Beirut: Zusammenstöße zwischen Einlegern und Sicherheitskräften

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Am Donnerstag, dem 17. September 2026, kam es zu Zusammenstößen zwischen libanesischen Einlegern und Sicherheitskräften im Zentrum von Beirut, insbesondere vor der Bank von Beirut, in der Nähe des Grand Serail. Mehrere Demonstranten wurden während einer Mobilisierung verletzt, die eine Lösung zur Rückforderung von Bankeinlagen forderte, die seit der Finanzkrise von 2019 blockiert waren. Die Bewegung zog vom Riad al-Solh-Platz zum Finanzministerium und dann zum Wirtschaftsministerium. Während dieser Reise brachen neue Zwischenfälle aus. Der ehemalige Minister Issam Charafeddine wurde nach Angaben des Präsidenten des Vereins « Einlegerschrei », Alaa Khourchid, insbesondere am Kopf verletzt.

Die Mobilisierung erfolgt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für die Bankakte. Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds ist in Beirut und hat sich mit Beamten des Finanzministeriums getroffen. Einlegerverbände bestreiten die Behandlung ihrer Vermögenswerte im Rahmen der finanziellen Umstrukturierung und fordern eine direkte Beteiligung an Gesprächen, die das Schicksal der Einlagen bestimmen.

Bank von Beirut in Beirut

Die ersten Vorfälle wurden im Zentrum der Hauptstadt in der Nähe des Grand Serail gemeldet. Depositoren versammelten sich auf dem Riad al-Solh-Platz, bevor sie ihre Bewegung in mehreren Verwaltungsgebieten von Beirut fortsetzten.

Die Veranstaltung wurde von antragstellenden Verbänden unter Beteiligung von Gruppen organisiert, die unter anderem im Ausland ansässige Antragsteller vertreten. Ziel war es, die Regierung und das Parlament zum Entwurf zur Lösung der Bankenkrise zu befragen.

Vor der Bank von Beirut, in der Nähe des Sitzes der Ratspräsidentschaft, sind die Spannungen gewachsen. Mobbing und nachfolgende Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den Sicherheitskräften in der Region.

Mehrere libanesische Medien berichteten, dass die Demonstranten verletzt wurden. Es gab jedoch keine klare offizielle Aufzeichnung der Anzahl der betroffenen Personen innerhalb der ersten Stunden der Vorfälle.

Die vorliegenden Informationen erlauben es daher nicht, eine endgültige Bilanz zu erstellen. Andererseits bestätigen sie, dass der Vorfall über den bloßen verbalen Austausch hinausging und dass mehrere Teilnehmer verletzt wurden.

Reifen wurden auch auf dem Riad al-Solh-Platz vor dem Grand Serail verbrannt. Die Sicherheitskräfte intervenierten zu verschiedenen Zeiten der Kundgebung, insbesondere wenn Demonstranten versuchten, bestimmte Gebiete zu besetzen oder zu blockieren.

Die Konfrontation mit der Bank von Beirut beendete die Mobilisierung nicht. Die Antragsteller setzten ihre Reise zu den mit der Finanzakte befassten Ministerien fort.

Von Riad el-Solh zum Finanzministerium

Die Bewegung hatte vor dem Grand Sérail, Sitz der Ratspräsidentschaft, begonnen. Die Demonstranten übernahmen dann die Leitung des Finanzministeriums.

Dieser Schritt war nicht trivial. Das Ministerium ist eines der Zentren für Diskussionen über Finanz- und Bankenumstrukturierungen. Am wichtigsten ist, dass sich eine Delegation des Internationalen Währungsfonds zum Zeitpunkt der Mobilisierung mit Abteilungsbeamten traf.

Die Antragsteller wollten daher ihre Forderungen so nah wie möglich an die für die Finanzverhandlungen Verantwortlichen heranbringen.

Sie fordern eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, das Geld, das seit dem Ausbruch der Krise im Herbst 2019 in den Banken gehalten wurde, zurückzuholen. Sie fordern auch, dass ihre Vertreter an den Diskussionen über Erstattungsmechanismen teilnehmen.

Nach ihrem Besuch im Finanzministerium setzten die Demonstranten ihre Bewegung in Richtung des Ministeriums für Wirtschaft und Handel fort.

Es war während dieses Teils der Reise, dass ein neuer Vorfall mit den Sicherheitskräften ausbrach.

Issam Charafeddine am Kopf verletzt

Der ehemalige Minister für Vertriebene Issam Charafeddine, der mehrere Jahre mit Einlegergruppen zu tun hatte, nahm an der Mobilisierung teil.

Alaa Khourchid, Präsident des Vereins « Cri des depositeurs », behauptete, Issam Charafeddine sei während einer Konfrontation mit den Sicherheitskräften geschlagen worden, als die Demonstranten vom Finanzministerium zum Wirtschaftsministerium wechselten.

Laut seinem Bericht blockierten die Sicherheitskräfte die Straße, als sich der Vorfall ereignete. Khourchid behauptet, den ehemaligen Minister geschlagen gesehen zu haben.

Issam Charafeddine wurde angeblich in den Kopf geschlagen und blutete.

Diese Version muss jedoch dem organisierenden Verein zugeschrieben werden. Die in der unmittelbaren Zukunft verfügbaren Informationen erlauben keine unabhängige Bewertung der genauen Abfolge der Handlungen, die seine Verletzung verursacht haben, oder eine detaillierte Version der internen Sicherheitskräfte zu dieser Episode.

Die Verletzung des ehemaligen Ministers war dennoch einer der angespanntesten Momente der Demonstration.

Die Reise ging weiter zum Wirtschaftsministerium, wo ein weiterer Vorfall gemeldet wurde.

Neuer Vorfall vor dem Wirtschaftsministerium

Die Spannung nahm wieder zu, als die Demonstranten in der Nähe des Ministeriums für Wirtschaft und Handel ankamen.

Die Teilnehmer versuchten, Reifen zu verbrennen. Die Sicherheitskräfte intervenierten, um sie zu verhindern, was zu weiteren Konfrontationen führte.

Laut Alaa Khourchids Bericht endete dieser Vorfall und die Ruhe kehrte in das Gebiet zurück.

Der Tag war von mehreren verschiedenen Episoden geprägt: Spannungen in der Nähe der Grand Sérail und der Bank von Beirut, der Vorfall während der Bewegung zwischen den Finanz- und Wirtschaftsministerien und die Konfrontation durch den Reifenbrand in der Nähe des Wirtschaftsministeriums.

Diese verschiedenen Episoden sind mit der gleichen Mobilisierung und einer zentralen Forderung verbunden: dem Schicksal der Bankeinlagen.

Einleger bestreiten die Behandlung ihrer Ersparnisse

Hinter den Vorfällen am Donnerstag steht die ungelöste Datei der seit 2019 blockierten Einlagen.

Seit Beginn der Finanzkrise verhängten die libanesischen Banken strenge Beschränkungen für Auszahlungen und Überweisungen. Infolgedessen haben Einleger den freien Zugang zu einem großen Teil ihrer Konten verloren, insbesondere zu Konten in Fremdwährung.

Das Problem ist zu einem der Haupthindernisse für die Umstrukturierung des Finanzsystems geworden.

Es geht nicht nur darum, wie viel Geld an die Bewerber zurückgegeben werden kann. Außerdem muss entschieden werden, in welcher Höhe, in welcher Form und nach welcher Verteilung der Verluste zwischen dem Staat, der Bank of Lebanon, den Geschäftsbanken und ihren Aktionären.

Ende 2025 genehmigte die Regierung einen Gesetzentwurf über die Finanzorganisation und die Rückgabe von Einlagen. Laut der damaligen offiziellen Präsentation von Premierminister Nawaf Salam müssen Einleger mit weniger als 100.000 US-Dollar ihr Vermögen über vier Jahre zurückerhalten.

Die Regierung gab an, dass diese Kategorie etwa 85% der Antragsteller ausmachte.

Bei Konten über diesem Schwellenwert ist der Mechanismus anders. Die Einleger müssen eine erste Tranche einziehen, während der Restbetrag unter anderem durch handelbare Instrumente behandelt werden muss.

Diese Architektur bleibt von mehreren antragstellenden Verbänden stark bestritten.

Ein Kampf um die « 85% »

Die Mobilisierung am Donnerstag zeigte auch eine erhebliche Divergenz bei der Darstellung der Zahlen.

In seinem Kommuniqué nach der Versammlung behauptete der Verband « Screaming of depositors », dass das Regierungsprojekt zur Umwandlung von etwa 85% der Einlagen in Anleihen führen würde, deren Garantien er bestreitet. Sie verurteilt auch die Möglichkeit, bestimmte Ansprüche auf Zinszahlungen in der Vergangenheit zu reduzieren.

Diese Darstellung entspricht jedoch nicht derjenigen, die offiziell von der Regierung bei der Annahme ihres Entwurfs gegeben wurde.

Die von der Regierung vorgebrachte Zahl von 85% betraf den geschätzten Anteil der Einleger mit weniger als 100.000 US-Dollar und nicht den Anteil aller Einlagen, die in Wertpapiere umgewandelt werden sollten.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Die Regierung erklärt, dass Einleger unterhalb der 100.000-Dollar-Schwelle diesen Betrag gemäß dem Zeitplan vollständig einziehen müssen. Für Einleger, die mehr als das haben, muss der Saldo oberhalb dieser Schwelle anders behandelt werden.

Die Verbände ihrerseits bestreiten die Sicherheit und den tatsächlichen Wert bestimmter Mechanismen, die für höhere Beträge vorgeschlagen werden. Sie lehnen es ab, dass die Umstrukturierung direkt oder indirekt zu einem Anteil der Einleger führen sollte, der ihrer Ansicht nach übermäßig hoch ist gegenüber den vom Finanzsystem akkumulierten Verlusten.

Es ist diese Meinungsverschiedenheit, die einen Großteil der aktuellen Mobilisierung füttert.

IWF in Beirut zum Zeitpunkt der Veranstaltung

Der Kalender der Veranstaltung fügt den Vorfällen eine bestimmte Dimension hinzu.

Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds ist zu einer weiteren Runde von Gesprächen mit den Behörden im Libanon. Die Donnerstagsbewegung fiel direkt mit einem Treffen zwischen IWF-Vertretern und Beamten des Finanzministeriums zusammen.

Die Bewerber wollten diese Präsenz nutzen, um ihre Position sichtbar zu machen.

Seit mehreren Jahren fordert der IWF den Libanon auf, eine Umstrukturierung des Finanzsektors durchzuführen, akkumulierte Verluste zu erkennen und ihre Verteilung zu definieren. Die Abwicklung von Bankverbindlichkeiten bleibt eines der Schlüsselthemen für eine nachhaltige Reform des Systems.

Aber diese Verteilung ist genau der widersprüchlichste Punkt.

Die Antragsteller weigern sich, als Anpassungsvariable eines Systems betrachtet zu werden, für das sie sich nicht verantwortlich fühlen. Gleichzeitig muss die Regierung mit erheblichen finanziellen Verlusten zwischen dem Staat, der Bank des Libanon und den Banken umgehen.

Gespräche mit dem IWF geben somit der Bewegung am Donnerstag eine Reichweite, die über die Konfrontation vor einer Innenstadtbank hinausgeht.

Die Demonstranten versuchten, politisch zu intervenieren, als die Modalitäten der Verarbeitung ihrer Vermögenswerte mit internationalen Institutionen diskutiert wurden.

Eine Bankenkrise, die seit 2019 anhält

Die Vorfälle in Beirut ereigneten sich fast sieben Jahre nach Beginn der libanesischen Finanzkrise.

Im Herbst 2019, als die Kapitalzuflüsse langsam waren und die Demonstrationen im Land zunahmen, begannen die Banken, den Zugang zu Konten zu beschränken.

Die Einschränkungen gingen dann weiter.

Das libanesische Pfund verlor den größten Teil seines Wertes im Vergleich zu seinem früheren Wechselkurs. Einleger mit Dollarkonten konnten ihre Vermögenswerte in ihrer ursprünglichen Währung nicht frei abheben.

Im Laufe der Jahre hat die Libanesische Zentralbank mehrere Mechanismen eingeführt, die begrenzte Auszahlungen nach bestimmten Obergrenzen und Bedingungen ermöglichen. Mit diesen Vereinbarungen wurde das wesentliche Problem nicht gelöst: der Ansatz von Forderungen, die Verteilung von Verlusten und die Modalitäten für eine nachhaltige Rückzahlung.

Dieser Mangel an Siedlung hat regelmäßig zu Mobilisierung geführt.

Einige zielten direkt auf Banken. Seit 2022 nutzen Einleger auch einzelne Anteile an Instituten, um Zugang zu ihren eigenen Konten zu beanspruchen.

Die Demonstration vom 17. September ist Teil dieser langen Sequenz, aber sie kommt zu einer Zeit, in der sich die Debatte auf die konkreten Modalitäten der legislativen Umstrukturierung verlagert hat.

Verbände geben weitere Mobilisierungen bekannt

Nach den vorfällen kündigte der schrei der bewerber seine absicht an, seine aktionen fortzusetzen.

Der Verband weist jeden Mechanismus zurück, der nach seiner Auslegung zur Löschung eines Teils der Einlagen oder zur Übertragung von Vermögenswerten auf Instrumente führen würde, deren Rückzahlung ungewiss wäre.

Sie forderte auch die Teilnahme von Einlegervertretern an den Diskussionen über die Umstrukturierung.

Diese Forderung sollte weiterhin im Mittelpunkt künftiger Mobilisierungen stehen. Die Verbände sind der Ansicht, dass diejenigen, deren Konten gesperrt sind, in der Lage sein müssen, in die Entwicklung von Lösungen einzugreifen, die die Rückzahlung ihrer Schulden bestimmen.

Die Vorfälle vom Donnerstag fügen dieser finanziellen Konfrontation nun eine Sicherheitsdimension hinzu. Mehrere Menschen wurden verletzt, während der Vorwurf, Issam Charafeddine sei von den Sicherheitskräften geschlagen worden, mit einer offiziellen Klärung der genauen Umstände des Vorfalls konfrontiert werden muss.

In Beirut kam die Ruhe nach den verschiedenen Konfrontationen zurück, die im Stadtzentrum gemeldet wurden. Die Akte, die sie provoziert hat, bleibt völlig offen: Die Finanzverhandlungen gehen weiter, die endgültige Behandlung der Einlagen ist nicht abgeschlossen, und die Verbände kündigen bereits neue Bewegungen gegen jede Formel an, die sie als Einschränkung ihrer Rechte betrachten würden.