandat. Erhält die Armee die politischen Anweisungen, bestimmte Operationen zu beenden, insbesondere wenn sie eine Konfrontation mit der Hisbollah provozieren können?

Diese beiden Fragen ergeben sehr unterschiedliche Antworten.

Wenn das Problem materiell ist, liegt die Lösung in der internationalen Hilfe. Das Treffen in Paris machte dann Sinn. Wenn das Problem politisch ist, wird die zusätzliche Ausrüstung nicht ausreichen. Die Regierung muss die der Armee übertragenen Aufgaben und die Grenzen ihrer Ausführung festlegen.

Joseph Aoun versucht, diese Dimensionen in Einklang zu bringen. Er behauptet, dass die Entscheidung, die Waffen in den Händen des Staates zu konzentrieren, getroffen wird. Gleichzeitig schließt sie eine blutige Konfrontation innerhalb des Landes aus. Er will die Akte durch Dialog lösen.

Diese Position bedeutet, dass die Armee nicht unbedingt aufgefordert wird, den gesamten Prozess sofort mit Gewalt durchzusetzen. Sie muss innerhalb eines von den Behörden festgelegten politischen Rahmens voranschreiten.

Genau diese Progressivität scheint einige der israelischen Kritiker anzuheizen.

Eine Institution zwischen Souveränität und Risiko interner Konfrontation

Das libanesische Dilemma ist besonders schwer. Eine Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah hätte schwer vorherzusagende interne Konsequenzen. Aber der Mangel an Fortschritten in der Waffenfrage kann den israelischen Druck aufrechterhalten und den Rückzug verlangsamen.

Joseph Aoun stellt somit die Stärkung des Staates als Alternative zur Konfrontation dar. Ziel ist es, die Kapazitäten der Institutionen schrittweise zu erhöhen, bis sie ihre Aufgaben vollständig erfüllen können.

Diese Strategie braucht Zeit. Israel fordert im Gegenteil sofortige Garantien.

Die Frage der Versuchszonen wird dann zentral. Sie können verwendet werden, um zu zeigen, dass die Armee in der Lage ist, neue Verantwortung zu übernehmen, ohne interne Konflikte zu verursachen. Aber wenn Israel der Ansicht ist, dass die Anwesenheit von sozialen Organisationen oder Hisbollah-Unterstützern ausreicht, um die Erfahrung zu widerlegen, wird die Demonstration fast unmöglich.

Die Debatte über die Erfolgskriterien schließt sich somit der Debatte über das Kommando der Armee an.

Eine militärische Institution kann die Aufgabe erhalten, Waffen zu kontrollieren. Es kann kein politisches Problem lösen, das allein in der libanesischen Gesellschaft verwurzelt ist. Sie darum zu bitten, bedeutet, ihr eine Verantwortung zu übertragen, die in erster Linie in der Verantwortung der politischen Behörden liegt.

Washington wird zum Schiedsrichter einer Schlacht, die über militärische Hilfe hinausgeht

Die amerikanische Position wird entscheidend sein.

Die USA haben mehrere Hebel. Sie können ihre Unterstützung für die Armee beibehalten oder ändern. Sie können Israel in den Verhandlungen unter Druck setzen. Sie können auch das Tempo der Versuchsgebiete und die Festlegung der erforderlichen Bedingungen für den Rückzug beeinflussen.

Ad Diyar vom 17. September 2026 präsentiert Botschafter Michel Issa als besonders aktiv in dieser Angelegenheit. Sein Besuch in Zawtar al-Gharbiyah verdeutlicht diese Beteiligung. Er beobachtete direkt das Gelände, während Washington parallele israelische Einschätzungen der Aktion der Armee erhielt.

Die amerikanische Regierung steht daher vor zwei Konten.

Die erste stellt die Armee als die Institution dar, die für eine dauerhafte Stabilisierung des Libanon unerlässlich ist. Dies ist die Position, die von Joseph Aoun öffentlich verteidigt und von Paris stark unterstützt wird.

Der zweite betont seine angebliche Unfähigkeit, die Rückkehr der Hisbollah zu verhindern, und die Notwendigkeit, die Hilfe für größere Ergebnisse zu konditionieren.

Das Schicksal der amerikanischen Unterstützung wird zum Teil von der Schlichtung zwischen diesen beiden Lesungen abhängen.

Die Schlacht um die Armee kündigt die des Südlibanon von morgen an

Die Ausgabe übersteigt letztlich die Person des Armeekommandanten oder die Höhe eines Militärumschlags.

Wenn die libanesische Institution als glaubwürdiger Partner angesehen wird, kann sie zur Säule der Sicherheitsarchitektur werden, die der gegenwärtigen Situation allmählich folgen wird. Der israelische Rückzug, die Nach-Endphase und die Rückkehr der Bewohner werden sich dann um ihren Einsatz herum organisieren können.

Wenn seine Glaubwürdigkeit in Washington dauerhaft in Frage gestellt wird, ändert sich das Szenario. Israel könnte seine Unzulänglichkeiten geltend machen, um bestimmte Rückzüge zu verzögern oder andere Sicherheitsmechanismen zu fordern. Auch die Bedingungen für Auslandshilfe könnten strenger werden.

Die aktuelle Kampagne ist daher ein Kampf um die Definition der zukünftigen Rolle der Armee.

Paris will es stärken, damit es mehr annehmen kann. Joseph Aoun machte es zur Garantie für die Rückkehr des Staates. Israel fordert viel schnellere Ergebnisse gegen die Hisbollah. Und nach Informationen, die von Ad Diyar am 17. September 2026 veröffentlicht wurden, hat dieser Protest nun die Backstage von Washington erreicht, bis er auf sein Kommando abzielte.

Der nächste Schritt wird sein, das reale Ausmaß dieser Offensive zu messen. Die Höhe der Unterstützung, die nach Paris beschlossen wurde, die amerikanische Haltung gegenüber Militärhilfe und die Behandlung der nächsten experimentellen Zonen werden zeigen, ob israelische Kritiker ein Druckinstrument in den Verhandlungen bleiben oder ob sie beginnen, Washingtons Politik gegenüber der libanesischen Armee zu ändern.